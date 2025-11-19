Trump promite să se implice în oprirea unui război, la cererea prințului Mohammed bin Salman. Spune că a început să lucreze la „doar jumătate de oră” după solicitare
HotNews.ro, 19 noiembrie 2025 23:50
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că va încerca să contribuie la încheierea războiului din Sudan, după ce prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman i-a cerut să se implice, potrivit Reuters. „Am început deja…
Veste neplăcută pentru Kiev: Unul dintre puținii săi susținători de la Washington, generalul care i s-a opus emisarului Witkoff, a decis să plece din funcție # HotNews.ro
Emisarul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina, Keith Kellogg, le-a spus colaboratorilor săi că intenționează să părăsească administrația de la Washington în ianuarie anul viitor, au declarat patru surse pentru agenția de presă…
Ministrul Economiei cere Energiei și Finanțelor „claritate” în cazul Lukoil / „Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce se întâmplă în Rusia, dându-le combustibil pe uși adiționale” # HotNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat miercuri la Digi24 că îl „preocupă” subiectul Lukoil chiar dacă nu intră în atribuțiile instituției pe care o conduce, întrucât „economia este influențată de resursele energetice, de prețul la…
Scriitorul, criticul și istoricul literar Cornel Ungureanu a încetat din viață miercuri, 19 noiembrie, informează Agerpres. Președintele Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România avea 82 de ani. Scriitorul Robert Șerban a spus, pentru agenția…
Atribuțiile Oanei Gheorghiu, stabilite oficial de premierul Ilie Bolojan. Sarcinile trasate pentru vicepremier # HotNews.ro
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu coordonează procesul de elaborare și avizează proiectele privind reforma statului și eficientizarea activității instituțiilor publice, potrivit unei decizii luate de Ilie Bolojan. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. „Începând cu…
Franța anchetează platforma X și pentru „comentariile care neagă Holocaustul” ale chatbot-ului Grok. Anunțul procurorilor # HotNews.ro
Autoritățile franceze au extins ancheta împotriva X pentru a include și „comentariile care neagă Holocaustul” pe care le-a generat chatbot-ul de inteligență artificială (AI) al platformei deținute de Elon Musk, Grok, potrivit anunțului făcut miercuri…
SuperLiga: Gafele tot mai dese i-au fost fatale unui titular. Președintele clubului anunță: „I-am transmis că nu mai contăm pe el” # HotNews.ro
Daniel Niculae, președintele clubului FC Hermannstadt, a dezvăluit că echipa sibiană nu se va mai baza pe fundașul Vahid Selimovic (28 de ani). Decizia a fost luată în urma gafelor numeroase comise de stoperul luxemburghez…
Dezvăluiri despre planul de pace negociat în secret de SUA cu Rusia. Ce condiții trebuie să accepte Ucraina # HotNews.ro
Un astfel de plan reprezintă un regres major pentru Kiev, care se confruntă cu noi avansuri teritoriale ale armatei ruse în estul Ucrainei, iar Zelenski se confruntă cu un scandal major de corupție, care miercuri a dus la demiterea miniștrilor energiei și justiției de către parlament.
Măsurile cerute de Vladimir Putin în domeniul inteligenței artificiale. „O chestiune de suveranitate națională” pentru Rusia # HotNews.ro
Președintele Vladimir Putin a solicitat miercuri înființarea unui grup național de lucru pentru a coordona activitatea Rusiei în ceea ce privește modelele interne de inteligență artificială generativă, pe care le consideră vitale pentru suveranitatea țării,…
Rada Supremă, parlamentul unicameral de la Kiev, a votat miercuri demiterea ministrului Justiției, Gherman Galușcenko, ex-ministru al Energiei, și a succesoarei acestuia, Svitlana Grinciuk, pe fondul unui scandal de corupție în sectorul energetic și al…
Ilie Bolojan susține că „măsurile de redresare funcționează” și că România „e pe calea cea bună” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri că „măsurile de redresare” pe care le-au luat până acum autoritățile „funcţionează”, veniturile bugetare cresc și cheltuielile scad, astfel că „România e pe calea cea bună”. Într-un mesaj publicat…
Șeful Airbus spune că Europa are nevoie de arme nucleare tactice în fața amenințării ruse. Apel către națiunile europene # HotNews.ro
Președintele consiliului de administrație al Airbus, René Oberman, a declarat miercuri că națiunile europene ar trebui să dezvolte un factor comun de descurajare nucleară tactică pentru a contracara arsenalul în expansiune al Rusiei, încălcând astfel…
Clubul Universitatea Cluj a fost sancționat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, ca urmare a incidentelor de la meciul cu FCSB, scor 0-2, din SuperLiga. Sancţiunea a fost decisă ca urmare…
„Așa ceva nu s-a mai văzut niciodată”. Bisericile ortodoxe din SUA atrag valuri record de noi credincioși # HotNews.ro
Parohiile creștin-ortodoxe din SUA elaborează strategii pentru a putea să găzduiască mai mulți potențiali convertiți decât poate gestiona în mod rezonabil clerul existent de unul singur, relatează Ruth Graham, reporteră de profil a prestiogioasei publicații…
Washingtonul va desecretiza dosarele Epstein în termen de 30 de zile, anunță procurorul general al Statelor Unite # HotNews.ro
Departamentul de Justiție al SUA va publica în următoarele 30 de zile documentele din ancheta privindu-l pe infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a anunțat miercuri procurorul general Pam Bondi, după ce Congresul a votat aproape…
„Avem opțiuni militare pregătite”. Londra amenință cu riposta după ce o navă rusească de spionaj a îndreptate laserele spre avioanele RAF / Mesaj pentru Putin: „Vă vedem, știm ce faceți” # HotNews.ro
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat miercuri că „opțiunile militare” sunt pregătite în cazul în care nava spion rusă Yantar va deveni o amenințare, după ce aceasta a intrat în apele teritoriale britanice…
Viața politică europeană este dominată de „un mainstream liberal anticreștin extremist”, a afirmat miercuri șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, cu prilejul unei eveniment la Budapesta care a marcat „Miercurea Roșie”, ziua de solidaritate internațională cu…
Erdogan, apel către Ucraina și Rusia să reia negocierile la Istanbul „cu un cadru mai cuprinzător”. Discuție cu Zelenski la Ankara # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și a îndemnat Kievul și Moscova să reia negocierile „cu o abordare pragmatică și orientată spre rezultate”, potrivit AFP…
Aeroportul din Bruxelles anunță anularea tuturor zborurilor de plecare pe 26 noiembrie din cauza unei greve naționale # HotNews.ro
Aeroportul din Bruxelles a anunțat miercuri că toate zborurile programate să decoleze pe 26 noiembrie au fost anulate, din cauza participării unei părți dintre angajații pe securitate și manipulare la o grevă națională, notează Reuters.…
Casa Albă îi acuză pe democrați că îndeamnă armata și serviciile „să se angajeze în rebeliune” împotriva lui Trump # HotNews.ro
Casa Albă a criticat, miercuri, apelul lansat de șase congresmeni democrați către personalul militar și din serviciile americane de informații de a refuza „ordinele ilegale” pe care le primesc din partea administrației conduse de președintele…
Parisul pedepsește lanțul de magazine în cadrul căruia s-a deschis prima locație fizică a Shein. Interdicția aplicată # HotNews.ro
Magazinul BHV din Paris nu va avea voie să organizeze evenimente de Crăciun în aer liber în acest an, spre deosebire de anii precedenți, au anunțat autoritățile orașului, după ce au identificat încălcări legate de…
Traian Băsescu spune că guvernanții „sunt lași” și că România riscă să ajungă într-un „dezastru” similar cu al Greciei: „Țara o scot la mezat oricând, partidul să rămână” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, miercuri, într-o intervenție la B1 TV, că România s-ar putea confrunta cu un „dezastru” anul viitor dacă guvernanții nu vor lua „măsurile care trebuie luate acum” pentru reechilibrarea bugetară…
Ministerul Muncii a publicat joi seară, în transparență decizională, noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Documentul prevede ca pensia să fie de 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă…
VIDEO Daniel Băluță și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei, într-un „oraș prea fragmentat ca să funcționeze” / Grindeanu: „De data aceasta speranța nu vine din sloganuri și sigle” / Ce a spus Firea # HotNews.ro
Daniel Băluță, reprezentantul PSD în cursa electorală care va culmina cu alegerile din 7 decembrie, și-a lansat oficial candidatura, miercuri, și s-a descris drept „omul care a înțeles că nu ajunge să identifice problema, trebuie…
Oameni de știință iranieni au vizitat în secret Rusia, iar experții cred că au avut un obiectiv clar # HotNews.ro
Un grup de oameni de știință și experți nucleari iranieni au efectuat o vizită secretă în Rusia în noiembrie 2024, probabil pentru a obține tehnologii clasificate care ar putea fi folosite pentru a crea arme…
„Mirosul nu implică neapărat poluarea”. Explicațiile Gărzii de Mediu, după ce prefectul a reclamat că „nu poți deschide geamul în Ploiești” din cauza mirosului „îngrozitor” # HotNews.ro
Garda Națională de Mediu a anunțat, miercuri, că șeful instituției s-a deplasat într-o vizită de lucru în Prahova, întâlnindu-se cu prefectul județului, Daniel Nicodim, și cu reprezentanții autorităților publice locale și județene, pentru discuții despre…
Contractorul care lucrează la forajul sondelor de extracție de pe concesiunea offshore de gaze naturale Neptun Deep, cea mai extinsă din Marea Neagră românească, unde producția este programată să înceapă în 2027, a dezvăluit prețul…
VIDEO Viitorul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, audiat în Congresul american # HotNews.ro
Viitorul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, este audiat joi în Congresul SUA pentru a putea fi validată oficial numirea lui. Preşedintele american Donald Trump a anunţat anterior, în primăvara acestui an, că noul…
AI, dar cu „un pic de bun-simț”: Un medic și un IT-ist din Ardeal au făcut o platformă pentru spitale și clinici. Video interviu cu fondatorii Medical Pilot, startup care a pornit de la o teză de doctorat # HotNews.ro
„Inteligența artificială e foarte la modă acum, toată lumea face ceva cu AI”, remarcă medicul Andrei Groza, care a construit, alături de inginerul IT Gelu Vac, o platformă pentru spitale și clinici, care asistă doctorii…
Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Colegiul Medicilor anchetează „felul în care a fost evaluată înaintea administrării anesteziei” # HotNews.ro
Colegiul Medicilor derulează o anchetă disciplinară în cazul fetiței în vârstă de 2 ani care a murit săptămâna trecută la un cabinet stomatologic din centrul Capitalei. Ancheta „va lua în discuţie felul în care a…
Colegiul Medicilor despre „rejuvenarea vaginală”, după ancheta Snoop, care a arătat cum în „marketingul medical” se compara vaginul cu piulița: „O procedură legală”, dar pentru „anumite patologii” # HotNews.ro
„Nu sunt proceduri interzise de lege. Dacă sunt eficace – aceasta este o altă întrebare, iar aici vorbim despre medicina bazată pe dovezi. Colegiul Medicilor sancționează medicina practicată în scop comercial, fără a se avea…
Meta, chemată în Parlamentul Spaniei pe fondul acuzațiilor de încălcare a confidențialității a milioane de utilizatori # HotNews.ro
Prim-ministrul Pedro Sanchez a anunțat, miercuri, că autoritățile spaniole vor investiga Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, pentru o presupusă încălcare a confidențialității a milioane de utilizatori, convocând gigantul american din domeniul tehnologiei…
UE vrea să relaxeze regulile care protejează datele personale ale europenilor. Ce prevede noul plan pentru companiile tech # HotNews.ro
Comisia Europeană a dezvăluit miercuri schimbări ample ale cadrului de reglementare al Europei pentru sectorul digital, măsuri despre care criticii spun că ar oferi marilor companii de tehnologie un acces mai ușor la datele personale…
Cea mai lungă noapte din an și Crăciunul, „momente prielnice pentru un atac”. Avertismentul șefului armatei poloneze după sabotajul ferovar atribuit Rusiei # HotNews.ro
Șeful Statului Major al Forțelor Armate Poloneze, Wieslaw Kukula, a avertizat miercuri, într-o conferință de presă susținută în contextul sabotajului feroviar de weekendul trecut, că nopțile mai lungi din timpul iernii și apropierea sărbătorilor de…
Banca Centrală a Rusiei a afirmat miercuri că vânzările și achizițiile sale de aur pe piața internă pentru rezerva bugetară, cunoscută sub numele de Fondul Național de Avere (NWF), au crescut în ultimii ani datorită…
Cum explică premierul Ilie Bolojan de ce impozitele pe proprietate vor crește de la 1 ianuarie 2026 # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a precizat miercuri, într-un interviu pentru ProTV, motivele pentru care impozitele pe proprietate vor crește de la 1 ianuarie 2026, potrivit noului pachet de măsuri fiscale adoptat marți de Parlament, după eliminarea…
VIDEO Sorin Grindeanu, după ședința conducerii PSD: „Votul a fost unanim, PSD nu susține reducerea salariilor în sectorul bugetar” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că membrii Biroului permanent național al partidului au dat un vot „unanim”, în ședința de miercuri, împotriva unor eventuale tăieri salariale în sectorul bugetar. Grindeanu a spus că „principalul”…
Bolojan anunță că va fi interzis cumulul pensiei speciale cu salariul la stat / Ce se întâmplă cu cei din Sănătate și Educație care cumulează veniturile # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că va exista un proiect de lege prin care să fie interzis cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică cele necontributive. El spune că această interdicție este…
Un tablou de Gustav Klimt a doborât recordul pentru cea mai scumpă operă de artă modernă vândută vreodată la o licitație, prețul depășind cu mult așteptările # HotNews.ro
O pictură de Gustav Klimt a fost vândută pentru o sumă record de 236,4 milioane de dolari, devenind a doua cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitație și cea mai scumpă lucrare…
Termenul limită de înscriere este 26 noiembrie 2025 ECOTIC amintește tuturor celor implicați în inițiative de mediu destinate sprijinirii dezvoltării durabile că mai au la dispoziție doar o săptămână până la închiderea înscrierilor pentru Gala…
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Până la Barou, barista. Un tânăr din Timișoara și-a deschis cafenea lângă facultatea de Drept pe care o urma # HotNews.ro
Înainte de a-și termina studiile, Nino Gabriel Găvruță, un tânăr timișorean de 26 de ani, a făcut primul pas în antreprenoriat. Chiar lângă Facultatea de Drept pe care o urma, el a deschis Legal Coffee,…
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Doi tineri publicitari au lansat„Prinde-mă-n cadru”, afacerea care readuce farmecul fotografiilor vintage în era digitală # HotNews.ro
Înainte de a-și termina studiile, Nino Gabriel Găvruță, un tânăr timișorean de 26 de ani, a făcut primul pas în antreprenoriat. Chiar lângă Facultatea de Drept pe care o urma, el a deschis Legal Coffee,…
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de la Chișinău, după ce o dronă a fost semnalată în spațiul național al Republicii Moldova și al României # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat ferm incidentul produs în noaptea de marți spre miercuri, când spațiul aerian al țării a fost survolat de o dronă, transmite Moldpres, conform Agerpres. În aceeași noapte,…
Nicușor Dan a sesizat la CCR legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile / Ce reclamă președintele # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan susține că prevederile legii reprezintă „o ingerință disproporționată în viața privată”, contrar Constituției. „Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru…
Lista companiilor de stat care vor intra în lichidare va fi aprobată joi de Guvern, anunță premierul Ilie Bolojan. Ce rol va avea vicepremierul Oana Gheorghiu # HotNews.ro
Guvernul va aproba în ședința de joi lista companiilor de stat care au datorii mari la bugetul de stat și „nu sunt în regulă din punct de vedere al administrării”, a anunțat miercuri premierul Ilie…
Ce spune Bolojan despre întoarcerea lui Orban la PNL, la o zi după plecarea fostului consilier al lui Nicușor de la Cotroceni # HotNews.ro
La o lună și jumătate de la numirea în funcția de consilier prezidențial, fostul premier și lider PNL Ludovic Orban a plecat de la Cotroceni. Ilie Bolojan a vorbirt despre posibilitatea ca fostul președinte al…
Guvernul prefecturii Gifu din Japonia centrală a început să utilizeze aeronave fără pilot într-o inițiativă de a îndepărta urșii din unele zone în contextul în care numărul întâlnirilor cu animalele și a atacurilor comise de…
Militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în Poligonul Ghencea, iar vehicule militare vor tranzita zona, a transmis miercuri Ministerul Apărării, în încercarea de a linişti eventualele temeri ale populaţiei. „Începând de azi şi…
CFR Călători promite că până la final de an vor circula încă 18 vagoane modernizate cu bani din PNRR. Pe ce rute vor fi puse # HotNews.ro
Primul tren CFR Călători modernizat prin fonduri PNRR circulă din luna aprilie, iar numărul de vagoane puse pe diverse trenuri va ajunge la 60 la final de an, față de 42 în prezent, spune compania.…
Pensiile magistraților. Bolojan anunță care este „modificarea substanțială” față de primul proiect al Guvernului respins de CCR. „Sper că toți cei care avem o răspundere să facem ce ține de noi ca să evităm pierderea banilor din PNRR” # HotNews.ro
Proiectul privind pensiile magistraților este gata, iar Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pentru acesta după primirea avizului de la Consiliul Superior al Magistraturii, a declarat, miercuri, premierul Ilie Bolojan. El cere CSM emiterea…
