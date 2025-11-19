Preşedintele Xiaomi ne avertizează că din 2026 smartphone-urile vor fi şi mai scumpe
Gadget.ro, 19 noiembrie 2025 23:50
Nu ştiu cât de nouă este această informaţie pentru voi, mai ales că am tot scris complementar pe subiect în ultima lună: Confirmarea de această dată vine chiar de la preşedintele Xiaomi, Lu Weibing. Aceasta a declarat că din 2026 smartphone-urile vor fi şi mai scumpe. Dar de ce? Prima explicaţie şi cea mai importantă […]
Acum 5 minute
00:30
EuroNCAP a publicat rezultatele a nu mai puţin de 23 de maşini noi testate (rezultate impresionante, doar 4 şi 5 stele) # Gadget.ro
Reprezentanţii EuroNCAP au actualizat recent lista modelelor testate, cel mai nou raport anunţat incluzând nu mai puţin de 23 de maşini noi (este cea mai mare sesiune de teste de siguranţă din 2025). Toate cele 23 de modele au impresionat în teste, 18 primind 5 stele la general, iar restul de 5 primind 4 stele […]
Acum o oră
23:50
Acum 2 ore
23:30
De la 1 ianuarie 2026 vom plăti o taxă de 25 lei la orice colet din afara Uniunii Europene a cărui valoare nu depăşeşte 150 de euro (sunt vizate AliExpress, Temu, Shein etc.) # Gadget.ro
Zilnic intră în ţară peste 200.000 – 250.000 de colete de pe Shein, Temu, AliExpress & Co, astfel că există o presiune constantă atât pe sistemul vamal, cât si pe comercianţii români. În urmă cu aproximativ 2 luni s-a propus o taxă de 25 lei aplicată oricărui colet din afara Uniunii Europene a cărui valoare […]
Acum 12 ore
16:00
Samsung Galaxy A16 are un preț mic care pornește de la aproximativ 650 de lei și ajunge la 1000 de lei în varianta cu 256GB spațiu de stocare. Pentru acest preț mic, însă, are câteva specificații interesante. Dacă ești curios să vezi ce poate oferi Samsung Galaxy A16, descoperă mai jos o serie de caracteristici […]
15:00
Key-urile de activare pentru Windows 11 și Office 2021 la cel mai bun preț din an – Black Friday 2025 pe rit vechi # Gadget.ro
GoDeal24 iese în față cu oferte cât mai atractive la key-urile de activare pentru Windows 11, Office 2021 și alte iterații software. Haideți să descoperim ce oferte au pregătit pentru suita Office: Nu aveți nevoie de niciun cod spre a primi oferta de mai sus. SGO62 reduce prețul cu 62% pentru bundle-urile cu Windows și […]
Ieri
23:30
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista valabila în perioada 19.11 – 25.11.2025 este una plină de produse Parkside, de produse auto pentru iarnă şi de haine şi obiecte gândite pentru Ziua Naţională a României. Cred […]
23:10
Cele mai recente informaţii din Coreea de Sud ne spun că Samsung a făcut paşi importanţi în procesul de fabricaţie Gate-All-Around (GAA) de 2 nm. Compania doreşte să ajungă un competitor serios pentru TSMC, iar un plus important la nivel de imagine ar fi acela dacă ar ajunge să producă în masă, eficient, procesoare din […]
22:40
O serie de probleme interne Cloudflare a blocat activitatea a mii de site-uri în toată lumea, inclusiv în România # Gadget.ro
Omenirea a trecut astăzi printr-un nou test important, unul care ne arată încă o dată cât de dependenţi suntem de anumite companii. Cloudflare, o companie globală de servicii de cloud şi securitate cibernetică ce îşi oferă serviciile pentru aproximativ 20% din toate platformele existente pe internet, a avut azi o problemă internă ce a paralizat […]
22:20
Monitor gaming MSI MPG 322URX QD-OLED – review (Cel mai bun monitor pe care l-am testat până acum!) # Gadget.ro
Încă un review pentru un monitor de gaming, din nou unul cu panou OLED, deci este clar că vedem deja un trend. Adevărul este că după ce am încercat un monitor OLED pentru câteva zile, de fiecare dată îmi este foarte greu să revin la panoul meu IPS. Iar asta se dovedește și mai dificil […]
21:50
Începând cu data de 18 noiembrie, Digi Mobil vinde cartele prepay la liber în magazinele DIGI din toată ţara # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva zile vă scriam că Digi Mobil a reintrat pe piaţa cartelelor prepay prin lansarea pachetelor DIGI Naţional. Sunt 4 pachete importante, iar alături de acestea există şi 3 extraopţiuni de luat în seamă. La acel moment se ştia că acest serviciu era destinat exclusiv clienţilor migraţi din Telekom, însă începând […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
8849 Hike – review (Telefon rugged cu baterie de 23800 mAh, lanternă de 1200 Lumeni ce luminează la 200 m, lumină puternică de camping, cameră IR, ventilator și altele…) # Gadget.ro
Telefoane de nișă sunt destule, dar unele sunt mai nișate decât altele. Cele rugged fac parte din prima categorie, iar cel despre care vorbim astăzi pe larg este un smartphone rugged, dar care are o multitudine de alte elemente care îl fac unic, într-o măsură mai mică sau mai mare. Nu-i vorba doar despre faptul […]
21:00
În toamna acestui an Apple a lansat unul dintre cele mai subţiri smartphone-uri din lume, iPhone Air. Acesta are o grosime de doar 5.6 mm şi cântăreşte 165 de grame. Situaţia comercială a acestui smartphone este cât se poate de neclară în acest moment, sursele fiind destul de indecise: unele spun că vânzările sunt decente, […]
20:40
Începem săptămâna cu o veste bună pentru fanii Apple din ţara noastră. Cel mai recent update al aplicaţiei Apple Sports vine cu suport pentru mai multe ţări europene, printre care şi România. Cu aplicația Apple Sports, obții scoruri sportive în timp real, programe, statistici și cote de pariuri, acum chiar şi în limba română. Pentru […]
20:10
Televiziunea clasică suferă: în 2025 au fost închise deja 15 canale tv româneşti (record la nivelul unui an) # Gadget.ro
Televiziunea clasică trece printr-o transformare importantă, digitalizarea şi platformele de streaming video punând o presiune uriaşă pe acest sector de activitate. Fără bugete importante în spate, fără strategii adecvate, fără conţinut propriu, cele mai vulnerabile în tot acest context sunt canalele tv locale şi regionale. Costurile sunt mari, iar audienţele nesemnificative, astfel că 2025 este […]
19:40
Ford Focus a fost cândva una dintre cele mai bine vândute maşini din Europa, perioada de vârf maxim fiind atinsă la începutul anilor 2000. Între 2000 şi 2002 au fost vândute anual peste 500.000 de unităţi, în timp ce între 2003 şi 2007 au fost vândute anual peste 400.000 unităţi. Cel mai impresionant rezultat a […]
14:10
ASUS ExpertBook P3 (PM3406) este un laptop conceput pentru segmentul profesional, dar mie mi se pare că este potrivit în egală măsură și pentru pasionații de tehnologie care caută o combinație între portabilitate, autonomie extinsă și funcții moderne alimentate de inteligența artificială. Noul model de ultrabook face parte dintr-o linie gândită să răspundă cerințelor de […]
11:40
Căști gaming wireless Razer BlackShark V3 Pro – review (Există căști fără cablu mai rapide de atât?) # Gadget.ro
La sfârșit de iulie vă aduceam primele impresii pentru căștile de gaming pe care sunt pregătit acum să vi le prezint în detaliu acum. Razer BlackShark V3 Pro cunt căști de gaming, evident, doar vin de la o companie care numai astfel de produse are în ofertă, iar segmentul unde sunt poziționate este cel premium, […]
10:00
Puternic, eficient, cu un display impresionant, performanțe foto și performanțe generale excepționale, S25 Ultra se remarcă ca fiind unul dintre cele mai puternice telefoane. Telefoanele mid-range deși aduc performanțe bune, multe dintre ele implică și compromisuri: procesoare mai slabe, camere foto mai modeste, construcție simplistă, respectiv funcții premium care de multe ori lipsesc. De ce […]
16 noiembrie 2025
16:20
Internetul prin sateliţi Starlink devine şi mai accesibil în România (kit-ul standard este gratuit, iar abonamentul Rezidenţial Lite este disponibil la un cost scăzut) # Gadget.ro
În general pachetul Starlink format din kit + abonament nu este avantajos, coturile acestuia fiind destul de ridicate. În primăvara a existat o ofertă interesantă, dar aceea de obliga să te abonezi minim 12 luni la abonament standard Rezidenţial. Pentru toamna acestui acestui an, Starlink devine şi mai accesibil în România şi nici nu mai […]
16:00
O companiez chineză a livrat primul lot de roboţi umanoizi ce vor înlocui oamenii în fabricile producătorilor auto (şi acesta este doar începutul) # Gadget.ro
Ştiu că sunt clişeic şi mă repet, însă de fiecare dată când scriu un astfel de articol, mă gândesc la filmul din 2004 „I, Robot". În acest lungmetraj este vorba despre relaţia om – robot umanoid, una care în 2035 pare a fi destul de apropiată. Până când un rău inevitabil se întâmplă. Acum după […]
15:30
În viitorul standard de poluare Euro 7, maşinile electrice NU vor mai fi încadrate ca vehicule cu emisii zero (nepoluante) # Gadget.ro
Pe 12 aprilie 2024 a fost adoptat la nivelul Consiliului Uniunii Europene noul regulament pentru standardul de poluare Euro 7, acesta urmând să fie aplicat în etape, începând cu octombrie 2026. Ce este interesant este că noul standard va urmări mai multe criterii de poluare, astfel că acesta va deveni (atât în teorie, cât şi […]
14:50
Premieră nedorită în lumea muzicii: o melodie creată cu inteligenţa artificială a ajuns pe primul loc în topul Billboard Country Digital Song Sales în SUA # Gadget.ro
Bănuiesc că aţi observat avalanşa de melodii generate cu inteligenţa artificială apărută în ultimele luni, iar partea intrigantă este că unele chiar sunt reuşite. Personal am ascultat câteva, iar favorita de până acum este un cover a melodiei Străzile de la B.U.G. Mafia feat Mario V: Muzica generată cu inteligenţa artificială a devenit un fenomen […]
15 noiembrie 2025
14:50
Am văzut Frankenstein, filmul numărul 1 pe Netflix pe 15 noiembrie 2025 şi este în TOP 5-ul meu de anul acesta # Gadget.ro
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut", secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Timpul meu pentru filme este de obicei în weekend, iar în ultimele zile am primit mai multe recomandări […]
14:00
Producătorul auto chinez Chery a vrut să refacă o reclamă celebră Range Rover şi a distrus o mică porţiune din Scara către Rai (atracţie principală pe Muntele Tianmen) # Gadget.ro
Mai ţineţi minte testele ciudate pe care le practicau chinezii pentru smartphone-uri în urmă cu ceva ani (băteau nuci pe ele, le găureau cu bormaşina etc.)? Ei bine, acestea s-au întors de ceva timp sub o altă formă: la maşinile electrice / hibride. Nu îmi dau seama de ce cred ei că astfel de teste […]
13:30
Cel mai ieftin smart tv din România cu rezoluţie 4K şi diagonală mare de 139 cm costă doar 1199,90 lei # Gadget.ro
Dacă sunteţi în căutarea unui smart tv cu o diagonală mai mare, dar bugetul vă este extrem de limitat, vin către voi cu o propunere interesantă, una cu adevărat de buget. Cei de la Altex încă organizează Black Friday 2025, iar în oferta lor am găsit televizorul Vortex V55EKA1UWS cu rezoluţie 4K şi diagonală mare […]
13:10
Pe fondul scumpirilor hardware, producătorii din lumea Android par a elimina unele upgrade-uri pentru a menţine în control preţurile flagship-urilor # Gadget.ro
Într-un articol de luna trecută vă spuneam că în 2026 se vor scumpi destul de mult smartphone-urile mid-range şi high-end. Explicaţia este dată de creşterile de preţ semnificative din zona hardware, de la memorii RAM şi spaţii de stocare, până la procesoare. Producătorii cunosc de luni bune aceste aspecte, astfel că pe baza lor şi-au […]
12:40
Când spui Apple, automat primul nume care îţi vine în minte este Steve Jobs. Legendarul vizionar s-a retras din poziţia de CEO al mărului muşcat pe 24 august 2011, decizia sa fiind una pur personală (acesta se lupta de ceva timp cu un cancer pancreatic, unul care avea să îl doboare pe 5 octombrie 2011). […]
14 noiembrie 2025
22:40
Este oficial, majoritatea trotinetelor şi bicicletor electrice vor avea nevoie în România de poliţă de asigurare RCA # Gadget.ro
Dacă deţineţi o trotinetă sau o bicicletă electrică, aflaţi că va trebui (cel mai probabil) să îi faceţi o poliţă RCA. Nu este o glumă, nu este o posibilitate, este o realitate. Camera Deputaţilor a adoptat în luna octombrie proiectul Legii RCA, cel care transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European. […]
22:40
Spotify testează abonamentul Premium Platinum, unul mai scump, dar care oferă sunet lossless # Gadget.ro
Serviciul de streaming audio este apreciat în general de către abonaţi, însă acesta vine şi cu un mare handicap raportat la concurenţă. Dacă Apple Music sau Amazon Music oferă abonaţilor în standard sunetul lossless, Spotify nu îl are încă implementat la nivel general. În urmă cu aproximativ 2 luni cei de la Spotify au anunţat […]
21:50
Cea mai plictisitoare autostradă din lume are o porţiune de 240 de kilometri unde nu există nicio curbă # Gadget.ro
Mersul pe autostradă poate deveni de multe ori plictisitor, mai ales dacă traficul este lejer, iar condusul este unul relaxat, fără grabă. Dar cât de plictisitoare ar deveni situaţia dacă această autostradă nu ar avea curbe, ar fi perfect dreaptă? Eu zic că foarte. În Arabia Saudită există aşa numita Highway 10 ce are o […]
21:20
Digi Mobil avea la final de septembrie cu aproape 850.000 mai mulţi abonaţi decât în septembrie 2024 (în curând vor apărea în statistici şi clienţii prepay de la Telekom) # Gadget.ro
DIGI a publicat raportul financiar aferent celui de-al treilea trimestru din 2025 (iulie – septembrie), iar cifrele continuă să impresioneze. La nivel de grup, DIGI a raportat venituri consolidate de 561 milioane de euro, în creştere cu 14% vs aceeaşi perioadă din 2024. La nivel de an vorbim deja de venituri consolidate de 1,643 miliarde […]
17:00
Black Friday 2025 la Orange – toate detaliile (reduceri de până la 90% în eShop pe smartphone-uri, televizoare, smartwatch-uri etc) # Gadget.ro
Orange participă în ediție 2025 a Black Friday, iar toate detaliile despre promoțiile pregătite le descoperiți în articolul de față
13 noiembrie 2025
22:50
Uber îşi extinde prezenţa şi ajunge ca în toamna anului 2025 să fie prezent în 32 de oraşe din România # Gadget.ro
Serviciul de ride sharing Uber mizează în continuare pe piaţa din România şi îşi continuă extinderea în oraşele din ţara noastră. Conform unui comunicat recent primit de la Uber, în toamna anului 2025 Uber este prezent în 32 de oraşe din România astfel: București, Brașov, Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, […] The post Uber îşi extinde prezenţa şi ajunge ca în toamna anului 2025 să fie prezent în 32 de oraşe din România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
ZTE Nubia Air, smartphone cu o grosime de doar 5.9 mm, ajunge pe canal oficial în România la un preţ neaşteptat de bun # Gadget.ro
ZTE a lansat în luna septembrie un smartphone rezistent, uşor, cu o grosime impresionantă de doar 5.9 mm. Acesta se numeşte ZTE Nubia Air şi reprezintă unul dintre răspunsurile chinezilor pentru Samsung Galaxy S25 Edge şi iPhone 17 Air. Device-ul dispune de certificări (IP68, IP69 şi IP69K), acesta fiind rezistent la scufundări, jeturi de apă, praf, […] The post ZTE Nubia Air, smartphone cu o grosime de doar 5.9 mm, ajunge pe canal oficial în România la un preţ neaşteptat de bun appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Volkswagen ID.Unyx 08 – primul SUV electric Volkswagen făcut cu tehnologie chinezească de la XPeng # Gadget.ro
Volkswagen a lansat în această săptămână un nou SUV, unul 100% electric denumit commercial Volkswagen ID.Unyx 08. Acesta a fost dezvoltat de către de către Volkswagen Group China Technology Company împreună cu producătorul auto XPeng. Volkswagen ID.Unyx 08 este o maşină gândită strict pentru piaţa chineză, tocmai de aceea tehnologia utilizată este XPeng şi nu […] The post Volkswagen ID.Unyx 08 – primul SUV electric Volkswagen făcut cu tehnologie chinezească de la XPeng appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Omenirea în direcţia „cea bună”: 2025 se anunţă an record privind emisiile de CO2 în atmosferă # Gadget.ro
La cât de mult este promovată tranziţia către maşini electrice sau obţinerea de energie electrică verde, ai zice că omenirea este în direcţia cea bună, iar emisiile generate de combustibilii fosili se pregătesc să devină istorie. Din păcate lucrurile nu stau deloc aşa, astfel că 2025 se anunţă un an record al emisiilor de CO2 […] The post Omenirea în direcţia „cea bună”: 2025 se anunţă an record privind emisiile de CO2 în atmosferă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:40
OnePlus 15 – primul smartphone cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 din România și livrare din stoc pe OppoStore.ro (discount de 750 lei, încărcător în pachet și căștile OnePlus Nord Buds 2 incluse) # Gadget.ro
Veste bună pentru cei ce așteaptă OnePlus 15. Compania chineză s-a mișcat mult mai repede față de OP13 ce a debutat la început de ianuarie, iar OP15 este în magazinul online oficial. OnePlus 15 5G cu 16 GB RAM și 512 GB stocare – 4749.99 lei după ce se aplică codul extra750 ce-i reduce prețul […] The post OnePlus 15 – primul smartphone cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 din România și livrare din stoc pe OppoStore.ro (discount de 750 lei, încărcător în pachet și căștile OnePlus Nord Buds 2 incluse) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12 noiembrie 2025
23:10
iRobot Corporation, producător de aspiratoare inteligente cunoscut pentru brandul Roomba, trece printr-o situaţie financiară extrem de dificilă (se îndreaptă spre faliment) # Gadget.ro
Aspiratoarele inteligente sau aşa zise aspiratoarele robot au devenit device-uri indispensabile în casele celor foarte ocupaţi, aflaţi tot timpul pe fugă. Sunt foarte comode, uşor de utilizat, pot fi puse la muncă de la distanţă şi pot păstra în anumite limite curăţenia în casă. Pentru că au avut şi au un succes comercial uriaş, anumite […] The post iRobot Corporation, producător de aspiratoare inteligente cunoscut pentru brandul Roomba, trece printr-o situaţie financiară extrem de dificilă (se îndreaptă spre faliment) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
TOP 10: Oferte eMAG din 12.11.25 (cel mai ieftin televizor QLED pe diagonala de 189 cm, espressor automat De’Longhi ce prepară 21 de băuturi, telefon mobil la 599.99 lei cu nota 4.67 / 5 din 143 de review-uri etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află și un laptop de gaming cu placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5070. Am impresia că este una dintre cele mai ieftine configurații cu această placă grafică, la momentul în care acest articol este redactat. 1. Espressor automat De’Longhi PrimaDonna SOUL ECAM 610.75.SB ce prepară 21 de […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 12.11.25 (cel mai ieftin televizor QLED pe diagonala de 189 cm, espressor automat De’Longhi ce prepară 21 de băuturi, telefon mobil la 599.99 lei cu nota 4.67 / 5 din 143 de review-uri etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
ANAF continuă procesul de digitalizare, iar în curând vom putea discuta pe site-ul oficial cu chatbot-ul Ana. Doru Dudaş, președinte al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanților Fiscali, a declarat în cadrul Summit-ului de Fiscalitate şi Tehnologie că “Ana va fi surpriza ANAF-ului în viitorul apropiat și va reprezenta de fapt o valorificare în această zonă […] The post În curând vom putea comunica pe site-ul ANAF cu chatbot-ul Ana appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
Primul robot umanoid cu AI al Rusiei şi-a făcut apariţia pe scenă pe muzica din filmul Rocky şi a căzut pe scenă ca după multe guri de vodka # Gadget.ro
Data de 10 noiembrie 2025 ar fi trebuit să fie una de mare succes pentru industria de robotică din Rusia, compania Idol prezentând la Moscova primul robot umanoid cu AI fabricat în această ţară. Cunoscut drept Aidol, robotul şi-a făcut apariţia triumfătoare pe scenă pe muzica din filmul Rocky, a mers câteva secunde, a salutat […] The post Primul robot umanoid cu AI al Rusiei şi-a făcut apariţia pe scenă pe muzica din filmul Rocky şi a căzut pe scenă ca după multe guri de vodka appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Formularul de reîncărcare pentru cartele prepay de pe site-ul oficial DIGI pare a calcula eronat totalul de plată (informaţia poate duce în eroare utilizatorii Digi Mobil şi Telekom) # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva zile vă scriam că Digi Mobil a reintrat pe piaţa cartelelor prepay prin lansarea pachetelor DIGI Naţional. Sunt 4 pachete importante, iar alături de acestea există şi 3 extraopţiuni de luat în seamă. Momentan acest serviciu este destinat exclusiv celor ce vor fi migraţi din Telekom, astfel că cei interesaţi […] The post Formularul de reîncărcare pentru cartele prepay de pe site-ul oficial DIGI pare a calcula eronat totalul de plată (informaţia poate duce în eroare utilizatorii Digi Mobil şi Telekom) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:20
ASUS ProArt P16 (H7606WX) a ajuns în România sau cum arată un laptop cu display OLED de top, până la placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU și greutate de 1.95 kg și mai ales la ce preț este listat? # Gadget.ro
ASUS ProArt P16 este un adevărat monstru al specificațiilor pentru ce te-ai așteptat să vezi pe un laptop cu Windows pe sfârșit de 2025. Este suficient să amintesc de NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Sunt vizați cei ce fac conținut (editat foto și video, randare 3D, muzică etc), dar la fel de bine se […] The post ASUS ProArt P16 (H7606WX) a ajuns în România sau cum arată un laptop cu display OLED de top, până la placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU și greutate de 1.95 kg și mai ales la ce preț este listat? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:00
Samsung Galaxy Tab A11 Plus sau ce specificații include o tabletă ieftină cu Android în 2025? # Gadget.ro
Samsung a lansat Galaxy Tab A11 Plus, o tabletă cu performanță echilibrată, cel puțin așa afirmă compania sud-coreană în comunicat. Sosește în două variante de culoare denuite Gray și Silver. Sunt opțiuni pe partea de RAM și stocare – 6 GB RAM și 128 GB stocare sau 8 GB RAM și 256 GB stocare, iar […] The post Samsung Galaxy Tab A11 Plus sau ce specificații include o tabletă ieftină cu Android în 2025? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11 noiembrie 2025
17:50
Primul articol despre Xiaomi pe Gadget.ro a fost redactat undeva prin 2012. Compania chineză și-a propus de la început să lanseze produse cu preț accesibil raportat la tehnologia integrată, iar succesul de care se bucură în prezent mi se pare că dovedește cumva că s-au ținut de cuvânt în această direcție. Sunt peste 3300 de […] The post Promoțiile Xiaomi de Black Friday 2025 sau cum poți cumpăra gadgets la preț și mai bun appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10 noiembrie 2025
23:30
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. După bogăţia de device-uri de săptămâna trecută, revista valabilă în perioada 12.11 – 18.11.2025 se joacă cu răbdarea mea, astfel că după ce am răsfoit pagini întregi cu oale, cratiţe, […] The post 5 gadgets de la Kaufland (12.11 – 18.11.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:10
Xiaomi a lansat oficial Water Guard 2, un mic dispozitiv de care orice casă are nevoie (detectează scurgerile de apă în mai multe situaţii) # Gadget.ro
În urmă cu ceva zile, în timp ce mă întorceam de la un client, ascultam Radio ZU în maşină. Acest post de radio are un concurs în care dacă eşti sunat şi răspunzi imediat cu „Ascult Radio ZU”, câştigi o anumită sumă de bani. Dacă îmi aduc bine aminte era în timpul emisiunii lui Cristian […] The post Xiaomi a lansat oficial Water Guard 2, un mic dispozitiv de care orice casă are nevoie (detectează scurgerile de apă în mai multe situaţii) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Hidroelectrica va organiza Hidro Friday pe data de 28 noiembrie (ne sunt promise oferte imbatabile) # Gadget.ro
În Statele Unite ale Americii, ţară de unde a plecat şi conceptul, evenimentul de shopping cunoscut drept Black Friday se organizează anual în ultima zi de vineri din luna noiembrie. Cei de la Hidroelectrica vor să respecte această tradiţie şi anunţă organizarea în premieră a campaniei promoţionale Hidro Friday. Aceasta va avea loc pe data […] The post Hidroelectrica va organiza Hidro Friday pe data de 28 noiembrie (ne sunt promise oferte imbatabile) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Prima Sport şi Digi Sport pierd noi competiţii sportive majore în disputa cu Pro TV (Voyo) # Gadget.ro
Pro TV continuă să bage adânc mâna în buzunare pentru a cumpăra competiţii sportive majore, totul pentru a creşte gradul de atractivitate a platformei de streaming video Voyo. Compania media a achiziţionat recent toate drepturile de televizare pentru Campionatele Mondiale şi Europene de Handbal, masculin şi feminin, pentru perioada 2026 – 2031. Vorbim de 12 […] The post Prima Sport şi Digi Sport pierd noi competiţii sportive majore în disputa cu Pro TV (Voyo) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
Compania braşoveană Carmolimp a lansat prima reţea de lockere pentru mâncare din România (vedeta va fi ciorba la pungă) # Gadget.ro
Se pare că în scurt timp vom vedea în marile oraşe nu doar clasicele easybox-uri pentru produse, ci şi reţele de lockere pentru mâncare. Compania braşoveană Carmolimp a lansat prima reţea de lockere din România cu temperatură controlată, dedicată livrărilor alimentare la rece. Carmolimp deţine cea mai mare fabrică integrată de mâncare gătită din ţară […] The post Compania braşoveană Carmolimp a lansat prima reţea de lockere pentru mâncare din România (vedeta va fi ciorba la pungă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
