Cum a ajuns un apartament din Brașov să fie cumpărat cu criptomonede

Polițiștii și procurorii au efectuat 25 de percheziții în România și Italia pentru destructurarea unei grupări de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri din patru familii, care ar fi exploatat sexual, în special în Italia, mai mult de 30 de victime. Prejudiciul estimat se ridică la peste 1,7 milioane de euro. Percheziții simultane …