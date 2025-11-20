Dreptul la un viitor curat: De ce educația climatică e o forță
SportMedia, 20 noiembrie 2025 02:50
Ziua mea. Drepturile mele. Acesta este sloganul care ne aduce aminte că fiecare copil și adolescent are drepturi depline, garantate prin Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, pe care o sărbătorim pe 20 noiembrie. Pentru mine, un drept care îmi îmbunătățește viața și care este vital pentru generația mea este dreptul la educație, în …
• • •
Acum o oră
02:50
Horoscop zilnic pentru 20 noiembrie 2025.
02:50
Oamenii se sărută, la fel maimuțele și chiar urșii polari. Iar acum oamenii de știință au mers pe urmele sărutului, până la originile sale, ajungând până acum 21 de milioane de ani. Un nou studiu sugerează că sărutul pe buze a apărut acum mai bine de 21 de milioane de ani și era practicat, cel …
02:50
Un medicament comun pentru diabet crește mult șansele femeilor de a trăi peste 90 de ani, oferind beneficii anti-îmbătrânire față de alte medicamente pentru aceeași afecțiune, arată un studiu recent. Cercetători din SUA și Germania au analizat date pe termen lung privind sănătatea femeilor aflate în postmenopauză și au descoperit că cele care luau metformină, …
02:50
Ziua mea. Drepturile mele. Acesta este sloganul care ne aduce aminte că fiecare copil și adolescent are drepturi depline, garantate prin Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, pe care o sărbătorim pe 20 noiembrie. Pentru mine, un drept care îmi îmbunătățește viața și care este vital pentru generația mea este dreptul la educație, în …
02:50
Planul de pace al SUA pune presiune pe Kiev: Prețul greu pe care ar trebui să-l plătească Ucraina # SportMedia
Statele Unite i-au transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru de pace redactat de Washington pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Planul presupune ca Kievul să renunțe la teritoriu și la unele tipuri de armament, au declarat miercuri, pentru Reuters, două persoane familiarizate cu subiectul. Sursele, care au solicitat anonimatul …
02:50
Uraganul Epstein lovește SUA. Donald Trump își schimbă strategia, luându-l la țintă pe Bill Clinton. Secretele unei afaceri tenebroase ies la suprafață # SportMedia
În dimineața zilei de 10 august 2019, un gardian al Centrului Corecțional Metropolitan din New York a dat alarma. Era ora 06:30 dimineața, când în timpul rondului, într-o celulă, a găsit un bărbat spânzurat de un capăt al patului metalic, ridicat și sprijinit de perete. După alertare, personalul medical al centrului a intervenit, dar era …
02:50
Se spală STB pe mâini, în cazul femeii de 69 de ani, ucise de cablu? Societatea refuză să comunice informații esențiale # SportMedia
Societatea de Transport București (STB) refuză să dezvăluie detalii esențiale, în cazul femeii de 69 de ani care a murit, după ce – pe 6 noiembrie 2025 – a fost lovită de un cablu, într-o zonă în care angajații societății publice lucrau la rețeaua de tramvai. Spotmedia.ro a cerut STB detalii cu privire la procedura …
Acum 4 ore
00:50
România a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de utilizatori ai platformelor extracomunitare de comerț online din Uniunea Europeană, a afirmat Cristian Pelivan, Director Executiv, ARMO – Asociația Română a Magazinelor Online. "O singură platformă, Temu, a raportat la 30 iunie un număr de 4,7 milioane de utilizatori români, lunar, în creștere cu 20% …
00:50
Bolojan a clarificat rolul Oanei Gheorghiu în Guvern. Care sunt atribuțiile oficiale ale noului vicepremier # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a stabilit atribuțiile vicepremierului Oana Gheorghiu. Astfel, aceasta urmează să avizeze proiectele elaborate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației și Cercetării. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare, doamna …
00:50
România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclare, potrivit celor mai recente date Eurostat. În 2024, doar 1,3% din materialele utilizate în economia națională au provenit din surse reciclate – de aproape zece ori mai puțin decât media UE, care ajunge la 12,2%. Indicatorul, numit „rata de utilizare circulară a materialelor", arată cât …
00:50
Prima vânzare imobiliară din România în care plata s-a făcut în criptomonede a fost înregistrată la Brașov, pentru un apartament evaluat la 369.000 de euro, a anunțat miercuri Romania Sotheby's International Realty. Suma a fost convertită în EURe – o monedă digitală reglementată și acoperită integral cu euro reali. Apartamentul se află în centrul istoric …
Acum 6 ore
22:50
Toamna vine cu aer rece, cu ceai fierbinte și cu o schimbare firească în frigider. În ton cu anotimpul, facem tranziția spre mâncăruri calde și fructe și legume bogate în vitamine. Românii aleg din ce în ce mai mult produse locale, de sezon, și variante bio. Carrefour România, împreună cu NielsenIQ, a radiografiat aceste obiceiuri …
22:50
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, miercuri, că Guvernul nu va introduce noi taxe în perioada următoare. Oficialul a subliniat că va sprijini menținerea TVA în turism la nivelul actual, în contextul analizelor aflate în derulare la Ministerul Finanțelor. „Este dificil pentru un membru al guvernului să stea în fața unor investitori împotriva cărora Guvernul …
22:50
Salvați Copiii România inaugurează, în premieră, o platformă interactivă de orientare vocațională pentru elevi, părinți și specialiști în educație # SportMedia
Elevii români au acum la dispoziție o platformă interactivă de orientare vocațională, unde pot învăța mai multe despre cum pot valorifica aptitudinile și interesele pe care le au în alegerile lor educaționale și de carieră. Aproape jumătate dintre elevii români chestionați la debutul programului (46,4% din eșantion) se situau într-o zonă a incertitudinii sau a …
22:50
A fost publicat proiectul de modificare a pensiilor magistraților: plafon de 70% din venitul net al ultimei luni și condiții mai stricte de vechime # SportMedia
Ministerul Muncii a publicat în transparență decizională proiectul de lege care modifică și completează regimul pensiilor de serviciu pentru magistrați. Documentul aduce schimbări importante privind vechimea necesară pentru pensionare, baza de calcul și plafonarea cuantumului pensiei de serviciu, unele măsuri fiind aplicabile pentru prima dată. Astfel, proiectul prevede că trecerea la vârsta standard de pensionare …
22:50
Ilie Bolojan anunță creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor: România e pe calea cea bună # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan susține, într-o postare publicată miercuri pe Facebook, că măsurile de redresare adoptate de guvern în ultimele luni „funcționează", iar evoluția execuției bugetare confirmă direcția pozitivă. În trimestrul al treilea, veniturile bugetului de stat au urcat, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 12,5%, de la 79,2 miliarde lei la 89,1 miliarde …
Acum 8 ore
20:40
Un preot din Neamț ajunge în vârful diplomației Vaticanului. Mihăiță Blaj devine adjunct al ministrului de Externe al Sfântului Scaun # SportMedia
Papa Leon l-a desemnat pe monseniorul Mihăiță Blaj în funcția de subsecretar al Secției pentru Raporturile cu Statele și Organizațiile Internaționale din Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun. Până acum, Blaj a fost consilier de nunțiatură în aceeași structură. Potrivit ambasadorului României la Vatican, George Bologan, este pentru prima dată când un român ocupă această …
20:40
Construcția lotului 1 al autostrăzii Focșani – Bacău (A7) este aproape de finalizare, anunță directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Pe cei 35,6 kilometri dintre Focșani și Domnești Târg, stadiul fizic în șantier a ajuns la 95%, potrivit actualizării publicate miercuri de șeful companiei. „Constructorul român (UMB Spedition) este bine mobilizat pe cei 35,6 km …
Acum 12 ore
18:40
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că partidul nu susține reducerea salariilor în sectorul bugetar, precizând că votul în cadrul Biroului Permanent Național a fost „unanim". Între timp, sunt şi alte tensiuni în Guvern: Premierul Bolojan respinge ideea ca Armata să fie exceptată de la reducerea cheltuielilor, aşa cum a cerut ministrul USR Ionuț …
18:40
Certitudinea pe care o are Gică Hagi după ce România a ajuns la barajul pentru Cupa Mondială # SportMedia
Gică Hagi (60 de ani) a reacționat, miercuri, după ce România a încheiat preliminariile pentru Cupa Mondială. „Tricolorii" au prezența la baraj asigurată, chiar dacă au terminat pe locul trei în grupa H din preliminarii. Faptul că au câștigat grupa din Liga Națiunilor le oferă elevilor lui Mircea Lucescu șansa de a participa la barajul …
18:40
La mai mult de un an de când au început misiunile în spațiul aerian al Ucrainei, avioanele de luptă F-16 pe care Kievul le-a cerut insistent și-au demonstrat cu prisosință utilitatea. Privite mult timp cu rezerve, avioanele de vânătoare F-16, pe care Ucraina le-a obținut cu greu, după eforturi diplomatice susținute, joacă un rol activ …
18:40
Bolojan explică de ce trebuie să crească impozitele pe case și mașini: Nu e normal să stai cu mâna întinsă # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a explicat motivele pentru care impozitele pe proprietate vor crește începând cu 1 ianuarie 2026. Proiectul de lege care majorează taxele pentru locuințe și autoturisme a fost adoptat ieri de Parlament, iar șeful Guvernului spune că administrațiile locale trebuie să își asigure resurse suplimentare, în contextul în care bugetul de stat nu …
18:40
Reacție dură de la Guvern, după ce CSM a transmis că politicienii mint despre banii din PNRR: Ar trebui să le fie rușine! # SportMedia
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru a reacționat, miercuri, la afirmațiile vicepreședintelui CSM, Claudiu Sandu, care a spus că „politicienii mint" și nu pierdem niciun ban din PNRR din cauza pensiilor speciale. Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este gata şi se află pe circuitul de avizare, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan. Astfel, …
18:40
Nu mai puțin de 42 din cele 48 de echipe participante la Cupa Mondială de fotbal din 2026 sunt cunoscute, după încheierea preliminariilor în toate zonele continentale. Cupa Mondială, prima cu 48 de echipe, va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărțite în 12 grupe …
18:40
Noua escrocherie folosită de infractorii cibernetici: Cum poți fi păcălit cu o ofertă falsă de credit # SportMedia
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) semnalează intensificarea tentativelor de fraudă prin spoofing, în care atacatorii folosesc pretextul unei cereri fictive de credit pentru a obține date personale sau financiare sensibile. Potrivit instituției, „tentativele de fraudă prin spoofing continuă", iar metoda preferată este aceea în care „atacatorii folosesc adesea pretextul unei cereri fictive de credit …
18:40
Planul Bruxelles-ului de a opri gazul rusesc stârnește revoltă: Slovacia ar putea da în judecată UE # SportMedia
Slovacia ia în calcul să dea în judecată Uniunea Europeană din cauza planului Bruxelles-ului de a opri importurile de gaze rusești începând cu 2028, din cauza războiului din Ucraina. Premierul Robert Fico a anunțat că a cerut mai multor miniștri să pregătească opțiunile legale, în contextul în care Bratislava depinde încă puternic de gazul rusesc …
16:40
Tensiuni în Guvern: Bolojan respinge ideea ca Armata să fie exceptată de la reducerea cheltuielilor. Modelul Jandarmeriei # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a reacționat, miercuri, după ce ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că se opune categoric reducerii cu 10% a cheltuielilor de personal din sectorul de apărare. „Nu trebuie să taie din salarii, subliniez, ci trebuie să-şi gestioneze cheltuielile de personal, să nu mai angajeze, să se uite la sporuri, să-şi reorganizeze activităţile …
16:40
Biletele de tren se scumpesc cu 9,88% din 14 decembrie 2025, când va intra în vigoare Mersul Trenurilor 2025-2026. Este a treia majorare într-un an. Prețurile biletelor de tren cresc în fiecare lună decembrie în funcție de rata anuală a inflației, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați. Se ține cont de indicele …
16:40
O navă spion rusească dă târcoale Marii Britanii. Londra are opțiuni militare și îl amenință pe Putin # SportMedia
O navă spion rusă s-a apropiat la limita apelor britanice, în nordul Scoției, și a îndreptat lasere asupra avioanelor militare trimise să o monitorizeze, a anunțat miercuri secretarul britanic al Apărării, John Healey. Acesta a avertizat Kremlinul că Marea Britanie e pregăt
16:40
Bolojan anunță că pensia magistraților va fi de 70% din salariul net, iar perioada de tranziție crește la 15 ani. CSM nu este de acord # SportMedia
Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este gata şi se află pe circuitul de avizare, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan. Potrivit proiectului, pensia magistraților va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, față de 10 ani în … The post Bolojan anunță că pensia magistraților va fi de 70% din salariul net, iar perioada de tranziție crește la 15 ani. CSM nu este de acord appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Bolojan îl contrazice pe ministrul Muncii: Interdicția cumulului pensie-salariu nu se aplică la medici și profesori # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că unul din elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal din 2026 este şi adoptarea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul la stat, care se referă la cumulul pe pensiile necontributive şi nu afectează zona de educaţie sau de sănătate. Premierul îl contrazice astfel pe ministrul Muncii, Florin Manole, … The post Bolojan îl contrazice pe ministrul Muncii: Interdicția cumulului pensie-salariu nu se aplică la medici și profesori appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Vot favorabil pentru integrarea „Ordinului Novak” în Legea Sportului: Cluburile, obligate să folosească minimum 40% sportivi români # SportMedia
„Ordinul Novak” a primit, în Parlament, votul pentru integrarea în Legea Sportului. Fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, a emis, în 2022 un ordin care prevedea că, la toate sporturile de echipă – la nivel de seniori și tineret -, cluburile sunt obligate să folosească minimum 40% jucători români. Integrarea „Ordinului Novak” în Legea Sportului … The post Vot favorabil pentru integrarea „Ordinului Novak” în Legea Sportului: Cluburile, obligate să folosească minimum 40% sportivi români appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Alimentele ultraprocesate au efecte nocive asupra tuturor organelor: Nu suntem adaptați biologic să le consumăm # SportMedia
Alimentele ultraprocesate (UPF) sunt asociate cu efecte nocive asupra tuturor organelor principale ale corpului uman și reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea globală, arată cel mai amplu studiu realizat la nivel mondial. Alimentele ultraprocesate înlocuiesc rapid alimentele proaspete din dietele copiilor și adulților de pe toate continentele și sunt asociate cu un risc crescut de … The post Alimentele ultraprocesate au efecte nocive asupra tuturor organelor: Nu suntem adaptați biologic să le consumăm appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Dorit de FCSB, Lindon Emerllahu e aproape să semneze cu altă echipă: „Transferul, 90% făcut” # SportMedia
Intrat pe lista de transferuri a FCSB, Lindon Emerllahu (22 de ani) este aproape să semneze cu altă echipă. FCSB a oferit 4,5 milioane de euro pentru transferurile lui Emerllahu și Louis Munteanu la pachet, însă mutarea nu s-a realizat din cauza pretențiilor salariale exagerate ale atacantului. Emerllahu are, însă, în continuare șanse să plece … The post Dorit de FCSB, Lindon Emerllahu e aproape să semneze cu altă echipă: „Transferul, 90% făcut” appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Mai poate Hidroelectrica să construiască parcul fotovoltaic de pe Olt? Parlamentul a votat o lege care nu-i permite # SportMedia
Parlamentul a votat, miercuri, eliminarea derogării de la Legea construcțiilor pentru amplasarea de panouri fotovoltaice pe suprafețele amenajărilor piscicole aflate în proprietatea statului. Permisiunea fusese inclusă într-un proiect de lege adoptat în iunie 2024 de către Camera Deputaților, ca for decizional al Parlamentului, ocazie cu care a fost introdusă derogarea menționată, potrivit Profit.ro. Inițiativa aparține … The post Mai poate Hidroelectrica să construiască parcul fotovoltaic de pe Olt? Parlamentul a votat o lege care nu-i permite appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Polonia acuză Rusia de „terorism de stat” după sabotajul feroviar. Mai multe persoane au fost reținute, iar Varșovia închide ultimul consulat rus # SportMedia
Autoritățile poloneze au anunțat miercuri că au reținut „mai multe persoane” implicate în sabotajele feroviare produse în weekend, incidente pe care Varșovia le califică drept „un act de terorism de stat” comis de Rusia. Informația a fost confirmată de Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului pentru servicii de securitate din Polonia, scrie The Guardian. … The post Polonia acuză Rusia de „terorism de stat” după sabotajul feroviar. Mai multe persoane au fost reținute, iar Varșovia închide ultimul consulat rus appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Selecționerul echipei de fotbal a Emiratelor Arabe Unite, românul Cosmin Olăroiu, a declarat, după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026, că este dezamăgit de acest lucru. ”Sunt dezamăgit, pentru că eu cred că puteam face mai mult, dar, pentru asta, trebuie să dăm totul pe teren”, a declarat Olăroiu după meciul pierdut dramatic în … The post Reacția lui Cosmin Olăroiu după ce a ratat dramatic calificarea la Cupa Mondială appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Organizațiile civice Declic, Corupția Ucide și Inițiativa România organizează vineri, de la ora 18:00, un protest în Piața Victoriei din București, sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Acțiuni similare vor fi organizate acțiuni similare și în orașe precum Timișoara, Iași, Pitești și Arad. ”Guvernul și președintele se roagă de magistrați să accepte pensii … The post Protest în Piața Victoriei, vineri: „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale! ” appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Medicul Flavia Groșan a murit, miercuri, după o lungă suferință. Groşan a murit la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor, au confirmat surse medicale pentru presa locală. În timpul pandemiei, Groșan a devenit o figură publică controversată prin criticile aduse protocoalelor oficiale și prin promovarea unei „scheme proprii” de tratament împotriva Covid-19. Ea susținea că … The post A murit controversata Flavia Groșan appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:40
Financial Times: 45 de zile – atât ar dura să ajungă trupele NATO în România în cazul unei invazii rusești # SportMedia
Desfășurarea trupelor NATO pe flancul estic, inclusiv în România, în cazul unei invazii rusești la scară largă ar putea dura 45 de zile, potrivit estimărilor făcute de oficialii Uniunii Europene. În același timp, Uniunea Europeană își propune să reducă această perioadă la trei până la cinci zile, relatează Financial Times. Principalele probleme sunt diferențele de … The post Financial Times: 45 de zile – atât ar dura să ajungă trupele NATO în România în cazul unei invazii rusești appeared first on spotmedia.ro.
12:40
UE a confirmat că Marea Britanie va trebui să plătească la bugetul comunitar dacă dorește o integrare mai strânsă în piața unică, în special în sectorul energiei electrice. Decizia marchează un nou test pentru relația post-Brexit și vine după ce majoritatea statelor membre au susținut ideea unei contribuții financiare pentru orice beneficiu suplimentar acordat Londrei, … The post UE cere bani Marii Britanii pentru acces extins la piața unică appeared first on spotmedia.ro.
12:40
FCSB a fost întrebată dacă îl transferă pe Florinel Coman (27 de ani), atacantul celor de la Al Gharafa, care urmează să schimbe echipa. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a făcut anunțul în ceea ce privește revenirea lui Coman. Patronul FCSB a transmis că îl așteaptă pe Florinel Coman „cu brațele deschise” … The post FCSB, întrebată dacă îl transferă pe Florinel Coman: Roș-albaștrii au dat răspunsul appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Mașinile vechi de 5 ani din România au kilometrajul dat înapoi în medie cu peste 70.000 km # SportMedia
Atunci când cumpără o mașină rulată relativ nouă, șoferii se așteaptă să o folosească în următorii câțiva ani fără să întâmpine mari probleme. Părerea publicului larg este că doar vehiculele vechi au kilometrajul dat înapoi, însă un studiu realizat în România de compania de date auto carVertical dovedește că acesta este un mit: chiar și … The post Mașinile vechi de 5 ani din România au kilometrajul dat înapoi în medie cu peste 70.000 km appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Casa Albă este acuzată că a intervenit în favoarea lui Andrew Tate, acuzat de trafic sexual, în timpul unei anchete federale. Autoritățile federale au fost criticate pentru confiscarea dispozitivelor electronice de la Andrew Tate și de la fratele său, Tristan, la sosirea acestora în Statele Unite, iar oficiali ai Casei Albe ar fi cerut returnarea … The post Cum a intervenit Casa Albă în favoarea fraților Tate, în timpul unei anchete federale appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Un bărbat a murit în ambulanță între două clădiri. Spitalul de Urgență Târgu Jiu, amendat de DSP # SportMedia
Un bărbat de 78 de ani a murit în ambulanță, în timpul transferului dintre două clădiri ale Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, iar cazul a dus la sancționarea unității medicale cu o amendă de 30.000 de lei de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Gorj. Potrivit instituției, inspectorii sanitari au efectuat verificări pe 5 … The post Un bărbat a murit în ambulanță între două clădiri. Spitalul de Urgență Târgu Jiu, amendat de DSP appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Joyskim Dawa (29 de ani), fotbalist accidentat în luna martie, se pregătește de revenirea pe teren la FCSB. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Dawa poate reveni pe teren în decembrie. Stoica a explicat care sunt meciurile în care poate evolua fundașul central din Camerun. „Vom avea Dawa, … The post Joyskim Dawa, înapoi pe teren: Veste excelentă pentru FCSB appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Florinel Coman (27 de ani) se pregătește să schimbe echipa în 2026. Tras pe linie moartă la Al Gharafa, echipă care l-a cumpărat de la FCSB în vara lui 2024, Florinel Coman nu mai suportă situația în care se află și vrea să semneze cu altă echipă. Potrivit Sport.ro, Al Gharafa vrea, de asemenea, să … The post Florinel Coman schimbă echipa appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Două trenuri de marfă ale operatorului Rail Cargo s-au ciocnit, miercuri dimineaţă, în zona staţiei Olteni (județul Teleorman), iar traficul feroviar se derulează doar pe firul II. Un tren nu a oprit la semnal şi a intrat în vagoanele din spate ale celeilalte garnituri. Vagoanele nu au deraiat. ”Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA … The post Două trenuri de marfă s-au ciocnit în Teleorman appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Ai visat vreodată la o mansardă modernă, luminoasă și bine ventilată, unde confortul se controlează printr-o simplă apăsare de buton? Ferestre de mansardă cu acționare electrică și ferestrele de mansardă cu acționare electrică și solară transformă acest vis în realitate. Ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX din gamele Standard Plus sau Premium au fost … The post Descoperă secretul unei mansarde perfecte appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Republica Moldova se menține în topurile exportatorilor de prune în UE. În 2023, fermierii moldoveni au exportat 58 de mii de tone în țările UE, clasându-se pe locul 3 la nivel mondial și pe primul loc în Europa. Cererea venită din Germania, România și țările baltice a determinat fermierii să investească în tehnologii moderne, inclusiv … The post Prunele din Republica Moldova cuceresc Europa (Video) appeared first on spotmedia.ro.
