România, codașă la reciclare în UE. Finlanda, Irlanda și Portugalia stau mai rău decât noi

Destul de puține persoane cunosc acest lucru, însă glutationul este considerat a fi un „master antioxidant”, cu numeroase beneficii cheie pentru organismul nostru. Printre altele, contribuie la protejarea celulelor, la susținerea funcției mitocondriale și, foarte important, la promovarea detoxifierii naturale a organismului. Iar disponibil sub formă de supliment lipozomal, acțiunea glutationului va fi mult sporită, transformându-l într-un produs esențial pentru sănătate.