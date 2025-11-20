CAPITAL.GR: Companiile grecești de tehnologie își îndreaptă atenția spre România
Rador, 20 noiembrie 2025 03:10
Companiile IT grecești par să fi identificat „filonul de aur” al Balcanilor, de aceea își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România – o piață care, în ciuda creșterii rapide din ultimul deceniu, rămâne încă deschisă oportunităților, prezentând marje semnificative pentru extinderea activităților de afaceri. Aflată la intersecția Europei de Sud-Est, România […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
03:10
Companiile IT grecești par să fi identificat „filonul de aur” al Balcanilor, de aceea își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România – o piață care, în ciuda creșterii rapide din ultimul deceniu, rămâne încă deschisă oportunităților, prezentând marje semnificative pentru extinderea activităților de afaceri. Aflată la intersecția Europei de Sud-Est, România […]
Acum 4 ore
00:20
În contextul războiului din Ucraina şi al provocărilor de securitate, Comisia Europeană își dezvăluie planul pentru un „spațiu Schengen militar”, informează La Libre Belgique. Proiectul de consolidare a mobilității militare în cadrul UE prevede simplificarea normelor și stabilirea unui cadru pentru o desfășurare mai rapidă a trupelor și echipamentelor în situații de urgență. „Este foarte […]
19 noiembrie 2025
23:40
România are un deficit major în ceea ce privește turismul de peste 5 miliarde de euro, sumă ce reprezintă diferența dintre cât cheltuiesc românii în afara țării și cât cheltuiesc străinii în România, susține Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. În opinia sa, acest lucru dovedește deficiențe de competitivitate, iar pentru […]
Acum 6 ore
23:20
Realizator: Ianna Ioniţă – Comisia Europeană propune crearea unui Spațiu Schengen Militar până în 2027, pentru a permite deplasarea rapidă și sigură a trupelor și echipamentelor militare, inclusiv pentru situații de criză. Comisia vrea nu doar simplificarea procedurilor neuniforme și greoaie între statele membre, dar și îmbunătățirea infrastructurii pe care să se poată deplasa echipamentul […]
22:10
Rusia este deschisă pentru continuarea negocierilor privind Ucraina, pauza în negocieri nefiind din vina părţii ruse, a declarat secretarul de presă al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, în timpul unei discuţii cu jurnaliştii. „Moscova este deschisă pentru continuare, Moscova este deschisă pentru negocieri. Pauza care a apărut a fost, de fapt, din cauza nedorinţei regimului de […]
21:50
Am dat startul antrenamentelor pentru Parada Militară de 1 Decembrie! Astăzi, în poligonul Ghencea, militarii au început pregătirile pentru defilarea de Ziua Națională a României. Au mai rămas 12 zile până când vom onora, în pas de defilare, curajul și istoria!/lalexandrescu Sursa: pagina oficială de Facebook MApN România – 19 noiembrie
21:40
Bursa de Valori București a închis astăzi în scădere ușoară pe aproape toți indicii, cu un rulaj total de aproape 72 de milioane de lei. Principalul indice BED, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate, s-a depreciat cu aproximativ 1%, la fel ca BED+, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni […]
Acum 8 ore
20:40
Oficiali ai serviciului de apărare civilă din Fâşia Gaza, condus de Hamas, au declarat că peste 20 de persoane au fost ucise în urma unor atacuri ale Israelului. Un purtător de cuvânt al serviciului a declarat pentru BBC că cinci persoane au murit după ce un raid israelian a vizat Ministerul Cultelor și al Bunurilor […]
20:40
Realizator: Petruţa Dinu – Social-democraţii nu susțin tăierea salariilor în sectorul bugetar, iar acest lucru a fost decis în forul statutar al PSD. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că discuțiile trebuie să continue în coaliția de guvernare pentru a găsi soluții de reducere a cheltuielilor din administrația publică. Sorin Grindeanu: Că vom discuta de […]
19:40
La Ankara se desfăşoară o întâlnire între Volodimir Zelenski și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, pe fondul unor știri despre un nou plan de pace american și un scandal de corupție în Ucraina, informează „RBC-Ucraina”. Anterior, Volodimir Zelenski a declarat că la Ankara, el intenționează să obţină „intensificarea negocierilor”. Potrivit mai multor publicații media occidentale, […]
Acum 12 ore
18:50
Autorităţile din Ucraina speră să reia schimburile de prizonieri de război cu Rusia până la sfârșitul anului, a spus Volodimir Zelenski # Rador
Autorităţile din Ucraina speră să reia schimburile de prizonieri de război cu Rusia până la sfârșitul anului, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski. Vorbind alături de președintele turc Tayyip Erdogan la o conferință de presă de la Ankara, el a adăugat că Ucraina se bazează pe eforturile diplomatice ale Turciei în vederea încheierii războiului cu […]
17:10
Arabia Saudită va încheia acorduri în sectorul energetic cu SUA în valoare de 30 de miliarde de dolari, a declarat miercuri directorul general al gigantului petrolier de stat saudit Aramco, Amin Nasser, într-un comentariu difuzat de televiziunea saudită de stat. Comentariile sale au fost făcute în timpul forumului de investiții SUA-Saudită, care are loc la […]
17:00
Cea mai faimoasă toaletă din arta contemporană și-a găsit un nou proprietar. Toaleta „America” din aur de 18 karate, cu o greutate de 101 kilograme, creată de Maurizio Cattelan în 2016, a fost vândută la licitație de casa Sotheby’s din New York pentru 12,1 milioane de dolari unui „celebr brand american”. „America”, singura versiune existentă […]
17:00
Aeroportul din Bruxelles anunță anularea tuturor zborurilor de plecare pe 26 noiembrie din cauza unei greve naționale # Rador
Aeroportul din Bruxelles a anunțat miercuri că toate zborurile de plecare programate pentru data de 26 noiembrie au fost anulate, deoarece o parte din personalul de securitate și operare la sol va participa la o grevă națională. În declarația sa, aeroportul a precizat că sunt posibile și alte anulări de zboruri în aceeași zi, iar […]
16:20
Un feribot sud-coreean având la bord 267 de pasageri și membri ai echipajului a rămas blocat miercuri după ce a eșuat în largul extremității sud-vestice a peninsulei coreene, a anunţat garda de coastă. Autoritățile au desfășurat toate resursele posibile și au declanşat o operațiune de salvare, se precizează în comunicat. Garda de coastă estimează că […]
16:20
Oamenii de știință cred că au descoperit originile sărutului, afirmând că acesta datează de acum aproximativ 21 de milioane de ani. Sărutul „gură pe gură” este, de fapt, un puzzle biologic, fără beneficii evidente pentru supraviețuire sau reproducere. Prin urmare, echipa coordonată de Universitatea Oxford a adunat dovezi despre animale care se sărută pe gură […]
16:10
Andreea Bălan revine cu hitul „O străină”, la 20 de ani de la apariția sa. Considerată un simbol al puterii feminine și al vindecării emoționale, noua versiune a single-ului este însoțită de un videoclip care evidențiază evoluția artistică a Andreei și energia ei inconfundabilă. Remake-ul păstrează esența piesei originale, aducând o interpretare profundă, plină de […]
16:10
Ministrul britanic al apărării: o navă rusească a îndreptat lasere spre piloți ai forțelor aeriene # Rador
Ministrul britanic al apărării a declarat că o navă rusească care opera la limita apelor teritoriale ale Regatului Unit a îndreptat lasere către piloții Forțelor Aeriene care fuseseră trimiși să îi monitorizeze activitățile. John Healey a afirmat că acțiunea Rusiei a fost „foarte periculoasă”. El a precizat că nava Yantar este concepută pentru a colecta […]
15:50
Franța consideră că acordul comercial negociat între Uniunea Europeană și Mercosur este inacceptabil în forma sa actuală # Rador
Un acord comercial negociat între Uniunea Europeană și țările Mercosur din America de Sud nu este încă acceptabil pentru Franța în forma sa actuală, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al guvernului francez. Franța se așteaptă ca Executivul european să prezinte măsuri privind așa-numitele „clauze oglindă” pentru importurile agricole „cât mai curând posibil”, a […]
15:50
La Paris, un sterilet gigantic aduce în atenția publicului soarta contraceptivelor americane # Rador
Marţi, un sterilet de șase metri înălțime a fost ridicat pentru scurt timp la Paris de grupuri feministe, pentru a atrage atenția asupra situației dificile a contraceptivelor americane blocate în Belgia, în centrul unei dispute dintre Bruxelles și Casa Albă. Instalarea acestui monument pentru câteva ore în Place de la République, o locație emblematică din […]
15:20
BBC și-a cerut scuze față de Kate Middleton. Pe 11 noiembrie, postul britanic de televiziune a relatat despre comemorările Zilei Armistițiului, cunoscute și sub numele de Ziua Comemorării în Marea Britanie, la care a participat Prințesa de Wales. Mai mulți telespectatori au fost nemulțumiți. Aceștia au criticat BBC pentru că s-a referit la soția Prințului […]
15:20
Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național, cele mai multe fiind destinate persoanelor cu studii primare sau gimnaziale, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cei mai căutați sunt conducătorii auto, curierii, muncitorii necalificați în mai multe ramuri ale economiei și agenții de securitate. Oferta conține peste 2.000 de locuri […]
14:50
Guvernul Lituaniei a anunțat miercuri că va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, punând capăt unei închideri impuse ca urmare a perturbărilor aeriene provocate de baloanele folosite de traficanți. Nu este clar în momentul de față când anume vor fi redeschise punctele de frontieră. Luna trecută, autoritățile lituaniene au anunțat că cele două […]
Acum 24 ore
13:50
Ucraina – Avioanele F-16 şi Mirage 2000 şi-au dovedit eficienţa în timpul atacului rusesc de noaptea trecută # Rador
Avioanele de vânătoare F-16 și Mirage 2000 furnizate Ucrainei de partenerii occidentali se dovedesc foarte eficiente. Acest lucru a fost observat, în special, în timpul atacului rusesc din noaptea de 18 spre 19 noiembrie, când au doborât cel puțin 10 rachete de croazieră lansate de Rusia – potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene ale Ucrainei. […]
13:50
Salariile profesorilor nu vor scădea anul viitor, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El spune că educaţia nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin Pachetul 1 de reformă. Premierul a declarat astăzi pentru Edupedu.ro că nu există intenţia ca anul viitor în învăţămîntul preuniversitar să se mai ia […]
13:30
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere La 19 noiembrie 1377, Castelul Bran își face intrarea oficială în istorie printr-un document emis de regele Ludovic I de Anjou, domn al Ungariei între 1342 și 1382. Prin acest act, brașovenii primeau privilegiul de a construi o cetate de piatră „cu munca și cheltuiala lor proprie”, un punct strategic menit […]
13:30
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Alegerile parlamentare din 1946, convocate la 19 noiembrie, rămân în memoria politică a României drept punctul în care procesul de instalare a unui regim controlat de comunişti a devenit aproape irevocabil. Rezultatele oficiale îi proclamau câștigători pe candidații Blocului Partidelor Democrate (BPD) o coaliție dominată de comunişti şi aliaţii lor însă […]
13:20
Cătălin Constantinescu, creatorul robotului RACC, care salvează vieți în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Rador
La doar 17 ani, Cătălin Constantinescu reușește ceea ce mulți ingineri își propun abia după facultate: construiește de la zero un robot cu aplicații reale în situații de risc, capabil să intre acolo unde oamenii nu pot păși în siguranță. Elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” din București, profil matematică-informatică – […]
13:20
Uniunea Europeană a deschis ultimele capitole de negocieri rămase cu Albania, aducând țara din Balcanii de Vest mai aproape de aderarea la UE până în 2030. Albania este așteptată să încheie discuțiile de aderare până la sfârșitul anului 2027, fiind pe calea cea bună pentru a deveni membră a UE până în 2030. În urma […]
13:20
Miercuri, 26 noiembrie 2025 (de la 19.00), invitatul special al Orchestrei de Cameră Radio, în dublă ipostază (de dirijor şi solist) este Ricardo Castro, aflat pentru prima oară pe scena Sălii Radio. Născut în Brazilia, este pianist, dirijor, educator și lider cultural, cu o viață dedicată puterii transformatoare a muzicii. De aproape cinci decenii, parcursul […]
08:40
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon, germane, din baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 0:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmarea unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluvia;e cu România. La ora 24:20 a […]
08:30
În coaliție se discută de o reducere cu 10% a cheltuielilor în sectorul bugetar, inclusiv în ceea ce privește salariile # Rador
În coaliție se discută de o reducere cu 10% a cheltuielilor în sectorul bugetar, inclusiv în ceea ce privește salariile. O eventuală astfel de decizie ar urma să se aplice din ianuarie, aceasta pentru că măsurile de până acum se pare că nu sunt suficiente pentru reducerea deficitului până la parametrii conveniți cu responsabilii de […]
08:30
Primăria Capitală anunță că bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie din cartierul Rahova primesc bani de chirie # Rador
Primăria Capitală anunță că bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie din cartierul Rahova primesc bani de chirie, iar procedura prin care se acordă fonduri este operațională. Au fost deja aprobate și sunt în curs de plată 10 dosare, alte șase sunt la Comisia de analiză a cererilor, iar pentru unul este necesară completarea documentației. […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova şi Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în şedinţă comună, la Bucureşti. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de Republica Moldova a angajamentelor asumate, susţinerea de România a agendei de integrare europeană […]
06:20
THE INDEPENDENT: România, o țară membră NATO, evacuează sate în urma atacului lansat de Putin asupra unui petrolier # Rador
Fostul ministru britanic al securității, Tom Tugendhat, afirmă că incidentul echivalează cu un “atac” al Rusiei “la adresa NATO”. THE INDEPENDENT (Marea Britanie), 18 noiembrie 2025 – Două sate românești au fost evacuate după ce un petrolier sub pavilion turcesc a fost lovit de o dronă și incendiat la frontiera NATO. Luni, vasul MT Orinda […]
06:10
Războiul din Ucraina a adus din nou pe prima pagină a ziarelor străine România, dar și Polonia, și asta, din cauza unor grave incidente datorate războiului purtat de Rusia în Ucraina. După cum vom vedea, ziarele au continuat să comenteze cele două incidente. Cotidianul britanic The Independent notează și el că, „două sate românești au […]
Ieri
21:00
Războiul din Ucraina a adus din nou pe prima pagină a ziarelor străine România, dar și Polonia, și asta, din cauza unor grave incidente datorate războiului purtat de Rusia în Ucraina. După cum vom vedea, ziarele au continuat să comenteze cele două incidente. Cotidianul britanic The Independent notează și el că, „două sate românești au […]
18:50
Cancelarul german Friedrich Merz a cerut marți Europei să ia măsuri rapide pentru a evita în viitor cedarea sferei digitale, din ce în ce mai importante, SUA și Chinei. „Schimbările tectonice la care asistăm în prezent în lume, în centrele politice și economice ale puterii, necesită acțiuni rapide în sfera digitală”, a declarat el la […]
18:10
Preşedinta Mexicului a exclus posibilitatea oricărei intervenţii militare americane în Mexic # Rador
Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a exclus, marți, posibilitatea oricărei intervenții militare americane în țara sa, spunând că Mexicul nu dorește aşa ceva pe teritoriul său. „Nu se va întâmpla”, a declarat dna Sheinbaum în conferința sa de presă zilnică de dimineață, la o zi după ce președintele american Donald Trump afirmse că susține acțiuni agresive […]
17:50
Plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului României a validat astăzi componența noului Consiliu de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), cu 249 voturi pentru şi 4 împotrivă. Membrii Consiliului de Administraţie al SRR au fost avizaţi, luni seară, de către comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Consiliul de Administraţie […]
17:40
În cursul acestei săptămâni, coaliţia de guvernare va lua o decizie cu privire la modificările regulilor de pensionare pentru magistraţi # Rador
Coaliţia de guvernare a stabilit că va lua în cursul acestei săptămâni o decizie cu privire la modificările regulilor de pensionare pentru magistraţi. Noi discuţii au fost programate pentru azi şi mâine. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că este luată în calcul doar modificarea perioadei în care să crească treptat vârsta de pensionare: Kelemen Hunor: […]
17:00
Senatul şi Camera Deputaţilor au votat noile consilii de administraţie ale Posturilor Publice de Radio si Televiziune. Acestea au câte 13 membri din partea grupurilor parlamentare, minorităţi, preşedintele Romaniei, Guvern şi salariați. Urmează ca noii titulari să depună jurământul şi apoi să aleagă persoana care va ocupa funcţia de Preşedinte Director General al SRR, respectiv […]
17:00
La microfon, Angelica Dan
16:40
Antonio Tajani: „Avem legături istorice cu România şi suntem uniți în apărarea frontierelor NATO” # Rador
„Să amintim şi de legăturile istorice, nu doar de cele ale „limbii neolatine” vorbite în România, ţară în al cărei „imn naţional este pomenit împăratul Traian”, a declarat ministrul de externe Antonio Tajani în marja primei conferințe privind țările italofone, împreună cu omologul său român, Oana Țoiu. „Între țările noastre există o legătură istorică, consolidată […]
16:30
Mai multe pagini de internet sunt indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor companiei CloudFlare # Rador
Mai multe pagini de internet sunt indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor companiei CloudFlare care asigură servicii de securitate cibernetică. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică(DNSC) a informat că au fost afectate și unele site-uri din România, dar că unele probleme au fost remediate. Între timp, la nivel mondial, au fost afectate, între altele, ChatGPT […]
16:20
Potrivit unui studiu, trei sferturi dintre studenţii la Medicină care vor să plece din ţară nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România # Rador
Trei sferturi dintre studenţii la Medicină care vor să plece din ţară nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România, iar aproape jumătate dintre rezidenţi nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc – potrivit unui studiu prezentat de deputatul liberal Andrei Baciu. În opinia sa, teama, lipsa de încredere […]
15:50
Comisia Europeană va propune o nouă inițiativă pentru a accelera dezvoltarea și achiziționarea de tehnologii inovatoare de apărare, conform unui proiect de document consultat de Reuters marți. Europa își consolidează apărarea pe fondul îngrijorărilor legate de o amenințare tot mai mare din partea Rusiei după invadarea Ucrainei din 2022 și de incertitudinile cu privire la […]
15:20
Autorităţile chineze i-au cerut premierului Japoniei să îşi retragă declaraţia conform căreia aceasta ar putea interveni în apărarea Taiwanului dacă insula ar fi atacată. Acea declaraţie a dnei Sanae Takaichi a generat o dispută diplomatică gravă între cele două ţări şi a reprezentat principalul subiect al întâlnirii de astăzi, de la Beijing, dintre un oficial […]
14:50
Câteva zeci de angajați ai Camerei Deputaților au organizat un protest spontan în fața sălii de plen # Rador
Câteva zeci de angajați ai Camerei Deputaților au organizat astăzi un protest spontan în fața sălii de plen. Nemulțumirile lor sunt legate de reforma de la începutul anului care a dus la reducerea personalului, creșterea volumului de muncă și eliminarea unor sporuri, dar și de o eventuală tăiere a salariilor în 2026, spune președinta Sindicatului […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.