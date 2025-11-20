CAPITAL.GR: Companiile grecești de tehnologie își îndreaptă atenția spre România

16:30

Mai multe pagini de internet sunt indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor companiei CloudFlare care asigură servicii de securitate cibernetică. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică(DNSC) a informat că au fost afectate și unele site-uri din România, dar că unele probleme au fost remediate. Între timp, la nivel mondial, au fost afectate, între altele, ChatGPT […]