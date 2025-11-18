Sanae Takaichi, premierul Japoniei, somată să îşi retragă o declaraţie despre Taiwan
Rador, 18 noiembrie 2025 15:20
Autorităţile chineze i-au cerut premierului Japoniei să îşi retragă declaraţia conform căreia aceasta ar putea interveni în apărarea Taiwanului dacă insula ar fi atacată. Acea declaraţie a dnei Sanae Takaichi a generat o dispută diplomatică gravă între cele două ţări şi a reprezentat principalul subiect al întâlnirii de astăzi, de la Beijing, dintre un oficial […]
Câteva zeci de angajați ai Camerei Deputaților au organizat un protest spontan în fața sălii de plen
Câteva zeci de angajați ai Camerei Deputaților au organizat astăzi un protest spontan în fața sălii de plen. Nemulțumirile lor sunt legate de reforma de la începutul anului care a dus la reducerea personalului, creșterea volumului de muncă și eliminarea unor sporuri, dar și de o eventuală tăiere a salariilor în 2026, spune președinta Sindicatului […]
Directorul executiv al Google a declarat pentru BBC că nicio companie nu va fi imună dacă actuala evaluare ridicată a firmelor de tehnologie de Inteligenţă Artificială se va dovedi a fi o bulă care va exploda. Sundar Pichai a spus că avântul din domeniul IA are „elemente iraţionale”, adăugând că până şi modelele de ultimă […]
Dmitri Peskov: Vladimir Putin este dispus să poarte discuţii cu Steve Witkoff și cu politicienii turci
În cadrul briefingului de marţi, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, a declarat că Vladimir Putin este deschis să poarte discuţii cu Steve Witkoff și cu politicienii turci. Președintele rus, Vladimir Putin, este deschis pentru a purta discuții cu trimiul special pentru misiuni de pace al președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu reprezentanții […]
13:40
Introducere Bazilica Sfântul Petru, una dintre cele mai emblematice construcții ale creștinătății, a fost sfințită la 18 noiembrie 1626 de Papa Urban al VIII-lea, marcând momentul culminant al unui proiect monumental început în 1506 și desfășurat de-a lungul a 120 de ani. Această realizare arhitecturală, artistică și spirituală rămâne un simbol al puterii papale și […]
Introducere La 18 noiembrie 1926, lumea culturală internațională era zguduită de un gest fără precedent: dramaturgul irlandez George Bernard Shaw refuza să accepte premiul în bani aferent Premiului Nobel pentru Literatură. Declarația sa, plină de ironie „Pot să-l iert pe Alfred Nobel pentru că a inventat dinamita, dar numai o persoană diabolică a putut să […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl revocă din funcţia de consilier prezidenţial pe fostul premier şi fostul preşedinte PNL Ludovic Orban./dsirbu ANTENA 3 CNN – 18 noiembrie
11:40
Semnal de alarmă: Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor ating niveluri critice în România: în primele zece luni ale lui 2025, linia de raportare Esc_ABUZ a primit de peste două ori mai multe sesizări decât în 2024
223 de rapoarte online de abuz și exploatare sexuală asupra copiilor au fost sesizate în primele 10 luni din 2025 prin linia de raportare Esc_ABUZ a Organizației Salvați Copiii (programul „Ora de Net”), față de 19.369 de cazuri raportate pe tot parcursul anului 2024; [1] 84% din materialele de abuz sexual raportate au fost create, […]
Volodimir Zelenski a declarat că intenționează să meargă în Turcia miercuri pentru a revigora negocierile
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că intenționează să meargă în Turcia miercuri, după vizita efectuată marți în Spania. „Ne pregătim să revigorăm negocierile și am dezvoltat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri. A face tot posibilul pentru a ne apropia de sfârșitul războiului este prioritatea principală a Ucrainei”, a spus Zelenski despre […]
Dublul campion al URSS la fotbal, Aleksandr Mostovoi, a refuzat să preia funcţia de antrenor principal al echipei Dinamo Moscova
Dublul campion al fostei Uniuni Sovietice la fotbal, Aleksandr Mostovoi, a refuzat să preia funcţia de antrenor principal al Clubului Dinamo Moscova. Mostovoi a anunțat că nu este pregătit să antreneze Dinamo Moscova. Valeri Karpin a demisionat din funcția de antrenor principal al alb-albaștrilor. Valeri Karpin este un manager de top din fotbalul rus și […]
Primul buget al Bulgariei în euro intră în dezbatere în comisiile Adunării Naţionale de la Sofia
Bugetul pentru 2026 al Bulgariei intră în dezbatere în comisiile Adunării Naţionale de la Sofia. Urmează ca deputaţii bulgari să analizeze proiectele de buget ale Casei Naţionale de Pensii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi bugetul de stat, înainte de a fi dezbătute în plen. Joi, bugetul pentru 2026 va fi discutat în alte […]
Parlamentul va decide componenţa Consiliilor de Administraţie ale posturilor publice de radio şi televiziune
Parlamentul va decide, astăzi, componenţa Consiliilor de Administraţie ale posturilor publice de radio şi televiziune, într-o şedinţă programată să înceapă la ora 13:00. Ulterior, în plenul reunit, vor fi votate persoanele care vor ocupa funcţia de preşedinte director general la SRR şi SRTV. Propunerile pentru Consiliile de Administraţie au fost validate, ieri, la audierile din […]
Pe măsură ce frigul se instalează si vin sarbatorile incepe din nou sa miroasă a coajă de portocală uscată de bunica pe calorifer. Lămâile, portocalele și mandarinele devin un pilon al alimentației, promisiunea lor de vitamina C fiind de neegalat. Totuși, sub coaja lucioasă se ascunde o realitate nu foarte imbietoare: prezența fungicidelor post-recoltare. Pentru […]
Gemenele Alice și Ellen Kessler au murit împreună în casa lor din Germania: se pare că au recurs la sinucidere asistată, potrivit ziarului Bild. Surorile Kessler aveau 89 de ani. Au fost găsite în casa în care locuiau, în localitatea Gruenwald, de lângă München, una lângă alta, în două apartamente alăturate, separate doar de un […]
În Grecia este anunțată astăzi o grevă generală în sectorul feroviar. Ministerul Român de Externe avertizează că timp de 24 de ore pot fi perturbări semnificative în transportul public cu trenul, iar anumite curse ar putea fi anulate. Românii pot cere asistență la misiunile diplomatice ale țării noastre în Grecia dacă se confruntă cu vreo […]
Este șocant că, în timp ce o mafie de război din Ucraina fură banii europenilor, Ursula von der Leyen cere și mai mulți bani (Viktor Orbán)
Este şocant faptul că, în timp ce o mafie de război din Ucraina pune banii cetățenilor europeni deoparte, Dumnezeu știe unde, în loc să dispună efectuarea unui control sau, eventual, să suspende alte plăți, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune să trimitem și mai mulți bani, a afirmat premierul Viktor Orbán într-un videoclip […]
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare de la alegerile locale parţiale vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare de la alegerile locale parţiale vor fi desemnaţi astăzi, prin tragere la sorţi computerizată. Biroul Electoral Municipal a anunţat ieri că a admis 17 candidaturi la Primăria Capitalei, două dosare fiind respinse, iar un altul amânat. Începând de mâine se vor putea depune contestaţii, iar candidaturile vor rămâne […]
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte pe directorul executiv al Agenţiei Internaţionale pentru Energie, Fatih Birol – ora 10:30, la Palatul Cotroceni – Parlament * ora 13:00 – Ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților * ora 13:00 – „Natură şi cultură românească la UNESCO”, masă rotundă organizată de Comisia permanentă […]
Ungaria se va adresa instanţei dacă UE va adopta în mod fraudulos interdicția importurilor rusești de energie (Péter Szijjártó)
Ungaria se va adresa instanţei dacă Uniunea Europeană va adopta în mod fraudulos interdicția importurilor de energie din Rusia, a declarat, luni, la Budapesta ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului, şeful diplomaţiei ungare a reiterat, răspunzând la o întrebare la conferinţa de presă susţinută alături de […]
Patru confederații sindicale au decis organizarea unei manifestații de amploare în fața Administrației Prezidențiale, în decembrie, pentru a-i cere președintelui Nicușor Dan să-și îndeplinească rolul de mediator între stat și societate. Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, CSDR și Confederația Meridian acuză inexistența dialogului social și refuzul executivului de a deschide o consultare reală cu cetățenii privind măsurile […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 noiembrie) – Nevoia Ucrainei de a primi mai mult sprijin financiar din partea aliaților săi a devenit „urgentă”, iar Uniunea Europeană nu își poate permite să ezite în a ajuta Kievul să-și consolideze poziția pe câmpul de luptă, este fraza cu care The Irish Times își începe articolul de prezentare a […]
Hamas respinge rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU privind faza a doua a planului de pace în Fâşia Gaza
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluţie privind faza a doua a planului de pace propus de preşedintele american Donald Trump pentru Fâşia Gaza. Faza a doua a planului de pace conţine paşii necesari pentru stabilirea unei administraţii de tranziţie şi a unei forţe de stabilizare, ambele cu implicare internaţională. Gruparea palestiniană […]
Una din sugestiile făcute de FMI pentru revenirea țării din criză ține de creșterea forței de muncă. Dacă România ar ajunge la media europeană, PIB ar putea crește cu 6,5%. DEUTSCHE WELLE, 17 noiembrie 2025 – Un raport dat publicității de Fondul Monetar Internațional (FMI) scoate în evidență fragilitatea economică a țării, creșterea lentă care […]
Evacuarea populaţiei din satele Ceatalchioi şi Plauru s-a încheiat aseară – ne-a informat corespondentul RRA Luiza Rosetti. Aproape o treime dintre cele 66 de persoane care şi-au părăsit locuinţele vor înnopta într-un spaţiu asigurat de Primăria Municipiului Tulcea. O persoană a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Evacuarea a fost decisă de autorităţi […]
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat o rezoluţie privind faza a doua a planului de pace în Fâşia Gaza
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat un proiect de rezoluţie care avansează la faza a doua planul de pace propus de preşedintele american Donald Trump pentru Fâşia Gaza. Faza a doua a planului de pace conţine paşii necesari pentru stabilirea unei administraţii de tranziţie şi a unei forţe de stabilizare, ambele cu implicare internaţională. […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 noiembrie) – Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat luni violenţele comise de ceea ce a descris a fi „o mână de extremişti printre coloniştii evrei” din Cisiordania. Benjamin Netanyahu a declarat că atacatorii sunt un grup care nu îi reprezintă pe coloniştii israelieni din teritoriile palestiniene şi că răspunsul autorităţilor israeliene […]
TVR 1 (17 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Alina Stancu şi Eugen Rusu Alina Stancu: Societățile Române de Televiziune și Radiodifuziune vor avea noi conduceri. Procesul de schimbare a fost declanșat deja. Eugen Rusu: Iar partidele parlamentare, guvernul și Președinția au făcut propuneri pentru noii membri ai Comisiilor de Administrație. Alina Stancu: Angajații și-au ales […]
Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 noiembrie) – Realizator: Laurențiu Văduva – Comisiile reunite pentru cultură din Senat şi Camera Deputaţilor au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale Posturilor Publice de Radio şi Televiziune. AUR critică procedura de repartizare a mandatelor şi anunţă că va contesta la Curtea Constituțională repartizarea locurilor din ambele consilii. Reporter: […]
Senatul a adoptat propunerea legislativă care elimină primele consistente primite de judecătorii de la CCR la încetarea mandatului
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 noiembrie) – Propunerea legislativă care elimină primele consistente primite de judecătorii de la Curtea Constituțională la încetarea mandatului a fost adoptată astăzi în plenul Senatului. Inițiatorii consideră că acordarea acestei sume, egală cu indemnizația netă pentru șase luni de activitate, nu se justifică în contextul eforturilor de reducere a cheltuielilor bugetare. […]
În Berlin circulă un mesaj pe aplicațiile de mesagerie care ar fi anunțat atacuri teroriste împotriva a aproximativ 20 de școli
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 noiembrie) – Un mesaj care circulă pe mai multe aplicații de mesagerie și care ar fi anunțat atacuri teroriste împotriva a aproximativ 20 de școli din Berlin a provocat panică în capitala Germaniei. Poliția germană a primit peste 900 de apeluri de urgență cu privire la presupusa amenințare, a declarat astăzi […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 noiembrie) – Muzeul Luvru din Franța a închis luni o galerie care găzduia vase grecești și spații de birouri, deoarece structurile sale proiectate în anii 1930 se află într-o stare deplorabilă, a declarat cel mai vizitat muzeu din lume, la mai puțin de o lună după ce un jaf îndrăzneț i-a […]
Plenul Senatului a respins moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului transporturilor
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 noiembrie) – Realizator: Petruța Dinu – Plenul Senatului a respins astăzi moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului transporturilor, pe care îl acuză de situația dezastruoasă în care se află infrastructura feroviară din România. În documentul prezentat de senatoarea Dorina Barcari, reprezentanții AUR au propus totdată mai multe soluții pentru dezvoltarea […]
Autor:Alexandru Eduard Balaci Contextul istoric și nașterea Bernard Law Montgomery, cunoscut sub numele de „Monty”, s-a născut la 17 noiembrie 1887, în Londra, Anglia, într-o familie de origine scoțiană și irlandeză, cu tradiție militară. Tatăl său, Henry Montgomery, a fost cleric anglican, iar mama sa, Maud Montgomery, a avut un rol educativ semnificativ […]
Vlad Stănculeasa, unul dintre marii violoniști români aplaudați în străinătate, este invitat la Sala Radio
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 noiembrie) Cum se simte un artist cu câteva clipe înainte de urca pe scenă? VLAD STĂNCULEASA, unul dintre marii violoniști români care și-au construit o carieră de succes în străinătate mărturisește, într-un interviu acordat pentru LIFE.ro: „Este o liniște care ascunde o furtună. Un amestec de neliniște și recunoștință. De fiecare […]
Statele UE ar trebui să aibă „garanţii multiple" de securitate, pe lângă Articolul 5 al NATO (comisarul european al apărării)
Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să beneficieze de „garanții multiple” pentru securitatea lor, complementare articolului 5 al NATO, inclusiv prin dezvoltarea unui „mecanism clar” de aplicare a clauzei de apărare mutuală a UE, a declarat luni comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius. „Noi, lituanienii, am învățat din istorie că este mai bine să […]
În Grecia, mâine este grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în transportul public cu trenul, iar anumite curse ar putea fi anulate, avertizează Ministerul de Externe într-un comunicat. Cetățenii români sunt îndemnați să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru a obține informațiilor […]
Ministerul Apărării din Republica Moldova denunţă distribuirea unui mesaj fals pe canale de Telegram
O scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram, atribuită ministrului apărării al Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al instituției. „Documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului și de a submina încrederea cetățenilor în […]
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
Arest preventiv pentru o femeie de 22 de ani şi un bărbat de 48, sub acuzaţia de viol asupra minorului, complicitate la viol şi pornografie infantilă
O femeie de 22 de ani şi un bărbat de 48 au fost arestaţi preventiv sub acuzaţia de viol asupra minorului, complicitate la viol şi pornografie infantilă. Femeia, mamă a doi copii, dintre care o fetiţă de un an şi un bebeluş de câteva luni, a postat pe reţele sociale, după ce a filmat, imagini […]
Furt masiv la magazinul Vuitton din Via Condotti: patru persoane au intrat cu maşina într-o vitrină
Un furt masiv a avut loc în noaptea de duminică spre luni la magazinul Louis Vuitton – pe Via Mario dei Fiori, colț cu Via Condotti – practic, în inima Romei. Alarma a fost dată în jurul orei 1:30 dimineața, iar la faţa locului au sosit imediat Poliția și criminaliştii. Potrivit primelor reconstituiri, patru bărbați […]
Politica de migrație a Bruxelles-ului este de-a dreptul o sinucidere, dar în Ungaria guvernul național a ordonat stop migrației ilegale și adoptă o poziţie fermă şi în viitor în acest sens, motiv pentru care solicită asistență umanitară imediată Sudanului, a declarat luni la Budapesta ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat al […]
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa CSAT pentru lunea viitoare, la Palatul Cotroceni
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru lunea viitoare, la Palatul Cotroceni. Între subiectele aflate pe ordinea de zi se numără Strategia Naţională de Apărare a ţării pentru următorii 5 ani, dar şi evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor prognozate pentru anul viitor. Membrii Consiliului vor mai analiza Raportul privind […]
Peste 100 de palestinieni au murit în arest în Israel, potrivit unei organizaţii israeliene pentru drepturile omului
O organizaţie israeliană pentru drepturile omului afirmă că peste 100 de palestinieni au murit în arest în Israel, de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Conform unui raport al organizaţiei Physicians for Human Rights – PHR, peste jumătate dintre decese s-au înregistrat în rândul persoanelor arestate de armată, în timp ce restul deceselor au […]
Companiile americane de transport aerian reiau operaţiunile normale, după ce autorităţile de aviaţie au ridicat restricţiile impuse în timpul recentei perioade de închidere a activităţii agenţiilor guvernamentale. O zecime din totalul zborurilor interne au fost afectate de lipsa de personal din turnurile de control, după ce angajaţilor li s-a cerut să lucreze fără a fi […]
Zelenski afirmă că acordul cu Franţa va consolida semnificativ capacitatea de apărare a Ucrainei
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni că acordul încheiat cu Franța pentru livrarea a 100 de avioane de luptă Rafale și a opt sisteme de apărare antiaeriană SAMP/T va consolida considerabil capacitatea de apărare a Ucrainei în fața invaziei ruse. În cadrul unui briefing la Paris, el a adăugat că Ucraina ar putea lua […]
Polonia s-a confruntat cu un act de sabotaj confirmat şi încă unul probabil, ce a vizat căile ferate (ministrul de Interne)
La sfârşitul săptămânii a avut loc un act de sabotaj confirmat asupra căilor ferate din Polonia și un alt incident considerat a fi foarte probabil tot un sabotaj, a declarat, luni, ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, după ce o explozie a avariat o linie feroviară poloneză pe ruta către Ucraina. Ministrul polonez al Serviciilor […]
Oficiali indieni au comunicat că 45 de pelerini indieni au murit după ce autocarul în care se aflau a luat foc în urma unui accident, în Arabia Saudită. Pelerinii – majoritatea provenind din statul Telengana – se deplasau de la Mecca la Medina, când a avut loc accidentul. Singurul supravieţuitor al accidentului se află la […]
Preşedintele Franţei se declară optimist că Zelenski poate îmbunătăţi traseul Ucrainei în lupta împotriva corupţiei
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luni că are încredere în capacitatea preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, de a îmbunătăți evoluţia Ucrainei în lupta împotriva corupției. Drumul către aderarea la Uniunea Europeană pentru Ucraina presupune reforme în domeniul statului de drept, a subliniat Macron în cadrul unei conferințe de presă comune cu Zelenski, pe care l-a […]
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna Olari
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna arădeană Olari. Începând de astăzi, autorităţile vor eutanasia preventiv 700 de animale, dar există riscul ca şi ceilalţi porci să fie ucişi, dacă virusul continuă să se răspândească. Animalele eutanasiate vor fi îngropate, pentru că în […]
