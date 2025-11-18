Sanae Takaichi, premierul Japoniei, somată să îşi retragă o declaraţie despre Taiwan

15:10

Oficiali indieni au comunicat că 45 de pelerini indieni au murit după ce autocarul în care se aflau a luat foc în urma unui accident, în Arabia Saudită. Pelerinii – majoritatea provenind din statul Telengana – se deplasau de la Mecca la Medina, când a avut loc accidentul. Singurul supravieţuitor al accidentului se află la […]