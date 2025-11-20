Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în practică la Institutul Fundeni, pentru mafia deșeurilor
Fanatik, 20 noiembrie 2025 05:50
Firma controversată care a beneficiat de peste 150 de contracte cu Institutul Fundeni. Contracte cu dedicație, licitații anulate și decizii ale instanței anulate - schema practicată la unitatea sanitară
• • •
Acum 15 minute
05:50
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în practică la Institutul Fundeni, pentru mafia deșeurilor
Firma controversată care a beneficiat de peste 150 de contracte cu Institutul Fundeni. Contracte cu dedicație, licitații anulate și decizii ale instanței anulate - schema practicată la unitatea sanitară
Acum 6 ore
00:20
Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026. Unde ar fi repartizată, România dacă trece de baraj # Fanatik
Foarte puține locuri mai sunt pentru Cupa Mondială din 2026, ce va avea loc în SUA, Canada și Mexic, iar acum știm clar cum vor arăta urnele și ne putem face o imagine mai clară asupra competiției.
00:10
Ultima mutare făcută de FCSB l-a luat prin surprindere pe Gigi Becali, cel care a dezvăluit în direct la TV că nu știa de anunțul oficial făcut de echipa sa.
Acum 8 ore
23:50
Comparația făcută de Daniel Pancu între CFR Cluj și naționala României: „De-aia am pierdut puncte” # Fanatik
Daniel Pancu a comparat situațiile prin care a trecut CFR Cluj cu ceea ce s-a întâmplat la meciul României din Bosnia, unde tricolorii au pierdut, 1-3.
23:40
Antrenorul român a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali. A urmat un dialog incredibil: „Să nu dai mai mult de două milioane pe el” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că a fost sunat de un personaj important din fotbalul românesc, care i-a spus să nu plătească mai mult de 2 milioane de euro pentru a-l transfera pe Louis Munteanu de la CFR Cluj.
23:20
Veste de ultimă oră pentru Mircea Lucescu! Care e situația lui Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României. Exclusiv # Fanatik
Selecționerul Mircea Lucescu a primit o veste importantă cu privire la căpitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu, care nu a fost convocat pentru partidele cu Bosnia și San Marino.
23:10
Dinamo – Nantes, etapa 8 de Liga Campionilor la handbal. Șapte înfrângeri la rând pentru „dulăi” # Fanatik
Dinamo a pierdut toate meciurile din Liga Campionilor și acum o ia de la capăt, în etapa 8, cu Nantes, în prima rundă a returului. Află toate detaliile pe FANATIK.ro.
23:10
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa # Fanatik
Un fost jucător de la Real Madrid a dezvăluit că formează un cuplu cu o cunoscută creatoare de conținut. Tânăra este superbă și are o siluetă trasă prin inel.
22:50
Valentin Ceaușescu, prima apariție publică după ce boala i-a recidivat! Fiul fostului dictator a stat de vorbă minute în șir cu milionarul din România # Fanatik
Ajuns la 77 de ani, unicul fiu rămas în viață al Ceaușeștilor a fost prezent la lansarea documentarului lui „Loți Boloni”. Este prima sa apariție publică de când boala i-a recidivat
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 20 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 341 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal, unul din România, altul din Brazilia.
22:40
Pontul zilei de joi, 20 noiembrie, din SuperLiga. Cotă de 7.02 de la Superbet cu meciuri din etapa 17 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 20 noiembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 17.
22:30
Un meci din preliminariile Cupei Mondiale a produs confuzie în rândul fanilor din fotbalul mondial, inclusiv FIFA fiind păcălită de cele întâmplate pe gazon.
22:10
PSD, sabotat la alegerile pentru Primăria Capitalei?! „Face la fel ca Ponta”. Sondajul pe care Mitică l-a făcut personal # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut o analiză a luptei electorale care se duce pentru Primăria Capitalei şi a dezvăluit rezultatele propriului sondaj pentru alegerile din 7 decembrie.
Acum 12 ore
22:00
Gigi Becali a ales adversara pe care România o scoate la baraj: „Mircea Lucescu e un om norocos” # Fanatik
Gigi Becali a ales adversara României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial. Ce națională dorește pentru Mircea Lucescu în drumul spre turneul final.
22:00
De nicăieri! UEFA i-a virat o sumă uriașă în cont lui Gigi Becali: „I-a împărțit și ne-a dat și nouă” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că FCSB a primit un ”cadou” neașteptat din partea UEFA. Forul european a virat o sumă importantă de bani în contul campioanei României.
21:50
Siyabonga Ngezana s-a făcut băiat cuminte! Cum a fost surprins după ce s-a aflat că a plecat din cantonamentul FCSB. Video # Fanatik
Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana. Sud-africanul vrea să își îndrepte greșelile după ce a plecat din cantonamentul FCSB, iar la echipa națională n-a mai fost convocat
21:40
Cine transmite la TV tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial. Toți ochii pe România # Fanatik
Află cine transmite la TV și de la ce oră poți urmări tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial. Fanii naționalei pot urmări și în format live-streaming extragerea.
21:20
Mitică Dragomir, reacție controversată despre scandalul momentului: „O felicit pe doamnă! I-aș da și o primă!”. Exclusiv # Fanatik
Ce spune Mitică Dragomir despre scandalul finalului de an din sportul românesc. Fostul președinte al LPF, mesaj pentru toți părinții din țară. Exemplul dat.
21:10
Fostul deputat Nati Meir afirmă că asistentul său din închisoare s-a sinucis. Bărbatul ar fi avut probleme medicale # Fanatik
Nati Meir face afirmații șocante din spatele gratiilor. „Asistentul meu s-a omorât”, a declarat fostul deputat într-o sală de tribunal. Nu există, până la această oră, o confirmare oficială a incidentului
20:50
Ianis Hagi, criticat dur de fostul coleg al lui Gică Hagi din Generația de Aur: „N-a contat!” # Fanatik
Evoluția pe care Ianis Hagi a avut-o la meciul României cu Bosnia a fost criticată dur de membrul Generației de Aur, care a rămas dezamăgit de prestația jucătorului.
20:40
Ce diferență de vârstă este între Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina, considerată numărul 1 în lotul de gimnastică al României # Fanatik
La ce vârstă a adus-o pe lume Camelia Voinea pe fata sa, Sabrina. Adolescenta este văzută a fi cea mai bună din gimnastică din țara noastră, în momentul de față.
20:30
Fanatik SuperLiga, joi, 20 noiembrie, ora 14:00. Horia Ivanovici, ediție specială alături de invitați de top, dedicată tragerii la sorți pentru barajul Campionatului Mondial # Fanatik
FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, ediție specială cu ocazia tragerilor la sorți pentru barajul Campionatului Mondial. O să fie show cu invitați de top: Adrian Mutu, Andrei Vochin, Adrian Ilie și Bănel Nicoliță
20:10
Titularul din SuperLiga, dat afară de la echipă pentru gafe consecutive! Anunțul președintelui: „Nu ne mai bazăm pe el” # Fanatik
Un titular din SuperLiga este pe punctul de a fi dat afară de la echipa sa pentru greșeli consecutive. Președintele clubului din primul eșalon a anunțat ce se va întâmpla cu jucătorul.
19:50
Legea Rețelelor Digitale, fundamentul viitorului informatic al Europei. Vodafone face un pas decisiv # Fanatik
Motivul pentru care Legea Rețelelor Digitale este extrem de importantă în Europa. Compania de renume Vodafone vine cu argumente solide în această privință.
19:50
Horia Ivanovici le pune public două întrebări comentatorilor de la Antena 1: „Câtă răutate să ai pe Naționala României? Ce v-a făcut Mircea Lucescu?”. Lecția de decență pe care fanii le-au dat-o lui Felix Drăghici și Andrei Rădulescu # Fanatik
Horia Ivanovici, directorul FANATIK, e dezamăgit de prestația comentatorilor de la Antena 1. „Chiar să n-ai niciun respect pentru un om care la 80 de ani stă în ploaie cu capul descoperit și ghidează echipa, precum un demn căpitan în mijlocul furtunii?!”.
19:40
Ținuta purtată de fosta jucătoare de tenis Simona Halep, în timpul vizitei într-o bază militară din țara noastră. Sportiva a fost în centrul atenției.
19:20
Cine este cel mai bătrân selecționer calificat la Cupa Mondială. Mircea Lucescu l-ar putea depăși # Fanatik
Un antrenor care și-a calificat echipa la Cupa Mondială va spulbera recordul pentru cel mai bătrân selecționer la un turneu final, însă ar putea fi depășit în cazul în care Mircea Lucescu va fi prezent alături de naționala României.
19:00
CSM Bucureşti a bătut palma cu noul antrenor! Cristina Neagu, revenire spectaculoasă la şase luni după retragere?! Exclusiv # Fanatik
CSM Bucureşti va avea un nou antrenor după Campionatul Mondial din Olanda şi Germania. Cristina Neagu este dorită înapoi în club la şase luni după retragere.
19:00
Imagini incredibile din Facultatea de Medicină din București! Bucăți uriașe de tavan, prăbușite chiar la intrarea în instituție: ”Se ține la secret!” # Fanatik
Bucăți uriașe de tencuială s-au desprins din tavanul Sălii Mari a Facultății de Medicină. Studenții cer explicații, iar clădirea, veche și neîntreținută, ridică semne de întrebare privind siguranța.
18:40
Gigi Becali a afirmat că nu-i va prelungi contractul la FCSB, dar fotbalistul e de altă părere: „Lumea a înțeles greșit” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că nu va continua la FCSB și în următoarea stagiune, iar fotbalistul a oferit o primă reacție.
18:20
Gazzetta dello Sport nu s-a ferit de cuvinte, înainte de un posibil meci Italia – România la barajul pentru CM 2026: „E departe!” # Fanatik
România ar putea să joace în partida de baraj de calificare la Cupa Mondială cu Italia, iar Gazzetta dello Sport a făcut o analiză complexă a naționalei noastre.
18:10
„Nu ai voie să te atingi de ei niciodată!” Reacție dură după ce reforma pensiilor în Justiție a fost respinsă de CSM # Fanatik
Dumitru Dragomir a avut o reacţie furibundă, în direct la "Profeţiile lui Mitică", dupa ce vicepreşedintele CSM a anunţat că magistraţii nu sunt de acord nici cu noua variantă a reformei pensiilor speciale.
17:50
La 33 de ani, sextuplul campion de Grand Slam ia o pauză de la tenis pe termen nedefinit din cauza anxietății: „Un sentiment de groază” # Fanatik
Fostul număr 1 mondial, campion de 6 ori de Grand Slam, a anunțat că se retrage temporar. Jucătorul de tenis a explicat de ce a făcut acest pas în carieră.
17:30
Universitatea Craiova a decis noul staff tehnic al echipei după plecarea lui Mirel Rădoi. De cine va fi ajutat Filipe Coelho pentru îndeplinirea obiectivelor din acest sezon.
17:20
Au venit banii pe transferul lui Florinel Coman! Suma uriaşă încasată de Gigi Becali: „Un milion de euro e doar amenda!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a încasat, în sfârşit, banii pe transferul lui Florinel Coman la Al Gharafa, Lovitura financiară dată de patronul FCSB este una de proporţii, doar amenda fiind de un milion de euro, spune Becali.
17:10
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura # Fanatik
Ea este urmașa medicului Flavia Groșan. Tânăra are afaceri de succes într-un domeniu aflat la mare căutare în România
Acum 24 ore
16:50
Gică Hagi, extrem de optimist înainte de barajul pentru Mondial: „De ce să nu avem șanse?”. Ion Țiriac îl contrazice însă # Fanatik
Ce spun Gică Hagi și Ion Țiriac despre viitorul echipei naționale a României. „Va fi un meci cu o presiune foarte mare”. Barajul, singurul drum rămas către Mondial.
16:30
Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho, Pep Guardiola și Jurgen Klopp. “Nu există mulți antrenori cu un astfel de talent” # Fanatik
Cristian Chivu este comparat cu trei dintre cei mai titrați antrenori din ultimii ani și este considerat omul perfect pentru Inter. Cine îl laudă pe fostul mare internațional român.
16:20
Concurs macabru pe frontul din Ucraina. Ce premii li se promit soldaților pe rețeaua Telegram # Fanatik
Frontul din Ucraina e plin de povești triste, iar unele dintre ele sunt de-a dreptul macabre. Soldații ajuns să comită fapte abominabile pentru recompense în criptomonede.
16:10
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face” # Fanatik
David Popovici a împărtășit cu fanii o fotografie inedită cu figura paternă. Mesajul înduioșător care a fost lăsat la descrierea acesteia, în mediul online.
15:50
Mihai Neșu, dezvăluiri despre complexul ridicat la Oradea: ”Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro” # Fanatik
Mihai Neșu a oferit detalii despre locul unde copiii cu probleme medicale beneficiază de recuperare. S-au investit 7 milioane de euro. De unde au venit banii.
15:20
Gică Mihali știe ce îi trebuie lui Dinamo pentru a se bate la titlu: „Pot să câștige și Cupa”. Pe cine vrea campioană dacă echipa lui Kopic nu reușește. Exclusiv # Fanatik
Ce îi lipsește lui Dinamo pentru a se bate cu toate armele la câștigarea titlului. Gică Mihali, legenda din Ștefan cel Mare, a analizat echipa lui Zeljko Kopic în dialog cu Fanatik.
15:20
Cum a ajuns actorul George Burcea să candideze din partea POT la Primăria Capitalei: „Apropiații îmi spuneau să stau la țară, să-mi iau cal și căruță”. Ce va face indiferent de rezultat # Fanatik
George Burcea a făcut un pas cu totul neașteptat, trecând de la actorie la politică. Actorul din producția Wednesday explică de ce a ajuns să candideze din partea POT la Primăria Capitalei.
15:00
Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am votat-o şi eu! Intră în vigoare din iarnă!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a reacţionat după ce "legea Novak" a trecut de Parlament şi urmează să intre în vigoare. Patronul FCSB a votat şi el legea, dar are câteva observaţii privind aplicarea ei.
14:50
Daniel Băluţă a răspuns tranşant la întrebarea dacă îşi doreşte să fie preşedintele României. Ce spune despre parcursul politic al lui Traian Băsescu şi Nicuşor Dan # Fanatik
Ultimii preşedinţi ai României au provenit din rândul primarilor, iar Daniel Băluţă a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre posibilitatea de a fi atras de funcţia supremă în stat.
14:50
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele! Exclusiv # Fanatik
Vestea momentului în fotbalul românesc este legată de votarea Legii Novak. Cum a reacționat Dumitru Dragomir când a aflat și ce a spus, de fapt, despre ordinul Ministerului Sportului.
14:40
Baiaram a dat cărțile pe față și a dezvăluit motivul demisiei lui Mirel Rădoi: „Ne așteptam“. Ce s-a întâmplat cu ceasul primit cadou de la antrenor # Fanatik
La scurt timp după plecarea lui Mirel Rădoi de la U Craiova, Ștefan Baiaram a făcut precizări importante legate de tensiunile apărute în ultima vreme la clubul din Bănie. Ce a spus despre conflictul cu fostul tehnician.
14:20
Legea sportului a fost modificată radical. Toate cluburile din România sunt obligate să folosească minimum 40% sportivi români. „Ordinul Novak” a fost aprobat.
14:10
Mesajul primit de Ștefan Baiaram după ce a marcat în România – San Marino: ”Sunt mândră de tine” # Fanatik
Postarea pe care iubita lui Ștefan Baiaram a făcut-o în spațiul virtual, după partida România - San Marino, încheiată cu scorul de 7-1. Ce a scris Cristina Răduț.
13:50
Dezvăluiri despre trăirile lui Mircea Lucescu în zilele de după coșmarul din Bosnia. „L-am simțit concentrat, niciodată dezarmat”. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu a fost foarte dezamăgit de eşecul României în Bosnia. Un oficial cheie al FRF a dezvăluit ce trăiri a avut selecţionerul după coşmarul de la Zenica.
