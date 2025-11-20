Baraj de foc pentru România: Tricolorii află joi numele adversarei pentru Mondialul din 2026

23:00

Acum mai bine de jumătate de an, o brăileanca de 46 de ani și-a găsit sfârșitul sub o ploaie de lovituri de cuțit. A fost ucisă de concubin, un bărbat de 49 de ani, pe care îl cunoscuse cu mai puțin de un an înainte, relatează debraila.ro În urmă cu o săptămână, Tribunalul Brăila l-a […] © G4Media.ro.