26 de brazi mari, dar şi alţi 850 în ghivece, vor fi montaţi în Iași cu ocazia sărbătorilor de iarnă / Iluminatul festiv va fi aprins în 1 decembrie în faţa Primăriei
G4Media, 20 noiembrie 2025 03:00
Un număr de 26 de brazi vor fi montaţi în municipiul Iaşi cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar alţi 850 de brazi în ghivece vor fi ornaţi şi amplasaţi în toate cartierele. Iluminatul festiv de sărbători în centrul Iaşiului va fi aprins în 1 decembrie, transmite News.ro. Doi brazi mari, cu înălţimea de peste 12 […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum o oră
03:00
26 de brazi mari, dar şi alţi 850 în ghivece, vor fi montaţi în Iași cu ocazia sărbătorilor de iarnă / Iluminatul festiv va fi aprins în 1 decembrie în faţa Primăriei # G4Media
Un număr de 26 de brazi vor fi montaţi în municipiul Iaşi cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar alţi 850 de brazi în ghivece vor fi ornaţi şi amplasaţi în toate cartierele. Iluminatul festiv de sărbători în centrul Iaşiului va fi aprins în 1 decembrie, transmite News.ro. Doi brazi mari, cu înălţimea de peste 12 […] © G4Media.ro.
03:00
Horaţiu Moldovan, CNAS: Spitalele din categoria 3, din categoria 4 vor trebui să se reconfigureze astfel încât structura lor să fie adaptată nevoilor reale ale populaţiei din zona pe care o deservesc # G4Media
Spitalele din categoriile trei şi patru vor trebui să se ”reconfigureze”, odată ce unităţile sanitare cu paturi vor fi plătite în funcţie de performanţă, afirmă Horaţiu Moldovan, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). El explică faptul că sumele alocate de la bugetul public pentru influenţele salariale în sistemul public de sănătate au crescut, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
23:30
UE, la un pas să devină victimă majoră în războiul hibrid al Rusiei, avertizează ministrul de Externe din Lituania: Un act de sabotaj feroviar în Polonia este doar cel mai recent semn că blocul trebuie să răspundă la tacticile Moscovei # G4Media
Miniștrii de externe ai UE vor fi informați joi cu privire la o serie de tentative de sabotaj și încălcări ale spațiului aerian care, potrivit vecinilor Rusiei, marchează o „fază foarte periculoasă de escaladare” din partea Kremlinului, care pune în pericol civilii, scrie Politico. Ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a declarat pentru că […] © G4Media.ro.
23:30
Ministrul Sănătăţii: De anul viitor, nou-născuţii vor fi testaţi în maternitate pentru 18 biomarkeri, în loc de trei # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18, începând din anul 2026. Programul dă şansa la o viaţă normală bebeluşilor care suferă de diverse afecţiuni genetice sau metabolice care, tratate la timp, nu evoluează şi nu provoacă dizabilităţi, transmite News.ro. Alexandru Rogobete a anunţat […] © G4Media.ro.
23:20
Retragerea mărcilor occidentale transformă Rusia într-un hub de producţie pentru automobilele chinezeşti / Modelele asamblate în fabricile părăsite de producătorii occidentali cuceresc piaţa şi ating o cotă record # G4Media
Ponderea automobilelor chinezeşti asamblate şi vândute local în Rusia s-a dublat în primele zece luni al acestui an, ajungând la 43% din total, arată un articol publicat miercuri în cotidianul Kommersant, preluat de EFE, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
23:20
Putin anunţă construirea a 38 de noi reactoare nucleare / Ar urma să fie construite în Ural, Sinberia şi Extremul Orient rus / Vor capacitatea centralelor actuale # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri, a Conferinţa AI Journey, la Moscova, la care a fost primit de către un robot dansator, construirea a 38 de noi reactoare nucleare, relatează Euronews, transmite News.ro. Rusia ”trebuie să dispună de o gamă completă de tehnologii şi de produse care-i sunt proprii în domeniul inteligenţei artificiale active”, […] © G4Media.ro.
23:20
STUDIU: Primul sărut datează de acum 20 de milioane de ani / Mai multe specii de maimuțe practică sărutul, fapt ce sugerează că obiceiul a fost moştenit de la un strămoş comun # G4Media
Sărutul nu este un comportament specific doar îndrăgostiţilor din specia umană, ci datează de pe vremea strămoşului primatelor mari, de acum circa 20 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează Reuters. Cercetătorii de la Universitatea Oxford şi de la Institutul pentru Tehnologie din Florida şi-au propus să analizeze originile sărutului, având în […] © G4Media.ro.
23:10
VIDEO EXCLUSIV „Trebuie să vedem AI-ul ca pe o evoluție naturală, nu ca pe o revoluție totală” / Interviu cu Dr. Cecilia Ciocârlan, cercetător postdoctoral în cadrul ASE, specialist în Data Science și econometrie # G4Media
Inteligența artificială nu mai este o promisiune, ci o realitate care transformă industrii, profesii și chiar structura pieței muncii. În timp ce companiile globale se adaptează la un ritm accelerat al inovației, România se află într-un moment-cheie. Poate ține pasul sistemul educațional românesc cu viteza revoluției tehnologice? Ce se întâmplă cu generațiile de studenți care […] © G4Media.ro.
23:00
12,5 ani de închisoare pentru bărbatul din Brăila care și-a ucis concubina cu mai multe lovituri de cuțit / Acesta trebuie să le plătească fiilor victimei despăgubiri în valoare de 1 milion de Euro # G4Media
Acum mai bine de jumătate de an, o brăileanca de 46 de ani și-a găsit sfârșitul sub o ploaie de lovituri de cuțit. A fost ucisă de concubin, un bărbat de 49 de ani, pe care îl cunoscuse cu mai puțin de un an înainte, relatează debraila.ro În urmă cu o săptămână, Tribunalul Brăila l-a […] © G4Media.ro.
23:00
Ministrul Sănătăţii explică de ce gărzile medicilor nu pot fi calculate la vechimea în muncă: „Faptul că eu muncesc 12 ore pe zi, la vechime mi se calculează o zi. Dacă un coleg lucrează doar 4 ore pe zi, la vechime lui i se calculează tot o zi” # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că gărzile făcute de medici în spitale nu pot fi considerate, în mod suplimentar, vechime în muncă, pentru că, potrivit legislaţiei muncii, o zi se consideră muncită fie că cel care prestează activitatea lucrează opt ore, fie că lucrează 12 ore. Alexandru Rogobete a anunţat, miercuri seară, că, în […] © G4Media.ro.
22:40
Care sunt cele mai populare rase de cai: Top 10 specii de cabaline îndrăgite de crescătorii de cai (VIDEO) # G4Media
În prezent, există undeva la 350 de rase de cabaline, dar câteva ies în evidență și sunt populare în întreaga lume. De la caii de tracțiune până la caii pursânge, acești giganți blânzi cuceresc inimile tuturor. © G4Media.ro.
22:30
Ordonanța de Urgență privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern de joi # G4Media
OUG privind proiectele pe care România le va susține pentru a fi incluse la finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe) va fi supus aprobării în ședința de Guvern de joi. „Guvernul României, prin Cancelaria prim-ministrului, transmite şi negociază cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, proiectele […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
21:00
China se pregătește să lanseze o navă spațială fără echipaj care să înlocuiască vehiculul avariat de resturi orbitale la Stația Spațială Tiangong, care a lăsat... © G4Media.ro.
21:00
CEO-ul Nvidia și Elon Musk au participat la cina lui Trump cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite # G4Media
Elon Musk a participat marţi la o cină cu preşedintele SUA Donald Trump şi prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, aceasta fiind... © G4Media.ro.
20:50
26 de brazi mari, dar şi alţi 850 în ghivece, vor fi montaţi în Iași cu ocazia sărbătorilor de iarnă / Iluminatul festiv va fi aprins în 1 decembrie în faţa Primăriei # G4Media
Un număr de 26 de brazi vor fi montaţi în municipiul Iaşi cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar alţi 850 de brazi în ghivece vor... © G4Media.ro.
20:50
Horaţiu Moldovan, CNAS: Spitalele din categoria 3, din categoria 4 vor trebui să se reconfigureze astfel încât structura lor să fie adaptată nevoilor reale ale populaţiei din zona pe care o deservesc # G4Media
Spitalele din categoriile trei şi patru vor trebui să se ”reconfigureze”, odată ce unităţile sanitare cu paturi vor fi plătite în funcţie de performanţă, afirmă... © G4Media.ro.
20:40
Rugăciuni personalizate ori spovedanii virtuale. Milioane de români folosesc aplicații religioase cu inteligență artificială # G4Media
Aplicațiile cu conținut religios care folosesc inteligența artificială sunt printre cele mai descărcate și au schimbat modul în care unii oameni se raportează la biserică. © G4Media.ro.
20:40
12,6 ani de închisoare pentru bărbatul din Brăila care și-a ucis concubina cu mai multe lovituri de cuțit / Acesta trebuie să le plătească fiilor victimei despăgubiri în valoare de 1 milion de Euro # G4Media
Condamnare în cazul uciderii Marilenei. Acum mai bine de jumătate de an, brăileanca de 46 de ani și-a găsit sfârșitul sub o ploaie de lovituri de cuțit. A... © G4Media.ro.
20:20
Daniel David: Eu nu pot să garantez că nu vor scădea salariile profesorilor în școli, în sensul că nu eu iau decizia. Dar ca ministru voi apăra acest lucru # G4Media
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a fost întrebat dacă poate garanta „cu mandatul pe masă” că salariile profesorilor nu vor scădea de la 1... © G4Media.ro.
20:20
Fostul căpitan al naţionalei Angliei, David Beckham, a semnat un parteneriat pe mai mulţi ani cu Bank of America pentru promovarea programelor sportive globale înaintea... © G4Media.ro.
20:10
Inimioare în loc de Moș Crăciun / Primăria Sibiu a înlocuit o parte din decorațiuni: „Perioada sărbătorilor este sau ar trebui să fie despre oameni, despre empatie” / O instalație costă 577 de euro # G4Media
Printre noile decorațiuni de Crăciun care sunt în curs de amplasare pe stâlpii de iluminat din zona centrală a orașului sunt unele realizate în formă... © G4Media.ro.
20:10
Parlamentul Ucrainei i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk pe fondul scandalului de corupţie din sectorul energiei # G4Media
Rada Supremă, parlamentul unicameral de la Kiev, a votat miercuri demiterea ministrului justiţiei, Gherman Galuşcenko, ex-ministru al energiei, şi a succesoarei acestuia, Svitlana Grinciuk, pe... © G4Media.ro.
20:10
Ministerul Educației publică noi reguli pentru temele elevilor: maximum 1 oră la primar, 2 ore la gimnaziu și liceu / Diriginții și directorii urmăresc respectarea normelor – proiect # G4Media
Directorul și dirigintele trebuie să monitorizeze respectarea timpului maxim de 1 oră pentru elevii din primar și 2 ore pentru gimnaziu și liceu și anual... © G4Media.ro.
20:10
Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern de joi # G4Media
transmite Agerpres. „Guvernul României, prin Cancelaria prim-ministrului, transmite şi negociază cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, proiectele propuse... © G4Media.ro.
20:00
China trimite o navă de salvare spre Stația Spațială Tiangong / Echipajul misiunii Shenzhou 21 nu are în prezent un mijloc de întoarcere pe Pământ # G4Media
China se pregătește să lanseze o navă spațială fără echipaj care să înlocuiască vehiculul avariat de resturi orbitale la Stația Spațială Tiangong, care a lăsat... © G4Media.ro.
20:00
Schengen militar: Bruxelles vrea ca tancurile și armatele să poată trece fără autorizație dintr-o țară în alta în cazul unui conflict în Europa # G4Media
UE a prezentat miercuri un set de măsuri menite să accelereze mobilitatea armatelor pe continent în fața amenințării ruse. Obiectivul: ca o coloană de tancuri... © G4Media.ro.
20:00
Ilie Bolojan: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. Mulţumesc românilor care au înţeles că aceste eforturi sunt necesare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan transmite, miercuri, că măsurile de redresare pe care le-au luat până acum funcţionează, el precizâns că veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad iar... © G4Media.ro.
20:00
Soarta investițiilor uriașe de pe Wall Street în inteligența artificială se va decide azi, odată ce producătorul de cipuri Nvidia va publica rezultatele financiare, iar... © G4Media.ro.
20:00
Ministrul Educației: Cumulul pensiei cu salariul nu este un privilegiu în educație, ci asigură funcționarea sistemului. Mă aștept să fim exceptați # G4Media
În educație, posibilitatea ca profesorii pensionari să poată cumula pensia cu salariul și să revină în școlile unde nu există profesori pe anumite discipline „este... © G4Media.ro.
20:00
Israelul anunţă că desfăşoară atacuri împotriva Hamas în Fâşia Gaza, în urma unor ”încălcări” ale armistiţiului / Apărarea Civilă anunţă 11 morţi # G4Media
Apărarea Civilă din Fâşia Gaza anunţă miercuri 11 morţi în bombardamente israeliene în întreaga enclavă, în care armata israeliană a anunţat că desfăşoară atacuri împotriva... © G4Media.ro.
19:50
Site-ul G4Media intră într-un proces de revizie tehnică în această seară, începând cu ora 21. Este posibil ca într-un interval de o oră să apară... © G4Media.ro.
19:50
Primăria Făgăraș vrea un împrumut de 42 de milioane de lei / Cei mai mulți sunt necesari pentru a plăti alte împrumuturi mai vechi # G4Media
Municipiul Făgăraș intenționează să acceseze un împrumut de peste 42 de milioane de lei de la Trezoreria Statului, pentru a susține mai multe proiecte de... © G4Media.ro.
19:50
Autoritățile franceze, anchetă privind negarea Holocaustului pe platforma de inteligență artificială a lui Elon Musk /Liga pentru Drepturile Omului a anunțat, de asemenea, că va depune o plângere # G4Media
Parchetul din Paris va investiga acuzațiile potrivit cărora platforma de inteligență artificială a lui Elon Musk ar fi făcut comentarii antisemite, relatează Politico. Mai multe... © G4Media.ro.
19:40
Europa are nevoie de arme nucleare tactice pentru a-l contracara pe Putin, afirmă șeful Airbus # G4Media
Națiunile europene ar trebui să dezvolte o forță nucleară tactică comună pentru a contracara arsenalul în expansiune al Rusiei, a declarat miercuri președintele consiliului de... © G4Media.ro.
19:40
Larry Summers a demisionat miercuri din consiliul de administraţie al OpenAI, după publicarea emailurilor cu Jeffrey Epstein # G4Media
Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA, a demisionat miercuri din consiliul de administraţie al OpenAI, la câteva zile după publicarea unor emailuri care arătau... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
19:30
Zelenski, la finalul unei vizite la Ankara: Sperăm să restabilim schimburile de prizonieri de război cu Rusia, până la final de an # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi exprimă miercuri speranţa – într-o conferinţă de presă la Ankara, la finalul unei vizite în care voia să relanseze negocierile... © G4Media.ro.
19:30
Comisarul european Roxana Mînzatu participă la un dialog cu cetățenii la Facultatea de Drept, în cadrul forumului Eurosfat 2025/ 800 de persoane s-au înscris la dezbatere # G4Media
Peste 800 de participanți s-au înscris la Dialogul cu Roxana Mînzatu, Vicepreședinta Executivă a Comisiei Europene, un număr care arată interesul tot mai mare al... © G4Media.ro.
19:20
VIDEO Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei cu un apel către bucureșteni # G4Media
Candidatul la alegerile pentru funcția de Primar General al Capitalei, Daniel Băluță, și-a lansat oficial candidatura, cu un apel la bucureșteni, pentru a face un... © G4Media.ro.
19:20
25 de persoane au murit în Ternopil, în vestul Ucrainei, după un atac mortal cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale # G4Media
În orașul Ternopil, din vestul țării, 25 de persoane au fost confirmate decedate până la ora 15:09, iar alte 73 au fost rănite, în urma... © G4Media.ro.
19:20
Primele mere din lume transportate și depozitate în grote naturale cu ajutorul telecabinei, în nordul Italiei. Instalația transportă merele cultivate pe versanți producând în același timp energie # G4Media
În nordul extrem al Italiei, la granița cu Austria, un proiect de transport al merelor cu totul inovator și unic în lume a fost inaugurat... © G4Media.ro.
19:20
Se închide strada Sforii din Brașov, cea mai strâmtă stradă din România / „Tencuiala se desprinde de pe ziduri” / S-ar putea redeschide în primăvara lui 2026 # G4Media
Primăria Municipiului Brașov informează publicul că Strada Sforii va fi închisă temporar, în regim de urgență, ca măsură necesară pentru protejarea siguranței turiștilor și a... © G4Media.ro.
19:10
Erdogan pledează, la Ankara, alături de Zelenski, în favoarea relansării negocierilor de la Istanbul în vederea unui armistiţiu în Războiul din Ucraina. El cere ”implicarea aliatului nostru, SUA” ”într-un cadru mai complet” # G4Media
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan cere miercuri o relansare a negocierilor – la Istanbul – în vederea unei încetări a focului între Rusia şi Ucraina,... © G4Media.ro.
19:10
Medic: o treime din virozele respiratorii se pot manifesta și digestiv / ”Dacă apare și febra, putem suspecta gripa, cea mai severă formă de viroză respiratorie” # G4Media
Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase Iași atrag atenția că 20-30% dintre virozele respiratorii pot avea și simptome digestive, relatează Ziarul de Iași. Potrivit... © G4Media.ro.
19:00
BREAKING Proiectul legii privind pensiile magistraților a fost pus în transparență decizională: pensie de maximum 70% din ultimul salariu net, perioadă de tranziție de 15 ani / Guvernul cere CSM să dea aviz cu celeritate # G4Media
Proiectul legii privind pensiile magistraților a fost pus în transparență decizională, miercuri seara. Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar... © G4Media.ro.
19:00
Un preot a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei pentru că ar fi recrutat cazaci pentru a-i trimite să lupte în favoarea Ucrainei # G4Media
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a arestat un preot pentru că ar fi recrutat enoriaşi, inclusiv cazaci, pentru a-i trimite în Corpul... © G4Media.ro.
19:00
Cine e Adina Ghiţă, fosta magistrată care a câştigat un post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute: Susţinătoare a legilor Justiției lui Dragnea, a criticat Ambasada SUA şi Departamentul de stat / Ministrul de Externe Oana Ţoiu despre victoria la New York a Adinei Ghiţă : “România are profesionişti exemplari” # G4Media
Fosta judecătoare de la Secţia de Contencios a Curţii de Apel Bucureşti, Adina Ghiţă, cea care a câştigat un post de judecător la Tribunalul ONU... © G4Media.ro.
18:50
Parlamentul din Kosovo eşuează să aleagă un Guvern pentru a doua oară şi deschide calea unor noi alegeri legislative # G4Media
Parlamentul Kosovo a eşuat miercuri să aleagă un Guvern, după luni de criză politică şi paralizie instituţională, lăsând să se întrevadă convocarea unor noi alegeri... © G4Media.ro.
18:40
STUDIU Numărul gamerilor din România crește, iar PC-ul rămâne rege / Câți preferă mobilul și consolele? / Ce genuri de jocuri preferă românii / Perspective optimiste privind AI-ul # G4Media
Numărul gamerilor din România crește, iar preferințele lor se diversifică, arată cel mai recent studiu național privind consumatorii de jocuri video, publicat de Asociația Dezvoltatorilor... © G4Media.ro.
18:40
Statele Unite pregătesc aprobarea primelor exporturi de cipuri avansate pentru inteligență artificială către firma saudită Humain, un pas strategic în contextul întâlnirii dintre prințul moștenitor... © G4Media.ro.
18:40
Un feribot cu 267 de persoane la bord eşuează pe o insulă nelocuită în largul coastei de sud-vest a Coreei de Sud, anunţă Paza de Coastă # G4Media
Un feribot sud-coreean cu 267 de persoane la bord a eşuat miercuri pe o insulă nelocuită, în largul coastei de sud-vest a Coreei de Sud,... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.