MAE rus a amenințat că va recurge la contramăsuri, în urma închiderii Consulatului Rusiei din Gdansk
Rador, 20 noiembrie 2025 07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 noiembrie) – Ministerul rus al Afacerilor Externe a amenințat că va recurge la contramăsuri, în urma închiderii Consulatului Rusiei din oraşul Gdansk, din Polonia. Moscova va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Rusia, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, citat de Agenţia […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
07:50
MAE rus a amenințat că va recurge la contramăsuri, în urma închiderii Consulatului Rusiei din Gdansk # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 noiembrie) – Ministerul rus al Afacerilor Externe a amenințat că va recurge la contramăsuri, în urma închiderii Consulatului Rusiei din oraşul Gdansk, din Polonia. Moscova va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Rusia, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, citat de Agenţia […]
07:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Statele Unite ar putea să îi ceară Ucrainei să cedeze teritorii şi să îşi reducă armata, potrivit unui plan de pace care ar fi fost negociat în secret de Washington şi Moscova. O echipă a Pentagonului se află la Kiev şi se […]
07:50
Este zi de doliu național în Republica Moldova în memoria lui Ilie Ilaşcu, unul dintre liderii mișcării de eliberare națională # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Zi de doliu naţional astăzi în Republica Moldova, în memoria lui Ilie Ilaşcu, unul dintre liderii emblematici ai mișcării de eliberare națională, care a încetat din viaţă luni, la vârsta de 73 de ani. Considerat un simbol al luptei pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova, Ilie Ilaşcu a ajuns […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Este zi de doliu național astăzi în Republica Moldova, în ziua în care Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București. Totodată, la Palatul Național ‘Nicolae Sulac’ din Chișinău, va avea loc între orele 10:00 și 13:00, o ceremonie simbolică de rămas bun. Potrivit Administrației prezidențiale de […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Conducerea PSD a decis ieri să nu susțină tăierea salariilor în sectorul bugetar și să pledeze în coaliție pentru alte măsuri de reformă, cum ar fi comasările de instituții, de deconcentrate, pentru a reduce cheltuielile. Sorin Grindeanu: Că vom discuta de comasări […]
07:40
Pachetul privind reforma în administrație trebuie adoptat înaintea bugetului pe 2026, consideră premierul Ilie Bolojan # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Pachetul privind reforma în administrație trebuie adoptat înaintea bugetului pe 2026, pentru a exista o disciplină financiară, este de părere premiul Ilie Bolojan. Într-un interviu televizat, șeful executivului a declarat că proiectul include recomandarea ca toate ministerele să-și micșoreze cheltuielile cu 10%, […]
07:40
Noul proiect de lege privind pensiile magistraților a fost publicat în transparență decizională # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Noul proiect de lege privind pensiile magistraților, inițiat de Ministerele Muncii și Justiției, a fost publicat în transparență decizională. Singura modificare esențială convenită în urma discuțiilor cu magistrații este că vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, într-o perioadă de […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10% din 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor. Conducerea CFR spune că majorarea de preţ nu reprezintă decât indexarea cu rata inflaţiei, potrivit prevederilor legale. Ultima indexare, de 4,6%, a avut loc anul trecut, pe […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscale, care ar putea fi adoptat prin angajarea răspunderii săptămâna viitoare, după cum a precizat premierul. În administrația locală este prevăzută fie reducerea posturilor ocupate sau vacante, fie diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal. De asemenea, se are vedere o tăiere cu […]
07:40
Strămutarea forțată a palestinienilor din trei tabere de refugiați din Cisiordania ocupată constituie o crimă de război (Human Rights Watch) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 noiembrie) – Grupul Human Rights Watch, cu sediul la New York, a declarat că strămutarea forțată a palestinienilor din trei tabere de refugiați din Cisiordania ocupată constituie o crimă de război. La 10 luni după ce armata israeliană a lansat Operațiunea Zidul de Fier, locuitorii a trei tabere de refugiați – […]
Acum o oră
07:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 noiembrie) – Compania tehnologică Meta, care deține Instagram, Facebook și Threads, a transmis că închide conturile adolescenților mai tineri din Australia înainte de intrarea în vigoare a interdicției de utilizare a rețelelor sociale pentru cei sub 16 ani. Meta a susţinut că a început să notifice utilizatorii despre care crede că […]
07:30
Oficiali de rang înalt ai Pentagonului, aflați în vizită în Ucraina, urmează să se întâlnească joi cu președintele Zelenski # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 noiembrie) – Oficiali de rang înalt ai Pentagonului, aflați în vizită în Ucraina, urmează să se întâlnească joi cu președintele Zelenski pentru discuții care vor include eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului. Vizita are loc pe fondul unor relatări neconfirmate din presă potrivit cărora emisari ai SUA și Rusiei […]
07:30
Donald Trump a declarat că a semnat proiectul de lege care permite publicarea documentelor din investigaţia asupra lui Jeffrey Epstein # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 noiembrie) – Președintele Trump a declarat că a semnat un proiect de lege care aprobă publicarea de către Departamentul de Justiție al SUA a documentelor din investigația penală privindu-l pe fostul infractor sexual Jeffrey Epstein. Marți, Senatul a aprobat în unanimitate legislația, după ce Camera Reprezentanților a votat covârșitor în favoarea […]
Acum 6 ore
03:10
Companiile IT grecești par să fi identificat „filonul de aur” al Balcanilor, de aceea își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România – o piață care, în ciuda creșterii rapide din ultimul deceniu, rămâne încă deschisă oportunităților, prezentând marje semnificative pentru extinderea activităților de afaceri. Aflată la intersecția Europei de Sud-Est, România […]
Acum 8 ore
00:20
În contextul războiului din Ucraina şi al provocărilor de securitate, Comisia Europeană își dezvăluie planul pentru un „spațiu Schengen militar”, informează La Libre Belgique. Proiectul de consolidare a mobilității militare în cadrul UE prevede simplificarea normelor și stabilirea unui cadru pentru o desfășurare mai rapidă a trupelor și echipamentelor în situații de urgență. „Este foarte […]
Acum 12 ore
23:40
România are un deficit major în ceea ce privește turismul de peste 5 miliarde de euro, sumă ce reprezintă diferența dintre cât cheltuiesc românii în afara țării și cât cheltuiesc străinii în România, susține Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. În opinia sa, acest lucru dovedește deficiențe de competitivitate, iar pentru […]
23:20
Realizator: Ianna Ioniţă – Comisia Europeană propune crearea unui Spațiu Schengen Militar până în 2027, pentru a permite deplasarea rapidă și sigură a trupelor și echipamentelor militare, inclusiv pentru situații de criză. Comisia vrea nu doar simplificarea procedurilor neuniforme și greoaie între statele membre, dar și îmbunătățirea infrastructurii pe care să se poată deplasa echipamentul […]
22:10
Rusia este deschisă pentru continuarea negocierilor privind Ucraina, pauza în negocieri nefiind din vina părţii ruse, a declarat secretarul de presă al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, în timpul unei discuţii cu jurnaliştii. „Moscova este deschisă pentru continuare, Moscova este deschisă pentru negocieri. Pauza care a apărut a fost, de fapt, din cauza nedorinţei regimului de […]
21:50
Am dat startul antrenamentelor pentru Parada Militară de 1 Decembrie! Astăzi, în poligonul Ghencea, militarii au început pregătirile pentru defilarea de Ziua Națională a României. Au mai rămas 12 zile până când vom onora, în pas de defilare, curajul și istoria!/lalexandrescu Sursa: pagina oficială de Facebook MApN România – 19 noiembrie
21:40
Bursa de Valori București a închis astăzi în scădere ușoară pe aproape toți indicii, cu un rulaj total de aproape 72 de milioane de lei. Principalul indice BED, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate, s-a depreciat cu aproximativ 1%, la fel ca BED+, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni […]
20:40
Oficiali ai serviciului de apărare civilă din Fâşia Gaza, condus de Hamas, au declarat că peste 20 de persoane au fost ucise în urma unor atacuri ale Israelului. Un purtător de cuvânt al serviciului a declarat pentru BBC că cinci persoane au murit după ce un raid israelian a vizat Ministerul Cultelor și al Bunurilor […]
20:40
Realizator: Petruţa Dinu – Social-democraţii nu susțin tăierea salariilor în sectorul bugetar, iar acest lucru a fost decis în forul statutar al PSD. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că discuțiile trebuie să continue în coaliția de guvernare pentru a găsi soluții de reducere a cheltuielilor din administrația publică. Sorin Grindeanu: Că vom discuta de […]
19:40
La Ankara se desfăşoară o întâlnire între Volodimir Zelenski și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, pe fondul unor știri despre un nou plan de pace american și un scandal de corupție în Ucraina, informează „RBC-Ucraina”. Anterior, Volodimir Zelenski a declarat că la Ankara, el intenționează să obţină „intensificarea negocierilor”. Potrivit mai multor publicații media occidentale, […]
Acum 24 ore
18:50
Autorităţile din Ucraina speră să reia schimburile de prizonieri de război cu Rusia până la sfârșitul anului, a spus Volodimir Zelenski # Rador
Autorităţile din Ucraina speră să reia schimburile de prizonieri de război cu Rusia până la sfârșitul anului, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski. Vorbind alături de președintele turc Tayyip Erdogan la o conferință de presă de la Ankara, el a adăugat că Ucraina se bazează pe eforturile diplomatice ale Turciei în vederea încheierii războiului cu […]
17:10
Arabia Saudită va încheia acorduri în sectorul energetic cu SUA în valoare de 30 de miliarde de dolari, a declarat miercuri directorul general al gigantului petrolier de stat saudit Aramco, Amin Nasser, într-un comentariu difuzat de televiziunea saudită de stat. Comentariile sale au fost făcute în timpul forumului de investiții SUA-Saudită, care are loc la […]
17:00
Cea mai faimoasă toaletă din arta contemporană și-a găsit un nou proprietar. Toaleta „America” din aur de 18 karate, cu o greutate de 101 kilograme, creată de Maurizio Cattelan în 2016, a fost vândută la licitație de casa Sotheby’s din New York pentru 12,1 milioane de dolari unui „celebr brand american”. „America”, singura versiune existentă […]
17:00
Aeroportul din Bruxelles anunță anularea tuturor zborurilor de plecare pe 26 noiembrie din cauza unei greve naționale # Rador
Aeroportul din Bruxelles a anunțat miercuri că toate zborurile de plecare programate pentru data de 26 noiembrie au fost anulate, deoarece o parte din personalul de securitate și operare la sol va participa la o grevă națională. În declarația sa, aeroportul a precizat că sunt posibile și alte anulări de zboruri în aceeași zi, iar […]
16:20
Un feribot sud-coreean având la bord 267 de pasageri și membri ai echipajului a rămas blocat miercuri după ce a eșuat în largul extremității sud-vestice a peninsulei coreene, a anunţat garda de coastă. Autoritățile au desfășurat toate resursele posibile și au declanşat o operațiune de salvare, se precizează în comunicat. Garda de coastă estimează că […]
16:20
Oamenii de știință cred că au descoperit originile sărutului, afirmând că acesta datează de acum aproximativ 21 de milioane de ani. Sărutul „gură pe gură” este, de fapt, un puzzle biologic, fără beneficii evidente pentru supraviețuire sau reproducere. Prin urmare, echipa coordonată de Universitatea Oxford a adunat dovezi despre animale care se sărută pe gură […]
16:10
Andreea Bălan revine cu hitul „O străină”, la 20 de ani de la apariția sa. Considerată un simbol al puterii feminine și al vindecării emoționale, noua versiune a single-ului este însoțită de un videoclip care evidențiază evoluția artistică a Andreei și energia ei inconfundabilă. Remake-ul păstrează esența piesei originale, aducând o interpretare profundă, plină de […]
16:10
Ministrul britanic al apărării: o navă rusească a îndreptat lasere spre piloți ai forțelor aeriene # Rador
Ministrul britanic al apărării a declarat că o navă rusească care opera la limita apelor teritoriale ale Regatului Unit a îndreptat lasere către piloții Forțelor Aeriene care fuseseră trimiși să îi monitorizeze activitățile. John Healey a afirmat că acțiunea Rusiei a fost „foarte periculoasă”. El a precizat că nava Yantar este concepută pentru a colecta […]
15:50
Franța consideră că acordul comercial negociat între Uniunea Europeană și Mercosur este inacceptabil în forma sa actuală # Rador
Un acord comercial negociat între Uniunea Europeană și țările Mercosur din America de Sud nu este încă acceptabil pentru Franța în forma sa actuală, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al guvernului francez. Franța se așteaptă ca Executivul european să prezinte măsuri privind așa-numitele „clauze oglindă” pentru importurile agricole „cât mai curând posibil”, a […]
15:50
La Paris, un sterilet gigantic aduce în atenția publicului soarta contraceptivelor americane # Rador
Marţi, un sterilet de șase metri înălțime a fost ridicat pentru scurt timp la Paris de grupuri feministe, pentru a atrage atenția asupra situației dificile a contraceptivelor americane blocate în Belgia, în centrul unei dispute dintre Bruxelles și Casa Albă. Instalarea acestui monument pentru câteva ore în Place de la République, o locație emblematică din […]
15:20
BBC și-a cerut scuze față de Kate Middleton. Pe 11 noiembrie, postul britanic de televiziune a relatat despre comemorările Zilei Armistițiului, cunoscute și sub numele de Ziua Comemorării în Marea Britanie, la care a participat Prințesa de Wales. Mai mulți telespectatori au fost nemulțumiți. Aceștia au criticat BBC pentru că s-a referit la soția Prințului […]
15:20
Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național, cele mai multe fiind destinate persoanelor cu studii primare sau gimnaziale, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cei mai căutați sunt conducătorii auto, curierii, muncitorii necalificați în mai multe ramuri ale economiei și agenții de securitate. Oferta conține peste 2.000 de locuri […]
14:50
Guvernul Lituaniei a anunțat miercuri că va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, punând capăt unei închideri impuse ca urmare a perturbărilor aeriene provocate de baloanele folosite de traficanți. Nu este clar în momentul de față când anume vor fi redeschise punctele de frontieră. Luna trecută, autoritățile lituaniene au anunțat că cele două […]
13:50
Ucraina – Avioanele F-16 şi Mirage 2000 şi-au dovedit eficienţa în timpul atacului rusesc de noaptea trecută # Rador
Avioanele de vânătoare F-16 și Mirage 2000 furnizate Ucrainei de partenerii occidentali se dovedesc foarte eficiente. Acest lucru a fost observat, în special, în timpul atacului rusesc din noaptea de 18 spre 19 noiembrie, când au doborât cel puțin 10 rachete de croazieră lansate de Rusia – potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene ale Ucrainei. […]
13:50
Salariile profesorilor nu vor scădea anul viitor, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El spune că educaţia nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin Pachetul 1 de reformă. Premierul a declarat astăzi pentru Edupedu.ro că nu există intenţia ca anul viitor în învăţămîntul preuniversitar să se mai ia […]
13:30
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere La 19 noiembrie 1377, Castelul Bran își face intrarea oficială în istorie printr-un document emis de regele Ludovic I de Anjou, domn al Ungariei între 1342 și 1382. Prin acest act, brașovenii primeau privilegiul de a construi o cetate de piatră „cu munca și cheltuiala lor proprie”, un punct strategic menit […]
13:30
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Alegerile parlamentare din 1946, convocate la 19 noiembrie, rămân în memoria politică a României drept punctul în care procesul de instalare a unui regim controlat de comunişti a devenit aproape irevocabil. Rezultatele oficiale îi proclamau câștigători pe candidații Blocului Partidelor Democrate (BPD) o coaliție dominată de comunişti şi aliaţii lor însă […]
13:20
Cătălin Constantinescu, creatorul robotului RACC, care salvează vieți în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Rador
La doar 17 ani, Cătălin Constantinescu reușește ceea ce mulți ingineri își propun abia după facultate: construiește de la zero un robot cu aplicații reale în situații de risc, capabil să intre acolo unde oamenii nu pot păși în siguranță. Elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” din București, profil matematică-informatică – […]
13:20
Uniunea Europeană a deschis ultimele capitole de negocieri rămase cu Albania, aducând țara din Balcanii de Vest mai aproape de aderarea la UE până în 2030. Albania este așteptată să încheie discuțiile de aderare până la sfârșitul anului 2027, fiind pe calea cea bună pentru a deveni membră a UE până în 2030. În urma […]
13:20
Miercuri, 26 noiembrie 2025 (de la 19.00), invitatul special al Orchestrei de Cameră Radio, în dublă ipostază (de dirijor şi solist) este Ricardo Castro, aflat pentru prima oară pe scena Sălii Radio. Născut în Brazilia, este pianist, dirijor, educator și lider cultural, cu o viață dedicată puterii transformatoare a muzicii. De aproape cinci decenii, parcursul […]
08:40
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon, germane, din baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 0:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmarea unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluvia;e cu România. La ora 24:20 a […]
08:30
În coaliție se discută de o reducere cu 10% a cheltuielilor în sectorul bugetar, inclusiv în ceea ce privește salariile # Rador
În coaliție se discută de o reducere cu 10% a cheltuielilor în sectorul bugetar, inclusiv în ceea ce privește salariile. O eventuală astfel de decizie ar urma să se aplice din ianuarie, aceasta pentru că măsurile de până acum se pare că nu sunt suficiente pentru reducerea deficitului până la parametrii conveniți cu responsabilii de […]
08:30
Primăria Capitală anunță că bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie din cartierul Rahova primesc bani de chirie # Rador
Primăria Capitală anunță că bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie din cartierul Rahova primesc bani de chirie, iar procedura prin care se acordă fonduri este operațională. Au fost deja aprobate și sunt în curs de plată 10 dosare, alte șase sunt la Comisia de analiză a cererilor, iar pentru unul este necesară completarea documentației. […]
Ieri
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova şi Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în şedinţă comună, la Bucureşti. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de Republica Moldova a angajamentelor asumate, susţinerea de România a agendei de integrare europeană […]
06:20
THE INDEPENDENT: România, o țară membră NATO, evacuează sate în urma atacului lansat de Putin asupra unui petrolier # Rador
Fostul ministru britanic al securității, Tom Tugendhat, afirmă că incidentul echivalează cu un “atac” al Rusiei “la adresa NATO”. THE INDEPENDENT (Marea Britanie), 18 noiembrie 2025 – Două sate românești au fost evacuate după ce un petrolier sub pavilion turcesc a fost lovit de o dronă și incendiat la frontiera NATO. Luni, vasul MT Orinda […]
06:10
Războiul din Ucraina a adus din nou pe prima pagină a ziarelor străine România, dar și Polonia, și asta, din cauza unor grave incidente datorate războiului purtat de Rusia în Ucraina. După cum vom vedea, ziarele au continuat să comenteze cele două incidente. Cotidianul britanic The Independent notează și el că, „două sate românești au […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.