Un test de sânge ar putea detecta boala cu 10 ani înainte de apariţia simptomelor, potrivit unui studiu

Au trecut peste trei decenii de la apariția primei Kia Sportage, lansată în 1993, însă modelul coreean pare să aibă mai multă energie ca oricând. De la un SUV compact cu ambiții modeste, Sportage a devenit un reper în segmentul C, iar facelift-ul din 2025 continuă exact pe această linie. Actualizarea de anul acesta nu […]