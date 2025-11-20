Un test de sânge ar putea detecta boala cu 10 ani înainte de apariţia simptomelor, potrivit unui studiu
Cel mai amplu studiu din lume privind substanţele cheie din sânge a deschis calea pentru o serie de teste cu înţepături care pot detecta semnele timpurii ale bolii cu mai mult de un deceniu înainte de apariţia simptomelor, spun cercetătorii, potrivit publicației The Guardian, citate de News.ro. Lucrările la aceste teste urmează finalizării unui proiect
Cum minte serviciul secret rus SVR într-un comunicat oficial: susține că România începe să își reducă sprijinul pentru Ucraina, deși noua strategie de securitate propusă de președintele Nicușor Dan indică Rusia drept principala amenințare externă # G4Media
Serviciul secret rus de informații externe SVR susține într-un comunicat postat pe site-ul oficial că România și Cehia încep să își reducă sprijinul pentru Ucraina și să se apropie de poziția Ungariei și Slovaciei. SVR citează presupuse "surse". Este o nouă minciună a spionajului rus, care a susținut în septembrie că UE vrea să ocupe
Europa are propriile rezerve de pământuri rare, dar dependenţa de China rămâne covârşitoare # G4Media
Europa, asemenea Statelor Unite, încearcă să păstreze relaţii stabile cu Beijingul pentru a-şi asigura accesul la pământurile rare, elemente esenţiale pentru industriile strategice ale regiunii, auto, energie verde şi apărare, relatează canalul de știri CNBC, citat de News.ro. Deşi blocul dispune de unele depozite proprii, dependenţa structurală de China rămâne critică: aceasta controlează aproape întregul
Parcursul lui Ronnie O'Sullivan la Riad Snooker Championship s-a oprit la primul meci, duelul cu Shaun Murphy fiind pierdut clar, cu 4-0, de cel supranumit „The Rocket". Fiica lui Ronnie O'Sullivan, atac dur: „Nu merită să fie numit tată" Ocupant al locului 9 mondial, Murphy a fost mai bun la toate capitolele, victoria fiind una
Instrumentul SAFE privind consolidarea industriei europene de apărare, pe agenda ședinței de guvern de joi # G4Media
Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. „Guvernul României, prin
Pune-ți câinele la dietă fără ca el să știe. Cum să-i reduci porțiile și să-l ajuți să slăbească sănătos / Sfaturile medicul veterinar # G4Media
Obezitatea afectează câinii alarmant. Se estimează că 56% dintre câinii din Statele Unite sunt supraponderali sau obezi. La fel ca oamenii, animalele au probleme din cauza excesului de greutate. Din păcate, obezitatea canină este adesea subestimată. De aceea, ca stăpân de animal de companie, trebuie să acorzi o atenție deosebită greutății câinelui.
La 18 noiembrie 2025, la Chișinău, a avut loc prima reuniune a Coordonatorilor Naționali ai formatului „Triunghiul Odesa", desemnați de ministerele afacerilor externe ale Republicii Moldova, României și Ucrainei. Republica Moldova a fost reprezentată de secretarul de stat Sergiu Mihov, România de secretara de stat pentru afaceri strategice Ana Tinca, iar Ucraina de viceministrul afacerilor
Australienii cu vârsta sub 16 ani vor fi excluşi de pe Instagram şi Facebook de către Meta, începând din 4 decembrie / În Australia intră în vigoare o lege care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare # G4Media
Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook şi Instagram începând cu 4 decembrie, cu şase zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi radicale care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare, anunţă agenția de știri AFP, citată de News.ro. „Începând de astăzi, Meta va notifica utilizatorii australieni pe
China își promovează modelul C919 la Dubai Airshow / Avionul, încă neomologat, vrea să cucerească piața globală # G4Media
China își consolidează prezența pe scena aerospațială globală prin expunerea avionului C919 la Dubai Airshow, un eveniment desfășurat între 17 și 21 noiembrie 2025, potrivit Reuters.
Companiile IT grecești par să fi identificat „filonul de aur" al Balcanilor, de aceea își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România – o piață care, în ciuda creșterii rapide din ultimul deceniu, rămâne încă deschisă oportunităților, prezentând marje semnificative pentru extinderea activităților de afaceri, arată o analiză a publicației elene Capital,
România își află joi adversarele la barajul pentru Campionatul Mondial de fotbal / Tragerea la sorți începe la ora 14 # G4Media
Joi, echipa națională de fotbal a României își va afla adversara pe care o va întâlni în semifinala play-off-ului, dar și adversarele pe care le poate avea în finala pentru locul la Campionatul Mondial. Tragerea la sorți a play-off-ului va avea loc la ora 14.00, anunță Mediafax. Naționala României mai are o șansă de a
Procesul în care Victor Micula a încasat o condamnare cu executare nu se mai judecă la Oradea / ICCJ a decis strămutarea la Alba Iulia / Micula e acuzat de acces ilegal la un sistem informatic # G4Media
Procesul în care milionarul Victor Micula a primit deja o pedeapsă cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI nu se va mai judeca la Oradea, ci la Curtea de Apel Alba Iulia, anunță Bihoreanul. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a admis marţi cererea de strămutare formulată de Micula, iar hotărârea
5 smoothie-uri pentru un boost de vitamine și minerale / Tania Fântână (nutriționist): Shake-urile ne ajută să ne hidratăm # G4Media
Sezonul rece este anotimpul în care alimentația pare că este foarte importantă. Avem mai mult ca oricând confirmarea că imunitatea este foarte mult influențată de obiceiurile noastre în această perioadă.
SUA revendică, se pare, exclusivitatea asupra gazelor naturale care vor ajunge în Ucraina prin Grecia, iar preocuparea în această etapă se concentrează asupra gazelor direct concurente din Azerbaidjan, care intră în Grecia prin conducta TAP, scrie publicația elenă Kathimerini, citată de Rador. În contextul acordului comercial încheiat de Atlantic-See LNG (o companie nou-constituită de grupurile
Trump se va întâlni vineri cu Zohran Mamdani, primarul ales al New York-ului / Costul vieții în metropola americană, printre subiectele de discuție # G4Media
Donald Trump a anunţat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent fervent al preşedintelui republican, transmite News.ro. Viitorul primar al celui mai mare oraş din Statele Unite s-a declarat pregătit, încă de la alegerea sa la
Doi italieni au fost dați jos dintr-un zbor Milano-New York / Și-au falsificat biletele pentru a zbura la clasa business / Un bilet costa puțin peste 3 mii de euro / De ce nu poți păcăli sistemul pentru a călători în condiții mai bune # G4Media
Doi pasageri, un cuplu de italieni, au încercat să călătorească de la Milano la New York în scaune confortabile de clasa business – care costă mii de euro – arătând însoțitorilor de zbor bilete de îmbarcare care fuseseră modificate pe computer, scrie Corriere della Sera. Cu toate acestea, au fost prinși în câteva momente, dați
Sute de adolescenţi ucraineni, recrutaţi de Rusia pe Telegram și Tik Tok pentru atacuri teroriste asupra propriei țări / Unii dintre ei, copii sub 11 ani # G4Media
Serviciul de securitate SBU afirmă că, în ultimii doi ani, peste 800 de ucraineni au fost identificaţi ca fiind recrutaţi de Rusia – 240 dintre ei fiind minori, unii având vârsta de doar 11 ani, informează BBC, citată de News.ro. În luna iulie a acestui an, un tânăr de 17 ani a călătorit 500 de
Criză de personal medical la Brașov / Sunt spitale unde deficitul de angajați ajunge la 30%.” ”Suferim pentru că nu sunt atractive din punct de vedere salarial, cu răspundere mare…” # G4Media
Majoritatea managerilor de spitale din județul Brașov se plâng că întâmpină dificultăți în organizarea activității medicale zilnice din cauza deficitului de personal sanitar mai ales în rândul asistenților medicali și al infirmierilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. La Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, deficitul de personal mediu și auxiliar,
BREAKING Noul plan americano-rus pentru ”pace” în Ucraina provoacă revoltă la Kiev, Zelensky refuză o întâlnire cu emisarul lui Trump / The Economist: Un plan teribil, ca o capitulare, croit pentru Rusia # G4Media
Un plan secret, negociat pe canale paralele între reprezentanți ai lui Donald Trump și Vladimir Putin, a fost prezentat în ultimele zile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Propunerea, descrisă de surse apropiate discuțiilor ca fiind „o listă de dorințe rusească", presupune cedarea de teritorii și a fost respinsă de președintele ucrainean, scriu Axios și The Economist.
Prefectul de Timiș: Județul riscă să intre în stare de alertă din cauza deșeurilor / ”Mai avem o șansă să nu ajungem acolo” # G4Media
Instituția Prefectului avertizează că poate declara starea de alertă sau chiar de urgență maximă în Timiș, dacă problema deșeurilor nu se rezolvă în cinci zile, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timiș. Avertismentul vine la 35 de zile de la declanșarea stării potențial generatoare de situații de urgență, ca urmare a deciziei Gărzii
Locatarii unui bloc din Zalău, evacuați, joi dimineață, în urma mirosului puternic de gaz dintr-un apartament # G4Media
27 de persoane au fost evacuate, joi dimineaţă, dintr-un bloc de locuinţe cu zece etaje din Zalău, după ce un apel la 112 a anunţat un miros puternic de gaz într-un apartament, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj, transmite Agerpres. Apelul a fost primit la ora 04:48, iar la sosirea echipajelor de intervenţie
VIDEO DN2L, drum strategic pentru conectivitatea zonei montane a Vrancei, a fost modernizat # G4Media
Drumul Național DN2L Soveja – Lepşa, multă vreme o „rușine națională" fără covor asfaltic, a fost modernizat complet, pe o lungime de de 16 kilometri. Lucrările au fost derulate de către o asociere care include compania românească Citadina 98 și includ soluții tehnice complexe, printre care două poduri noi, peste pârâurile Lepşuleţ şi Lepşa, dar
Avertisment pentru stăpânii de câini. Oamenii de știință au descoperit că stresul proprietarilor se transmite direct animalelor, afectându-le sănătatea pe termen lung # G4Media
Stresul este o componentă inevitabilă a vieții moderne. Mulți oameni își fac griji cu privire la efectul unui stil de viață stresant asupra sănătății lor pe termen lung, dar câți dintre noi ne gândim la modul în care propriile niveluri de stres afectează sănătatea animalelor noastre de companie? Un studiu publicat în Scientific Reports sugerează că ar
VIDEO REVIEW Kia Sportage Facelift 2025. Bestseller-ul coreean ce rivalizează cu Dacia Bigster se conduce bine, dar are un consum cam ridicat # G4Media
Au trecut peste trei decenii de la apariția primei Kia Sportage, lansată în 1993, însă modelul coreean pare să aibă mai multă energie ca oricând. De la un SUV compact cu ambiții modeste, Sportage a devenit un reper în segmentul C, iar facelift-ul din 2025 continuă exact pe această linie. Actualizarea de anul acesta nu
Fostul director al Filarmonicii din Arad și fratele său au fost arestați preventiv pentru 30 de zile / Sunt acuzați că au agresat un cuplu care ar fi traversat prea încet strada # G4Media
Fostul director al Filarmonicii Arad, Alin Văcean și fratele său, Adrian Văcean, au fost arestați preventiv după un conflict în trafic din cauza gravității faptelor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Aceștia spun că fapta comisă de cei doi este cu atât mai gravă cu cât s-a produs într-o zonă aglomerată și
Lexicul exterminist înseamnă instigare la omor. Călin Georgescu recurge la acest lexic. După catastrofele secolului XX nu este loc pentru bagatelizarea unor asemenea monstruozități. Compararea unor ființe umane cu "păduchii" și "șobolanii" nu înseamnă libertate de opinie. Haznaua incitatoare la crimă nu este o opinie ca oricare alta. Nu este descriptivă, ci pogromistă. Civilizația democratică
GRAFIC România are a doua cea mai scumpă piaţă pentru carburanţi dintre toate ţările vecine. Regimul nostru fiscal ne poate duce în timp în afara marilor rute internaţionale de transport # G4Media
România este printre cele mai scumpe pieţe din regiune, din punct de vedere al carburanţilor, şi a doua cea mai scumpă, dacă facem raportare la toţi vecinii (cu excepţia Ucrainei). Din datele cele mai recente ale Oil Bulletin al Comisiei Europene şi date din presa ţărilor non UE (Serbia şi Republica Moldova), noi suntem, în
Baraj de foc pentru România: Tricolorii află joi numele adversarei pentru Mondialul din 2026 # G4Media
Naționala de fotbal a României află joi, 20 noiembrie, numele adversarei din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Pe listă se găsesc Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. Ceremonia tragerii la sorți de la Zurich poate fi urmărită în direct pe Antena 1 și Antena Play de la ora 14:00, dar
Trump a semnat legea prin care solicită Departamentului de Justiţie să facă public dosarul Epstein # G4Media
După ce s-a opus mult timp, Donald Trump a promulgat, miercuri, o lege care obligă guvernul său să facă publice toate documentele autor
EXCLUSIV Curtea de Justiție a UE a stabilit: salariile și pensiile magistraților trebuie să fie mari, dar corelate cu salariul mediu din România # G4Media
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat acum șase luni o hotărâre care are darul să clarifice raportul dintre conceptul e independență a Juatiției și nivelul de remunerare a magistraților pe care o țară îl practică – atât în ceea ce privește salariile, cât și pensiile. Decizia este cu atât mai importantă pentru România […] © G4Media.ro.
Rețetele Juanitei | Sandwich proteic, în care oul și șunca înlocuiesc pâinea/ Sățios și foarte keto, este perfect pentru a începe ziua # G4Media
Pentru cei care au aderat la dieta keto (nu cea mai sănătoasă din lume, dar foarte la modă și care oferă rezultate spectaculoase în pierderea kilogramelor), un mic dejun cu sandwich proteic este perfect. © G4Media.ro.
26 de brazi mari, dar şi alţi 850 în ghivece, vor fi montaţi în Iași cu ocazia sărbătorilor de iarnă / Iluminatul festiv va fi aprins în 1 decembrie în faţa Primăriei # G4Media
Un număr de 26 de brazi vor fi montaţi în municipiul Iaşi cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar alţi 850 de brazi în ghivece vor fi ornaţi şi amplasaţi în toate cartierele. Iluminatul festiv de sărbători în centrul Iaşiului va fi aprins în 1 decembrie, transmite News.ro. Doi brazi mari, cu înălţimea de peste 12 […] © G4Media.ro.
Horaţiu Moldovan, CNAS: Spitalele din categoria 3, din categoria 4 vor trebui să se reconfigureze astfel încât structura lor să fie adaptată nevoilor reale ale populaţiei din zona pe care o deservesc # G4Media
Spitalele din categoriile trei şi patru vor trebui să se ”reconfigureze”, odată ce unităţile sanitare cu paturi vor fi plătite în funcţie de performanţă, afirmă Horaţiu Moldovan, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). El explică faptul că sumele alocate de la bugetul public pentru influenţele salariale în sistemul public de sănătate au crescut, […] © G4Media.ro.
UE, la un pas să devină victimă majoră în războiul hibrid al Rusiei, avertizează ministrul de Externe din Lituania: Un act de sabotaj feroviar în Polonia este doar cel mai recent semn că blocul trebuie să răspundă la tacticile Moscovei # G4Media
Miniștrii de externe ai UE vor fi informați joi cu privire la o serie de tentative de sabotaj și încălcări ale spațiului aerian care, potrivit vecinilor Rusiei, marchează o „fază foarte periculoasă de escaladare” din partea Kremlinului, care pune în pericol civilii, scrie Politico. Ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a declarat pentru că […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătăţii: De anul viitor, nou-născuţii vor fi testaţi în maternitate pentru 18 biomarkeri, în loc de trei # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18, începând din anul 2026. Programul dă şansa la o viaţă normală bebeluşilor care suferă de diverse afecţiuni genetice sau metabolice care, tratate la timp, nu evoluează şi nu provoacă dizabilităţi, transmite News.ro. Alexandru Rogobete a anunţat […] © G4Media.ro.
Retragerea mărcilor occidentale transformă Rusia într-un hub de producţie pentru automobilele chinezeşti / Modelele asamblate în fabricile părăsite de producătorii occidentali cuceresc piaţa şi ating o cotă record # G4Media
Ponderea automobilelor chinezeşti asamblate şi vândute local în Rusia s-a dublat în primele zece luni al acestui an, ajungând la 43% din total, arată un articol publicat miercuri în cotidianul Kommersant, preluat de EFE, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
Putin anunţă construirea a 38 de noi reactoare nucleare / Ar urma să fie construite în Ural, Sinberia şi Extremul Orient rus / Vor capacitatea centralelor actuale # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri, a Conferinţa AI Journey, la Moscova, la care a fost primit de către un robot dansator, construirea a 38 de noi reactoare nucleare, relatează Euronews, transmite News.ro. Rusia ”trebuie să dispună de o gamă completă de tehnologii şi de produse care-i sunt proprii în domeniul inteligenţei artificiale active”, […] © G4Media.ro.
STUDIU: Primul sărut datează de acum 20 de milioane de ani / Mai multe specii de maimuțe practică sărutul, fapt ce sugerează că obiceiul a fost moştenit de la un strămoş comun # G4Media
Sărutul nu este un comportament specific doar îndrăgostiţilor din specia umană, ci datează de pe vremea strămoşului primatelor mari, de acum circa 20 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează Reuters. Cercetătorii de la Universitatea Oxford şi de la Institutul pentru Tehnologie din Florida şi-au propus să analizeze originile sărutului, având în […] © G4Media.ro.
VIDEO EXCLUSIV „Trebuie să vedem AI-ul ca pe o evoluție naturală, nu ca pe o revoluție totală” / Interviu cu Dr. Cecilia Ciocârlan, cercetător postdoctoral în cadrul ASE, specialist în Data Science și econometrie # G4Media
Inteligența artificială nu mai este o promisiune, ci o realitate care transformă industrii, profesii și chiar structura pieței muncii. În timp ce companiile globale se adaptează la un ritm accelerat al inovației, România se află într-un moment-cheie. Poate ține pasul sistemul educațional românesc cu viteza revoluției tehnologice? Ce se întâmplă cu generațiile de studenți care […] © G4Media.ro.
12,5 ani de închisoare pentru bărbatul din Brăila care și-a ucis concubina cu mai multe lovituri de cuțit / Acesta trebuie să le plătească fiilor victimei despăgubiri în valoare de 1 milion de Euro # G4Media
Acum mai bine de jumătate de an, o brăileanca de 46 de ani și-a găsit sfârșitul sub o ploaie de lovituri de cuțit. A fost ucisă de concubin, un bărbat de 49 de ani, pe care îl cunoscuse cu mai puțin de un an înainte, relatează debraila.ro În urmă cu o săptămână, Tribunalul Brăila l-a […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătăţii explică de ce gărzile medicilor nu pot fi calculate la vechimea în muncă: „Faptul că eu muncesc 12 ore pe zi, la vechime mi se calculează o zi. Dacă un coleg lucrează doar 4 ore pe zi, la vechime lui i se calculează tot o zi” # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că gărzile făcute de medici în spitale nu pot fi considerate, în mod suplimentar, vechime în muncă, pentru că, potrivit legislaţiei muncii, o zi se consideră muncită fie că cel care prestează activitatea lucrează opt ore, fie că lucrează 12 ore. Alexandru Rogobete a anunţat, miercuri seară, că, în […] © G4Media.ro.
Care sunt cele mai populare rase de cai: Top 10 specii de cabaline îndrăgite de crescătorii de cai (VIDEO) # G4Media
În prezent, există undeva la 350 de rase de cabaline, dar câteva ies în evidență și sunt populare în întreaga lume. De la caii de tracțiune până la caii pursânge, acești giganți blânzi cuceresc inimile tuturor. © G4Media.ro.
Ordonanța de Urgență privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern de joi # G4Media
OUG privind proiectele pe care România le va susține pentru a fi incluse la finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe) va fi supus aprobării în ședința de Guvern de joi. „Guvernul României, prin Cancelaria prim-ministrului, transmite şi negociază cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, proiectele […] © G4Media.ro.
China se pregătește să lanseze o navă spațială fără echipaj care să înlocuiască vehiculul avariat de resturi orbitale la Stația Spațială Tiangong, care a lăsat... © G4Media.ro.
CEO-ul Nvidia și Elon Musk au participat la cina lui Trump cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite # G4Media
Elon Musk a participat marţi la o cină cu preşedintele SUA Donald Trump şi prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, aceasta fiind... © G4Media.ro.
26 de brazi mari, dar şi alţi 850 în ghivece, vor fi montaţi în Iași cu ocazia sărbătorilor de iarnă / Iluminatul festiv va fi aprins în 1 decembrie în faţa Primăriei # G4Media
Un număr de 26 de brazi vor fi montaţi în municipiul Iaşi cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar alţi 850 de brazi în ghivece vor... © G4Media.ro.
Horaţiu Moldovan, CNAS: Spitalele din categoria 3, din categoria 4 vor trebui să se reconfigureze astfel încât structura lor să fie adaptată nevoilor reale ale populaţiei din zona pe care o deservesc # G4Media
Spitalele din categoriile trei şi patru vor trebui să se ”reconfigureze”, odată ce unităţile sanitare cu paturi vor fi plătite în funcţie de performanţă, afirmă... © G4Media.ro.
Rugăciuni personalizate ori spovedanii virtuale. Milioane de români folosesc aplicații religioase cu inteligență artificială # G4Media
Aplicațiile cu conținut religios care folosesc inteligența artificială sunt printre cele mai descărcate și au schimbat modul în care unii oameni se raportează la biserică. © G4Media.ro.
12,6 ani de închisoare pentru bărbatul din Brăila care și-a ucis concubina cu mai multe lovituri de cuțit / Acesta trebuie să le plătească fiilor victimei despăgubiri în valoare de 1 milion de Euro # G4Media
Condamnare în cazul uciderii Marilenei. Acum mai bine de jumătate de an, brăileanca de 46 de ani și-a găsit sfârșitul sub o ploaie de lovituri de cuțit. A... © G4Media.ro.
Daniel David: Eu nu pot să garantez că nu vor scădea salariile profesorilor în școli, în sensul că nu eu iau decizia. Dar ca ministru voi apăra acest lucru # G4Media
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a fost întrebat dacă poate garanta „cu mandatul pe masă” că salariile profesorilor nu vor scădea de la 1... © G4Media.ro.
