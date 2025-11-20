Witkoff a șters o postare în care menționa un misterios domn K., comentând planul secret de pace în Ucraina

06:50

România este printre cele mai scumpe pieţe din regiune, din punct de vedere al carburanţilor, şi a doua cea mai scumpă, dacă facem raportare la toţi vecinii (cu excepţia Ucrainei). Din datele cele mai recente ale Oil Bulletin al Comisiei Europene şi date din presa ţărilor non UE (Serbia şi Republica Moldova), noi suntem, în […] © G4Media.ro.