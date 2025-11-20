Witkoff a șters o postare în care menționa un misterios domn K., comentând planul secret de pace în Ucraina
G4Media, 20 noiembrie 2025 10:20
„Probabil a aflat asta de la K…”, a scris Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, pe site-ul de socializare X, înainte de a șterge rapid mesajul. Se pare că a crezut că trimite un mesaj privat, a comentat Sky News, citat de BBC. Comentariul lui Witkoff a fost o reacție la articolul senzațional […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
10:40
Peste 16.000 de persoane au rămas fără curent electric în provincia rusă Kursk după un atac ucrainean cu drone # G4Media
Aproximativ 16.000 de persoane au rămas fără electricitate în regiunea rusă Kursk în urma unui atac ucrainean cu drone, a anunţat joi guvernatorul regional, Aleksandr Hinştein, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Noaptea trecută, inamicul a atacat substaţiile electrice din zona de frontieră (cu Ucraina). Atacul a lăsat peste 16.000 de persoane fără […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
10:30
Japonia ar putea include dotarea cu arme nucleare în noua strategie de securitate națională # G4Media
Partidul Liberal Democrat (PLD), de guvernământ, condus de prim-ministrul Sanae Takaichi, a început joi discuţiile în vederea revizuirii celor trei documente cheie privind strategia de securitate naţională, având în prim-plan o potenţială schimbare a politicii Japoniei privind armele nucleare, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Având în vedere mediul de securitate în rapidă […] © G4Media.ro.
10:30
Un fost medic italian de 80 de ani a apelat prima oară la serviciul de urgențe: după 6 ore de așteptare a plecat acasă fără să fie consultat / „A fost abandonat într-un scaun cu rotile” / Italia se confruntă grave probleme ale sistemului medical # G4Media
Fiica unui medic din Bergamo, Italia, a plecat din serviciul de urgență a unui spital după ce a stat în scaun cu rotile timp de șase ore. Întâmplarea a fost relatată în presa italiană de către fiica sa și este încă un semnal asupra felului în care s-a blocat sistemul de sănătate italian. „Mă numesc […] © G4Media.ro.
10:30
Helmut Marko este unul dintre pilonii pe care s-a construit imperiul RedBull Racing din Formula 1. Fostul pilot vine și surprinde povestind că se înțelesese cu Ferrari pentru a concura pentru Scuderie. Totul se întâmpla în 1972: „oferta era deja semnată”, transmite Marko. Ajuns la 82 de ani, Helmut Marko este fără îndoială una dintre […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:20
Witkoff a șters o postare în care menționa un misterios domn K., comentând planul secret de pace în Ucraina # G4Media
„Probabil a aflat asta de la K…”, a scris Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, pe site-ul de socializare X, înainte de a șterge rapid mesajul. Se pare că a crezut că trimite un mesaj privat, a comentat Sky News, citat de BBC. Comentariul lui Witkoff a fost o reacție la articolul senzațional […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:10
Daniel Băluță: Bucureștiul are nevoie de un plan unitar, iar până în 2032 poate fi transformat într-un standard al calității vieții # G4Media
Bucureștiul are nevoie de un plan unitar, iar până în 2032 poate fi transformat într-un standard al calității vieții, consideră candidatul la Primăria Generală Daniel Băluță. „Viața e prea scumpă, iar calitatea vieții e precară, oamenii plătesc mult pentru prea puține servicii. Scăderea costului vieții înseamnă termoficare care nu pierde miliarde de lei, locuințe pentru […] © G4Media.ro.
10:10
SONDAJ Ciprian Ciucu și Daniel Băluță împart primele două locuri pentru Primăria București, în funcție de mobilizarea electoratului – INSCOP / Cătălin Drulă, devansat de Anca Alexandrescu # G4Media
Un sondaj INSCOP Research arată că 27,1% dintre bucureștenii care au declarat că merg sigur la vot l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL), 24% pe Daniel Băluță (PSD), 21,3% pe Anca Alexandrescu (AUR și PNȚCD) iar 12,1% pe Cătălin Drulă (USR). Intenția de vot pentru ALEGĂTORII MOBILIZAȚI, cei care și-au exprimat o opțiune de vot […] © G4Media.ro.
10:00
NASA a publicat miercuri, 19 noiembrie, noi imagini spectaculoase ale 3I/ATLAS, o cometă interstelară care traversează în prezent sistemul nostru solar. Este al treilea obiect cunoscut provenind dintr-un alt sistem stelar care realizează acest lucru, după Oumuamua în 2017 și 2I/Borisov în 2019, potrivit Le Figaro. Descoperită în iulie 2025, cometa 3I/ATLAS a trecut cel […] © G4Media.ro.
09:50
Comisia Europeană pregătește reglementarea unei noi clase de vehicule electrice accesibile inspirată de conceptul Dacia Hipster # G4Media
Comisia Europeană pregătește noi reglementări dedicate mașinilor electrice accesibile, într-un context în care industria auto solicită soluții legislative pentru vehicule mai mici și mai ieftine. În luna decembrie este programată o întâlnire în care Bruxelles-ul ar urma să decidă omologarea unei noi categorii de automobile, poziționată între cvadricicluri și segmentul actual M1, concept care urmează […] © G4Media.ro.
09:50
VIDEO | Inginerul constructor care s-a lăsat de meserie și a fondat o fermă / Ionuț Bădică: „Nu aș putea să creez o nebunie cu chimicale! Nu mi-ar cânta inima” # G4Media
Ionuț Bădică, invitatul podcastului ”Agricultura în schimbare” este o poveste de om. Are 41 de ani și cultivă legume „cu suflet”, la ferma lui, numită, evident,”Sol și Suflet”. Ferma se află la 20 km Vest de Ploiești, în localitatea Vlădeni, din județul Dâmbovița. © G4Media.ro.
09:50
Ministerul de Interne: Sistemul E-Sigur nu este blocat / Se află în etapa firească de integrare și omogenizare tehnică # G4Media
Ministerul de Interne a venit cu mai multe precizări legate de sistemul E-Sigur, după apariția în spațiul public a mai multor informații legate de acesta și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului. Redăm mai jos comunicatul integral al Ministerului de Interne Afirmațiile conform cărora „camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite, lipsește doar voința MAI” […] © G4Media.ro.
09:50
Pericolele culturii ‘‘fur baby‘‘: Când grijile noastre pentru animalele de companie devin stresante pentru ele # G4Media
Tratarea animalelor de companie ca pe proprii copii, cunoscută sub denumirea de „fur baby culture”, devine tot mai populară. Însă un grup de veterinari avertizează că această tendință poate afecta negativ bunăstarea animalelor. © G4Media.ro.
09:50
O congresmenă democrată americană, inculpată pentru o deturnare de fonduri de cinci milioane de dolari / Cum a folosit banii # G4Media
O aleasă democrată din Camera Reprezentanţilor a SUA a fost inculpată pentru că a deturnat cinci milioane de dolari din fonduri federale şi a utilizat banii pentru a-şi finanţa campania din 2021, a anunţat miercuri justiţia americană, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Sheila Cherfilus-McCormick, de 46 de ani, democrată aleasă într-o circumscripţie […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:40
42 de persoane, rănite, dintre care două grav, în Cehia, din cauza coliziunii între două trenuri # G4Media
Patruzeci şi două de persoane au fost rănite din cauza coliziunii produse joi între două trenuri în Republica Cehă, transmite AFP, preluată de Agerpres. ‘„Există 40 de persoane cu răni uşoare şi două cu răni grave”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a serviciului de ambulanţă ceh, Petra Kafkova. Aceasta a adăugat că accidentul a fost […] © G4Media.ro.
09:30
Surpriza lui Verstappen pentru 2026: Vrea să schimbe numărul de concurs, dar este la mâna FIA # G4Media
Max Verstappen a anunțat că vrea să aibă un nou număr de concurs începând cu sezonul 2026 al Formulei 1. În prezent, olandezul are pe monopost cifra 1, el fiind campionul mondial en-titre. Pilotul celor de la RedBull Racing este totuși la mâna FIA, iar asta pentru că preferatul 3 nu poate fi încă luat […] © G4Media.ro.
09:30
Planul accesului către GREENFIELD. Ce se mai întâmplă cu infrastructura din cartierul de lângă Pădurea Băneasa # G4Media
În orice cartier care se dezvoltă în zone relativ noi, toți ochii sunt pe infrastructură, mai ales în contextul în care infrastructura orașului nu ține pasul cu dezvoltarea lui. Acesta este și cazul GREENFIELD Băneasa, cartierul din nordul Bucureștiului, aflat lângă Pădurea Băneasa, unde locuiesc peste 7.000 de oameni. Recent, dezvoltatorul IMPACT Developer & Contractor […] © G4Media.ro.
09:20
12.000 de copii au murit sau au fost răniți, anul trecut, în zone de conflict, majoritatea din cauza armelor explozive – raport Salvați Copiii # G4Media
Armele explozive au fost responsabile pentru 70% din cei 12.000 de copii ucişi sau răniţi în zonele de conflict, în cursul anului 2024, o cifră record dezvăluită joi într-un raport al ONG-ului Salvați Copiii, informează EFE, citată de Agerpres. Raportul „Copilăria şi rănile provocate de explozii: impactul devastator al armelor explozive asupra copiilor”, publicat joi […] © G4Media.ro.
09:10
Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: 30% din cheltuielile din sănătate, în momentul de faţă, sunt asiguraţi de către cine? De către pacient / Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar. Acesta nu este normal # G4Media
Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, anunţă că un studiu realizat recent de o instituţie de învăţământ superior arată că asiguraţii români suportă din propriul buzunar 30% din cheltuielile necesare serviciilor de sănătate de care beneficiază, procent mult mai mare decât în alte ţări europene. În acest context, Moldovan se declară […] © G4Media.ro.
09:00
Cum minte serviciul secret rus SVR într-un comunicat oficial: susține că România începe să își reducă sprijinul pentru Ucraina, deși noua strategie de securitate propusă de președintele Nicușor Dan indică Rusia drept principala amenințare externă # G4Media
Serviciul secret rus de informații externe SVR susține într-un comunicat postat pe site-ul oficial că România și Cehia încep să își reducă sprijinul pentru Ucraina și să se apropie de poziția Ungariei și Slovaciei. SVR citează presupuse ”surse”. Este o nouă minciună a spionajului rus, care a susținut în septembrie că UE vrea să ocupe […] © G4Media.ro.
08:50
Un test de sânge ar putea detecta boala cu 10 ani înainte de apariţia simptomelor, potrivit unui studiu # G4Media
Cel mai amplu studiu din lume privind substanţele cheie din sânge a deschis calea pentru o serie de teste cu înţepături care pot detecta semnele timpurii ale bolii cu mai mult de un deceniu înainte de apariţia simptomelor, spun cercetătorii, potrivit publicației The Guardian, citate de News.ro. Lucrările la aceste teste urmează finalizării unui proiect […] © G4Media.ro.
08:50
Europa are propriile rezerve de pământuri rare, dar dependenţa de China rămâne covârşitoare # G4Media
Europa, asemenea Statelor Unite, încearcă să păstreze relaţii stabile cu Beijingul pentru a-şi asigura accesul la pământurile rare, elemente esenţiale pentru industriile strategice ale regiunii, auto, energie verde şi apărare, relatează canalul de știri CNBC, citat de News.ro. Deşi blocul dispune de unele depozite proprii, dependenţa structurală de China rămâne critică: aceasta controlează aproape întregul […] © G4Media.ro.
08:50
Parcursul lui Ronnie O’Sullivan la Riad Snooker Championship s-a oprit la primul meci, duelul cu Shaun Murphy fiind pierdut clar, cu 4-0, de cel supranumit „The Rocket”. Fiica lui Ronnie O’Sullivan, atac dur: „Nu merită să fie numit tată” Ocupant al locului 9 mondial, Murphy a fost mai bun la toate capitolele, victoria fiind una […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:40
Instrumentul SAFE privind consolidarea industriei europene de apărare, pe agenda ședinței de guvern de joi # G4Media
Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. „Guvernul României, prin […] © G4Media.ro.
08:40
Pune-ți câinele la dietă fără ca el să știe. Cum să-i reduci porțiile și să-l ajuți să slăbească sănătos / Sfaturile medicul veterinar # G4Media
Obezitatea afectează câinii alarmant. Se estimează că 56% dintre câinii din Statele Unite sunt supraponderali sau obezi. La fel ca oamenii, animalele au probleme din cauza excesului de greutate. Din păcate, obezitatea canină este adesea subestimată. De aceea, ca stăpân de animal de companie, trebuie să acorzi o atenție deosebită greutății câinelui. © G4Media.ro.
08:40
La 18 noiembrie 2025, la Chișinău, a avut loc prima reuniune a Coordonatorilor Naționali ai formatului „Triunghiul Odesa”, desemnați de ministerele afacerilor externe ale Republicii Moldova, României și Ucrainei. Republica Moldova a fost reprezentată de secretarul de stat Sergiu Mihov, România de secretara de stat pentru afaceri strategice Ana Tinca, iar Ucraina de viceministrul afacerilor […] © G4Media.ro.
08:40
Australienii cu vârsta sub 16 ani vor fi excluşi de pe Instagram şi Facebook de către Meta, începând din 4 decembrie / În Australia intră în vigoare o lege care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare # G4Media
Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook şi Instagram începând cu 4 decembrie, cu şase zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi radicale care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare, anunţă agenția de știri AFP, citată de News.ro. „Începând de astăzi, Meta va notifica utilizatorii australieni pe […] © G4Media.ro.
08:30
China își promovează modelul C919 la Dubai Airshow / Avionul, încă neomologat, vrea să cucerească piața globală # G4Media
China își consolidează prezența pe scena aerospațială globală prin expunerea avionului C919 la Dubai Airshow, un eveniment desfășurat între 17 și 21 noiembrie 2025, potrivit Reuters. © G4Media.ro.
08:30
Companiile IT grecești par să fi identificat „filonul de aur” al Balcanilor, de aceea își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România – o piață care, în ciuda creșterii rapide din ultimul deceniu, rămâne încă deschisă oportunităților, prezentând marje semnificative pentru extinderea activităților de afaceri, arată o analiză a publicației elene Capital, […] © G4Media.ro.
08:30
România își află joi adversarele la barajul pentru Campionatul Mondial de fotbal / Tragerea la sorți începe la ora 14 # G4Media
Joi, echipa națională de fotbal a României își va afla adversara pe care o va întâlni în semifinala play-off-ului, dar și adversarele pe care le poate avea în finala pentru locul la Campionatul Mondial. Tragerea la sorți a play-off-ului va avea loc la ora 14.00, anunță Mediafax. Naționala României mai are o șansă de a […] © G4Media.ro.
08:20
Procesul în care Victor Micula a încasat o condamnare cu executare nu se mai judecă la Oradea / ICCJ a decis strămutarea la Alba Iulia / Micula e acuzat de acces ilegal la un sistem informatic # G4Media
Procesul în care milionarul Victor Micula a primit deja o pedeapsă cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI nu se va mai judeca la Oradea, ci la Curtea de Apel Alba Iulia, anunță Bihoreanul. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a admis marţi cererea de strămutare formulată de Micula, iar hotărârea […] © G4Media.ro.
08:20
5 smoothie-uri pentru un boost de vitamine și minerale / Tania Fântână (nutriționist): Shake-urile ne ajută să ne hidratăm # G4Media
Sezonul rece este anotimpul în care alimentația pare că este foarte importantă. Avem mai mult ca oricând confirmarea că imunitatea este foarte mult influențată de obiceiurile noastre în această perioadă. © G4Media.ro.
08:20
SUA revendică, se pare, exclusivitatea asupra gazelor naturale care vor ajunge în Ucraina prin Grecia, iar preocuparea în această etapă se concentrează asupra gazelor direct concurente din Azerbaidjan, care intră în Grecia prin conducta TAP, scrie publicația elenă Kathimerini, citată de Rador. În contextul acordului comercial încheiat de Atlantic-See LNG (o companie nou-constituită de grupurile […] © G4Media.ro.
08:10
Trump se va întâlni vineri cu Zohran Mamdani, primarul ales al New York-ului / Costul vieții în metropola americană, printre subiectele de discuție # G4Media
Donald Trump a anunţat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent fervent al preşedintelui republican, transmite News.ro. Viitorul primar al celui mai mare oraş din Statele Unite s-a declarat pregătit, încă de la alegerea sa la […] © G4Media.ro.
08:10
Doi italieni au fost dați jos dintr-un zbor Milano-New York / Și-au falsificat biletele pentru a zbura la clasa business / Un bilet costa puțin peste 3 mii de euro / De ce nu poți păcăli sistemul pentru a călători în condiții mai bune # G4Media
Doi pasageri, un cuplu de italieni, au încercat să călătorească de la Milano la New York în scaune confortabile de clasa business – care costă mii de euro – arătând însoțitorilor de zbor bilete de îmbarcare care fuseseră modificate pe computer, scrie Corriere della Sera. Cu toate acestea, au fost prinși în câteva momente, dați […] © G4Media.ro.
08:00
Sute de adolescenţi ucraineni, recrutaţi de Rusia pe Telegram și Tik Tok pentru atacuri teroriste asupra propriei țări / Unii dintre ei, copii sub 11 ani # G4Media
Serviciul de securitate SBU afirmă că, în ultimii doi ani, peste 800 de ucraineni au fost identificaţi ca fiind recrutaţi de Rusia – 240 dintre ei fiind minori, unii având vârsta de doar 11 ani, informează BBC, citată de News.ro. În luna iulie a acestui an, un tânăr de 17 ani a călătorit 500 de […] © G4Media.ro.
08:00
Criză de personal medical la Brașov / Sunt spitale unde deficitul de angajați ajunge la 30%.” ”Suferim pentru că nu sunt atractive din punct de vedere salarial, cu răspundere mare…” # G4Media
Majoritatea managerilor de spitale din județul Brașov se plâng că întâmpină dificultăți în organizarea activității medicale zilnice din cauza deficitului de personal sanitar mai ales în rândul asistenților medicali și al infirmierilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. La Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, deficitul de personal mediu și auxiliar, […] © G4Media.ro.
08:00
BREAKING Noul plan americano-rus pentru ”pace” în Ucraina provoacă revoltă la Kiev, Zelensky refuză o întâlnire cu emisarul lui Trump / The Economist: Un plan teribil, ca o capitulare, croit pentru Rusia # G4Media
Un plan secret, negociat pe canale paralele între reprezentanți ai lui Donald Trump și Vladimir Putin, a fost prezentat în ultimele zile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Propunerea, descrisă de surse apropiate discuțiilor ca fiind „o listă de dorințe rusească”, presupune cedarea de teritorii și a fost respinsă de președintele ucrainean, scriu Axios și The Economist. […] © G4Media.ro.
07:40
Prefectul de Timiș: Județul riscă să intre în stare de alertă din cauza deșeurilor / ”Mai avem o șansă să nu ajungem acolo” # G4Media
Instituția Prefectului avertizează că poate declara starea de alertă sau chiar de urgență maximă în Timiș, dacă problema deșeurilor nu se rezolvă în cinci zile, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timiș. Avertismentul vine la 35 de zile de la declanșarea stării potențial generatoare de situații de urgență, ca urmare a deciziei Gărzii […] © G4Media.ro.
07:40
Locatarii unui bloc din Zalău, evacuați, joi dimineață, în urma mirosului puternic de gaz dintr-un apartament # G4Media
27 de persoane au fost evacuate, joi dimineaţă, dintr-un bloc de locuinţe cu zece etaje din Zalău, după ce un apel la 112 a anunţat un miros puternic de gaz într-un apartament, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj, transmite Agerpres. Apelul a fost primit la ora 04:48, iar la sosirea echipajelor de intervenţie […] © G4Media.ro.
07:30
VIDEO DN2L, drum strategic pentru conectivitatea zonei montane a Vrancei, a fost modernizat # G4Media
Drumul Național DN2L Soveja – Lepşa, multă vreme o „rușine națională” fără covor asfaltic, a fost modernizat complet, pe o lungime de de 16 kilometri. Lucrările au fost derulate de către o asociere care include compania românească Citadina 98 și includ soluții tehnice complexe, printre care două poduri noi, peste pârâurile Lepşuleţ şi Lepşa, dar […] © G4Media.ro.
07:30
Avertisment pentru stăpânii de câini. Oamenii de știință au descoperit că stresul proprietarilor se transmite direct animalelor, afectându-le sănătatea pe termen lung # G4Media
Stresul este o componentă inevitabilă a vieții moderne. Mulți oameni își fac griji cu privire la efectul unui stil de viață stresant asupra sănătății lor pe termen lung, dar câți dintre noi ne gândim la modul în care propriile niveluri de stres afectează sănătatea animalelor noastre de companie? Un studiu publicat în Scientific Reports sugerează că ar […] © G4Media.ro.
07:20
VIDEO REVIEW Kia Sportage Facelift 2025. Bestseller-ul coreean ce rivalizează cu Dacia Bigster se conduce bine, dar are un consum cam ridicat # G4Media
Au trecut peste trei decenii de la apariția primei Kia Sportage, lansată în 1993, însă modelul coreean pare să aibă mai multă energie ca oricând. De la un SUV compact cu ambiții modeste, Sportage a devenit un reper în segmentul C, iar facelift-ul din 2025 continuă exact pe această linie. Actualizarea de anul acesta nu […] © G4Media.ro.
07:20
Fostul director al Filarmonicii din Arad și fratele său au fost arestați preventiv pentru 30 de zile / Sunt acuzați că au agresat un cuplu care ar fi traversat prea încet strada # G4Media
Fostul director al Filarmonicii Arad, Alin Văcean și fratele său, Adrian Văcean, au fost arestați preventiv după un conflict în trafic din cauza gravității faptelor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Aceștia spun că fapta comisă de cei doi este cu atât mai gravă cu cât s-a produs într-o zonă aglomerată și […] © G4Media.ro.
07:20
Lexicul exterminist înseamnă instigare la omor. Călin Georgescu recurge la acest lexic. După catastrofele secolului XX nu este loc pentru bagatelizarea unor asemenea monstruozități. Compararea unor ființe umane cu “păduchii” și “șobolanii” nu înseamnă libertate de opinie. Haznaua incitatoare la crimă nu este o opinie ca oricare alta. Nu este descriptivă, ci pogromistă. Civilizația democratică […] © G4Media.ro.
06:50
GRAFIC România are a doua cea mai scumpă piaţă pentru carburanţi dintre toate ţările vecine. Regimul nostru fiscal ne poate duce în timp în afara marilor rute internaţionale de transport # G4Media
România este printre cele mai scumpe pieţe din regiune, din punct de vedere al carburanţilor, şi a doua cea mai scumpă, dacă facem raportare la toţi vecinii (cu excepţia Ucrainei). Din datele cele mai recente ale Oil Bulletin al Comisiei Europene şi date din presa ţărilor non UE (Serbia şi Republica Moldova), noi suntem, în […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:10
Baraj de foc pentru România: Tricolorii află joi numele adversarei pentru Mondialul din 2026 # G4Media
Naționala de fotbal a României află joi, 20 noiembrie, numele adversarei din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Pe listă se găsesc Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. Ceremonia tragerii la sorți de la Zurich poate fi urmărită în direct pe Antena 1 și Antena Play de la ora 14:00, dar […] © G4Media.ro.
06:10
Trump a semnat legea prin care solicită Departamentului de Justiţie să facă public dosarul Epstein # G4Media
După ce s-a opus mult timp, Donald Trump a promulgat, miercuri, o lege care obligă guvernul său să facă publice toate documentele autorităţilor în cazul Epstein. Totuşi, rămâne neclar cât de multe informaţii vor fi dezvăluite, transmite News.ro. „Tocmai am semnat legea pentru a face public dosarul Epstein!”, a scris preşedintele american într-un mesaj lung […] © G4Media.ro.
06:10
EXCLUSIV Curtea de Justiție a UE a stabilit: salariile și pensiile magistraților trebuie să fie mari, dar corelate cu salariul mediu din România # G4Media
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat acum șase luni o hotărâre care are darul să clarifice raportul dintre conceptul e independență a Juatiției și nivelul de remunerare a magistraților pe care o țară îl practică – atât în ceea ce privește salariile, cât și pensiile. Decizia este cu atât mai importantă pentru România […] © G4Media.ro.
06:10
Rețetele Juanitei | Sandwich proteic, în care oul și șunca înlocuiesc pâinea/ Sățios și foarte keto, este perfect pentru a începe ziua # G4Media
Pentru cei care au aderat la dieta keto (nu cea mai sănătoasă din lume, dar foarte la modă și care oferă rezultate spectaculoase în pierderea kilogramelor), un mic dejun cu sandwich proteic este perfect. © G4Media.ro.
Acum 8 ore
03:00
26 de brazi mari, dar şi alţi 850 în ghivece, vor fi montaţi în Iași cu ocazia sărbătorilor de iarnă / Iluminatul festiv va fi aprins în 1 decembrie în faţa Primăriei # G4Media
Un număr de 26 de brazi vor fi montaţi în municipiul Iaşi cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar alţi 850 de brazi în ghivece vor fi ornaţi şi amplasaţi în toate cartierele. Iluminatul festiv de sărbători în centrul Iaşiului va fi aprins în 1 decembrie, transmite News.ro. Doi brazi mari, cu înălţimea de peste 12 […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.