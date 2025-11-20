Diana Ciucă, de patru ani portar la Rapid, nu se desparte de telefon până la startul meciurilor

14:20

Gino Iorgulecu îi dă credit tot lui Mircea Lucescu şi pentru meciul decisiv de la baraj. Şeful LPF crede că nu este oportună o schimbare a selecţionerului. Motivul? Timpul scurt pentru pregătirea partidei. “Dacă evaluăm și suntem pe locul 3 este o nereușită. O campanie care nu a fost chiar bună, dar sperăm acum la […] The post Anunţul lui Gino Iorgulecu despre secţionerul cu care România merge la baraj: “Ce poate face cel care vine?” appeared first on Antena Sport.