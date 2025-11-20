Prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026: “Va fi foarte greu”
Antena Sport, 20 noiembrie 2025 15:00
Bogdan Stelea a analizat tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena. "Va fi foarte greu cu Turcia", a spus fostul portar al Generaţiei de Aur. Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026. Semifinala va avea […]
• • •
Acum 5 minute
15:20
Reacția turcilor după ce au aflat că vor întâlni România la barajul de Cupa Mondială. “Tricolorul” remarcat # Antena Sport
România a aflat că o va întâlni pe Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, iar reacția presei din "țara semilunii" nu a întârziat să apară. Jurnaliștii din țara aflată pe două continente au făcut o scurtă descriere a pacursului naționalei lui Mircea Lucescu, au comis o gafă în articolul redactat și au remarcat un […]
15:20
“E rău” Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj! Mesajul pentru tricolori # Antena Sport
Gică Popescu (58 de ani) e de părere că tragerea la sorţi pentru barajul pentru World Cup 2026 a fost una care nu ne-a avantajat deloc. Gică Popescu e de părere că Turcia va fi un adversar infernal. Componentul Generaţiei de Aur le-a transmis tricolorilor că trebuie să fie pregătiţi pentru o atmosferă infernală la […]
15:20
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 # Antena Sport
România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după tragerea la sorţi. Dacă vom trece de turci, vom evolua în deplasare cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. "Ca antrenor, am jucat de multe ori impotriva Turciei, înainte să antrenez […]
Acum 10 minute
15:10
Cine este Turcia, adversara României din seminfinalele barajului pentru CM 2026. Întâlnim un lot cotat la 432 milioane euro # Antena Sport
Turcia a ieşit în cale României pentru meciul de baraj. Un adversar redutabil pentru "tricolori", naţionala va avea de întâlnit un lot care, potrivit transfermarkt, se ridică la 432 de milioane de euro. Echipa naţională a Turciei cuprinde vedete cotate la sume enorme de transfer şi care joacă la echipe de top din întreaga Europă. […]
Acum 30 minute
15:00
Prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026: “Va fi foarte greu” # Antena Sport
15:00
“Avem un as în mânecă?” Răducioiu l-a numit pe Ianis Hagi după ce am picat cu Turcia: “Credeţi că ei nu se tem?” # Antena Sport
Întrebat dacă avem un as în mânecă la barajul cu Turcia, având în vedere că Mircea Lucescu a fost selecţionerul acestei ţări, Florin Răducioiu a răspuns că, în aparenţă, da. Răducioiu a numit atuurile echipei naţionale în duelul cu Turcia, bazându-se pe Ianis Hagi, Dennis Man şi Valentin Mihăilă. Florin Răducioiu, după ce am picat […]
Acum 2 ore
13:40
România luptă pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, LIVE în AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 decembrie) # Antena Sport
Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 se va desfăşura în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie. Competiţia cu un format inedit va avea loc la Chengdu şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY. România se află printre cele 16 echipe prezente în China, la turneul pe echipe, şi se va lupta pentru supremaţie cu forţele tenisului […]
13:30
Oklahoma City Thunder rămâne invincibilă pe teren propriu. Campioana en-titre, victorie cu Sacramento Kings # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, şi-a trecut în cont a şaptea victorie în tot atâtea meciuri pe propriul teren în acest sezon, după ce a trecut cu 113-99 de Sacramento Kings, miercuri seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP. Deţinătorul trofeului MVP al sezonului regular, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, a […]
Acum 4 ore
13:20
Investiţia de suflet a lui Mihai Neşu. Ce construcţie a ridicat cu 7 milioane de euro # Antena Sport
Drama prin care a trecut Mihai Neşu a marcat mulţi români. În urmă cu 14 ani, Neşu a cunoscut o dramă de proporţii. Accidentat la un antrenament, el a rămas în fotoliu rulant. Din depresie şi suferinţă, Mihai Neşu s-a ridicat şi a reuşit să călăuzească sunte sau mii de persoane care au traversat o […]
13:10
Valeriu Iftime i-a prezis viitorul lui Mircea Lucescu. Cele două scenarii luate în calcul pentru selecționer # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit înainte de tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială despre situația de la națională și implicit despre Mircea Lucescu. Finanțatorul a analizat viitorul selecționerului care ar urma să rămână și pentru play-off-ul din martie și a pus pe masă două scenarii diametral opuse. România […]
13:10
Un antrenor român a fost arestat după ce şi-a agresat sexual şi bătut eleva de 16 ani! # Antena Sport
O adolescentă în vârstă de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de către antrenorul său de lupte libere, a informat, joi, Poliţia Capitalei. Sursa citată a precizat că poliţiştii şi procurorii fac, în acest caz, patru percheziţii domiciliare în Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, antrenorul de 42 de ani, profitând de vârsta minorei şi […]
13:00
Răspunsul CFR Cluj la oferta FCSB pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. S-a decis unde sunt transferaţi # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu a renunţat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) la FCSB, chiar dacă, după ce atacantul CFR-ului i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună, patronul campioanei spunea că negocierile s-au încheiat. Pe lista de achiziţii a patronului se mai află şi Emerllahu. Președintele de […]
12:40
Jucătorul echipei Inter Miami, Lionel Messi, a confirmat că va reveni la Barcelona, unde vrea să stabilească şi să asiste la meciuri „ca orice suporter". În cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor organizate la Miami, Lionel Messi a trăit un moment de profundă emoţie când a descoperit un videoclip în care suporterii Barça îi […]
12:30
Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: “Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el” # Antena Sport
Max Verstappen a fost prezent la conferința de presă premergătoare Marelui Premiu din Las Vegas, unde a vorbit printre altele despre respectul pe care i-l poartă lui Fernando Alonso. Olandezul nu s-a ferit să spună că admirația sa față de dublul campion mondial datează încă de la începutul deceniului trecut, când ibericul era la Ferrari […]
12:10
Ianis Stoica (22 de ani) a marcat în meciul disputat de Estrela Amadora cu Real Valladolid. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, iar Estrela Amadora a câştigat la penalty-uri. Odată cu victoria obţinută la penalty-uri Ianis Stoica şi Estrela Amadora au cucerit trofeul oraşului Valladolid. Partida s-a disputat pe stadionul Estadio José Zorrilla, "casa" […]
12:00
Meme Stoica, reacţie şoc în cazul transferului lui Louis Munteanu: “Nu l-am vrut niciodată!” # Antena Sport
Gigi Becali încă mai speră să-l transfere pe Louis Munteanu la FCSB, dar Meme Stoica se opune! El spune că dialogul purtat între Louis Munteanu şi Gigi Becali l-a indignat. Mai mult, el nu îşi doreşte ca jucătorul CFR-ului să ajungă la gruparea bucureşteană. Ce i-a spus Louis Munteanu lui Gigi Becali? Becali l-a sunat […]
11:50
Tudorel Stoica, iritat la culme: “Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni” # Antena Sport
Tudorel Stoica, căpitanul echipei Stelei care a cucerit Cupa Campionilor la Sevilla în 1986, a vorbit la evenimentul de lansare al fimlului dedicat lui Ladislau Bolini despre un aspect care l-a lăsat cu un "gust amar". Legendarul mijlocaș s-a arătat supărat că la "Gala Boloni" nu a venit niciun reprezentant al Guvernului României, spre deosebire […]
Acum 6 ore
11:20
Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner # Antena Sport
Lionel Messi (38 de ani) ar fi putut evolua pentru naţionala Spaniei! Dezvăluirea a fost făcută de fostul selecţioner al naţionalei Argentinei, Jose Pekerman (76 de ani). Pekerman, care a luat titlul mondial de 3 ori cu naţionala Argentinei şi a condus naţionala mare a "Pumelor" între 2004 şi 2006, a povestit cum l-a blocat […]
11:10
Dacă în ţară, Mircea Lucescu a evitat complet subiectul, pentru televiziunea San Marino RTV selecţionerul a recunoscut că există o naţională pe care vrea să o evite la barajul de calificae. Este vorba de Italia. Mircea Lucescu cunoaşte destul de bine fotbalul italian şi crede că „Squadra Azzurra" poate fi imprevizibilă. Chiar dacă a pierdut […]
11:00
Dan Șucu poate pierde cel mai bine cotat jucător de la Genoa. Interul lui Cristi Chivu intră în luptă # Antena Sport
Morten Frendrup, fotbalistul de 24 de ani al celor la Genoa, ar putea fi cedat în iarnă de clubul patronat de Dan Șucu. Jurnaliștii italieni scriu despre interesul a doi granzi din Serie A pentru transferul danezului, și anume AS Roma și Interul lui Cristi Chivu. Frendrup ar putea deveni o altă "piesă de export" […]
10:40
Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea? Surpriză! Nu a fost cel mai mare din cariera lui # Antena Sport
Adrian Mutu rămâne unul dintre cei mai importanţi fotbalişti pe care naţionala României i-a avut din toate timpurile. Cu o carieră impresionantă, "Briliantul" a reuşit să reprezinte ţara noastră la cel mai mare nivel în fotbalul internaţional. Parcursul lui în Europa s-a bucurat şi de contracte substanţiale, iar mulţi români se întreabă ce salariu avea […]
10:20
Neymar, înger și demon pentru Santos. Brazilianul a marcat pentru prima dată după trei luni # Antena Sport
Neymar a avut o prestație cu plusuri și minusuri în cel mai recent meci disputat de Santos în campionatul Braziliei, scor 1-1 contra celor de la Mirassol, revelația sezonului din Serie A, așa cum este numit campionatul sud-american. Superstarul de 33 de ani a reușit să marcheze primul gol pentru prima dată după peste trei […]
10:10
Gigi Becali a făcut calculele! Câţi bani vor intra în conturile FCSB-ului în fiecare an # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a calculat câţi bani vor intra anual în conturile FCSB-ului. Patronul campioanei din ultimele două sezoane e convins că FCSB va intra anual într-o grupă europeană. În ultimele două sezoane FCSB a evoluat în grupa principală Europa League. Sezonul trecut FCSB a acces în play-off-ul Europa League, acolo unde a […]
10:00
Ceas de 200.000 de euro furat din vestiarul echipei naţionale a Turciei. S-au făcut arestări # Antena Sport
Delegaţia turcă a deplâns furtul unui ceas de lux şi a două inele din vestiarul stadionului Cartuja din Spania, cu ocazia meciului de calificare la Cupa Mondială 2026, de marţi. Valoarea prejudiciului este estimată la peste 300.000 de euro. Potrivit Marca, delegaţia ar fi semnalat pierderea unui ceas de lux în valoare de 200.000 de […]
09:50
Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc # Antena Sport
Dinamo a anunțat recent prin vocea președintelui Andrei Nicolescu că urmează să facă trei, patru transferuri în perioada de mercato de iarnă, pentru a întări lotul echipei lui Zeljko Kopic. În aceeași perioadă în care alb-roșiii și-au anunțat intențiile privind mutările pe care le vizează, pe pagina oficială a cunoscutei pagini Transfermarkt a apărut informația […]
09:40
Unul dintre jucătorii doriţi de Gigi Becali la FCSB este Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj. Mijlocaşul kosovar a ajuns în Liga 1 la începutul acestui an, atunci când a fost cumpărat de Neluţu Varga pentru 700.000 de euro. Gigi Becali se înţelesese cu Varga pentru transferurile lui Munteanu şi Emerllahu, dar mutările au picat […]
09:30
Motivul pentru care a picat proiectul de 100 de milioane de euro din România al lui Ion Ţiriac! # Antena Sport
Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) a anunţat că sala polivalentă de 100 de milioane de euro pe care dorea să o construiască la Otopeni nu se va mai face. Ion Ţiriac a dezvăluit şi motivul la evenimentul de redeschidere a Ţiriac Collection. Ion Ţiriac nu mai face sala polivalentă: "Din păcate, oficial vă anunţ" […]
Acum 8 ore
09:20
Diana Ciucă, de patru ani portar la Rapid, nu se desparte de telefon până la startul meciurilor # Antena Sport
Portărița de la handbal a Rapidului nu intră pe teren până nu își face încălzirea pe melodiile preferate, așa că nu se desparte de telefon până la startul meciurilor. Ea se laudă și cu cel mai mare grup de WhatsApp. Diana Ciucă e de patru ani portar la Rapid, iubește somnul, iar telefonul o ajută […]
09:00
“Nu suntem la echipa satelor! Cu Edi era altceva”. Mircea Rednic, tranșant despre naționala lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Mircea Rednic a analizat naționala României într-o declarație acordată înainte de victoria de moral a "tricolorilor" contra statului San Marino, iar fostul mare jucător nu a avut o părere bună despre Mircea Lucescu și elevii săi. Fostul fundaș antrenat chiar de "Il Luce" la echipe precum Corvinul, Dinamo sau Rapid este de părere că se […]
09:00
Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român # Antena Sport
Averea lui Cristi Chivu este estimată la peste 25 de milioane de euro, iar banii au fost proveniţ
08:40
Începe operațiunea ”Viteză în deșert”. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu din Las Vegas # Antena Sport
Marele Premiu din Las Vegas este unul dintre cele mai bizare din calendar. În primul rând, cursa se dispută sâmbătă seară, nu duminică. Motivul e unul limpede: organizatorii încearcă să ”prindă” și publicul din State, și pe cel din Europa. Dacă întrecerea ar fi duminică seara în Las Vegas, în Europa ar fi luni dimineața, […] The post Începe operațiunea ”Viteză în deșert”. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu din Las Vegas appeared first on Antena Sport.
08:30
Probleme de sănătate pentru Gigi Becali. Patronul de la FCSB a anunţat că astăzi va avea parte de o operaţie complexă. Din primele infotmaţii, latifundiarul va suferi o intervenţie la nivelul coloanei cervicale. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat recent, la TV, că se confruntă cu probleme de sănătate care nu mai […] The post Gigi Becali intră în sala de operație. Ce problemă de sănătate are patronul FCSB appeared first on Antena Sport.
08:30
Gigi Becali (67 de ani) nu a renunţat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) la FCSB, chiar dacă, după ce atacantul CFR-ului i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună, patronul campioanei spunea că negocierile s-au încheiat. Becali a dezvăluit ce i-a spus un antrenor, prieten al său, despre transferul […] The post Dezvăluirea lui Gigi Becali în legătură cu transferul lui Louis Munteanu la FCSB! appeared first on Antena Sport.
08:30
Victor Piţurcă, anunţ despre viitorul său în antrenorat: “Nu cred că mai revin”. Ofertele de care ar ţine cont # Antena Sport
Victor Piţurcă a vorbit la “Gala Boloni” despre posibila sa revenire în lumea antrenoratului și a dezvăluit că nu mai este tentat să se întoarcă pe banca tehnică la momentul actual. Fosta legendă a Stelei a dezvăluit însă că dacă ar fi să accepte vreo ofertă, ar fi fie una din partea celor de la […] The post Victor Piţurcă, anunţ despre viitorul său în antrenorat: “Nu cred că mai revin”. Ofertele de care ar ţine cont appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:30
„Cea mai accesibilă națională pentru România?” Răspunsul lui Marius Lăcătuș, înainte de tragerea la sorți a barajului # Antena Sport
Marius Lăcătuș a numit cea mai accesibilă națională pentru România la barajul de World Cup 2026. Tragerea la sorți va fi joi, de la ora 14:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. România se va afla în urna a patra la tragerea la sorți de la Zurich, urmând să întâlnească o națională […] The post „Cea mai accesibilă națională pentru România?” Răspunsul lui Marius Lăcătuș, înainte de tragerea la sorți a barajului appeared first on Antena Sport.
23:20
Achraf Hakimi este noul câştigător al “Balonului de Aur” din Africa. Starul lui PSG i-a învins pe Mohamed Salah şi Victor Osimhen în cursa pentru acest titlu şi a devenit primul fundaş după 52 de ani care reuşeşte acest lucru. Ultima oară când un fundaş a câştigat acest trofeu s-a întâmplat în 1973, atunci când […] The post Achraf Hakimi a câştigat “Balonul de Aur” african! Premieră după 52 de ani appeared first on Antena Sport.
22:50
Întăriri pentru Zeljko Kopic la Dinamo. Transferurile anunțate de Andrei Nicolescu: „Acesta e planul” # Antena Sport
Zeljko Kopic se pregătește să primească întăriri la Dinamo, în pauza de iarnă. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor” a anunțat noi transferuri la echipă. Andrei Nicolescu a declarat că își dorește ca Dinamo să efectueze patru transferuri în perioada de mercato care se apropie, după cele 16 efectuate în vară, la startul sezonului. Întăriri pentru Zeljko Kopic la Dinamo Andrei Nicolescu a subliniat, […] The post Întăriri pentru Zeljko Kopic la Dinamo. Transferurile anunțate de Andrei Nicolescu: „Acesta e planul” appeared first on Antena Sport.
22:40
„Revine Florinel Coman la FCSB?” Gigi Becali, anunț de ultim moment: „A fost la mine acasă” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut un anunț de ultim moment despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că „Mbappe” l-a vizitat la el acasă pentru a discuta despre un astfel de scenariu. Florinel Coman a evoluat puțin în Qatar, la Al Gharafa, antrenorul Pedro Martins ținându-l mai mult pe banca de rezerve. Mijlocașul […] The post „Revine Florinel Coman la FCSB?” Gigi Becali, anunț de ultim moment: „A fost la mine acasă” appeared first on Antena Sport.
22:40
Naţionala care şi-a ignorat fanii, sancţionată de federaţie! Căpitanul şi-a pierdut banderola # Antena Sport
Federaţia Cehă de Fotbal i-a luat, marţi, jucătorului Tomas Soucek banderola de căpitan şi a anulat bonusurile financiare pentru jucătorii echipei naţionale drept sancţiune pentru că au ignorat fanii la finalul meciului împotriva Gibraltarului, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, conform Associated Press. Echipa Cehiei, care şi-a asigurat locul secund în Grupa I, a câştigat meciul […] The post Naţionala care şi-a ignorat fanii, sancţionată de federaţie! Căpitanul şi-a pierdut banderola appeared first on Antena Sport.
22:10
Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că a avut parte de o surpriză de la UEFA. Forul continental european a trimis suma de 430.000 de euro campioanei României, lucru care l-a luat prin surprindere pe Becali. Patronul roş-albaştrilor a aflat ulterior că această sumă a venit de la UEFA după ce forul […] The post Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce” appeared first on Antena Sport.
21:50
Gigi Becali și-a ales naționala favorită pentru barajul de World Cup 2026: „Lucescu a fost om norocos” # Antena Sport
Gigi Becali și-a ales naționala favorită pentru barajul de World Cup 2026. Patronul de la FCSB și-ar dori ca România să înfrunte Ucraina în martie, fiind convins că „tricolorii” se pot impune. România se va afla în urna a patra la tragerea la sorți a barajului, care va fi joi, de la ora 14:00, în […] The post Gigi Becali și-a ales naționala favorită pentru barajul de World Cup 2026: „Lucescu a fost om norocos” appeared first on Antena Sport.
21:30
Cristina Neagu, aproape de revenirea la CSM Bucureşti? “Tigroaicele” au bătut palma cu un nou antrenor # Antena Sport
Cristina Neagu s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut, dar poate reveni în handbal, într-o funcţie de conducere. Recent, CSM Bucureşti a rămas fără antrenor, după ce Adrian Vasile a fost demis, iar în locul acestuia, interimatul a fost preluat de Iulia Curea. Marius Novanc a fost primul antrenor ofertat de CSM Bucureşti pentru […] The post Cristina Neagu, aproape de revenirea la CSM Bucureşti? “Tigroaicele” au bătut palma cu un nou antrenor appeared first on Antena Sport.
21:20
21:10
21:10
21:00
Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026 # Antena Sport
Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la echipa națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026. România a încheiat grupa pe locul trei, după Austria și Bosnia, urmând să dispute barajul din martie. „Tricolorii” își vor afla adversara din semifinala barajului joi, tragerea la sorți urmând să fie în direct pe Antena 1 […] The post Gică Craioveanu a numit „marele câștig” de la națională, la final de preliminarii pentru World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
21:00
20:20
„Prima dată în situația asta”. Daniel Pancu a dat cărțile pe față după ce a preluat-o pe CFR Cluj: „Complicat” # Antena Sport
Daniel Pancu a oferit un interviu, la trei săptămâni după ce a preluat-o pe CFR Cluj. Antrenorul de 48 de ani a recunoscut că situația de la echipă este una complicată, mărturisind că e pentru prima dată în cariera lui când preia o formație în plin campionat. Daniel Pancu a avut parte de un debut […] The post „Prima dată în situația asta”. Daniel Pancu a dat cărțile pe față după ce a preluat-o pe CFR Cluj: „Complicat” appeared first on Antena Sport.
20:20
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Ianis Hagi: “Nimic”. L-a dat exemplu pe Gică Hagi: “Nu suporta” # Antena Sport
Bogdan Stelea, fostul portar al naţionalei României, a avut un discurs dur la adresa lui Ianis Hagi. Acesta a criticat prestaţia fiului lui Gică Hagi din meciul de la Zenica şi a comparat atitudinea aceastuia cu cea a tatălui său. După înfrângerea din Bosnia, România nu a mai putut ajunge pe locul al doilea, ceea […] The post Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Ianis Hagi: “Nimic”. L-a dat exemplu pe Gică Hagi: “Nu suporta” appeared first on Antena Sport.
20:00
Giovanni Becali îl vrea selecționer pe Ladislau Boloni, după barajul de World Cup 2026: „Dacă-i vine ofertă, cred că acceptă” # Antena Sport
Giovanni Becali îl vrea selecționer pe Ladislau Boloni, însă după barajul de World Cup 2026. Impresarul a declarat că antrenorul ar accepta să preia naționala, dacă va fi ofertat de FRF. Giovanni Becali a subliniat, însă, că Mircea Lucescu ar trebui să rămână selecționerul României și la barajul din martie. „Tricolorii” vor fi în urna […] The post Giovanni Becali îl vrea selecționer pe Ladislau Boloni, după barajul de World Cup 2026: „Dacă-i vine ofertă, cred că acceptă” appeared first on Antena Sport.
