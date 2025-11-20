În cursa pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă(USR) suflă greu în urma lui Ciprian Ciucu(PNL) şi Daniel Băluţă(PSD)
Gândul, 20 noiembrie 2025 10:20
Potrivit celui mai nou sondaj INSCOP, candidatul USR la alagerile parţiale de la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, abia se mai ţine după candidaţii PNL-Ciprian Ciucu şi PSD-Daniel Băluţă. În timp ce Anca Alexandrescu, susţinută de AUR şi PNŢCD, câştigă teren pe zi ce trece, Cătălin Drulă se distanţează pe zi ce trece de grupul celor […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
10:40
Zodia care riscă să piardă TOT pe final de noiembrie 2025. Mihai Voropchievici: „Problemele izbucnesc ca un vulcan” # Gândul
Se anunță o perioadă cum rar ne este dat să vedem. Majoritatea zodiilor primesc pe ultima sută de metri șansele la care visau. Sunt câteva zodii vedetă care vor simți din plin norocul divin, dar și norocul adus de rune. Mihai Voropchievici atrage atenția zodiilor cu previziuni pozitive să nu se lase furate de noroc […]
Acum 15 minute
10:30
Sondaj INSCOP. Băluţă şi Ciucu în fruntea cursei pentru Primăria Capitalei. Cum arată tot clasamentul # Gândul
Potrivit celui mai nou sondaj INSCOP, candidatul USR la alegerile parţiale de la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, pierde tot mai mul teren în faţa candidaţilor PNL-Ciprian Ciucu, PSD-Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu(independentă susţinută de AUR şi PNŢCD). În timp ce Anca Alexandrescu, susţinută de AUR şi PNŢCD, câştigă teren pe zi ce trece, Cătălin Drulă […]
10:30
Un atac al armatei israeliene a ucis 27 de persoane în Fâșia Gaza. Cea mai sângeroasă ofensivă de la încheierea armistițiului # Gândul
Raidurile armatei israeliene asupra Fâșiei Gaza a ucis 27 de persoane miercuri, potrivit autorităţilor locale. Israelul şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas se acuză reciproc de încălcarea farmistițiului. Israelul a efectuat miercuri şi atacuri aeriene în sudul Libanului, după ce a lansat apeluri la evacuare. Armata israeliană a declarat că ţinteşte mişcarea islamistă Hezbollah, pe care […]
Acum 30 minute
10:20
Trump îl primește, vineri, 21 noiembrie, la Casa Albă pe Zohran Mamdani, primarul ales al NEW YORKULUI. Dezvăluirea care schimbă datele întâlnirii # Gândul
După mai multe luni de conflict, în care s-au atacat reciproc, de la distanță, Donald Trump și primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, se întâlnesc față în față. Președintele Americii a anunțat că se va întâlni vineri, în Biroul Oval de la Casa Albă, cu Mamdani, pregătind scena unei confruntări directe între doi adversari […]
10:20
În cursa pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă(USR) suflă greu în urma lui Ciprian Ciucu(PNL) şi Daniel Băluţă(PSD) # Gândul
Potrivit celui mai nou sondaj INSCOP, candidatul USR la alagerile parţiale de la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, abia se mai ţine după candidaţii PNL-Ciprian Ciucu şi PSD-Daniel Băluţă. În timp ce Anca Alexandrescu, susţinută de AUR şi PNŢCD, câştigă teren pe zi ce trece, Cătălin Drulă se distanţează pe zi ce trece de grupul celor […]
Acum o oră
10:10
Sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil permit operațiuni ale gigantului rusesc până la data de 13 decembrie. Americanii vor controla tranzacțiile # Gândul
Statele Unite au oferit explicații privitoare la sancțiunile impuse gigantului rusesc Lukoil. Licența acordată companiei autorizează până la 13 decembrie tranzacțiile necesare desfășurării activităților. Vânzarea, cedarea sau transferul unor entități sau active după acest termen trebuie autorizate separat de către americani. Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a explicat ce […]
10:10
Continuă scandalul de corupție care zguduie Ucraina. Reputația lui Zelenski a suferit o lovitură majoră. „Departe de a se potoli, furtuna politică pare doar să se intensifice” # Gândul
Un scandal de corupție – fără precedent ca amploare – zguduie cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. La doar câteva zile după ce administrația prezidențială a luat măsuri pentru a limita puterile instituțiilor anticorupție – în luna iulie -, noua lege a fost abrogată în grabă din cauza criticilor occidentale și a primelor proteste în […]
10:10
Cel puțin 42 de persoane au fost rănite, joi, în sudul Republicii Cehe, după ce un tren expres s-a ciocnit cu un tren de pasageri, relatează Associated Press. Accidentul s-a produs în apropierea orașului České Budejovice, la aproximativ 150 de kilometri sud de Praga. „Sunt 40 de persoane cu răni ușoare și două cu răni […]
10:10
Ilie Ilașcu este înmormântat azi la cimitirul Bellu. Mesajul Maiei Sandu: „Declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova” # Gândul
Ilie Ilașcu, fostul deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, va fi înmormântat joi la Cimitirul Bellu din București. Preşedinta Maia Sandu a decretat zi de doliu naţional în Republica Moldova. „Joi, când Ilie Ilaşcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti, declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. Un om […]
09:50
În cadrul unei ediții transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre ipoteza unui viitor război mondial, dar și despre ce a motivat retragerea trupelor militare americane de pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă […]
Acum 2 ore
09:40
Sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil permit operațiuni ale gigantului rusesc până la data de 13 decembrie # Gândul
Statele Unite au oferit explicații privitoare la sancțiunile impuse gigantului rusesc Lukoil. Licența acordată companiei autorizează până la 13 decembrie tranzacțiile necesare desfășurării activităților. Vânzarea, cedarea sau transferul unor entități sau active trebuie să fie autorizate separat. Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a explicat ce fel de activități autorizează […]
09:40
Dan Dungaciu: „SENTIMENTUL pe care îl ai citind presa este că s-a pus în mișcare o mașinărie devastatoare pentru conducerea Ucrainei” # Gândul
Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă Show din 19 noiembrie 2025 a transmis un mesaj despre situația din Ucraina subliniind că se pune în mișcare o mașinărie aproape devastatoare, având în vedere intensificarea conflictului și planurile de pace aflate în discuție. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a evidențiat un context complicat, […]
09:30
Sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil prevăd ca termen limită pentru vânzarea gigantului data de 13 decembrie # Gândul
Sancțiunile impusă de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Statelor Unite asupra Rusiei, stipulează ca termen limită pentru vânzarea gigantului Lukoil, data de 13 decembrie. Sancțiunile SUA autorizează până la 13 decembrie 2025, pentru Lukoil, tranzacțiile care sunt în mod obișnuit incidente și necesare pentru menținerea sau încetarea operațiunilor, contractelor sau altor acorduri ale entităților […]
09:30
TEST de perspicacitate | Acești doi tineri par identici, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe! # Gândul
Crezi că poți rezolva orice într-un timp cât mai scurt? Testează-ți inteligența cu provocarea GÂNDUL.RO de azi, 20 noiembrie 2025: următorul test de perspicacitate presupune să identifici trei diferențe care apar în aceste imagini. Testul de azi vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Testele IQ sunt esențiale pentru a vă verifica nivelul de […]
09:20
Un tânăr de 27 de ani a MURIT și alți doi pacienți au fost răniți, după ce o fostă judecătoare i-a lovit cu mașina în curtea unui spital din Bihor # Gândul
Un tânăr de 27 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite, după ce un autoturism a lovit trei pietoni, două persoane în scaun cu rotile și o asistentă, în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin, județul Bihor. Potrivit Adevărul, femeia aflată la volan este o fostă judecătoare, în […]
09:20
România, în topul SCUMPIRILOR la carburanți din regiune. Accizele uriașe riscă să ne scoată de pe rutele internaționale de transport # Gândul
România are printre cele mai mari prețuri la carburanți din regiune și este a doua cea mai scumpă piață în raport cu toate statele vecine, cu excepția Ucrainei, țară aflată în plin război cu Rusia. Diferențele de preț sunt generate aproape integral de regimurile fiscale, iar politica actuală de taxare riscă, în timp, să împingă […]
09:10
Cu ce se ocupă acum, în 2025, Adriana Muraru, fosta colegă a Andreei Esca de la Știrile Pro TV # Gândul
Adriana Muraru a fost colega și „rivala” Andreei Esca la pupitrul Știrilor Pro TV, una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România. Ea s-a retras din televiziune, în mod surprinzător, și a luat decizia să se reprofileze, scrie CANCAN.RO, care dezvăluie cu ce se ocupă acum, în 2025, fosta jurnalistă din Pache Protopopescu. Cu ani […]
09:10
Dan Dungaciu: „Astăzi a fost o tensiune foarte mare în Parlamentul ucrainean. S-a cerut DEMISIA întregului Guvern” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum în Ucraina există o tensiune majoră prin care se cere demisia întregului Guvern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Pentru cei care ne privesc, și în România, care […]
09:10
Un tânăr de 27 de ani a MURIT și alți doi pacienți au fost răniți, după ce o șoferiță i-a lovit cu mașina în curtea unui spital din Bihor # Gândul
Un tânăr de 27 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite, după ce un autoturism a lovit trei pietoni, două persoane în scaun cu rotile și o asistentă, în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, județul Bihor. Un accident grav a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în […]
09:10
(P) Nouă staţii de epurare vor fi puse în funcţiune în Ilfov, începând cu 2025, cu bani europeni # Gândul
Începând cu acest an, vor fi puse treptat în funcțiune nouă stații de epurare şi toate sunt construite cu fonduri europene. În total, în aria de operare a societăţii Apă Ilfov vor funcționa 19 stații care vor filtra apa uzată. Consiliul Judeţean Ilfov a dat publicităţii care sunt acestea, precum şi data lor de punere […]
09:00
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026 # Gândul
Guvernul României a anulat indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2025, atunci când când pensiile nu au mai crescut cu 12%, dar și pe cea de la 1 ianuarie 2026 când pensiile ar fi trebuit să fie majorate cu 7%. Mai mult, seniorii cu pensii mai mari de 3.000 trebuie să plătească CASS la pensie, de […]
08:50
Atenție șoferi! CEAȚĂ densă și vizibilitate sub 50 de metri pe autostrăzi și drumuri naționale. Trafic îngreunat în jurul Capitalei # Gândul
Autoritățile avertizează că începând in această dimineață, ceața, carosabilul umed și aglomerația au complicat circulația pe mai multe drumuri din țară, inclusiv în zonele din jurul Capitalei. Centrul Infotrafic anunță că la această oră nu există drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită, însă ceața densă, vizibilitatea redusă și carosabilul umed îngreunează traficul pe mai […]
Acum 4 ore
08:40
CFR Cluj i-a răspuns lui Gigi Becali la ofertele de transfer făcute pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. „Bani mai mulți” # Gândul
Ofertele de transfer făcute de Gigi Becali pentru Louis Munteanu și Lindon Emerllahu au fost analizate de conducerea celor de la CFR Cluj. În exclusivitate pentru PROSPORT, Iuliu Mureșan, președintele fostei campioane, a dezvăluit ce răspuns i-a trimis latifundiarului din Pipera. În ultima vreme, presa sportivă a scris mult despre interesul FCSB pentru cei doi […]
08:30
Evacuare de urgență în Zalău, după ce s-a semnalat un miros puternic de GAZ într-un bloc cu 10 etaje. 27 de locatari, evacuați de urgență # Gândul
S-a dat alarma joi dimineață în Zalău, după ce un miros puternic de gaz a fost semnalat într-un apartament dintr-un bloc cu 10 etaje. Panica s-a instalat rapid printre locatari, care au fost evacuați de urgență, temându-se că tragedia din cartierul bucureștean Rahova s-a putea repeta și la ei în bloc. Incidentul s-a produs în […]
08:20
Radu Miruţă îi aminteşte lui Bolojan şi celorlalţi miniştri că au consumat „din jetonul de optimism din rândul societăţii şi din jetonul de încredere” # Gândul
„Nu poţi trăi doar din tăieri” îi transmite ministrul Economiei, Radu Miruţă, colegului său de coaliţie, premierul Ilie Bolojan, cât şi membrilor Guvernului. Miruţă consideră că „acel impozit pe cifra de afaceri este un lucru greşit”. Radu Miruţă a mai vorbit, miercuri seară, la Digi 24, despre faptul că miniştrii Guvernului Bolojan trebuie să fie […]
08:10
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather # Gândul
După primele episoade de iarnă, cu ninsori în zonele montane din țară, meteorologii de la ANM și Accuweather au realizat estimările privind perioadele cu zăpezi din sezonul rece 2025-2026. Pe baza acestor predicții, vă prezentăm un tabel care arată, pentru cele mai importante orașe din România, data probabilă la care pot apărea ninsorile în această […]
08:10
Ștefan Baiaram a spus care e RELAȚIA cu Mirel Rădoi, după ce cei doi au avut un conflict deschis # Gândul
Ștefan Baiaram a vorbit despre relația cu Mirel Rădoi, fostul antrenor al celor de la Universitatea Craiova. Atacantul a anunțat că nu este niciun conflict între el și antrenorul de 44 de ani, deși la meciul cu FC Noah din Conference League jucătorul a fost exclus din lot de Mirel Rădoi. Între timp, pare că […]
07:50
Singura echipă din fotbalul românesc unde ar ANTRENA Victor Pițurcă: „M-ar tenta, dar ține de multe lucruri” # Gândul
Victor Pițurcă nu mai antrenează din 2020, după ce a plecat de la Universitatea Craiova, dar a anunțat că dacă Steaua ar reveni în prima ligă ar fi tentat să stea pe banca tehnică a echipei roș-albastre. Pițurcă a câștigat 5 titluri, 3 Cupe ale României, Cupa Campionilor și Supercupa Europei alături de Steaua. Fostul […]
07:40
Gigi Becali, sunat de un ANTRENOR. „Mi-a spus să nu dau două milioane de euro pe Louis Munteanu” # Gândul
Gigi Becali a dat de înțeles că Marius Șumudică i-a spus să dea mai mult de două milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Patronul FCSB ar fi dat 4.5 milioane de euro pentru a-i aduce la echipa sa pe Louis Munteanu și Emerllahu, de la CFR Cluj, dar tranzacția […]
07:40
BANCUL ZILEI | Ceața și câinele. Următorul banc vă va binedispune cu siguranță. Așa ceață-i afară, că a trebuit să mă duc să-ntorc câinele că lătra cu fața la perete. BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei […]
07:30
Weekend-ul bate la ușă, dar pentru a ajunge acolo trebuie mai întâi să trecem de ziua de joi. Hai să o facem zâmbind, cu un banc oferit de GÂNDUL.RO. „Medicament alternativ”, soluție …eficientă? Un patron de farmacie intră în unitate și, văzând un tip rezemat de perete, îl întreabă pe vânzător: – Ce-i cu tipul […]
07:30
Dan Dungaciu: „Trump ne-a transmis că Putin se oprește pe DONBAS, rămâne la nivelul misiunii speciale” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum rușii se vor opri la Donbas, așa cum prevăd misiunile speciale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „În condițiile în care nu se va negocia cu Ucraina sau […]
07:20
20 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Joe Biden împlinește 83 de ani. Michael Jackson este arestat. Mihail Sebastian este premiat postum la München # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 20 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Joe Biden (Joseph Robinette Biden Jr.) este un politician american, născut pe 20 noiembrie 1942, în Scranton, Pennsylvania. După ce a obținut diploma în drept de la Syracuse University în 1968, a […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat declarațiile lui Nicușor privind funcționarea statului și implicarea ONG-urilor în elaborarea legislației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cere ONG-urilor să scrie legi Stan a reacționat la afirmația potrivit căreia statul ar trebui ajutat de […]
Acum 6 ore
06:40
Valentin Stan: Problema legată de pensiile magistraților a fost rezolvată, iar COMISIA Europeană și-a dat acordul # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a discutat despre modul în care guvernul aruncă vina pe magistrați pentru pierderea a 230 de milioane de euro din PNRR. El explică faptul că legislația privind pensiile magistraților a fost deja agreată de Comisia Europeană, iar […]
06:10
Proiectul de interzicere a mașinilor de aprovizionare, de curierat și de gunoi din București, la ore de vârf, tot mai aproape de implementare. Cele mai afectate vor fi marile magazine: „Cerem excepții pentru marfa proaspătă și pentru mașinile frigorifice” # Gândul
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, se va întâlni zilele viitoare cu operatorii de transport de marfă, cu cei de curierat, precum și cu cei din zona de salubrizare, pentru a stabili ultimele detalii privind proiectul de interzicere a aprovizionării la ore de vârf, au precizat surse administrative pentru Gândul. Proiectul a ieșit din procedura […]
06:10
Valentin Stan: Oana Gheorghiu ar trebui să fie capabilă să probeze faptul că PENSIILE magistraților iau mâncarea de la gura copiilor # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea Marius Tucă Show din 17 noiembrie 2025, a comentat în mod critic și ironic pe tema unui conflict legat de magistrați și acuzațiile aduse acestora. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat că afirmația că magistrații „iau mâncarea de la gura copilului” trebuie probată, la fel cum […]
06:10
Oamenii de știință au creat un robot de mărimea unui bob de nisip. Controlat de magneți, poate transporta cu precizie medicamentele în corp # Gândul
Oamenii de știință din Elveția au creat un robot de mărimea unui bob de nisip. Controlat de magneți, acesta este capabil să livreze cât mai precis medicamente în orice parte afectată a corpului. Robotul este menit să reducă efectele adverse ale multor medicamente. Numiți micro-roboții acustici bioresorbabili, aceștia sunt capabili să funcționeze în fluidele corporale. […]
05:20
Keith Kellogg demisionează din funcția de emisar special al SUA, fiind scos din negocierile de pace de către Trump din cauza legăturilor cu Zelenski # Gândul
Emisarul special al președintelui SUA Donald Trump, Kit Kellogg, plănuiește să părăsească funcția în ianuarie 2026, informează Reuters. Motivul ar fi că nu mai se află în grațiile lui Trump. Fiica lui Kellogg lucrează în Ucraina și are legături cu administrația Zelenski. Acesta este motivul pentru care Kellogg a fost scos din negocierile privind încetarea […]
05:10
Trump vrea să publice tot dosarul Epstein ca să înfunde Partidul Democrat în scandal. Procurorul general SUA anchetează finanțările lui Epstein # Gândul
Donald Trump ar urma să semneze legea pentru a determina Departamentul Justiției să publice toate dosarele legate de Jeffrey Epstein, un prădător sexual condamnat care s-a sinucis în 2019. Președintele a fost împotriva publicării dosarelor, considerând cazul drept o „farsă a democraților” și a criticat pe oricine a solicitat dezvăluirea acestora. Pe durata candidaturii la […]
05:10
Aproape 70 de milioane de euro! Atât au cheltuit prezidențiabilii în 2024 și 2025, din banii românilor, pe campanii. 25 de milioane de euro au costat doar campaniile electorale la Președinție, cu rezultate anulate. George Simion, Nicușor Dan și Cristian Terheș au pierdut milioane de euro din cauza neregulilor. Gândul publică în exclusivitate cifrele și sumele oficiale # Gândul
Românii au scos din buzunar aproape 70 de milioane de euro pentru campaniile prezidențiabililor din 2024 și 2025, iar 25 de milioane de euro ne-a costat doar campania electorală din 2024, ale cărei rezultate au fost anulate de CCR. Statul a aruncat practic banii românilor pe fereastră. Campania electorală din 2025 ne-a costat aproape dublu […]
Acum 12 ore
23:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum mandatul lui Bolojan nu va fi unul de lungă durată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Viitorul prim-ministru, sunt doi de la PNL care vor urma să vină… E […]
23:30
Budanov estimează că războiul din Ucraina s-ar putea încheia după februarie 2026, însă numai dacă intervine Trump în negocierile de pace # Gândul
Șeful serviciilor de informații ucrainene a declarat că fereastra de oportunitate pentru încheierea războiului se va deschide la mijlocul lunii februarie. În opinia sa, obținerea încetării focului din partea Rusiei fără intervenția lui Donald Trump este acum imposibilă. „Fereastra de oportunitate pentru încheierea războiului în Ucraina se va deschide la mijlocul lunii februarie”, a declarat […]
23:30
Iată ce șanse sunt ca ploaia din Capitală să se transforme în prima ninsoare. Meteorologii ANM au anunțat că vremea se răcește accentuat în Bucureşti, pe parcursul zilei de miercuri. După cum s-a putut vedea, cerul a fost mai mult noros şi temporar a plouat, în timp ce vântul a suflat în general moderat. Meteorologii […]
23:00
Ministrul Miruță dă vina pe „intermediari” pentru întârzierile de la fabrica de pulberi: „Motorașele intermediare încearcă să o mai deraieze. Nu îmi e clar” # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a vorbit, printre altele, la Digi24, despre fabrica de pulberi de la Victoria (județul Brașov). „E o certitudine? Toate documentele sunt semnate?”, a fost întrebarea la care ministrul a răspuns. „La fabrica de pulberi de la Victoria, am semnat condițiile comerciale, s-a trecut memorandum prin guvern, s-a semnat tot acordul în […]
22:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum mai bine de jumătate dintre firmele românești sunt în prag de insolvență. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Adică dăm oameni afară. Păi dacă dăm oameni afară, oamenii ăia […]
22:40
În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, difuzată pe 19 noiembrie 2025, moderatorul emisiunii a subliniat că Gigi Nețoiu nu s-a retras din competiția pentru Primăria Capitalei. și este mai hotărât ca niciodată să câștige această funcție. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Marius Tucă a subliniat că Gigi Nețoiu nu a renunțat la lupta […]
22:30
Radu Miruță îi face o statuie lui Bolojan: „E instrumentul rațional la boala existentă, datoria crescută” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Economiei, a venit în platoul Digi 24, unde a „tradus” ce a spus Ilie Bolojan în privința reducerilor – „”o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială”. Întrebat ce anume trebuie redus, mai exact, cu 10%, Radu Miruță vine cu explicația: „-Ce a spus, până […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 20 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 24 ore
21:40
FBI a întârziat ancheta privind tentativa de asasinat asupra lui Trump: Tânărul asasin instigase la uciderea politicienilor și la fabricarea bombelor # Gândul
FBI a întârziat ancheta Camerei Reprezentanților a Congresului SUA privind tentativa de asasinat asupra lui Trump din iulie anul trecut, ascunzând date cheie despre Thomas Crooks, tânărul de 20 ani care a tras în candidatul republican la președinție, relatează NYP, citând doi congresmeni implicați în anchetă. Se menționează că noile date despre activitatea lui Crooks […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.