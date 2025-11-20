PNL trebuie să dea înapoi Autorităţii Electorale 14 milioane de lei, după ce a pierdut procesul la Curtea de Apel Bucureşti
Gândul, 20 noiembrie 2025 12:20
PNL a pierdut procesul cu AEP, iar liberalii trebuie să returneze subvenții de 14 milioane de lei Procesul a fost judecat de magistraţii Curţii de Apel București şi a avut ca obiect returnarea a 14 milioane de lei din subvenție. Partidul politic poate face recurs în 15 zile, iar decizia nu este definitivă. Ştire în […]
• • •
Acum 5 minute
12:40
Un feribot cu 270 de persoane la bord a eșuat pe o insulă nelocuită din Coreea de Sud. Marinarul care supraveghea cârma se uita pe telefon # Gândul
Un feribot sud-coreean care transporta 267 de pasageri, călători și membri ai echipajului, a eșuat, ieri, după timonierul (marinarul însărcinat cu supravegherea cârmei n.r.) a fost distras de telefonul mobil, relatează The Independent. Nava a eșuat pe o insulă nelocuită, în largul coastei de sud-vest a țării. Toți cei 246 de pasageri și 21 de […]
Acum 15 minute
12:30
Corona Brașov a câștigat prima etapă a Campionatului Național de Baschet în Fotoliu Rulant: „Imposibilul devine Posibil” (P) # Gândul
CSM Corona Brașov s-a impus în prima etapă a Campionatului Național de Baschet în Fotoliu Rulant, desfășurată, în acest weekend, la Sibiu, în Sala Transilvania. Cele șapte echipe s-au întrecut pe parcursul a trei zile, în care au avut loc 12 meciuri. Campionatul Național de Baschet în Fotoliu Rulant. „Imposibilul devine posibil. Pe Bune” Competiția […]
12:30
Dan Dungaciu: „Reacția europenilor a fost palidă față de amploarea dezvăluirilor legate de CORUPȚIA din Ucraina” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a comentat scandalul de corupție care a izbucnit în Ucraina și care îl include și pe președintele Zelenski, dar și reacția europenilor cu privire la acesta. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu susține că, în ceea ce […]
Acum 30 minute
12:20
Gigi Becali, ironizat de vărul Giovani! „Uite, s-a dat cu patru, cu cinci milioane, joacă, nu joacă!” # Gândul
Giovani Becali susține că prețul cerut în vară de CFR Cluj, de peste 15 milioane de euro pentru Louis Munteanu, nu este realist și a dat exemplul lui Florinel Coman. Agentul și-a adus aminte că Gigi Becali a refuzat la un moment dat 11 milioane de euro, dar ulterior l-a vândut cu 5 în Golf. […]
12:20
PNL trebuie să dea înapoi Autorităţii Electorale 14 milioane de lei, după ce a pierdut procesul la Curtea de Apel Bucureşti # Gândul
12:20
Românul David Beckham, prins la furat în New York. Interlopul are atâtea pseudonime încât polițiștii nici nu-i cunosc numele real # Gândul
Un român căutat la nivel internațional a reușit să obțină un permis de conducere în statul New York și l-a folosit pentru a comite un jaf de bijuterii, folosind numele celebrului fotbalist britanic David Beckham. Cetățeanul român a trecut ilegal granița din Mexic în SUA în 2022, face parte dintr-o rețea de criminalitate organizată și […]
Acum o oră
12:10
Armata israeliană a anunțat că a lovit clădiri din sudul Libanului, după ce a avertizat locuitorii din două sate să evacueze zona înainte de atacurile sale. IDF a transmis că țintele sale au fost situri ale organizației șiite Hezbollah. Două sate, atacate Agenția oficială de presă libaneză ANI a confirmat două atacuri aeriene în sate […]
12:00
Noi dezvăluiri din planul de pace al lui Trump pe Ucraina: Kievul – lăsat în afara NATO, fără trupe de menținere a păcii. Rușii plătesc „bani pentru pământ” # Gândul
Presa internațională dezvăluie tot mai multe detalii din planul de pace a lui Trump pentru Ucraina. Potrivit jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, Kievul ar trebui să renunțe la aderarea la NATO pentru câțiva ani și este interzisă, de asemenea, desfăurarea de forțe de menținere a păcii străine în interiorul țării. Conform sursei citate, […]
11:50
Temele de vacanță devin opționale. Timpul zilnic alocat temelor obligatori, pe grupe de vârstă # Gândul
Noul proiect de ordin al Ministerului Educației aduce reguli mai ferme pentru profesori și directori. Documentul introduce și un sistem anual de feedback din partea elevilor și părinților, pentru a face școala mai eficientă și mai apropiată de nevoile lor. Proiectul schimbă radical modul în care sunt privite temele din vacanțe. Elevii nu vor mai avea […]
11:50
Gigi Netoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 19 noiembrie 2025, critică dur măsurile de restructurare și disponibilizările din România, considerând că acestea reprezintă o mare greșeală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu susține că în țară există proiecte mici cu utilaje nefolosite și muncitori aflați în șomaj tehnic, fapt ce indică […]
11:50
Controversatul Horațiu Potra, în drum spre România. Mercenarul lui Georgescu este adus din Dubai # Gândul
Mercenarul Horațiu Potra este adus – joi, 20 noiembrie 2025 – în România, au declarat surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul. Implicat în dosarele lui Călin Georgescu – fost candidat la Președinția României -, Horațiu Potra a fost localizat, inițial, în Emiratele Arabe Unite/Dubai și a declarat, la un moment dat, că dorește să revină […]
Acum 2 ore
11:40
ANAF îl dă în judecată pe Iohannis şi îi cere „plata despăgubirilor”: „Având în vedere că pârâţii au refuzat plata voluntară” # Gândul
ANAF deschide acţiune în instanță la Tribunalul Sibiu şi înregistrează o premieră prin faptul că obligă un fost preşedinte al României „la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.” „Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acţiune prin care solicită obligarea […]
11:30
Drulă pozează în victima sondajelor și insinuează că ar fi trucate de adversarii politici. În ultima cercetare, candidatul USR e pe locul 4 # Gândul
„Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta” scrie, joi, candidatul USR la Primăria Capitalei. Mesajul îi este adresat lui Ciprian Ciucu, cel desemnat de liberali să aducă victoria în cursa pentru Bucureşti. “‹Te vom omorî cu sondajele›. Asta mi-au transmis acum o lună când s-a decis organizarea alegerilor”, scrie Cătălin Drulă pe facebook că […]
11:30
11:30
Gigi Becali vrea 20 de milioane de euro. Latifundiarul din Pipera anunță ce planuri are cu FCSB: „Nu vreau să muncesc ca prostul la 67 de ani” # Gândul
După un început de sezon dezastruos, cu rezultate departe de așteptările fanilor, Gigi Becali vorbește cât se poate de sincer despre planurile pe care le are cu FCSB. Iar când vine vorba de analizat viitorul, la omul de afaceri contează încasările financiare pe care clubul le poate genera. Din acest motiv, pentru Becali, următoarele meciuri, […]
11:30
Cât a dat această româncă pe un kurtoș colac, la Târgul de Crăciun din Craiova. Oamenii sunt revoltați # Gândul
Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile vineri seară, 14 noiembrie 2025. Cei prezenți încă din primele momente ale deschiderii au putut fi martori la un real spectacol colorat, cu zăpadă artificială și mii de luminițe și decorațiuni. Până acum sute de mii de români au trecut pe la tarabe. Mulți dintre ei, […]
11:20
Ion Cristoiu: Vasta operațiune americană „Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur” # Gândul
Ion Cristoiu a pregătit o nouă pastilă video, în care vorbește despre „vasta operațiune americană «Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur»”… Știre în curs de actualizare…
11:20
Alertă la granița României. Un camion încărcat cu ARMAMENT, oprit la Vama Albița. Transportul urma să ajungă într-o zonă de război # Gândul
Alertă majoră la frontiera României. Un camion despre care există suspiciuni că transporta armament sau componente de armament a fost oprit în noaptea de miercuri spre joi la Vama Albița. Incidentul a avut loc în jurul orei 01:30, când un cetățean din Republica Moldova a ajuns la punctul de trecere a frontierei cu un camion […]
11:20
Gigi Nețoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 19 noiembrie 2025, a vorbit despre legătura sa de familie cu Nadia Comăneci, mama ei și fratele ei Adrian. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu a spus că a avut o relație specială de familie cu Nadia încă din 1987, subliniind că nu a fost […]
11:20
11:10
Noi vești de la meteorologi. ANM anunță, pentru Gândul: Vremea se schimbă radical în următoarea perioadă # Gândul
Dimineață rece de noiembrie, în București și în țară, iar meteorologii au emis și coduri galbene de ceață pentru mai multe localități din județele Botoșani, Sibiu și Constanța. Totuși, față de ziua precedentă, temperaturile au crescut ușor, astfel că temperatura cea mai scăzută din România a fost de minus un grad Celsius, la Iezer și […]
11:10
Bolojan aprobă în ședința de Guvern OUG-ul pentru programul SAFE. Pe agendă – lista companiilor de stat care intră în lichidare # Gândul
A început ședința de Guvern – o ședință crucială în care sunt discutate subiectele emergente ale Executivului. Pe ordinea de zi avem aprobarea OUG-ului pentru programul SAFE. Tot azi, din spusele premierului, ar trebui aprobate proiectul de lege pe pensiile magistraților și lista cu companiile de stat care vor intra în lichidare. Aseară, Legea pensiilor […]
11:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.365. Schimb de lovituri: rafinărie de petrol din Riazan, lovită cu drone, rușii au ripostat atacând orașul Ternopil # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 20 noiembrie 2025, în a 1.365-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. O rafinărie din regiunea Riazan ar fi fost lovită într-un atac cu drone în noaptea de miercuri spre joi, potrivit relatărilor localnicilor, autoritățile confirmând doar existența atacului și izbucnirea unui incendiu provocat de resturi căzute. […]
11:00
Părinții fetiței de doi ani, care a murit în urma unei anestezii la clinica din București, sunt audiați astăzi # Gândul
Părinţii fetiţei de 2 ani care a murit în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală sunt audiaţi joi. Mama și tatăl copilei sunt aşteptaţi la ora 10.00 la audieri la Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, transmite News.ro. Fetiţa de doi ani a murit în 13 noiembrie, la o […]
10:50
Bulă se întoarce de la școală cu un zâmbet larg. Bulă se întoarce de la școală cu un zâmbet larg. Mama îl întreabă: – Bulă, de ce ești așa fericit? – Păi, mama, am fost singurul din clasă care a știut unde se află Munții Alpi. – Bravo! Și unde se află? – În clasă, […]
10:50
Scandal provocat de liceenii care au scris o cronică la „Cravata galbenă”. Ce le-au cerut producătorii filmului # Gândul
Liceenii de la Alecart au mers la filmul „Cravata galbenă”, o peliculă hollywoodiană care vorbeşte despre viaţa şi activitatea dirijorală a lui Sergiu Celibidache. Producţia de 20 de milioane de euro se simte ameninţată de o revistă de liceu, în urma unei cronici pe care redactorul şef adjunct al publicaţiei, Maria Oglinzanu, a publicat-o după […]
10:50
Zi decisivă pentru Mario Iorgulescu. ÎCCJ analizează recursul procurorilor, care cer REJUDECAREA condamnării la 8 ani de închisoare # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție analizează joi recursul în casație depus de procurori în dosarul lui Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, în urma accidentului mortal produs în 2019. Miza este uriașă întrucât instanța poate menține condamnarea, sau poate redeschide procesul și rejudeca faptele, în funcție de argumentele […]
Acum 4 ore
10:40
Zodia care riscă să piardă TOT pe final de noiembrie 2025. Mihai Voropchievici: „Problemele izbucnesc ca un vulcan” # Gândul
Se anunță o perioadă cum rar ne este dat să vedem. Majoritatea zodiilor primesc pe ultima sută de metri șansele la care visau. Sunt câteva zodii vedetă care vor simți din plin norocul divin, dar și norocul adus de rune. Mihai Voropchievici atrage atenția zodiilor cu previziuni pozitive să nu se lase furate de noroc […]
10:30
Sondaj INSCOP. Băluţă şi Ciucu în fruntea cursei pentru Primăria Capitalei. Cum arată tot clasamentul # Gândul
Potrivit celui mai nou sondaj INSCOP, candidatul USR la alegerile parţiale de la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, pierde tot mai mul teren în faţa candidaţilor PNL-Ciprian Ciucu, PSD-Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu(independentă susţinută de AUR şi PNŢCD). În timp ce Anca Alexandrescu, susţinută de AUR şi PNŢCD, câştigă teren pe zi ce trece, Cătălin Drulă […]
10:30
Un atac al armatei israeliene a ucis 27 de persoane în Fâșia Gaza. Cea mai sângeroasă ofensivă de la încheierea armistițiului # Gândul
Raidurile armatei israeliene asupra Fâșiei Gaza a ucis 27 de persoane miercuri, potrivit autorităţilor locale. Israelul şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas se acuză reciproc de încălcarea farmistițiului. Israelul a efectuat miercuri şi atacuri aeriene în sudul Libanului, după ce a lansat apeluri la evacuare. Armata israeliană a declarat că ţinteşte mişcarea islamistă Hezbollah, pe care […]
10:20
Trump îl primește, vineri, 21 noiembrie, la Casa Albă pe Zohran Mamdani, primarul ales al NEW YORKULUI. Dezvăluirea care schimbă datele întâlnirii # Gândul
După mai multe luni de conflict, în care s-au atacat reciproc, de la distanță, Donald Trump și primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, se întâlnesc față în față. Președintele Americii a anunțat că se va întâlni vineri, în Biroul Oval de la Casa Albă, cu Mamdani, pregătind scena unei confruntări directe între doi adversari […]
10:20
10:10
Sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil permit operațiuni ale gigantului rusesc până la data de 13 decembrie. Americanii vor controla tranzacțiile # Gândul
Statele Unite au oferit explicații privitoare la sancțiunile impuse gigantului rusesc Lukoil. Licența acordată companiei autorizează până la 13 decembrie tranzacțiile necesare desfășurării activităților. Vânzarea, cedarea sau transferul unor entități sau active după acest termen trebuie autorizate separat de către americani. Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a explicat ce […]
10:10
Continuă scandalul de corupție care zguduie Ucraina. Reputația lui Zelenski a suferit o lovitură majoră. „Departe de a se potoli, furtuna politică pare doar să se intensifice” # Gândul
Un scandal de corupție – fără precedent ca amploare – zguduie cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. La doar câteva zile după ce administrația prezidențială a luat măsuri pentru a limita puterile instituțiilor anticorupție – în luna iulie -, noua lege a fost abrogată în grabă din cauza criticilor occidentale și a primelor proteste în […]
10:10
Cel puțin 42 de persoane au fost rănite, joi, în sudul Republicii Cehe, după ce un tren expres s-a ciocnit cu un tren de pasageri, relatează Associated Press. Accidentul s-a produs în apropierea orașului České Budejovice, la aproximativ 150 de kilometri sud de Praga. „Sunt 40 de persoane cu răni ușoare și două cu răni […]
10:10
Ilie Ilașcu este înmormântat azi la cimitirul Bellu. Mesajul Maiei Sandu: „Declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova” # Gândul
Ilie Ilașcu, fostul deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, va fi înmormântat joi la Cimitirul Bellu din București. Preşedinta Maia Sandu a decretat zi de doliu naţional în Republica Moldova. „Joi, când Ilie Ilaşcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti, declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. Un om […]
09:50
În cadrul unei ediții transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre ipoteza unui viitor război mondial, dar și despre ce a motivat retragerea trupelor militare americane de pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă […]
09:40
09:40
Dan Dungaciu: „SENTIMENTUL pe care îl ai citind presa este că s-a pus în mișcare o mașinărie devastatoare pentru conducerea Ucrainei” # Gândul
Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă Show din 19 noiembrie 2025 a transmis un mesaj despre situația din Ucraina subliniind că se pune în mișcare o mașinărie aproape devastatoare, având în vedere intensificarea conflictului și planurile de pace aflate în discuție. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a evidențiat un context complicat, […]
09:30
09:30
TEST de perspicacitate | Acești doi tineri par identici, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe! # Gândul
Crezi că poți rezolva orice într-un timp cât mai scurt? Testează-ți inteligența cu provocarea GÂNDUL.RO de azi, 20 noiembrie 2025: următorul test de perspicacitate presupune să identifici trei diferențe care apar în aceste imagini. Testul de azi vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Testele IQ sunt esențiale pentru a vă verifica nivelul de […]
09:20
Un tânăr de 27 de ani a MURIT și alți doi pacienți au fost răniți, după ce o fostă judecătoare i-a lovit cu mașina în curtea unui spital din Bihor # Gândul
Un tânăr de 27 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite, după ce un autoturism a lovit trei pietoni, două persoane în scaun cu rotile și o asistentă, în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin, județul Bihor. Potrivit Adevărul, femeia aflată la volan este o fostă judecătoare, în […]
09:20
România, în topul SCUMPIRILOR la carburanți din regiune. Accizele uriașe riscă să ne scoată de pe rutele internaționale de transport # Gândul
România are printre cele mai mari prețuri la carburanți din regiune și este a doua cea mai scumpă piață în raport cu toate statele vecine, cu excepția Ucrainei, țară aflată în plin război cu Rusia. Diferențele de preț sunt generate aproape integral de regimurile fiscale, iar politica actuală de taxare riscă, în timp, să împingă […]
09:10
Cu ce se ocupă acum, în 2025, Adriana Muraru, fosta colegă a Andreei Esca de la Știrile Pro TV # Gândul
Adriana Muraru a fost colega și „rivala” Andreei Esca la pupitrul Știrilor Pro TV, una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România. Ea s-a retras din televiziune, în mod surprinzător, și a luat decizia să se reprofileze, scrie CANCAN.RO, care dezvăluie cu ce se ocupă acum, în 2025, fosta jurnalistă din Pache Protopopescu. Cu ani […]
09:10
Dan Dungaciu: „Astăzi a fost o tensiune foarte mare în Parlamentul ucrainean. S-a cerut DEMISIA întregului Guvern” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum în Ucraina există o tensiune majoră prin care se cere demisia întregului Guvern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Pentru cei care ne privesc, și în România, care […]
09:10
Un tânăr de 27 de ani a MURIT și alți doi pacienți au fost răniți, după ce o șoferiță i-a lovit cu mașina în curtea unui spital din Bihor # Gândul
Un tânăr de 27 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite, după ce un autoturism a lovit trei pietoni, două persoane în scaun cu rotile și o asistentă, în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, județul Bihor. Un accident grav a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în […]
09:10
(P) Nouă staţii de epurare vor fi puse în funcţiune în Ilfov, începând cu 2025, cu bani europeni # Gândul
Începând cu acest an, vor fi puse treptat în funcțiune nouă stații de epurare şi toate sunt construite cu fonduri europene. În total, în aria de operare a societăţii Apă Ilfov vor funcționa 19 stații care vor filtra apa uzată. Consiliul Judeţean Ilfov a dat publicităţii care sunt acestea, precum şi data lor de punere […]
09:00
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026 # Gândul
Guvernul României a anulat indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2025, atunci când când pensiile nu au mai crescut cu 12%, dar și pe cea de la 1 ianuarie 2026 când pensiile ar fi trebuit să fie majorate cu 7%. Mai mult, seniorii cu pensii mai mari de 3.000 trebuie să plătească CASS la pensie, de […]
08:50
Atenție șoferi! CEAȚĂ densă și vizibilitate sub 50 de metri pe autostrăzi și drumuri naționale. Trafic îngreunat în jurul Capitalei # Gândul
Autoritățile avertizează că începând in această dimineață, ceața, carosabilul umed și aglomerația au complicat circulația pe mai multe drumuri din țară, inclusiv în zonele din jurul Capitalei. Centrul Infotrafic anunță că la această oră nu există drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită, însă ceața densă, vizibilitatea redusă și carosabilul umed îngreunează traficul pe mai […]
Acum 6 ore
08:40
CFR Cluj i-a răspuns lui Gigi Becali la ofertele de transfer făcute pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. „Bani mai mulți” # Gândul
Ofertele de transfer făcute de Gigi Becali pentru Louis Munteanu și Lindon Emerllahu au fost analizate de conducerea celor de la CFR Cluj. În exclusivitate pentru PROSPORT, Iuliu Mureșan, președintele fostei campioane, a dezvăluit ce răspuns i-a trimis latifundiarului din Pipera. În ultima vreme, presa sportivă a scris mult despre interesul FCSB pentru cei doi […]
