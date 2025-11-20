Motivul uluitor pentru care Ion Țiriac nu mai face sală polivalentă la Otopeni: „Cad rău în fața voastră”
Fanatik, 20 noiembrie 2025 10:50
Ion Țiriac a hotărât un lucru important! Miliardarul român nu va mai construi sală polivalentă de la Otopeni. Ce motiv se află în spatele deciziei fostului tenismen.
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
10:50
10:40
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova! # Fanatik
Horia Ivanovici, Marius Mitran, Florin Gardoș și Marius Șumudică și-au făcut primul 11 al României pentru barajul de Mondial din martie. Pe cine au ales analiștii FANATIK.
Acum o oră
10:20
Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu. Invincibilul Florian Andrei, una dintre atracțiile principale: „Sper să atac un titlu important”. Exclusiv # Fanatik
Theo Zeciu va pune în scenă o gală de box unică în România. Celebrul influencer a strâns 8 sportivi talentați care vor reprezenta România în meciuri profesioniste la Ultimate Boxing Game
Acum 2 ore
10:00
Universitatea Craiova a scăpat ușor, dar are și o mare problemă înaintea meciului cu FC Argeș! Ultimele detalii despre internaționalii oltenilor # Fanatik
Ultimele detalii înainte de meciul FC Argeș - Universitatea Craiova. Care este situația lotului echipei din Bănie. Jucătorii care ar putea fi menajați de Filipe Coelho.
09:40
Conducătorii echipelor de tradiție din SuperLiga ies la atac și contestă legea Novak: „Bagi români care nu au calitate” / „Ne păcălim” # Fanatik
Doi dintre conducătorii din fotbalul românesc au ieșit la atac după ce "legea Novak" a primit undă verde și este din ce în ce mai aproape să intre în vigoare.
09:30
Atenție unde vă țineți cardurile! Metoda prin care oamenii sunt lăsați fără bani chiar și când se află în propria locuință # Fanatik
Cardurile bancare pot fi copiate, iar cei pricepuți în clonarea lor o fac fără ca păgubiții să își dea seama. Metoda care provoacă îngrijorare, explicată de un specialist IT.
09:10
Susținere totală pentru Mircea Lucescu din partea lui Gino Iorgulescu! Ce spune președintele LPF despre situația de la echipa națională # Fanatik
Mircea Lucescu are toată susținerea lui Gino Iorgulescu. Ce a spus, de fapt, președintele LPF despre selecționerul României și ce crede despre șansele la baraj.
Acum 4 ore
09:00
Chiar dacă a câștigat Liga Campionilor în sezonul trecut, PSG e gata să investească în continuare sume uriașe de bani pentru a rămâne în top. Ce transfer pregătește
08:30
Record mondial în fotbal! A dus naționala la turneul final fără să fi ajuns vreodată în țara pe care o antrenează # Fanatik
Una dintre echipele calificate la Campionatul Mondial nu poate juca acasă, deoarece principalul stadion al țării a fost acaparat de o bandă armată , care face ravagii în capitală
08:30
Mitică Dragomir știe unde a greșit Mircea Lucescu: „Îl cunosc bine, ne-am certat”. Când trebuie să plece de la naționala României? Exclusiv # Fanatik
Ce spune Mitică Dragomir despre parcursul naționalei României sub comanda lui Mircea Lucescu. Care a fost marea greșeală făcută de selecționerul de 80 de ani.
08:10
Antrenorul pe care Inter l-a dorit înainte de Cristi Chivu, mesaj din patru cuvinte pentru român # Fanatik
Tehnicianul pe care Inter l-a dorit înainte de numirea lui Cristi Chivu pe banca tehnică s-a pronunțat cu privire la parcursul pe care echipa l-a avut sub comanda antrenorului român.
07:50
Sancțiuni fără precedent după ultimul meci al naționalei. Federația a tăiat bonsurile și i-a retras banderola căpitanului de echipă # Fanatik
Jucătorii au fost sancționați deoarece nu au mers să salute galeria, care i-a apostrofat pentru parcursul sub așteptări din preliminariile de calificare la CM 2026
07:40
La lansarea de la București, Ladislau Boloni a dezvăluit de ce Cristiano Ronaldo a refuzat să apară în documentarul despre viața sa # Fanatik
Mai multe personalități importante din fotbalul mondial au oferit interviuri pentru documentarul despre Ladislau Boloni, însă printre aceștia nu s-a numărat și Cristiano Ronaldo.
07:20
Vedeta naționalei calificate la CM 2026, condamnată la închisoare pentru distribuirea de imagini cu caracter sexual în care apar minore # Fanatik
Naționala Norvegiei este zguduită de un caz fără precedent în istoria ei, decarul echipei fiind condamnat la închisoare pentru distribuirea de imagini cu caracter sexual
07:10
Gigi Becali a anunțat că va face noi transferuri la FCSB după ce „legea Novak” a fost aprobată în Parlament. Ce visează latifundiarul din Pipera să îndeplinească la echipa sa.
Acum 6 ore
06:40
Ion Țiriac este cunoscut pentru că nu se ferește când vine vorba de subiectele importante din sportul românesc, iar acum miliardarul a dat verdictul după ultimul scandal.
05:50
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în practică la Institutul Fundeni, pentru mafia deșeurilor # Fanatik
Firma controversată care a beneficiat de peste 150 de contracte cu Institutul Fundeni. Contracte cu dedicație, licitații anulate și decizii ale instanței anulate - schema practicată la unitatea sanitară
Acum 12 ore
00:20
Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026. Unde ar fi repartizată, România dacă trece de baraj # Fanatik
Foarte puține locuri mai sunt pentru Cupa Mondială din 2026, ce va avea loc în SUA, Canada și Mexic, iar acum știm clar cum vor arăta urnele și ne putem face o imagine mai clară asupra competiției.
00:10
Ultima mutare făcută de FCSB l-a luat prin surprindere pe Gigi Becali, cel care a dezvăluit în direct la TV că nu știa de anunțul oficial făcut de echipa sa.
19 noiembrie 2025
23:50
Comparația făcută de Daniel Pancu între CFR Cluj și naționala României: „De-aia am pierdut puncte” # Fanatik
Daniel Pancu a comparat situațiile prin care a trecut CFR Cluj cu ceea ce s-a întâmplat la meciul României din Bosnia, unde tricolorii au pierdut, 1-3.
23:40
Antrenorul român a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali. A urmat un dialog incredibil: „Să nu dai mai mult de două milioane pe el” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că a fost sunat de un personaj important din fotbalul românesc, care i-a spus să nu plătească mai mult de 2 milioane de euro pentru a-l transfera pe Louis Munteanu de la CFR Cluj.
23:20
Veste de ultimă oră pentru Mircea Lucescu! Care e situația lui Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României. Exclusiv # Fanatik
Selecționerul Mircea Lucescu a primit o veste importantă cu privire la căpitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu, care nu a fost convocat pentru partidele cu Bosnia și San Marino.
23:10
Dinamo – Nantes, etapa 8 de Liga Campionilor la handbal. Șapte înfrângeri la rând pentru „dulăi” # Fanatik
Dinamo a pierdut toate meciurile din Liga Campionilor și acum o ia de la capăt, în etapa 8, cu Nantes, în prima rundă a returului. Află toate detaliile pe FANATIK.ro.
23:10
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa # Fanatik
Un fost jucător de la Real Madrid a dezvăluit că formează un cuplu cu o cunoscută creatoare de conținut. Tânăra este superbă și are o siluetă trasă prin inel.
22:50
Valentin Ceaușescu, prima apariție publică după ce boala i-a recidivat! Fiul fostului dictator a stat de vorbă minute în șir cu milionarul din România # Fanatik
Ajuns la 77 de ani, unicul fiu rămas în viață al Ceaușeștilor a fost prezent la lansarea documentarului lui „Loți Boloni”. Este prima sa apariție publică de când boala i-a recidivat
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 20 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 341 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal, unul din România, altul din Brazilia.
22:40
Pontul zilei de joi, 20 noiembrie, din SuperLiga. Cotă de 7.02 de la Superbet cu meciuri din etapa 17 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 20 noiembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 17.
22:30
Un meci din preliminariile Cupei Mondiale a produs confuzie în rândul fanilor din fotbalul mondial, inclusiv FIFA fiind păcălită de cele întâmplate pe gazon.
22:10
PSD, sabotat la alegerile pentru Primăria Capitalei?! „Face la fel ca Ponta”. Sondajul pe care Mitică l-a făcut personal # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut o analiză a luptei electorale care se duce pentru Primăria Capitalei şi a dezvăluit rezultatele propriului sondaj pentru alegerile din 7 decembrie.
Acum 24 ore
22:00
Gigi Becali a ales adversara pe care România o scoate la baraj: „Mircea Lucescu e un om norocos” # Fanatik
Gigi Becali a ales adversara României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial. Ce națională dorește pentru Mircea Lucescu în drumul spre turneul final.
22:00
De nicăieri! UEFA i-a virat o sumă uriașă în cont lui Gigi Becali: „I-a împărțit și ne-a dat și nouă” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că FCSB a primit un ”cadou” neașteptat din partea UEFA. Forul european a virat o sumă importantă de bani în contul campioanei României.
21:50
Siyabonga Ngezana s-a făcut băiat cuminte! Cum a fost surprins după ce s-a aflat că a plecat din cantonamentul FCSB. Video # Fanatik
Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana. Sud-africanul vrea să își îndrepte greșelile după ce a plecat din cantonamentul FCSB, iar la echipa națională n-a mai fost convocat
21:40
Cine transmite la TV tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial. Toți ochii pe România # Fanatik
Află cine transmite la TV și de la ce oră poți urmări tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial. Fanii naționalei pot urmări și în format live-streaming extragerea.
21:20
Mitică Dragomir, reacție controversată despre scandalul momentului: „O felicit pe doamnă! I-aș da și o primă!”. Exclusiv # Fanatik
Ce spune Mitică Dragomir despre scandalul finalului de an din sportul românesc. Fostul președinte al LPF, mesaj pentru toți părinții din țară. Exemplul dat.
21:10
Fostul deputat Nati Meir afirmă că asistentul său din închisoare s-a sinucis. Bărbatul ar fi avut probleme medicale # Fanatik
Nati Meir face afirmații șocante din spatele gratiilor. „Asistentul meu s-a omorât”, a declarat fostul deputat într-o sală de tribunal. Nu există, până la această oră, o confirmare oficială a incidentului
20:50
Ianis Hagi, criticat dur de fostul coleg al lui Gică Hagi din Generația de Aur: „N-a contat!” # Fanatik
Evoluția pe care Ianis Hagi a avut-o la meciul României cu Bosnia a fost criticată dur de membrul Generației de Aur, care a rămas dezamăgit de prestația jucătorului.
20:40
Ce diferență de vârstă este între Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina, considerată numărul 1 în lotul de gimnastică al României # Fanatik
La ce vârstă a adus-o pe lume Camelia Voinea pe fata sa, Sabrina. Adolescenta este văzută a fi cea mai bună din gimnastică din țara noastră, în momentul de față.
20:30
Fanatik SuperLiga, joi, 20 noiembrie, ora 14:00. Horia Ivanovici, ediție specială alături de invitați de top, dedicată tragerii la sorți pentru barajul Campionatului Mondial # Fanatik
FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, ediție specială cu ocazia tragerilor la sorți pentru barajul Campionatului Mondial. O să fie show cu invitați de top: Adrian Mutu, Andrei Vochin, Adrian Ilie și Bănel Nicoliță
20:10
Titularul din SuperLiga, dat afară de la echipă pentru gafe consecutive! Anunțul președintelui: „Nu ne mai bazăm pe el” # Fanatik
Un titular din SuperLiga este pe punctul de a fi dat afară de la echipa sa pentru greșeli consecutive. Președintele clubului din primul eșalon a anunțat ce se va întâmpla cu jucătorul.
19:50
Legea Rețelelor Digitale, fundamentul viitorului informatic al Europei. Vodafone face un pas decisiv # Fanatik
Motivul pentru care Legea Rețelelor Digitale este extrem de importantă în Europa. Compania de renume Vodafone vine cu argumente solide în această privință.
19:50
Horia Ivanovici le pune public două întrebări comentatorilor de la Antena 1: „Câtă răutate să ai pe Naționala României? Ce v-a făcut Mircea Lucescu?”. Lecția de decență pe care fanii le-au dat-o lui Felix Drăghici și Andrei Rădulescu # Fanatik
Horia Ivanovici, directorul FANATIK, e dezamăgit de prestația comentatorilor de la Antena 1. „Chiar să n-ai niciun respect pentru un om care la 80 de ani stă în ploaie cu capul descoperit și ghidează echipa, precum un demn căpitan în mijlocul furtunii?!”.
19:40
Ținuta purtată de fosta jucătoare de tenis Simona Halep, în timpul vizitei într-o bază militară din țara noastră. Sportiva a fost în centrul atenției.
19:20
Cine este cel mai bătrân selecționer calificat la Cupa Mondială. Mircea Lucescu l-ar putea depăși # Fanatik
Un antrenor care și-a calificat echipa la Cupa Mondială va spulbera recordul pentru cel mai bătrân selecționer la un turneu final, însă ar putea fi depășit în cazul în care Mircea Lucescu va fi prezent alături de naționala României.
19:00
CSM Bucureşti a bătut palma cu noul antrenor! Cristina Neagu, revenire spectaculoasă la şase luni după retragere?! Exclusiv # Fanatik
CSM Bucureşti va avea un nou antrenor după Campionatul Mondial din Olanda şi Germania. Cristina Neagu este dorită înapoi în club la şase luni după retragere.
19:00
Imagini incredibile din Facultatea de Medicină din București! Bucăți uriașe de tavan, prăbușite chiar la intrarea în instituție: ”Se ține la secret!” # Fanatik
Bucăți uriașe de tencuială s-au desprins din tavanul Sălii Mari a Facultății de Medicină. Studenții cer explicații, iar clădirea, veche și neîntreținută, ridică semne de întrebare privind siguranța.
18:40
Gigi Becali a afirmat că nu-i va prelungi contractul la FCSB, dar fotbalistul e de altă părere: „Lumea a înțeles greșit” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că nu va continua la FCSB și în următoarea stagiune, iar fotbalistul a oferit o primă reacție.
18:20
Gazzetta dello Sport nu s-a ferit de cuvinte, înainte de un posibil meci Italia – România la barajul pentru CM 2026: „E departe!” # Fanatik
România ar putea să joace în partida de baraj de calificare la Cupa Mondială cu Italia, iar Gazzetta dello Sport a făcut o analiză complexă a naționalei noastre.
18:10
„Nu ai voie să te atingi de ei niciodată!” Reacție dură după ce reforma pensiilor în Justiție a fost respinsă de CSM # Fanatik
Dumitru Dragomir a avut o reacţie furibundă, în direct la "Profeţiile lui Mitică", dupa ce vicepreşedintele CSM a anunţat că magistraţii nu sunt de acord nici cu noua variantă a reformei pensiilor speciale.
17:50
La 33 de ani, sextuplul campion de Grand Slam ia o pauză de la tenis pe termen nedefinit din cauza anxietății: „Un sentiment de groază” # Fanatik
Fostul număr 1 mondial, campion de 6 ori de Grand Slam, a anunțat că se retrage temporar. Jucătorul de tenis a explicat de ce a făcut acest pas în carieră.
17:30
Universitatea Craiova a decis noul staff tehnic al echipei după plecarea lui Mirel Rădoi. De cine va fi ajutat Filipe Coelho pentru îndeplinirea obiectivelor din acest sezon.
