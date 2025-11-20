CCR îi strică planurile lui Bolojan. Premierul voia să crească taxele de la 1 ianuarie, dar judecătorii au stabilit termen de judecată pe 4 februarie
Gândul, 20 noiembrie 2025 14:00
Judecătorii Curții Constituționale strică planurile Guvernului, care voia să crească taxele locale și taxele auto, de la 1 ianuarie 2026. CCR a stabilit termenul de judecată pentru această lege pe data de 4 februarie, astfel că aceasta nu va putea intra în vigoare. ”Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
14:10
Afecțiunea cronică de care ar fi suferit fetița, moartă în urma unei anestezii la clinica de stomatologie. Descoperirea poate schimba cursul anchetei # Gândul
Fetița, în vârstă de doi ani, care a murit după o anestezie la clinica stomatologică din Capitală, ar fi suferit de o afecțiune inflamatorie cronică a mai multor organe, au declarat surse INML, pentru Gândul. În urma analizelor de laborator, medicii de la INML ar fi descoperit că minora în vârsta de doar doi ani […]
14:10
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, primește amenințări pe rețelele sociale, a declarat ministrul digitalizării țării, Krzysztof Gawkowski, pentru postul TVP. Acum câteva zile, autoritățile poloneze au reținut un suspect care l-a amenințat pe președintele Karol Nawrocki pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, ministrul Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski, a raportat un alt incident similar. „Nu există […]
Acum 15 minute
14:00
Institutul de Imbunătățiri Funciare, fără acreditare din 2021, dar funcţionează cu angajaţi pensionaţi şi curent luat de la vecini # Gândul
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare, aflat în jurisdicţia Ministerului Agriculturii, este decuplat de la utilităţi însă continuă să funcţioneze fără acreditare, cu datorii şi cu patru angajate, din care trei sunt pensionate. În urma unei anchete a celor de la Digi 24, s-a aflat că trei dintre cele patru angajate ale institutului vin […]
14:00
CCR îi strică planurile lui Bolojan. Premierul voia să crească taxele de la 1 ianuarie, dar judecătorii au stabilit termen de judecată pe 4 februarie # Gândul
Judecătorii Curții Constituționale strică planurile Guvernului, care voia să crească taxele locale și taxele auto, de la 1 ianuarie 2026. CCR a stabilit termenul de judecată pentru această lege pe data de 4 februarie, astfel că aceasta nu va putea intra în vigoare. ”Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare […]
Acum 30 minute
13:50
România își află adversara de la barajul pentru CM 2026. Tragerea la sorți, la ora 14, la Zurich, în Elveția # Gândul
România își află adversara din play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. De la ora 14:00, la sediul FIFA, de la Zurich, Elveția, se vor trage la sorți meciurile primei faze, eveniment care va stabili echipa împotriva căreia vor evolua „tricolorii”, în martie, în semifinale. Cu cine poate pica România România se află […]
13:50
A fost descoperită prima „PARCARE” din istoria omenirii. Cu ce se deplasau strămoșii noștri # Gândul
Arheologii au identificat prima „parcare” din istoria omenirii, care ne spune multe despre modalitatea prin care strămoșii noștri se deplasau. Societatea Istorică din Wisconsin a anunțat că oamenii de știință au cartografiat locația undeva în zona Madison, SUA. Este vorba de mai multe canoe antice pe care populația indigenă le-a lăsat în urmă așezate ordonat […]
Acum o oră
13:40
Alertă maximă în Indonezia, după erupția unui mare vulcan. Un nor de cenușă de doi kilometri a acoperit muntele. Sute de oameni au fost evacuați # Gândul
Autoritățile din Indonezia au anunțat cel mai înalt nivel de alertă după erupția marelui vulcan Semeru. Potrivit imaginilor din mediul online, deasupra insulei turistice Java, cerul a fost acoperit de un nor de cenușă înalt de aproximativ doi kilometri. Muntele pare să fie înghițit în totalitate de norul uriaș. Conform specialiștilor, erupția a început ieri […]
13:40
Daniel Băluţă, susţinut oficial şi de partidul fostului primar al Sectorului 3. Joi, a fost semnat protocolul de colaborare # Gândul
PUSL și PSD semnează joi un protocol privind susținerea candidaturii lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Preşedintele Partidului Umanist Social Liberal, Liviu Negoiţă şi-a retras recent candidatura din cursa pentru Bucureşti, pe motiv de „abuzuri semnificative care afectează alegerile parţiale”. După ce Cristian Popescu Piedone(PNRR) a declarat că partidul său susţine candidatura lui Daniel Băluţă(PSD) […]
13:30
Apocalipsa din privat. Peste 13.000 de firme și-au suspendat activitatea în 2025. 19.000 de români și-au pierdut deja locul de muncă # Gândul
Tot mai multe companii își închid porțile, sufocate de creșterea taxelor și de costurile operaționale. Insolvențele au crescut cu 35% iar peste 13.000 de firme și-au suspendat activitatea doar anul acesta. Consecințele sunt severe. Vorbim despre mii de angajați care rămân fără locuri de muncă, iar presiunea asupra mediului de afaceri continuă să crească, conform […]
13:20
Cea mai controversată teorie a Flaviei Groșan. Afirmațiile care au scandalizat opinia publică cu doar câteva luni înainte să moară # Gândul
Medicul pneumolog Flavia Groșan, care a încetat din viață miercuri dimineață, din cauza unei forme agresiva de cancer la plămâni, a ajuns în atenția opiniei publice, în urma declarațiilor controversate în perioada pandemiei, despre vindecarea virusului Covid-19. Cea mai scandaloasă afirmație a făcut-o anul acesta, cu doar câteva luni înainte să moară. Flavia Groșan a […]
13:20
Suntem cu un pas mai aproape de OCDE. Nicușor Dan: „România a făcut încă un pas decisiv spre aderare” # Gândul
Președintele Nicușor Dana anunțat, joi, că România se apropie decisiv de obiectivul strategic al aderării la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), după promulgarea noii legi privind consolidarea regulilor de transparență integritate în instituțiile publice. Potrivit șefului statului, actul normativ reprezintă un pas cheie în consolidarea regulilor de integritate și a responsabilității în instituțiile […]
Acum 2 ore
13:10
Fostul deputat PSD Dumitru Gherman a MURIT, la vârsta de 70 de ani, după ce s-a confruntat cu o boală incurabilă # Gândul
Dumitru Gherman, fost deputat al Partidului Social Democrat (PSD), a murit la vârsta de 70 de ani, miercuri, după ce s-a confruntat cu o boală incurabilă. Vestea morții sale a fost transmisă de către Sorin Roman, șeful APIA Bihor, coleg și prieten cu fostul politician. „Drum lin spre Ceruri bunul meu coleg și prieten (Mitru) Gherman! […]
13:00
Cu penali în funcții publice. Ionuț Cristache: „Totul e negociabil/Dintr-odată Nicușor Dan s-a băgat în penal” # Gândul
Într-o ediție transmisă live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, moderatorul a comentat alături de invitatul său Doru Bușcu, redactor-șef Cațavencii, dublul standard al puterii. Astfel, apreciază jurnalistul Gândul, tonul e dat chiar de la vârf prin intervențiile la limita Constituției ale președintelui Nicușor Dan.De altfel, chiar specialiștii în drept au avertizat că președintele […]
13:00
Nicuşor Dan îşi aruncă noul consilier în lupta pentru Capitală, de partea lui Drulă. Vlad Voiculescu: „Șocant e altceva” # Gândul
Ca să nu mai spună lumea că preşedintele îi face campanie lui Cătălin Drulă, la Capitală, Nicuşor Dan l-a aruncat în lupta electorală pe noul său consilier, fostul ministru al Sănătăţii. De numele lui Vlad Voiculescu(USR) atârnă un dosar de corupţie, încă din paerioada achiziţionării vaccinurilor din pandemie. Voiculescu sare în apărarea lui Drulă, acuzând […]
12:50
Bolojan a trimis proiectul de lege privind pensiile magistraților la CSM pentru avizare – SURSE # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a trimis în această dimineață proiectul de lege privind pensiile magistraților la Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), spun surse din sistemul judiciar pentru Gândul. Potrivit surselor, CSM nu va da în niciun caz astăzi aviz pe proiectul de lege pe pensionarea magistraților susținut de Bolojan. Aseară, Legea pensiilor magistraților a fost pusă în […]
12:50
PROCES. Cum încearcă Primăria Iași să evite o executare silită de peste 100 de milioane de lei. Cine a pus ochii pe bugetul orașului # Gândul
Proces important la Judecătoria Iași, unde se analizează un nou episod din conflictul care durează de ani între Municipiul Iași și lichidatorul judiciar al CET Iași SA. Cel mai recent, în urmă cu câteva zile, administrația locală a depus două cereri prin care cere suspendarea provizorie a executării silite și contestarea modului în care executorul […]
12:50
Armata germană se pregătește de un război urban. Batalionul de Gardă desfășoară exerciții militare la metroul din Berlin # Gândul
Batalionul de Gardă al Bundeswehr-ului desfășoară un exercițiu militar la stația de metrou Jungfernheide, de la marginea orașului Berlin, unde s-a simulat un conflict armat cu forțe neregulate. Exercițiul „Bulwark Berlin”, care durează o săptămână, include eliberarea căilor de transport, evacuarea răniților și prinderea sabotorilor, punând soldații armatei germane în situații de luptă realiste. Potrivit […]
12:50
Pachetul 3 de reformă, amânat până la finalul alegerilor locale. De ce amână Guvernul Bolojan reforma – SURSE # Gândul
Pachetul 3 de reformă a Guvernului Bolojan a fost amânat până pe 8 decembrie, după alegerile locale, confirmă surse politice. Motivele sunt multiple: odată din cauza lipsei de consens în coaliție și apoi ca tăierile salariale să nu influențeze procesul electoral. În ultima ședință a coaliției, liderii au căzut de acord pe tăierile din administrația […]
12:40
Un feribot cu 270 de persoane la bord a eșuat pe o insulă nelocuită din Coreea de Sud. Marinarul care supraveghea cârma se uita pe telefon # Gândul
Un feribot sud-coreean care transporta 267 de pasageri, călători și membri ai echipajului, a eșuat, ieri, după timonierul (marinarul însărcinat cu supravegherea cârmei n.r.) a fost distras de telefonul mobil, relatează The Independent. Nava a eșuat pe o insulă nelocuită, în largul coastei de sud-vest a țării. Toți cei 246 de pasageri și 21 de […]
12:30
Corona Brașov a câștigat prima etapă a Campionatului Național de Baschet în Fotoliu Rulant: „Imposibilul devine Posibil” (P) # Gândul
CSM Corona Brașov s-a impus în prima etapă a Campionatului Național de Baschet în Fotoliu Rulant, desfășurată, în acest weekend, la Sibiu, în Sala Transilvania. Cele șapte echipe s-au întrecut pe parcursul a trei zile, în care au avut loc 12 meciuri. Campionatul Național de Baschet în Fotoliu Rulant. „Imposibilul devine posibil. Pe Bune” Competiția […]
12:30
Dan Dungaciu: „Reacția europenilor a fost palidă față de amploarea dezvăluirilor legate de CORUPȚIA din Ucraina” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a comentat scandalul de corupție care a izbucnit în Ucraina și care îl include și pe președintele Zelenski, dar și reacția europenilor cu privire la acesta. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu susține că, în ceea ce […]
12:20
Gigi Becali, ironizat de vărul Giovani! „Uite, s-a dat cu patru, cu cinci milioane, joacă, nu joacă!” # Gândul
Giovani Becali susține că prețul cerut în vară de CFR Cluj, de peste 15 milioane de euro pentru Louis Munteanu, nu este realist și a dat exemplul lui Florinel Coman. Agentul și-a adus aminte că Gigi Becali a refuzat la un moment dat 11 milioane de euro, dar ulterior l-a vândut cu 5 în Golf. […]
12:20
PNL trebuie să dea înapoi Autorităţii Electorale 14 milioane de lei, după ce a pierdut procesul la Curtea de Apel Bucureşti # Gândul
PNL a pierdut procesul cu AEP, iar liberalii trebuie să returneze subvenții de 14 milioane de lei Procesul a fost judecat de magistraţii Curţii de Apel București şi a avut ca obiect returnarea a 14 milioane de lei din subvenție. Partidul politic poate face recurs în 15 zile, iar decizia nu este definitivă. Ştire în […]
12:20
Românul David Beckham, prins la furat în New York. Interlopul are atâtea pseudonime încât polițiștii nici nu-i cunosc numele real # Gândul
Un român căutat la nivel internațional a reușit să obțină un permis de conducere în statul New York și l-a folosit pentru a comite un jaf de bijuterii, folosind numele celebrului fotbalist britanic David Beckham. Cetățeanul român a trecut ilegal granița din Mexic în SUA în 2022, face parte dintr-o rețea de criminalitate organizată și […]
Acum 4 ore
12:10
Armata israeliană a anunțat că a lovit clădiri din sudul Libanului, după ce a avertizat locuitorii din două sate să evacueze zona înainte de atacurile sale. IDF a transmis că țintele sale au fost situri ale organizației șiite Hezbollah. Două sate, atacate Agenția oficială de presă libaneză ANI a confirmat două atacuri aeriene în sate […]
12:00
Noi dezvăluiri din planul de pace al lui Trump pe Ucraina: Kievul – lăsat în afara NATO, fără trupe de menținere a păcii. Rușii plătesc „bani pentru pământ” # Gândul
Presa internațională dezvăluie tot mai multe detalii din planul de pace a lui Trump pentru Ucraina. Potrivit jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, Kievul ar trebui să renunțe la aderarea la NATO pentru câțiva ani și este interzisă, de asemenea, desfăurarea de forțe de menținere a păcii străine în interiorul țării. Conform sursei citate, […]
11:50
Temele de vacanță devin opționale. Timpul zilnic alocat temelor obligatori, pe grupe de vârstă # Gândul
Noul proiect de ordin al Ministerului Educației aduce reguli mai ferme pentru profesori și directori. Documentul introduce și un sistem anual de feedback din partea elevilor și părinților, pentru a face școala mai eficientă și mai apropiată de nevoile lor. Proiectul schimbă radical modul în care sunt privite temele din vacanțe. Elevii nu vor mai avea […]
11:50
Gigi Netoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 19 noiembrie 2025, critică dur măsurile de restructurare și disponibilizările din România, considerând că acestea reprezintă o mare greșeală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu susține că în țară există proiecte mici cu utilaje nefolosite și muncitori aflați în șomaj tehnic, fapt ce indică […]
11:50
Controversatul Horațiu Potra, în drum spre România. Mercenarul lui Georgescu este adus din Dubai # Gândul
Mercenarul Horațiu Potra este adus – joi, 20 noiembrie 2025 – în România, au declarat surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul. Implicat în dosarele lui Călin Georgescu – fost candidat la Președinția României -, Horațiu Potra a fost localizat, inițial, în Emiratele Arabe Unite/Dubai și a declarat, la un moment dat, că dorește să revină […]
11:40
ANAF îl dă în judecată pe Iohannis şi îi cere „plata despăgubirilor”: „Având în vedere că pârâţii au refuzat plata voluntară” # Gândul
ANAF deschide acţiune în instanță la Tribunalul Sibiu şi înregistrează o premieră prin faptul că obligă un fost preşedinte al României „la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.” „Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acţiune prin care solicită obligarea […]
11:30
Drulă pozează în victima sondajelor și insinuează că ar fi trucate de adversarii politici. În ultima cercetare, candidatul USR e pe locul 4 # Gândul
„Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta” scrie, joi, candidatul USR la Primăria Capitalei. Mesajul îi este adresat lui Ciprian Ciucu, cel desemnat de liberali să aducă victoria în cursa pentru Bucureşti. “‹Te vom omorî cu sondajele›. Asta mi-au transmis acum o lună când s-a decis organizarea alegerilor”, scrie Cătălin Drulă pe facebook că […]
11:30
Noi dezvăluiri despre planul de pace al lui Trump pe Ucraina: Kievul nu va adera la NATO, nu vor exista trupe de menținere a păcii. Rusia va plăti chirie pentru Donbas # Gândul
Presa internațională dezvăluie tot mai multe detalii din planul de pace a lui Trump pentru Ucraina. Potrivit jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, Kievul ar trebui să renunțe la aderarea la NATO pentru câțiva ani și este interzisă, de asemenea, desfăurarea de forțe de menținere a păcii străine în interiorul țării. Conform sursei citate, […]
11:30
Gigi Becali vrea 20 de milioane de euro. Latifundiarul din Pipera anunță ce planuri are cu FCSB: „Nu vreau să muncesc ca prostul la 67 de ani” # Gândul
După un început de sezon dezastruos, cu rezultate departe de așteptările fanilor, Gigi Becali vorbește cât se poate de sincer despre planurile pe care le are cu FCSB. Iar când vine vorba de analizat viitorul, la omul de afaceri contează încasările financiare pe care clubul le poate genera. Din acest motiv, pentru Becali, următoarele meciuri, […]
11:30
Cât a dat această româncă pe un kurtoș colac, la Târgul de Crăciun din Craiova. Oamenii sunt revoltați # Gândul
Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile vineri seară, 14 noiembrie 2025. Cei prezenți încă din primele momente ale deschiderii au putut fi martori la un real spectacol colorat, cu zăpadă artificială și mii de luminițe și decorațiuni. Până acum sute de mii de români au trecut pe la tarabe. Mulți dintre ei, […]
11:20
Ion Cristoiu: Vasta operațiune americană „Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur” # Gândul
Ion Cristoiu a pregătit o nouă pastilă video, în care vorbește despre „vasta operațiune americană «Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur»”… Știre în curs de actualizare…
11:20
Alertă la granița României. Un camion încărcat cu ARMAMENT, oprit la Vama Albița. Transportul urma să ajungă într-o zonă de război # Gândul
Alertă majoră la frontiera României. Un camion despre care există suspiciuni că transporta armament sau componente de armament a fost oprit în noaptea de miercuri spre joi la Vama Albița. Incidentul a avut loc în jurul orei 01:30, când un cetățean din Republica Moldova a ajuns la punctul de trecere a frontierei cu un camion […]
11:20
Gigi Nețoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 19 noiembrie 2025, a vorbit despre legătura sa de familie cu Nadia Comăneci, mama ei și fratele ei Adrian. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu a spus că a avut o relație specială de familie cu Nadia încă din 1987, subliniind că nu a fost […]
11:20
Drulă se plânge că este „lovit” de adversarii politici cu sondaje: „Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta” # Gândul
„Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta” scrie, joi, candidatul USR la Primăria Capitalei. Mesajul îi este adresat lui Ciprian Ciucu, cel desemnat de liberali să aducă victoria în cursa pentru Bucureşti. “‹Te vom omorî cu sondajele›. Asta mi-au transmis acum o lună când s-a decis organizarea alegerilor”, scrie Cătălin Drulă pe facebook că […]
11:10
Noi vești de la meteorologi. ANM anunță, pentru Gândul: Vremea se schimbă radical în următoarea perioadă # Gândul
Dimineață rece de noiembrie, în București și în țară, iar meteorologii au emis și coduri galbene de ceață pentru mai multe localități din județele Botoșani, Sibiu și Constanța. Totuși, față de ziua precedentă, temperaturile au crescut ușor, astfel că temperatura cea mai scăzută din România a fost de minus un grad Celsius, la Iezer și […]
11:10
Bolojan aprobă în ședința de Guvern OUG-ul pentru programul SAFE. Pe agendă – lista companiilor de stat care intră în lichidare # Gândul
A început ședința de Guvern – o ședință crucială în care sunt discutate subiectele emergente ale Executivului. Pe ordinea de zi avem aprobarea OUG-ului pentru programul SAFE. Tot azi, din spusele premierului, ar trebui aprobate proiectul de lege pe pensiile magistraților și lista cu companiile de stat care vor intra în lichidare. Aseară, Legea pensiilor […]
11:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.365. Schimb de lovituri: rafinărie de petrol din Riazan, lovită cu drone, rușii au ripostat atacând orașul Ternopil # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 20 noiembrie 2025, în a 1.365-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. O rafinărie din regiunea Riazan ar fi fost lovită într-un atac cu drone în noaptea de miercuri spre joi, potrivit relatărilor localnicilor, autoritățile confirmând doar existența atacului și izbucnirea unui incendiu provocat de resturi căzute. […]
11:00
Părinții fetiței de doi ani, care a murit în urma unei anestezii la clinica din București, sunt audiați astăzi # Gândul
Părinţii fetiţei de 2 ani care a murit în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală sunt audiaţi joi. Mama și tatăl copilei sunt aşteptaţi la ora 10.00 la audieri la Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, transmite News.ro. Fetiţa de doi ani a murit în 13 noiembrie, la o […]
10:50
Bulă se întoarce de la școală cu un zâmbet larg. Bulă se întoarce de la școală cu un zâmbet larg. Mama îl întreabă: – Bulă, de ce ești așa fericit? – Păi, mama, am fost singurul din clasă care a știut unde se află Munții Alpi. – Bravo! Și unde se află? – În clasă, […]
10:50
Scandal provocat de liceenii care au scris o cronică la „Cravata galbenă”. Ce le-au cerut producătorii filmului # Gândul
Liceenii de la Alecart au mers la filmul „Cravata galbenă”, o peliculă hollywoodiană care vorbeşte despre viaţa şi activitatea dirijorală a lui Sergiu Celibidache. Producţia de 20 de milioane de euro se simte ameninţată de o revistă de liceu, în urma unei cronici pe care redactorul şef adjunct al publicaţiei, Maria Oglinzanu, a publicat-o după […]
10:50
Zi decisivă pentru Mario Iorgulescu. ÎCCJ analizează recursul procurorilor, care cer REJUDECAREA condamnării la 8 ani de închisoare # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție analizează joi recursul în casație depus de procurori în dosarul lui Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, în urma accidentului mortal produs în 2019. Miza este uriașă întrucât instanța poate menține condamnarea, sau poate redeschide procesul și rejudeca faptele, în funcție de argumentele […]
10:40
Zodia care riscă să piardă TOT pe final de noiembrie 2025. Mihai Voropchievici: „Problemele izbucnesc ca un vulcan” # Gândul
Se anunță o perioadă cum rar ne este dat să vedem. Majoritatea zodiilor primesc pe ultima sută de metri șansele la care visau. Sunt câteva zodii vedetă care vor simți din plin norocul divin, dar și norocul adus de rune. Mihai Voropchievici atrage atenția zodiilor cu previziuni pozitive să nu se lase furate de noroc […]
10:30
Sondaj INSCOP. Băluţă şi Ciucu în fruntea cursei pentru Primăria Capitalei. Cum arată tot clasamentul # Gândul
Potrivit celui mai nou sondaj INSCOP, candidatul USR la alegerile parţiale de la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, pierde tot mai mul teren în faţa candidaţilor PNL-Ciprian Ciucu, PSD-Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu(independentă susţinută de AUR şi PNŢCD). În timp ce Anca Alexandrescu, susţinută de AUR şi PNŢCD, câştigă teren pe zi ce trece, Cătălin Drulă […]
10:30
Un atac al armatei israeliene a ucis 27 de persoane în Fâșia Gaza. Cea mai sângeroasă ofensivă de la încheierea armistițiului # Gândul
Raidurile armatei israeliene asupra Fâșiei Gaza a ucis 27 de persoane miercuri, potrivit autorităţilor locale. Israelul şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas se acuză reciproc de încălcarea farmistițiului. Israelul a efectuat miercuri şi atacuri aeriene în sudul Libanului, după ce a lansat apeluri la evacuare. Armata israeliană a declarat că ţinteşte mişcarea islamistă Hezbollah, pe care […]
10:20
Trump îl primește, vineri, 21 noiembrie, la Casa Albă pe Zohran Mamdani, primarul ales al NEW YORKULUI. Dezvăluirea care schimbă datele întâlnirii # Gândul
După mai multe luni de conflict, în care s-au atacat reciproc, de la distanță, Donald Trump și primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, se întâlnesc față în față. Președintele Americii a anunțat că se va întâlni vineri, în Biroul Oval de la Casa Albă, cu Mamdani, pregătind scena unei confruntări directe între doi adversari […]
10:20
În cursa pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă(USR) suflă greu în urma lui Ciprian Ciucu(PNL) şi Daniel Băluţă(PSD) # Gândul
Potrivit celui mai nou sondaj INSCOP, candidatul USR la alagerile parţiale de la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, abia se mai ţine după candidaţii PNL-Ciprian Ciucu şi PSD-Daniel Băluţă. În timp ce Anca Alexandrescu, susţinută de AUR şi PNŢCD, câştigă teren pe zi ce trece, Cătălin Drulă se distanţează pe zi ce trece de grupul celor […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.