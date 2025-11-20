CCR îi strică planurile lui Bolojan. Premierul voia să crească taxele de la 1 ianuarie, dar judecătorii au stabilit termen de judecată pe 4 februarie

11:30

După un început de sezon dezastruos, cu rezultate departe de așteptările fanilor, Gigi Becali vorbește cât se poate de sincer despre planurile pe care le are cu FCSB. Iar când vine vorba de analizat viitorul, la omul de afaceri contează încasările financiare pe care clubul le poate genera. Din acest motiv, pentru Becali, următoarele meciuri, […]