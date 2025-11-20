Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salari
Primanews.ro, 20 noiembrie 2025 14:00
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salari
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 5 minute
14:10
Mercenarul Potra şi fiul lui sunt aduşi în ţară din Dubai
Acum 15 minute
14:00
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salari # Primanews.ro
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salari
Acum 2 ore
13:00
Bulgaria ratifică acordul cu România pentru proiectul FAST Danube 2
12:40
VIDEO. Daniel Băluţă: „Candidez pentru un oraş în care costul vieţii scade şi calitatea vieţii creşte” # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă: „Candidez pentru un oraş în care costul vieţii scade şi calitatea vieţii creşte”
12:40
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis: Fostul preşedinte, obligat să plătească despăgubiri de aproape un milion de euro # Primanews.ro
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis: Fostul preşedinte, obligat să plătească despăgubiri de aproape un milion de euro
Acum 4 ore
12:00
Reuniune CAE de la Bruxelles. Miniştrii de externe ai UE discută Ucraina, Orientul Mijlociu şi crizele din Africa # Primanews.ro
Reuniune CAE de la Bruxelles. Miniştrii de externe ai UE discută Ucraina, Orientul Mijlociu şi crizele din Africa
11:00
Doliu naţional în R. Moldova de ziua funeraliilor lui Ilie Ilaşcu
10:20
Trump validează planul de pace pentru Ucraina negociat în cerc restrâns. Cine sunt arhitecţii şi cum a reacţionat Ucraina # Primanews.ro
Trump validează planul de pace pentru Ucraina negociat în cerc restrâns. Cine sunt arhitecţii şi cum a reacţionat Ucraina
Acum 6 ore
10:00
Şedinţă la Palatul Victoria. Guvernul discută proiectul de OUG pentru Instrumentul de finanţare SAFE # Primanews.ro
Şedinţă la Palatul Victoria. Guvernul discută proiectul de OUG pentru Instrumentul de finanţare SAFE
10:00
România află azi cu cine va juca barajul pentru Mondial
09:50
SURSE. Lovitură pentru Kiev. Principalul aliat al Ucrainei din administraţia Trump şi-a anunţat plecarea # Primanews.ro
SURSE. Lovitură pentru Kiev. Principalul aliat al Ucrainei din administraţia Trump şi-a anunţat plecarea
09:10
România are în continuare cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană
09:10
China a depăşit SUA şi a devenit principalul partener comercial al Germaniei
09:00
Comisia Europeană propune crearea unui ”Schengen militar” până în 2027
09:00
SUA vor blocarea livrărilor de gaze azere către Ucraina prin Grecia
08:50
Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern # Primanews.ro
Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern
08:50
Ce prevede noul plan de pace al SUA în Ucraina
Acum 24 ore
23:20
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: „Faptul că s-a majorat la 15% partea contributivă din pensie ar creşte şansele să treacă de CCR” # Primanews.ro
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: „Faptul că s-a majorat la 15% partea contributivă din pensie ar creşte şansele să treacă de CCR”
23:10
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: Faptul ca s-a majorat la 15% ar creşte şansele să treacă de CCR # Primanews.ro
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: Faptul ca s-a majorat la 15% ar creşte şansele să treacă de CCR
23:10
Ilie Bolojan susţine că „măsurile de redresare funcţionează” şi că România „e pe calea cea bună”. Deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026 # Primanews.ro
Ilie Bolojan susţine că „măsurile de redresare funcţionează” şi că România „e pe calea cea bună”. Deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026
23:00
Reforma pensiilor speciale intră în linie dreaptă: Proiectul a fost publicat. Guvernul cere avizarea rapidă a CSM # Primanews.ro
Reforma pensiilor speciale intră în linie dreaptă: Proiectul a fost publicat. Guvernul cere avizarea rapidă a CSM
22:50
Armistiţiul, zguduit de noi violenţe: Israelul loveşte Hamas în Gaza după ce acuză „încălcări”, iar Apărarea Civilă raportează 11 morţi # Primanews.ro
Armistiţiul, zguduit de noi violenţe: Israelul loveşte Hamas în Gaza după ce acuză „încălcări”, iar Apărarea Civilă raportează 11 morţi
21:40
(P) ATAC, primul hipermarket discount din Oradea se deschide joi, 20 noiembrie
20:20
VIDEO. Daniel Băluţă şi-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „Ştiu să construiesc, nu să spun poveşti”. Firea şi Grindeanu îl validează ca „omul de care Bucureştiul are nevoie” # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă şi-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „Ştiu să construiesc, nu să spun poveşti”. Firea şi Grindeanu îl validează ca „omul de care Bucureştiul are nevoie”
20:20
Reforma pensiilor speciale intră în linie dreaptă: Guvernul publică proiectul şi cere avizarea rapidă a CSM # Primanews.ro
Reforma pensiilor speciale intră în linie dreaptă: Guvernul publică proiectul şi cere avizarea rapidă a CSM
16:30
Grindeanu: Nu e nevoie să tăiem salariile profesorilor, medicilor sau cadrelor militare. Cele 10 miliarde pot fi economisite şi în alt mod # Primanews.ro
Grindeanu: Nu e nevoie să tăiem salariile profesorilor, medicilor sau cadrelor militare. Cele 10 miliarde pot fi economisite şi în alt mod
16:20
Parlamentele de la Bucureşti şi Chişinău au semnat o Declaraţie privind susţinerea parcursului european al R. Moldova # Primanews.ro
Parlamentele de la Bucureşti şi Chişinău au semnat o Declaraţie privind susţinerea parcursului european al R. Moldova
16:10
Ionuţ Stroe, despre Legea Novak: Riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiar # Primanews.ro
Ionuţ Stroe, despre Legea Novak: Riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiar
16:10
Şi mai mult Big Brother. Senatul autorizează poliţiştii locali să folosească bodycam în exercitarea atribuţiilor # Primanews.ro
Şi mai mult Big Brother. Senatul autorizează poliţiştii locali să folosească bodycam în exercitarea atribuţiilor
16:00
CSM respinge şi noua variantă privind pensiile magistraţilor: Noi am spus 65 % din brut, ca ceilalţi funcţionari cu pensii de serviciu # Primanews.ro
CSM respinge şi noua variantă privind pensiile magistraţilor: Noi am spus 65 % din brut, ca ceilalţi funcţionari cu pensii de serviciu
16:00
Sorin Grindeanu, după şedinţa conducerii partidului: PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar. Votul a fost unanim # Primanews.ro
Sorin Grindeanu, după şedinţa conducerii partidului: PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar. Votul a fost unanim
15:50
Cinemaraton Plus, mai mult decât film, două canale, o singură pasiune: filmul românesc # Primanews.ro
Cinemaraton Plus, mai mult decât film, două canale, o singură pasiune: filmul românesc
15:50
Reforma administraţiei începe de la salarii: Bolojan explică planul guvernului
Ieri
13:10
Fico solicită NATO să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei
13:00
Proiectul prin care actele prezentate în copie să fie conformate cu originalul şi prin semnătură electronică, adoptat de Camera Deputaţilor # Primanews.ro
Proiectul prin care actele prezentate în copie să fie conformate cu originalul şi prin semnătură electronică, adoptat de Camera Deputaţilor
12:50
O dronă a intrat în spaţiul aerian al României
12:50
Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,27% pe an
12:40
ULTIMA ORĂ. Legea Novak a fost adoptată la Cameră. Cluburile vor trebui să respecte o cotă de 40% a sportivilor români în competiţiile naţionale # Primanews.ro
ULTIMA ORĂ. Legea Novak a fost adoptată la Cameră. Cluburile vor trebui să respecte o cotă de 40% a sportivilor români în competiţiile naţionale
12:30
JD Vance a fost condamnat la doi ani de închisoare
12:30
SUA şi Rusia au elaborat un nou plan de pace pentru Ucraina
12:10
Ungaria interzice producţia şi vânzarea de carne cultivată în laborator
07:30
Cumul pensie–salariu, schimbat radical: medicii, profesorii şi toţi bugetarii vizaţi de noua lege. Manole: „Nu sunt ministrul concedierilor” # Primanews.ro
Cumul pensie–salariu, schimbat radical: medicii, profesorii şi toţi bugetarii vizaţi de noua lege. Manole: „Nu sunt ministrul concedierilor”
00:20
VIDEO. Irimie Popa, despre creşterea taxelor şi impozitelor: Suntem singura ţară care de 36 de ani face reformă după reformă şi tot nu am ajuns la capătul reformării # Primanews.ro
VIDEO. Irimie Popa, despre creşterea taxelor şi impozitelor: Suntem singura ţară care de 36 de ani face reformă după reformă şi tot nu am ajuns la capătul reformării
00:20
Marcel Ciolacu: Cum să nu fie bani de pensii şi salarii? Că sunt bugetate. De unde-ai scos mizeria asta?/ Deci ca să sperie lumea şi să justifice lipsa unui plan economic # Primanews.ro
Marcel Ciolacu: Cum să nu fie bani de pensii şi salarii? Că sunt bugetate. De unde-ai scos mizeria asta?/ Deci ca să sperie lumea şi să justifice lipsa unui plan economic
00:00
VIDEO. Văcaru (PSD): Persoana care cumulează şi pensia şi salariul va trebui să aleagă dacă va rămâne cu 15% din pensie plus salariul pe care îl obţine la locul de muncă, până la 70 de ani # Primanews.ro
VIDEO. Văcaru (PSD): Persoana care cumulează şi pensia şi salariul va trebui să aleagă dacă va rămâne cu 15% din pensie plus salariul pe care îl obţine la locul de muncă, până la 70 de ani
18 noiembrie 2025
23:40
Tricolorii joacă ultimul meci din acest an, cu San Marino, la Ploieşti
20:10
Ludovic Orban, primele explicaţii după plecarea de la Cotroceni: „Despărţirea e din iniţiativa preşedintelui. Eu nu am nicio datorie faţă de el” # Primanews.ro
Ludovic Orban, primele explicaţii după plecarea de la Cotroceni: „Despărţirea e din iniţiativa preşedintelui. Eu nu am nicio datorie faţă de el”
17:30
Sorin Grindeanu, despre reforma administraţiei: De principiu, s-a discutat cu reducerea cheltuielilor de 10% # Primanews.ro
Sorin Grindeanu, despre reforma administraţiei: De principiu, s-a discutat cu reducerea cheltuielilor de 10%
17:30
VIDEO. Ucraina contraatacă pe frontul energetic: Mari termocentrale lovite în Doneţk-ul ocupat de ruşi. Sute de mii de locuitori rămaşi fără curent electric # Primanews.ro
VIDEO. Ucraina contraatacă pe frontul energetic: Mari termocentrale lovite în Doneţk-ul ocupat de ruşi. Sute de mii de locuitori rămaşi fără curent electric
17:30
Parlamentarii au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Ilie Ilaşcu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.