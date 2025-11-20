CCR mută în decembrie dezbaterea legii care aduce taxe locale mai mari, la cererea Guvernului

Primanews.ro, 20 noiembrie 2025 19:40

CCR mută în decembrie dezbaterea legii care aduce taxe locale mai mari, la cererea Guvernului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 10 minute
19:50
VIDEO LIVE. Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru Primăria Capitalei: „Bucureştiul pus la punct” - oraş-parc, centură verde, consolidări masive şi cel mai amplu program de siguranţă urbană Primanews.ro
VIDEO LIVE. Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru Primăria Capitalei: „Bucureştiul pus la punct” - oraş-parc, centură verde, consolidări masive şi cel mai amplu program de siguranţă urbană
Acum 30 minute
19:40
UPDATE. Horaţiu Potra a fost adus în ţară, sub escortă. Prima reacţie a mercenarului Primanews.ro
UPDATE. Horaţiu Potra a fost adus în ţară, sub escortă. Prima reacţie a mercenarului
19:40
CCR mută în decembrie dezbaterea legii care aduce taxe locale mai mari, la cererea Guvernului Primanews.ro
CCR mută în decembrie dezbaterea legii care aduce taxe locale mai mari, la cererea Guvernului
19:30
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia Primanews.ro
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia
Acum 4 ore
17:40
Anunţul CSM după ce a primit de la Guvern noul proiect privind pensiile magistraţilor Primanews.ro
Anunţul CSM după ce a primit de la Guvern noul proiect privind pensiile magistraţilor
17:30
UPDATE. Horaţiu Potra a fost adus în România din Dubai. Mercenarul, sub escorta poliţiei Primanews.ro
UPDATE. Horaţiu Potra a fost adus în România din Dubai. Mercenarul, sub escorta poliţiei
17:20
VIDEO. Melania Trump avertizează soldaţii americani: „Vine era roboţilor” Primanews.ro
VIDEO. Melania Trump avertizează soldaţii americani: „Vine era roboţilor”
17:10
VIDEO. Vladimir Putin, faţă în faţă cu un robot umanoid care îi dansează Primanews.ro
VIDEO. Vladimir Putin, faţă în faţă cu un robot umanoid care îi dansează
17:00
UE vrea să reducă reglementările AI la presiunea giganţilor tech Primanews.ro
UE vrea să reducă reglementările AI la presiunea giganţilor tech
16:00
De la alei la pixeli. Bellu devine cel mai mare proiect de turism funerar digital din România Primanews.ro
De la alei la pixeli. Bellu devine cel mai mare proiect de turism funerar digital din România
Acum 6 ore
15:10
UPDATE - România şi-a aflat adversara din barajul pentru Campionatul Mondial! Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro Primanews.ro
UPDATE - România şi-a aflat adversara din barajul pentru Campionatul Mondial! Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
15:00
Trump a promulgat legea care obligă administraţia sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein Primanews.ro
Trump a promulgat legea care obligă administraţia sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein
14:20
Guvernul trimite azi la CSM legea pensiilor magistraţilor. Care sunt scenariile pentru ca România să nu piardă 231 milioane de euro Primanews.ro
Guvernul trimite azi la CSM legea pensiilor magistraţilor. Care sunt scenariile pentru ca România să nu piardă 231 milioane de euro
14:20
România află acum cu cine va juca la barajul pentru CM. Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro Primanews.ro
România află acum cu cine va juca la barajul pentru CM. Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
14:10
Mercenarul Potra şi fiul lui sunt aduşi în ţară din Dubai Primanews.ro
Mercenarul Potra şi fiul lui sunt aduşi în ţară din Dubai
14:00
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salari Primanews.ro
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salari
Acum 8 ore
13:00
Bulgaria ratifică acordul cu România pentru proiectul FAST Danube 2 Primanews.ro
Bulgaria ratifică acordul cu România pentru proiectul FAST Danube 2
12:40
VIDEO. Daniel Băluţă: „Candidez pentru un oraş în care costul vieţii scade şi calitatea vieţii creşte” Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă: „Candidez pentru un oraş în care costul vieţii scade şi calitatea vieţii creşte”
12:40
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis: Fostul preşedinte, obligat să plătească despăgubiri de aproape un milion de euro Primanews.ro
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis: Fostul preşedinte, obligat să plătească despăgubiri de aproape un milion de euro
12:00
Reuniune CAE de la Bruxelles. Miniştrii de externe ai UE discută Ucraina, Orientul Mijlociu şi crizele din Africa Primanews.ro
Reuniune CAE de la Bruxelles. Miniştrii de externe ai UE discută Ucraina, Orientul Mijlociu şi crizele din Africa
Acum 12 ore
11:00
Doliu naţional în R. Moldova de ziua funeraliilor lui Ilie Ilaşcu Primanews.ro
Doliu naţional în R. Moldova de ziua funeraliilor lui Ilie Ilaşcu
10:20
Trump validează planul de pace pentru Ucraina negociat în cerc restrâns. Cine sunt arhitecţii şi cum a reacţionat Ucraina Primanews.ro
Trump validează planul de pace pentru Ucraina negociat în cerc restrâns. Cine sunt arhitecţii şi cum a reacţionat Ucraina
10:00
Şedinţă la Palatul Victoria. Guvernul discută proiectul de OUG pentru Instrumentul de finanţare SAFE Primanews.ro
Şedinţă la Palatul Victoria. Guvernul discută proiectul de OUG pentru Instrumentul de finanţare SAFE
10:00
România află azi cu cine va juca barajul pentru Mondial Primanews.ro
România află azi cu cine va juca barajul pentru Mondial
09:50
SURSE. Lovitură pentru Kiev. Principalul aliat al Ucrainei din administraţia Trump şi-a anunţat plecarea Primanews.ro
SURSE. Lovitură pentru Kiev. Principalul aliat al Ucrainei din administraţia Trump şi-a anunţat plecarea
09:10
România are în continuare cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană Primanews.ro
România are în continuare cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană
09:10
China a depăşit SUA şi a devenit principalul partener comercial al Germaniei Primanews.ro
China a depăşit SUA şi a devenit principalul partener comercial al Germaniei
09:00
Comisia Europeană propune crearea unui ”Schengen militar” până în 2027 Primanews.ro
Comisia Europeană propune crearea unui ”Schengen militar” până în 2027
09:00
SUA vor blocarea livrărilor de gaze azere către Ucraina prin Grecia Primanews.ro
SUA vor blocarea livrărilor de gaze azere către Ucraina prin Grecia
08:50
Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern Primanews.ro
Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern
08:50
Ce prevede noul plan de pace al SUA în Ucraina Primanews.ro
Ce prevede noul plan de pace al SUA în Ucraina
Acum 24 ore
23:20
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: „Faptul că s-a majorat la 15% partea contributivă din pensie ar creşte şansele să treacă de CCR” Primanews.ro
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: „Faptul că s-a majorat la 15% partea contributivă din pensie ar creşte şansele să treacă de CCR”
23:10
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: Faptul ca s-a majorat la 15% ar creşte şansele să treacă de CCR Primanews.ro
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: Faptul ca s-a majorat la 15% ar creşte şansele să treacă de CCR
23:10
Ilie Bolojan susţine că „măsurile de redresare funcţionează” şi că România „e pe calea cea bună”. Deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026 Primanews.ro
Ilie Bolojan susţine că „măsurile de redresare funcţionează” şi că România „e pe calea cea bună”. Deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026
23:00
Reforma pensiilor speciale intră în linie dreaptă: Proiectul a fost publicat. Guvernul cere avizarea rapidă a CSM Primanews.ro
Reforma pensiilor speciale intră în linie dreaptă: Proiectul a fost publicat. Guvernul cere avizarea rapidă a CSM
22:50
Armistiţiul, zguduit de noi violenţe: Israelul loveşte Hamas în Gaza după ce acuză „încălcări”, iar Apărarea Civilă raportează 11 morţi Primanews.ro
Armistiţiul, zguduit de noi violenţe: Israelul loveşte Hamas în Gaza după ce acuză „încălcări”, iar Apărarea Civilă raportează 11 morţi
21:40
(P) ATAC, primul hipermarket discount din Oradea se deschide joi, 20 noiembrie Primanews.ro
(P) ATAC, primul hipermarket discount din Oradea se deschide joi, 20 noiembrie
20:20
VIDEO. Daniel Băluţă şi-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „Ştiu să construiesc, nu să spun poveşti”. Firea şi Grindeanu îl validează ca „omul de care Bucureştiul are nevoie” Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă şi-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „Ştiu să construiesc, nu să spun poveşti”. Firea şi Grindeanu îl validează ca „omul de care Bucureştiul are nevoie”
20:20
Reforma pensiilor speciale intră în linie dreaptă: Guvernul publică proiectul şi cere avizarea rapidă a CSM Primanews.ro
Reforma pensiilor speciale intră în linie dreaptă: Guvernul publică proiectul şi cere avizarea rapidă a CSM
Ieri
16:30
Grindeanu: Nu e nevoie să tăiem salariile profesorilor, medicilor sau cadrelor militare. Cele 10 miliarde pot fi economisite şi în alt mod Primanews.ro
Grindeanu: Nu e nevoie să tăiem salariile profesorilor, medicilor sau cadrelor militare. Cele 10 miliarde pot fi economisite şi în alt mod
16:20
Parlamentele de la Bucureşti şi Chişinău au semnat o Declaraţie privind susţinerea parcursului european al R. Moldova Primanews.ro
Parlamentele de la Bucureşti şi Chişinău au semnat o Declaraţie privind susţinerea parcursului european al R. Moldova
16:10
Ionuţ Stroe, despre Legea Novak: Riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiar Primanews.ro
Ionuţ Stroe, despre Legea Novak: Riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiar
16:10
Şi mai mult Big Brother. Senatul autorizează poliţiştii locali să folosească bodycam în exercitarea atribuţiilor Primanews.ro
Şi mai mult Big Brother. Senatul autorizează poliţiştii locali să folosească bodycam în exercitarea atribuţiilor
16:00
CSM respinge şi noua variantă privind pensiile magistraţilor: Noi am spus 65 % din brut, ca ceilalţi funcţionari cu pensii de serviciu Primanews.ro
CSM respinge şi noua variantă privind pensiile magistraţilor: Noi am spus 65 % din brut, ca ceilalţi funcţionari cu pensii de serviciu
16:00
Sorin Grindeanu, după şedinţa conducerii partidului: PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar. Votul a fost unanim Primanews.ro
Sorin Grindeanu, după şedinţa conducerii partidului: PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar. Votul a fost unanim
15:50
Cinemaraton Plus, mai mult decât film, două canale, o singură pasiune: filmul românesc Primanews.ro
Cinemaraton Plus, mai mult decât film, două canale, o singură pasiune: filmul românesc
15:50
Reforma administraţiei începe de la salarii: Bolojan explică planul guvernului Primanews.ro
Reforma administraţiei începe de la salarii: Bolojan explică planul guvernului
13:10
Fico solicită NATO să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei Primanews.ro
Fico solicită NATO să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei
13:00
Proiectul prin care actele prezentate în copie să fie conformate cu originalul şi prin semnătură electronică, adoptat de Camera Deputaţilor Primanews.ro
Proiectul prin care actele prezentate în copie să fie conformate cu originalul şi prin semnătură electronică, adoptat de Camera Deputaţilor
12:50
O dronă a intrat în spaţiul aerian al României Primanews.ro
O dronă a intrat în spaţiul aerian al României
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.