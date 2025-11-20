Marte în Săgetător: Zodiile care revin în forță până pe 15 decembrie 2025
Jurnalul.ro, 20 noiembrie 2025 15:10
Dacă simți că în ultima perioadă viața a mers împotriva ta, nu ești singurul. Relații complicate, tensiuni la job, planuri date peste cap – ultimele săptămâni au fost un haos pentru multe semne zodiacale.
• • •
Acum 5 minute
15:20
Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Richard Abou Zaki i-a dat aseară cuțitul de aur lui Luca Zvaleni # Jurnalul.ro
Seară memorabilă la Chefi la cuțite: ediția de ieri, care a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor atât la nivel comercial, cât și urban și național, a fost încărcată de emoții și adrenalină, culminând cu momentul spectaculos în care concurentul Luca Zvaleni a ales cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, având pe masa juraților încă două cuțite oferite. Lupta pentru amuletă a fost, de asemenea, intensă: desfășurată la poalele Castelului Bran, i-a adus victoria lui Chef Orlando Zaharia.
Acum 15 minute
15:10
Acum 30 minute
15:00
Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Zurich.
Acum o oră
14:50
Guvernul respinge ideea unor tăieri salariale. Reducerea de 10% vizează bugetele de personal, nu veniturile angajaților # Jurnalul.ro
Guvernul dezminte tăierea salariilor cu 10% și anunță că ministerele vor decide individual cum reduc cheltuielile de personal. Lămuriri și privind cumulul pensie–salariu și impactul asupra sănătății și educației.
14:50
24 de ore de chin în camera de gardă - Mini-serie cutremurătoare la Observator 17. Reacția ministrului Sănătății la vederea imaginilor # Jurnalul.ro
Sănătatea din România se zbate în stare critică. În spitalele de stat, medicii ajung să lucreze până la 24 de ore fără nicio clipă de odihnă, iar pe holuri, pacienții așteaptă ore întregi pentru o consultație.
14:40
Un candidat care s-a retras din cursa electorală le cere bucureștenilor să-l voteze pe Daniel Băluță # Jurnalul.ro
Un candidat care s-a retras din cursa electorală le cere bucureștenilor să-l voteze pe Daniel Băluță. Este vorba despre Liviu Negoiță, fostul candidat susținut de PUSL.
14:30
Joc emblematic al cazinourilor de pretutindeni, ruleta are la bază un mecanism care ilustrează norocul pur, fără posibilitatea de a influența în vreun fel rezultatele. În era digitală, jucătorii caută însă metode prin care să folosească tehnologia, mai ales inteligența artificială, pentru a aborda jocul într-un mod mai avantajos pentru calitatea experienței de gambling.
14:30
Gastronomia a devenit sursă de inspirație și în lumea jocurilor de cazinou! Tema este de fapt prezentă în cultura modernă în numeroase medii, de la emisiuni de televiziune de tip reality, la filme de cinema și streaming plus jocuri video pentru PC-uri și dispozitive mobile. În mediul casino, pofta pentru preparate culinare se împletește astfel, la sloturi, cu pofta de joc.
Acum 2 ore
14:20
Alegerea dintre Skoda Superb şi modelele Cupra devine simplă abia după ce înţelegi filosofia fiecărei mărci. La prima vedere, ambele par opţiuni moderne, bine echipate, premium. În realitate, sunt construite pentru tipuri de utilizatori foarte diferiţi. Superb înclină spre confort, spaţiu şi echilibru. Cupra spre sportivitate, personalitate şi tehnologie cu accente ferme.
14:20
Ungaria cere oprirea sprijinului financiar acordat Ucrainei pe fondul scandalului de corupție # Jurnalul.ro
Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat joi la Bruxelles că Uniunea Europeană ar trebui să înceteze trimiterea de fonduri către Ucraina, invocând scandalul recent de corupție din sectorul energetic, relatează Reuters.
14:10
Cristian Mandeal, unul dintre cei mai mari dirijori ai scenei internaționale, și discipolul său, Petru Pane, în premieră la Pitești în concertul „Ucenic și vrăjitor”, pe 20 noiembrie # Jurnalul.ro
Dialog între două temperamente dirijorale: experiența maestrului și energia generației noi
13:50
Horațiu Potra este adus joi în România din Dubai. „Mercenarul lui Georgescu” este acuzat de tentativă de lovitură de stat. Potra a declarat că dorește să revină în țară pentru a-și demonstra nevinovăția în fața autorităților
13:50
Vovidenia, 21 noiembrie 2025: Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sărbătoare mare în Postul Crăciunului # Jurnalul.ro
Vineri, 21 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, o zi cu cruce roșie în calendar.
13:30
Impozitul minim pe cifra de afaceri distorsionează economia și falimentează distribuția tradițională.
13:30
Patrick Paine, cercetător Harvard Medical School, dezvăluie biblioteca de 4.400 de peptide care ar putea întineri celulele umane la Congresul Internațional de Longevitate # Jurnalul.ro
Descoperirile în știința longevității avansează rapid, iar cercetătorul dr. Patrick Paine, de la Harvard Medical School, a adus la București una dintre cele mai promițătoare noutăți: o bază de date cu 4.400 de peptide – fragmente de proteine care ar putea fi cheia întineririi celulare.
Acum 4 ore
13:20
Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății și a deciziilor financiare # Jurnalul.ro
Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății oamenilor. Un medic avertizează că în cazul persoanelor care nu dorm bine se dublează riscul apariției a trei probleme grave. De asemenea, lipsa somnului poate influența negativ deciziile financiare.
13:10
Nu toate zodiile sunt făcute pentru armonie, compromis și stabilitate pe termen lung.
12:50
NASA susține că a descoperit pe Marte un „vizitator” din afara sistemului nostru solar # Jurnalul.ro
NASA susține că a descoperit un „vizitator” din afara sistemului nostru solar. Este vorba despre o rocă misterioasă descoperită pe Marte de roverul Perseverance. Analizele au arătat că, probabil, roca face parte dintr-un meteorit care s-a prăbușit pe planetă în urmă cu mult timp.
12:40
Românii, loviți de scumpiri înainte de Crăciun. Creșteri uriașe la vinurile tradiționale de sărbători # Jurnalul.ro
Prețurile vinurilor cresc semnificativ înaintea sărbătorilor de iarnă. Scumpirile ajung la 12% din cauza inflației dar și a producției slabe din acest an.
12:20
ANAF a anunțat, joi, că a deschis o acțiune la Tribunalul Sibiu împotriva lui Klaus Iohannis, pentru datorii către stat din chiriile pentru unul dintre imobilele deținute de fostul președinte în Sibiu.
12:20
Meta va dezactiva conturile de Facebook și Instagram pentru tinerii sub 16 ani din Australia # Jurnalul.ro
Meta va dezactiva conturile Instagram și Facebook ale utilizatorilor australieni sub 16 ani începând din 4 decembrie. Mișcarea are loc cu o săptămână înainte ca legea guvernului australian, care interzice accesul adolescenților la rețelele sociale, să intre în vigoare.
12:10
Ai nevoie de concediu fără plată? Află cum îți afectează pensia și ce trebuie să știi! # Jurnalul.ro
Descoperă totul despre concediul fără plată în România: condiții legale, drepturi, impact asupra pensiei și vechimii în muncă, plus sfaturi esențiale pentru angajați.
11:50
ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a primit cadou un Mercedes în valoare de 145.000 de euro de la preoții din Constanța.
11:40
Strada Sforii, cea mai îngustă stradă din Brașov, va fi închisă temporar, în regim de urgență, pentru protejarea siguranței turiștilor și locuitorilor.
11:40
Plan de pace americano-rus pentru încheierea războiului. Condiții aproape imposibile pentru ucraineni # Jurnalul.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a precizat că ambele părți din războiul Ruso-Ucrainean trebuie să fie de acord să facă concesiile necesare.
11:30
Circulația pe DN1 va fi închisă temporar în perioada 24-27 noiembrie pentru efectuarea unor lucrări.
11:30
Cum pot lentilele inteligente MiYOSMART de la HOYA să schimbe felul în care copiii văd lumea # Jurnalul.ro
Într-o eră în care copiii cresc in preajma ecranelor, cu lumini și culori aprinse, artificiale, părinții caută soluții pentru a le proteja vederea — una dintre cele mai fragile și prețioase resurse ale copilăriei.
11:30
Ani de complexe, o zi de transformare: tratamentele All-on-4 & All-on-6 realizate în clinicile Dr. Lupu # Jurnalul.ro
Sunt pacienți care ajung în clinică după ani întregi în care și-au ascuns zâmbetul. Unii au avut dureri repetate, alții au purtat proteze mobile care se mișcau la fiecare masă, iar mulți au trăit cu teama constantă că dinții lor se pot rupe sau desprinde oricând.
Acum 6 ore
11:20
12.000 de copii ucişi sau răniţi în 2024, bilanţ alarmant al violenţei din zonele de conflict # Jurnalul.ro
Armele explozive au ajuns principala cauză a victimelor în rândul copiilor aflați în zonele de conflict. În anul 2024 s-au înregistrat aproape 12.000 de copii ucişi sau răniţi.
11:10
Horoscop zilnic, 21 noiembrie 2025: Blocaje pentru gemeni, conflicte pentru Raci și schimbări pentru Lei # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 21 noiembrie 2025: Taurii trebuie să se gândească de două ori înainte să deschidă gura, iar Capricornilor le strică cineva planurile.
10:50
Numărul scanărilor CT la nivelul capului efectuate în camerele de urgență din Statele Unite aproape s-a dublat în ultimii 15 ani, arată un studiu realizat de neurologii de la Yale School of Medicine.
10:40
UNICEF marchează joi Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, reamintind că fiecare copil are dreptul la protecție, educație și la a-și face vocea auzită, și invită școlile și mass-media să le ofere copiilor spațiu pentru a vorbi despre viețile și drepturile lor.
10:20
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție vor judeca joi recursul în casație în dosarul Mario Iorgulescu, o cale extraordinară de atac formulată de Parchet, după condamnarea definitivă a fiului președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă.
10:20
Trump își schimbă poziția și semnează legea care obligă DOJ să publice toate fișierele Epstein, după presiuni bipartizane masive în Congres.
10:10
Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă în perioada 3-7 decembrie o selecție specială de spectacole sub egida „Sibiu Magic Show”.
10:10
Începe judecata în cazul „Abatorul de Copii”: Ginecologul Florian Robe, „călăul din Polizu”, ajunge astăzi în fața instanței # Jurnalul.ro
Medicul ginecolog Florian Robe, supranumit „călăul din Polizu”, ajunge astăzi în fața instanței: începe judecata pe fond într-unul dintre cele mai șocante cazuri din medicina românească.
10:10
Două trenuri s-au ciocnit în Cehia. Echipele de intervenție vorbesc despre zeci de victime # Jurnalul.ro
Două trenuri, dintre care unul este de mare viteză, s-au ciocnit în Cehia. Echipele de intervenție vorbesc despre zeci de victime. Traficul feroviar este blocat în regiunea în care s-a produs accidentul.
10:00
Americanii ne oferă explicații în privința Lukoil: licența permite operațiuni până la 13 decembrie # Jurnalul.ro
Autoritățile americane au oferit explicații privitoare la Lukoil. Licența acordată companiei autorizează până la 13 decembrie tranzacțiile necesare desfășurării activităților. Vânzarea, cedarea sau transferul unor entități sau active trebuie să fie autorizate separat.
09:50
Criză în sistemul medical: Soluții urgente pentru bolile respiratorii, dezbătute la Conferința România Inteligentă # Jurnalul.ro
Bolile respiratorii pun o presiune uriașă pe sistemul medical românesc, iar numărul cazurilor grave continuă să crească de la an la an. În acest context, Conferința națională „România Inteligentă – O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii” reunește, pe 25 noiembrie, cei mai importanți decidenți, experți și lideri din sănătate pentru a identifica soluții imediate care să protejeze pacienții și să sprijine eficient rețeaua medicală.
09:50
Închirieri auto în România: cum s-a schimbat fenomenul „rent a car” în aeroporturi și orașele mari # Jurnalul.ro
Piața de închirieri auto din România a trecut prin schimbări importante în ultimii ani, pe fondul dezvoltării turismului, creșterii traficului aerian și mobilității urbane.
09:50
Cuvântul „abrutizat” apare adesea în discuții atunci când vorbim despre persoane care au ajuns insensibile, apatice, rupte de orice nuanță emoțională sau intelectuală. Dar ce exprimă, de fapt, acest termen?
09:40
Măștile miraculoase: Ritual de 10 minute pentru piele hidratată și strălucitoare la -5°C # Jurnalul.ro
Vântul rece, umiditatea scăzută și trecerea constantă de la aerul înghețat de afară la căldura uscată din interior sunt un coșmar pentru bariera pielii. Iarna, tenul nostru devine tern, uscat și iritat. Soluția? O mască-tratament aplicată strategic!
Acum 8 ore
09:20
Lasagna de post poate fi la fel de savuroasă, cremoasă și aromată precum varianta tradițională. Cu legume rumenite, sos de roșii parfumat și un strat generos de „brânză” vegetală, această rețetă devine rapid vedeta oricărei mese.
09:10
E momentul lor! 3 zodii au trecut prin multe, dar pe 20 noiembrie 2025, universul le răsplătește # Jurnalul.ro
Luna Nouă în Scorpion deschide un capitol plin de validare, progres și noi începuturi
09:00
Un bărbat de 27 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite, după ce un autoturism a - lovit trei pietoni, două persoane în scaun cu rotile și o asistentă, în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, județul Bihor.
09:00
Un incendiu violent a izbucnit joi dimineață într-un depozit de mase plastice și cauciucuri din județul Giurgiu. Locuințele din vecinătate au fost evacuate. Șapte autospeciale ale pompierilor au fost trimise la fața locului.
08:50
Ministerul „austeriterității”, condus de Cseke Attila, face cea mai costisitoare achiziție de tonere din ultimii patru ani # Jurnalul.ro
În era digitalizării, o entitate guvernamentală cheltuie 37.000 de euro pe lună pe printare de documente
08:30
Pădurile bolnave trebuie să se vindece singure. Hidrocentrale neterminate rămân „muzee”
08:20
Radu Miruță: Soluțiile lui Ilie Bolojan sunt „instrumentul rațional la boala existentă” # Jurnalul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, își exprimă susținerea pentru măsurile luate de prim-ministrul Ilie Bolojan. Le califică drept singura cale realistă pentru a stopa creșterea datoriei publice.
08:10
Cel mai ghinionist politician român – Ludovic Orban. A „servit” doi președinți, dar ambii l-au gonit # Jurnalul.ro
Ludovic cel Fără Noroc: Facerea de bine, nerecomandată în politică. Ludovic Orban este, de departe, unul dintre cei mai ghinioniști politicieni de vârf din România, deoarece, în numai 11 ani, a dat „piept” cu o realitate deloc măgulitoare.
