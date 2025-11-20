Marte în Săgetător: Zodiile care revin în forță până pe 15 decembrie 2025

15:20

Seară memorabilă la Chefi la cuțite: ediția de ieri, care a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor atât la nivel comercial, cât și urban și național, a fost încărcată de emoții și adrenalină, culminând cu momentul spectaculos în care concurentul Luca Zvaleni a ales cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, având pe masa juraților încă două cuțite oferite. Lupta pentru amuletă a fost, de asemenea, intensă: desfășurată la poalele Castelului Bran, i-a adus victoria lui Chef Orlando Zaharia.