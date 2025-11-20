ULTIMA ORĂ Vânzarea Regina Maria - Finlandezii se obligă să plafoneze prețurile din București, Brașov și Constanța la unele servicii, în anumite condiții
Profit.ro, 20 noiembrie 2025 16:20
Grupul finlandez Mehiläinen se obligă ca, pentru o perioadă de 3 ani, să plafoneze prețurile serviciilor de reproducere umană asistată în clinicile din București și județele Brașov și Constanța, cu excepția indexării anuale a inflației și a ajustărilor de costuri justificate (impozite, modificări ale costurilor cu medicii), condiție pentru a i se permite să preia lanțul Regina Maria.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
16:50
Horațiu Potra a fost adus în țară, cu o cursă aeriană din Dubai
16:50
VIDEO Va profita cine rămâne în picioare. Bogdan Alexandrescu, CEC Bank: Creditarea în agricultură a ajuns la 33 de miliarde de lei. Au fost probleme în piață # Profit.ro
Finanțarea în agricultură a crescut cu două cifre pe an în ultimii ani, arătând interesul băncilor pentru acest sector, spune Bogdan Alexandrescu, directorul direcției specializate din CEC Bank, unul dintre cei mai mari jucători în finanțarea agricolă. Băncile pregătesc noi produse și fermierii învață cum să-și eficientizeze afacerile, după niște ani cu probleme cumulate care au creat și niște oportunități în piață: cine rămâne în picioare acum, va profita!
Acum 15 minute
16:40
Mii de familii poloneze care în ultimii ani au înlocuit boilerele pe cărbune cu panouri solare și pompe de căldură pentru a-și încălzi locuințele vor trece printr-un test în această săptămână când un val de frig arctic va lovi Europa.
16:40
Cheltuielile statului român cu dobânzile vor fi mai mari decât bugetul destinat Apărării, spune ministrul Ionuț Moșteanu.
16:40
VIDEO Roboți care ajută fermierii români în grajd. Mihai Constatinescu, director în Ministerul Mediului, anunță finanțarea de drone pentru monitorizarea culturilor, automatizări la pesticide și hrănirea în zootehnie - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Programul ”RAPID” al Ministerului Mediului va finanța inclusiv drone pentru monitorizarea culturilor și dăunătorilor, roboți care ajută fermierii în grajduri, automatizări pentru pesticide și hrănire în zootehnie, în scopul eficientizării activităților fermierilor, dar și pentru produse mai ecologice, a transmis, Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a. Mihai Constatinescu, Directorul untității de management pentru proiectul RAPID al Ministerului Mediului.
Acum 30 minute
16:30
Schimbări majore pentru șoferi - vor fi sancționați și în baza vitezei medii, accidentele ușoare vor putea fi raportate online # Profit.ro
În următoarea perioadă, legislația privind circulația pe drumurile publice se va modifica, arată un proiect de ordonanță pus în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne.
Acum o oră
16:20
O masă de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie, avertizează Administrația Națională de Meteorologie.
16:20
ULTIMA ORĂ Vânzarea Regina Maria - Finlandezii se obligă să plafoneze prețurile din București, Brașov și Constanța la unele servicii, în anumite condiții # Profit.ro
Grupul finlandez Mehiläinen se obligă ca, pentru o perioadă de 3 ani, să plafoneze prețurile serviciilor de reproducere umană asistată în clinicile din București și județele Brașov și Constanța, cu excepția indexării anuale a inflației și a ajustărilor de costuri justificate (impozite, modificări ale costurilor cu medicii), condiție pentru a i se permite să preia lanțul Regina Maria.
16:00
ULTIMA ORĂ Legea care crește impozite, contestată din nou la CCR. Majorarea impozitelor pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede, precum și modificări la insolvență și cerințe de capital nu pot intra în vigoare # Profit.ro
Curtea Constituțională (CCR) a dat termen de judecată pe 4 februarie legii care majorează impozitele pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede și introduce schimbări la plafonul CASS pentru activități independente, modificări la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul. Legea ajunge din nou pe masa CCR, după ce forma inițială a fost trimisă înapoi în Parlament pentru a elimina o prevedere neconstituțională, care introducea testarea poligraf pentru angajați ai ANAF și ai Vămii.
Acum 2 ore
15:50
Comerțul online, inspecțiile constante ale unităților și amenzile pentru nerespectarea noilor legi ale cenzurii au dus la închiderea a aproximativ 340 de librării din Rusia în ultimii doi ani.
15:50
Oferta de listare a Contakt înaintează greoi. De ce acționarii existenți au pus în vânzare acțiuni, deși nu vor să iasă din companie # Profit.ro
Mai puțin de 5% din acțiunile puse în vânzare de liderul pieței de accesorii de telefoane, Contakt, sunt subscrise.
15:40
Cel mai mare lanț românesc de magazine cu accesorii pentru telefoane intră în Praga FOTO # Profit.ro
Rețeaua românească de magazine Contakt, lider în retailul de accesorii pentru telefoane mobile, intră pe piața din Cehia, marcând un nou pas strategic în planul său de extindere europeană.
15:30
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din București a fost evacuat după ce a fost semnalat miros de gaz în zonă.
15:20
Omul de afaceri Ion Țiriac a anunțat că proiectul sălii polivalente pe care intenționa să o construiască la Otopeni, lansat în 2022, nu va mai fi realizat.
15:10
Noul cadru juridic aplicabil tranzacțiilor imobiliare rezidențiale din România. Modificări ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară # Profit.ro
Material semnat de Roxana Roman, Partener și Antonia Nica, Senior Associate, membre ale echipei de Real Estate & Construction a Wolf Theiss.
15:10
Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost extinsă de Guvern cu 41 de noi medicamente.
15:00
Naționala României va evolua în compania Turcia, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026.
15:00
Modificări ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliar
Acum 4 ore
14:50
VIDEO Trecere de la “Hai să inspectăm culturile cu talpa bocancului”. Vlad Săbăduș, Director divizie Carmistin: Suntem condamnați să ne adaptăm progresului; agricultura se schimbă rapid, cu tractoare fără șoferi, drone, digitalizare - Profit.ro Maratonul # Profit.ro
Fermierii români au învățat în ultimii ani că nu mai este suficient să ai producții mari și că trebuie să fii atent în primul rând la controlul costurilor și la toate elementele de profitabilitate, unde digitalizarea - softuri, sisteme integrate, drone, sonde de temperatură etc – ajută extrem de mult și schimbă rapid acest domeniu, spune, la Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a, Vlad Săbăduș, Director divizia agricultură Carmistin The Food Company.
14:50
ULTIMA ORĂ Legea care crește impozite, contestată din nou la CCR, cu termen pe 4 februarie. Majorarea impozitelor pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede, precum și modificări la insolvență și cerințe de capital nu pot intra în vi # Profit.ro
Curtea Constituțională (CCR) a dat termen de judecată pe 4 februarie legii care majorează impozitele pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede și introduce schimbări la plafonul CASS pentru activități independente, modificări la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul. Legea ajunge din nou pe masa CCR, după ce forma inițială a fost trimisă înapoi în Parlament pentru a elimina o prevedere neconstituțională, care introducea testarea poligraf pentru angajați ai ANAF și ai Vămii.
14:50
Naționala României va evolua în compania Turcia, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026.
14:40
Ungaria și România, cel mai semnificativ avans din Uniunea European al lucrărilor de construcții # Profit.ro
Datele Eurostat arată că lucrările de construcții au scăzut cu 0,5% în zona euro și s-au menținut stabile în Uniunea Europeană în septembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 0,8% în UE și de 0,2% în zona euro, iar Ungaria și România a înregistrat cel mai semnificativ avans al acestui indicator.
14:40
Nokia mizează pe inteligența artificială și vizează o creștere a profitului cu până la 60% # Profit.ro
Nokia a lansat o nouă strategie cu obiectivul de a simplifica structura companiei și de a majora profitul operațional anual cu până la 60% în următorii trei ani, transmite Reuters.
14:20
Începând cu 4 decembrie 2025, compania Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook și Instagram.
14:10
Companiile IT din Grecia își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România.
14:00
Parlamentul a adoptat forma finală a celui de-al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, demers care a avut loc după eliminarea articolelor declarate neconstituționale.
14:00
Banca Comercială Română a încheiat cu succes cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni, atrăgând 500 milioane EUR și consolidându-și accesul la piețele internaționale de capital.
13:40
Guvernul trimite proiectul pensiilor magistraților pentru aviz la CSM. Vrea să își angajeze răspunderea în Parlament săptămâna viitoare # Profit.ro
Guvernul va transmite azi noul proiect al legii pensiilor magistraților pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Executivul ar dori să îl adopte prin angajare săptămâna viitoare, dar va aștepta 30 de zile, în cazul în care CSM nu transmite rapid un aviz.
13:30
VIDEO Confuzie - Ce înseamnă produs românesc? Călin Costinaș, director general adjunct Profi, coordonator grup „Produs românesc”: Avem produse percepute ca românești, dar sunt din afara țării - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Avem, din păcate, produse percepute ca produse românești, dar care sunt realizate în afara țării, semnalează, la Profit.ro Maratonul Agriculturii, Călin Costinaș, director general adjunct Profi și coordonator al grupului de lucru „Produs românesc” în cadrul Clubului Fermierilor Români.
13:30
Guvern: Salariile nu se tăie cu 10%. Este vorba doar de reducerea cheltuielilor cu personalul, care poate presupune concedieri # Profit.ro
Guvernul transmite că reforma administrației centrale nu presupune reducerea salariilor cu 10%, ci este vorba doar de reducerea bugetelor pentru cheltuielile de personal, fiecare minister urmând să decidă cum face acest lucru.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a stagnat la 5,0889 lei.
13:20
VIDEO Carne din România, de Sărbători. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: 75% din carnea vândută va fi produsă în România. În 2 ani, putem avea autosuficiență și la porc, dar fermierii să beneficieze de credit fiscal - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
În perioada sărbătorilor de iarnă, retailerii vor avea la vânzare peste 75% carne românească crescută și sacrificată în România, iar în următorii doi ani se poate ajunge la autosuficiență și la carnea de porc, însă fermieriii trebuie să beneficieze de masuri de sprijin, precum creditul fiscal, a spus Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în deschiderea Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a.
13:10
Horațiu Potra, care este vizat în România de un mandat de arestare preventivă, este adus în țară din Dubai.
13:10
Noi măsuri pentru redresarea pieței imobiliare sunt avute în vedere de China, pe fondul sporirii temerilor că o nouă înrăutățire a sectorului amenință să destabilizeze sistemul financiar al țării.
13:10
Cel mai mare parc fotovoltaic din România realizat prin reconversie ecologică, pus în funcțiune FOTO # Profit.ro
Simtel, grup de inginerie și tehnologie, pune în funcțiune parcul fotovoltaic de la Giurgiu, reprezentând cel mai mare proiect propriu al companiei, construit pe o fostă groapă de cenușă industrială.
13:00
Austriecii de la Kronospan salvează 500 locuri de muncă în România - Tranzacție finalizată # Profit.ro
Compania austriacă Kronospan anunță că a finalizat tranzacția prin care preia ZG Timber Sebeș de la grupul german Ziegler.
Acum 6 ore
12:50
Startup-ul american de muzică generată cu inteligență artificială Suno a atras 250 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare condusă de Menlo Ventures, ridicând valoarea companiei la 2,45 miliarde de dolari, transmite Reuters.
12:30
România - percepută în imobiliar ca o piață de oportunitate selectivă. Europa Centrală și de Est crește, SUA și China sunt cei mai mari investitori # Profit.ro
În primele trei trimestre din 2025, piața românească de investiții imobiliare a înregistrat un volum total de peste 425 milioane euro, reprezentând 6% din tranzacțiile imobiliare realizate în regiunea CEE-6, față de peste 8% în 2024 și un vârf de peste 11% în 2022.
12:20
ULTIMA ORĂ Banca Transilvania a ieșit pe piața externă să se împrumute cu obligațiuni în euro # Profit.ro
Banca Transilvania a ieșit astăzi pe piața externă să se împrumute prin vânzarea de obligațiuni în euro, termenii finali ai împrumutului urmând să fie stabiliți, cel mai probabil, în cursul zilei de azi.
12:20
Mai multe zone din Paris au fost afectate joi dimineață de o pană de curent, fiind afectate circa 170.000 de locuințe.
12:10
2025 a fost un an în care angajatorii au tratat cu prudență planurile de extindere a echipelor, dar și de majorare a salariilor sau a pachetelor de beneficii extrasalariale.
12:10
Banca Transilvania a ieșit astăzi pe piața externă să se împrumute prin vânzarea de obligațiuni în euro, termenii finali ai împrumutului urmând să fie stabiliți, cel mai probabil, în cursul zilei de azi.
12:10
VIDEO În Ardeal, inspectorii ANAF au altă percepție pe Codul fiscal. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu sunt probleme cu taxarea în agricultură. ANAF să ramburseze TVA și aibă practică unitară la controale - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
În zona agriculturii nu există probleme cu impozitarea veniturilor în relația cu ANAF, dar Fiscul ar trebui să ramburseze TVA fermierilor și să aibă o practică unitară la controale și la interpretarea TVA-ului intracomunitar, a spus Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în deschiderea Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a.
11:50
VIDEO Apare o meserie nouă în România. Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români: Vom avea meseria de "specialist în informatică agricolă", pentru a aduce tineri și a digitaliza fermele - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Clubul Fermierilor Români lansează o profesie nouă în sectorul agricol, „specialistul în informatică agricolă”, un rol creat pentru a acoperi nevoia de digitalizare a fermelor și pentru a atrage tineri într-un domeniu puternic afectat de îmbătrânirea populației active, anunță Florian Ciolacu, director executiv, la Maratonul Agriculturii Profit.ro.
11:50
Grupul german Knauf ridică la Huedin cea mai mare fabrică de gips din Europa.
11:40
ULTIMA ORĂ Casele lui Iohannis - ANAF cere în instanță sechestru pe casă pentru o datorie de aproape 5 milioane lei # Profit.ro
ANAFa înregistrat la instanța competentă o acțiune pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis, prin care cere instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu. Cea mai valoroasă proprietate imobiliară ar fi chiar casa în care locuiește actualul președinte, cu o valoare estimată în jurul a 1 milion de lei.
11:40
„Refinanțarea nu trebuie să fie o povară, ci o oportunitate” - Dragomir Tatiana Alexandra, consultant financiar specializat în credite # Profit.ro
Cum arată piața creditelor și care sunt provocările cu care se confruntă oamenii.
11:40
În România va fi construită o autostradă cu o singură bandă pe sensul de mers.
11:30
VIDEO ULTIMA ORĂ Plafonare automată a adaosului comercial la toate alimentele dacă inflația trece de 5%. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că a lansat propunerea - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță, în deschiderea Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a, că a propus colegilor din partid și din alte partide ca schema de plafonare a adaosului comercial al alimentele de bază să intre automat în vigoare la toate produsele agroalimentare atunci când creșterea inflației la acestea depășește 5%.
11:20
Autoritățile iau în calcul închiderea temporară a DN1 în perioada 24–28 noiembrie pentru pentru efectuarea unor lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.