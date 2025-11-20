ULTIMA ORĂ Vânzarea Regina Maria - Finlandezii se obligă să plafoneze prețurile din București, Brașov și Constanța la unele servicii, în anumite condiții

11:40

ANAFa înregistrat la instanța competentă o acțiune pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis, prin care cere instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu. Cea mai valoroasă proprietate imobiliară ar fi chiar casa în care locuiește actualul președinte, cu o valoare estimată în jurul a 1 milion de lei.