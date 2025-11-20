ULTIMA ORĂ BCR atrage 500 milioane euro în cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni
Profit.ro, 20 noiembrie 2025 14:00
Banca Comercială Română a încheiat cu succes cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni, atrăgând 500 milioane EUR și consolidându-și accesul la piețele internaționale de capital.
Acum 5 minute
14:10
Companiile IT din Grecia își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România.
Acum 15 minute
14:00
Parlamentul a adoptat forma finală a celui de-al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, demers care a avut loc după eliminarea articolelor declarate neconstituționale.
14:00
Acum o oră
13:40
Guvernul trimite proiectul pensiilor magistraților pentru aviz la CSM. Vrea să își angajeze răspunderea în Parlament săptămâna viitoare # Profit.ro
Guvernul va transmite azi noul proiect al legii pensiilor magistraților pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Executivul ar dori să îl adopte prin angajare săptămâna viitoare, dar va aștepta 30 de zile, în cazul în care CSM nu transmite rapid un aviz.
13:30
VIDEO Confuzie - Ce înseamnă produs românesc? Călin Costinaș, director general adjunct Profi, coordonator grup „Produs românesc”: Avem produse percepute ca românești, dar sunt din afara țării - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Avem, din păcate, produse percepute ca produse românești, dar care sunt realizate în afara țării, semnalează, la Profit.ro Maratonul Agriculturii, Călin Costinaș, director general adjunct Profi și coordonator al grupului de lucru „Produs românesc” în cadrul Clubului Fermierilor Români.
13:30
Guvern: Salariile nu se tăie cu 10%. Este vorba doar de reducerea cheltuielilor cu personalul, care poate presupune concedieri # Profit.ro
Guvernul transmite că reforma administrației centrale nu presupune reducerea salariilor cu 10%, ci este vorba doar de reducerea bugetelor pentru cheltuielile de personal, fiecare minister urmând să decidă cum face acest lucru.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a stagnat la 5,0889 lei.
13:20
VIDEO Carne din România, de Sărbători. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: 75% din carnea vândută va fi produsă în România. În 2 ani, putem avea autosuficiență și la porc, dar fermierii să beneficieze de credit fiscal - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
În perioada sărbătorilor de iarnă, retailerii vor avea la vânzare peste 75% carne românească crescută și sacrificată în România, iar în următorii doi ani se poate ajunge la autosuficiență și la carnea de porc, însă fermieriii trebuie să beneficieze de masuri de sprijin, precum creditul fiscal, a spus Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în deschiderea Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a.
Acum 2 ore
13:10
Horațiu Potra, care este vizat în România de un mandat de arestare preventivă, este adus în țară din Dubai.
13:10
Noi măsuri pentru redresarea pieței imobiliare sunt avute în vedere de China, pe fondul sporirii temerilor că o nouă înrăutățire a sectorului amenință să destabilizeze sistemul financiar al țării.
13:10
Cel mai mare parc fotovoltaic din România realizat prin reconversie ecologică, pus în funcțiune FOTO # Profit.ro
Simtel, grup de inginerie și tehnologie, pune în funcțiune parcul fotovoltaic de la Giurgiu, reprezentând cel mai mare proiect propriu al companiei, construit pe o fostă groapă de cenușă industrială.
13:00
Austriecii de la Kronospan salvează 500 locuri de muncă în România - Tranzacție finalizată # Profit.ro
Compania austriacă Kronospan anunță că a finalizat tranzacția prin care preia ZG Timber Sebeș de la grupul german Ziegler.
12:50
Startup-ul american de muzică generată cu inteligență artificială Suno a atras 250 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare condusă de Menlo Ventures, ridicând valoarea companiei la 2,45 miliarde de dolari, transmite Reuters.
12:30
România - percepută în imobiliar ca o piață de oportunitate selectivă. Europa Centrală și de Est crește, SUA și China sunt cei mai mari investitori # Profit.ro
În primele trei trimestre din 2025, piața românească de investiții imobiliare a înregistrat un volum total de peste 425 milioane euro, reprezentând 6% din tranzacțiile imobiliare realizate în regiunea CEE-6, față de peste 8% în 2024 și un vârf de peste 11% în 2022.
12:20
ULTIMA ORĂ Banca Transilvania a ieșit pe piața externă să se împrumute cu obligațiuni în euro # Profit.ro
Banca Transilvania a ieșit astăzi pe piața externă să se împrumute prin vânzarea de obligațiuni în euro, termenii finali ai împrumutului urmând să fie stabiliți, cel mai probabil, în cursul zilei de azi.
12:20
Mai multe zone din Paris au fost afectate joi dimineață de o pană de curent, fiind afectate circa 170.000 de locuințe.
Acum 4 ore
12:10
2025 a fost un an în care angajatorii au tratat cu prudență planurile de extindere a echipelor, dar și de majorare a salariilor sau a pachetelor de beneficii extrasalariale.
12:10
12:10
VIDEO În Ardeal, inspectorii ANAF au altă percepție pe Codul fiscal. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu sunt probleme cu taxarea în agricultură. ANAF să ramburseze TVA și aibă practică unitară la controale - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
În zona agriculturii nu există probleme cu impozitarea veniturilor în relația cu ANAF, dar Fiscul ar trebui să ramburseze TVA fermierilor și să aibă o practică unitară la controale și la interpretarea TVA-ului intracomunitar, a spus Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în deschiderea Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a.
11:50
VIDEO Apare o meserie nouă în România. Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români: Vom avea meseria de "specialist în informatică agricolă", pentru a aduce tineri și a digitaliza fermele - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Clubul Fermierilor Români lansează o profesie nouă în sectorul agricol, „specialistul în informatică agricolă”, un rol creat pentru a acoperi nevoia de digitalizare a fermelor și pentru a atrage tineri într-un domeniu puternic afectat de îmbătrânirea populației active, anunță Florian Ciolacu, director executiv, la Maratonul Agriculturii Profit.ro.
11:50
Grupul german Knauf ridică la Huedin cea mai mare fabrică de gips din Europa.
11:40
ULTIMA ORĂ Casele lui Iohannis - ANAF cere în instanță sechestru pe casă pentru o datorie de aproape 5 milioane lei # Profit.ro
ANAFa înregistrat la instanța competentă o acțiune pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis, prin care cere instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu. Cea mai valoroasă proprietate imobiliară ar fi chiar casa în care locuiește actualul președinte, cu o valoare estimată în jurul a 1 milion de lei.
11:40
„Refinanțarea nu trebuie să fie o povară, ci o oportunitate” - Dragomir Tatiana Alexandra, consultant financiar specializat în credite # Profit.ro
Cum arată piața creditelor și care sunt provocările cu care se confruntă oamenii.
11:40
În România va fi construită o autostradă cu o singură bandă pe sensul de mers.
11:30
VIDEO ULTIMA ORĂ Plafonare automată a adaosului comercial la toate alimentele dacă inflația trece de 5%. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că a lansat propunerea - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță, în deschiderea Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a, că a propus colegilor din partid și din alte partide ca schema de plafonare a adaosului comercial al alimentele de bază să intre automat în vigoare la toate produsele agroalimentare atunci când creșterea inflației la acestea depășește 5%.
11:20
Autoritățile iau în calcul închiderea temporară a DN1 în perioada 24–28 noiembrie pentru pentru efectuarea unor lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii.
11:20
PREMIERĂ România are Barometrul Bunăstării. A depășit Bulgaria, dar e sub alte state din regiune # Profit.ro
ABS - Alianța pentru BunaStare lanseaza astazi prima editie a Barometrului Bunastarii. Acest raport, bazat pe date din surse oficiale, masoara nivelul bunastarii in Romania printr-un indicator compus care integreaza trei dimensiuni esentiale: Educatie, Sanatate si Bunastare sociala
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Demisii la Purcari, după ce operațiunea de piață, de peste 600 milioane lei, prin care grupul polonez Maspex devine acționar majoritar la producătorul basarabean de vinuri Purcari a primit aprobarea de la Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova.
11:10
Lidl anunță cumpărătorii din România - lansează o campanie pentru returnarea ambalajelor SGR # Profit.ro
Retailerul german Lidl anunță în România că derulează o campanie, în perioada 21-23 noiembrie, prin care clienții care returnează ambalaje cu simbolul SGR la aparatele de colectare din magazinele Lidl și folosesc voucherul generat în aceeași perioadă, împreună cu cardul Lidl Plus, primesc în aplicație un cupon de cumpărături în valoare de până la 25 de lei.
11:00
Volumul lucrărilor de construcții a crescut, în primele nouă luni, față de perioada similară din 2024, ca serie brută, cu 9,3%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 9,2%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
11:00
Titlurile Fidelis, o ediție în prăbușire, cu subscrieri mult mai mici decât la ediția precedentă, debutează la BVB # Profit.ro
Titlurile de stat Fidelis emise în noiembrie de Ministerul Finanțelor, in valoare de peste 1.3 miliarde lei, debutează la tranzactionare, la Bursa de Valori București.
10:50
NBI a generat o creștere de 40% a rezervărilor pentru proiectul Horizon în doar 3 săptămâni de la intrarea acestuia în portofoliu # Profit.ro
North Bucharest Investments anunță rezultate remarcabile după includerea în portofoliu a proiectului Horizon City, unul dintre cele mai mari și moderne ansambluri rezidențiale aflate în prezent în faza de presales.
10:50
Mozilla anunță va va dezvolta ceea ce numește AI Window pentru Firefox - un mod de funcționare în care browser-ul va oferi acces la un asistent AI și un chatbot.
10:50
Al treilea model electric al producătorului sport Porsche a fost lansat cu mult mai puțin fast decât cele două anterioare, deși este cel mai performant dintre ele. Motivul ține de reculul major pe care l-a cunoscut în ultimul an segmentul de vehicule electrice.
10:50
Grupul franco-olandez Air France-KLM a depus o ofertă pentru achiziționarea unei participații în operatorul aerian portughez TAP.
10:40
Utilizarea body-cam-urilor de către inspectorii de muncă. Cum vor putea fi afectați angajatorii și care sunt implicațiile din perspectiva GDPR? # Profit.ro
Autori: Ioan Dumitrașcu (partener), Cristina Boroșeanu (associate), Ana Zestrașu (associate)
10:40
OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, intră pe o nouă linie de business.
10:20
Yann LeCun, unul dintre cei mai renumiți experți în inteligență artificială, anunță că pleacă de la Meta pentru a-și înființa propria companie.
10:20
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă), au crescut, în termeni nominali, cu 5,2%, în primele nouă luni, față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
Acum 6 ore
09:40
În loc să mai trebuiască să accepte sau să respingă folosirea cookie-urilor pe fiecare site în parte, europenii ar putea face această setare o singură dată, pentru toate site-urile pe care le vizitează.
09:30
După ce s-a opus mult timp, Trump cedează și semnează legea prin care dosarul Epstein va fi făcut public # Profit.ro
Donald Trump a promulgat o lege care obligă guvernul său să facă publice toate documentele autorităților în cazul Epstein
09:10
Vinul zilei: un alb italian rafinat, cu textură fină, arome florale și note fructate. Se potrivește cu preparate mediteraneene, pește, carne albă sau brânzeturi proaspete # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Il Doge Gavi 2023, este un vin alb sec din Piemont.
09:00
La presiunea giganților tech, UE relaxează reglementările cu privire la inteligența artificială # Profit.ro
În urma unor apeluri ale giganților americani ai tehnologiei și unor întreprinderi europene, Uniunea Europeană a anunțat o serie de măsuri în vederea unei reduceri a reglementărilor în domeniul inteligenței artificiale (AI) și datelor, scrie HuffPost.
08:50
Larry Summers și-a anunțat demisia din consiliul de administrație al OpenAI, după publicarea unor emailuri care arătau corespondențe între el și Jeffrey Epstein, transmite CNBC.
08:40
Sportul pedepsește întârzierea. Dacă nu ai timpi suficient de scurți și un AF configurat corect, cele mai bune faze rămân neclare.
08:20
Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a - Marii jucători vs. retaileri locali, Online, Offine sau Omnichannel, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor, Investiții sub presiune # Profit.ro
Marii jucători vs. retaileri locali: șanse reale de supraviețuire și consolidare, Online, Offine sau Omnichannel: tehnologiile care schimbă jocul (AI, AR, live shopping), Investiții sub presiune, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a, programat să fie organizat pe 4 decembrie.
Acum 8 ore
08:00
DOCUMENT Achiziții militare de miliarde euro ale României pe credit ieftin de la UE: Guvernul trebuie să prezinte impactul bugetar # Profit.ro
Guvernul este obligat prin lege să prezinte impactul bugetar estimat al participării României la mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), prin care UE va sprijini, în primul rând prin credite acordate în condiții avantajoase, achizițiile comune de echipamente militare ale statelor membre, producția de apărare și investițiile industrial-critice ale acestora, spune Consiliul Legislativ.
07:50
Și polițiștii locali vor putea fi dotați cu camere video de corp. Condițiile în care vor putea fi filmați cetățenii # Profit.ro
Polițiștii locali vor putea purta și utiliza, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip bodycam, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
