Horațiu Potra a fost adus în România
QMagazine.ro, 20 noiembrie 2025 16:20
UPDATE Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost aduși pe teritoriul național, urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare, a anunțat Ministerul Justiției. „Cetățenii români sus-menționați au fost predați, urmare a demersurilor realizate de Ministerul român al Justiției, într-un timp record și datorită bunei cooperări cu omologii emiratezi. De asemenea, […]
Acum o oră
16:20
Acum 2 ore
15:40
Curtea Constituțională a României va dezbate, pe 4 februarie 2026, proiectul legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a fost reexaminat în Parlament. Amânarea este o lovitură dată Guvernului, care – în noul context – nu va mai putea crește taxele locale […]
Acum 4 ore
14:50
Sindicaliștii din Educație către Nicușor Dan: Ca fost olimpic internațional, ar trebui să vă reconsiderați declarația! # QMagazine.ro
Sindicatele din învățământ sancționează, printr-o scrisoare, declarația președintelui Nicușor Dan prin care explica faptul că vor fi luați bani de la Educație și Sănătate pentru a susține industria de Apărare. Liderii sindicatelor susțin că această „abordare surprinzătoare este inacceptabilă, deoarece nu ține cont de necesitățile reale ale sistemului de învățământ și nici de prevederile legale […]
14:20
ANAF deschide acţiune în instanță la Tribunalul Sibiu şi înregistrează o premieră prin faptul că obligă un fost preşedinte al României „la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.” „Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acţiune prin care solicită obligarea […]
13:20
Horațiu Potra este adus joi, 20 noiembrie 2025 în România, au declarat surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul. Implicat în dosarele lui Călin Georgescu – fost candidat la Președinția României -, Horațiu Potra a fost localizat, inițial, în Emiratele Arabe Unite/Dubai și a declarat, la un moment dat, că dorește să revină în România pentru a-și susține […]
13:10
Membrii Cabinetului Ilie Bolojan au ținut un moment de reculegere la începutul ședinței săptămânale de Guvern, în memoria patriotului basarabean Ilie Ilașcu. Președinta Maia Sandu a decretat o zi de doliu național în Republica Moldova joi, 20 noiembrie, ziua în care Ilie Ilașcu – unul dintre liderii mișcării de eliberare națională din anii 1990, condamnat […]
Acum 6 ore
12:40
Drulă, după sondajul INSCOP care-l plasează pe locul 4: Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta! # QMagazine.ro
Situat în afara „podiumului” în preferințele bucureștenilor, Cătălin Drulă – înscris în cursa pentru Primăria Capitalei din partea USR – induce ideea că este „mazilit” în sondaje potrivit unei strategii bine puse la punct. Într-o postare pe Facebook, Drulă – supărat probabil pentru că este situat doar pe locul al patrulea, după Băluță, Ciucu și […]
11:50
Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor și europenilor pentru a funcționa, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, opinie susținută și de miniștrii de externe din statele membre, informează Agerpres. „Ceea ce noi, ca europeni, am susținut mereu este o pace echitabilă și de lungă durată […]
Acum 24 ore
01:30
„Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună.”, a anunțat premierul Ilie Bolojan, miercuri seara, într-o comunicare pe contul său de Facebook. „În trimestrul al III-lea, față de aceeași perioadă a anului trecut: Veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%. De […]
19 noiembrie 2025
17:50
Procurorul care l-a acuzat pe Dan Diaconescu de sex cu minore a fost exclus din magistratură pentru favorizarea unei prietene, într-un alt dosar # QMagazine.ro
Astăzi, Completul de 5 judecători în materie civilă de la Înalta Curte de casație și Justiție a judecat, în dosarul nr. 1590/1/2025, recursul procurorului Alin Mocioi, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, împotriva Hotărârii Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care fusese exclus din magistratură în temeiul art. 100 alin. […]
Ieri
16:20
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat astăzi că nu va susține reducerea salariilor din sectorul bugetar cu 10%. Declarația lui Grindeanu a venit după ședința Biroului Permanent Național al PSD, la sediul central al PSD. „Legat de reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, am avut discuții în BPN. În urmă cu două zile în coaliție […]
14:30
Vicepreședintele CSM declară că magistrații nu pot accepta noul proiect al Executivului: Vi se pare o chestie serioasă din partea unui guvern? # QMagazine.ro
Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat la Digi24 că magistrații nu pot accepta forma în care Guvernul intenționează să modifice pensiile de serviciu. El susține că Executivul încalcă principiul echității și pune presiune pe magistrații aflați încă în activitate, informează Mediafax. „Noi am spus 65%, la fel ca toate celelalte categorii […]
13:30
SUA negociază în secret cu Rusia un plan de 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina și în care sunt abordate totodată garanțiile de securitate pentru Europa și viitorul relației Washingtonului atât cu Moscova, cât și cu Kievul, potrivit unor oficiali americani și ruși care au stat de vorbă cu publicația americană […]
12:20
România a câștigat competiția internațională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), fiind vorba despre Adina Elvira Ghiță, care va prelua funcția pentru un mandat de 7 ani începând din iulie 2026, informează un comunicat al MAE. „România a câștigat, cu 109 voturi în Adunarea Generală a ONU, competiția internațională pentru […]
11:30
În ultima săptămână, infrastructura energetică deteriorată a Ucrainei a fost lovită din nou cu o lovitură letală din partea rachetelor și dronelor lui Putin. Volodimir Zelenski, la rândul său, a fost lovit de un scandal urât de corupție în care unii dintre cei mai apropiați aliați ai săi sunt acuzați de profit de război. Reacția […]
10:50
Ciolacu: Nu se mai poate ca tu să comanzi numai aberaţii, numai lucruri care duc România în cap # QMagazine.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, care l-a criticat pe Ilie Bolojan la România TV, a declarat că va vota o eventuală moțiune de cenzură, subiect despre care a discutat cu membri ai conducerii PSD. Ciolacu îl admonestează pe Bolojan pentru declarațiile sale referitoare la incapacitatea de plată, care au avut ca efect îndepărtarea investitorilor și mărirea […]
18 noiembrie 2025
20:20
Vestea a căzut ca un trăsnet azi: după doar câteva săptămâni, cel mai „greu” consilier prezidențial, Ludovic Orban, e eliminat de Nicușor Dan de la Cotroceni, și nu în condițiile cele mai amiabile. A spus-o chiar Orban, într-o conferință extraordinară de presă, care anunță un război între el și președinte, deocamdată rece, dar care s-ar […]
17:20
Plenul Parlamentului a validat numirea lui Adrian Țuțuianu în funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu a fost propus în această funcție de PSD și a fost singurul candidat. Votul a fost secret cu buletine, fiind înregistrate 271 voturi pentru și două contra. Parlamentarii opoziției nu au participat la vot. Marți dimineață, Comisiile […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Cazul Dogioiu. ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent au cerut respingerea propunerii Guvernului pentru Consiliul de Administrație al SRR. Parlamentarii au ignorat solicitarea # QMagazine.ro
UPDATE Parlamentul i-a validat pe membrii Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Votul a fost secret, cu bile. Au fost înregistrate 249 de voturi pentru și patru împotrivă. Nominalizarea Ioanei Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, în Consiliul de Administrație a Societății Române de Radiodifuziune a generat foarte multe reacții. Organizația ActieWatch […]
14:00
Cazul Dogioiu. ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent cer parlamentarilor respingerea propunerii Guvernului pentru Consiliul de Administrație al SRR # QMagazine.ro
Nominalizarea Ioanei Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, în Consiliul de Administrație a Societății Române de Radiodifuziune a generat foarte multe reacții. Organizația ActieWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent au adresat o scrisoare deschisă parlamentarilor care ar trebui astăzi să valideze prin vot această propunere. Potrivit semnatarilor, numirea Ioanei Dogioiu – care își va continua […]
13:00
La o lună și jumătate de la numire, Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier prezidențial # QMagazine.ro
Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier prezidențial. Se pare că Nicușor Dan a fost deranjat de faptul că Orban a acuzat USR că folosește imaginea președintelui în campania electorală pentru Primăria Capitalei. adăugând că se va ajunge la enervarea simpatizanţilor preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui. Cu toate acestea, Administrația […]
11:10
Criză fără precedent. 4% dintre copiii din România au trecut prin cel puțin o formă de abuz sau exploatare sexuală # QMagazine.ro
Organizația „Salvați Copiii” trage un semnal de alarmă privind abuzul și exploatarea sexuală a copiilor, care a atins niveluri critice în România. În primele zece luni ale lui 2025, linia de raportare Esc_ABUZ a primit de peste două ori mai multe sesizări decât în 2024. Potrivit unui comunicat al organizației „Salvați Copiiii”, au fost înregistrate […]
10:40
Pericolul din zona Ceatalchioi a fost îndepărtat. Persoanele evacuate se pot întoarce acasă # QMagazine.ro
Serviciile de urgență și de intervenție ucrainene au intervenit pentru limitarea efectelor negative produse la nava afectată astfel că, în cursul nopții trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectată, fiind astfel diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte […]
17 noiembrie 2025
23:40
La o lună de la explozia produsă în blocul din Rahova, victimele se simt abandonate de autorități # QMagazine.ro
O minune ține doar trei zile. Tot atât a ținut și interesul autorităților pentru familiile care și-au pierdut agoniseala de-o viață odată cu explozia blocului din Rahova. La o lună de la deflagrația care a îngrozit Bucureștiului, victimele se „bucură” de indiferența primăriei de sector, a Primăriei Capitalei, a Guvernului etc. „Nu s-a mișcat niciun […]
20:00
Bogdan Ivan: Nu depindem de ceea ce produce Lukoil! Niciun petrolist nu are de ce să crească prețurile # QMagazine.ro
„Niciun petrolist din România nu are niciun motiv să crească, astăzi, prețul la pompă la motorină și benzină, în condițiile în care România exportă aproximativ un milion de tone combustibil, în fiecare an, iar noi nu depindem de ceea ce produce Lukoil”, a declarat, luni, în Plenul Camerei Deputaților, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la dezbaterile […]
18:20
Ambasadorul Gheorghe Dinică a avut un rol esențial în consolidarea imaginii țării în exterior # QMagazine.ro
Vestea trecerii în neființă a ambasadorului Gheorghe Dinică a adus un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. Pentru diplomația românească, dispariția sa înseamnă pierderea unei personalități formate în spiritul rigorii și al bunului-simț profesional. În anii în care România își afirma tot mai clar parcursul european, […]
18:10
Impactul unei posibile explozii a navei cu GPL incendiată pe teritoriul Ucrainei poate fi pe o rază de 4-5 kilometri, iar cetățenii din două sate din Delta Dunării sunt evacuați, vor fi duși în municipiul Tulcea și le va fi asigurată cazarea, a declarat, luni, șeful DSU, Raed Arafat. „Nava încă are incendiu la bord. […]
16:10
37% dintre angajați se tem că o dependență excesivă de inteligența artificială le-ar putea eroda competențele și cunoștințele # QMagazine.ro
88% dintre angajați folosesc inteligența artificială la locul de muncă pentru activități de bază, precum căutarea informațiilor (56%) sau sintetizarea documentelor (34%). 37% dintre angajați se tem că o dependență excesivă de inteligența artificială le-ar putea eroda competențele și cunoștințele de specialitate. 64% dintre angajații spun că volumul de muncă a crescut în ultimul an, […]
14:50
Comisia Europeană a redus la 0,7%, de la 1,4% în primăvară, estimările privind creșterea economiei românești în acest an, și a avertizat că deficitul guvernamental va rămâne la un nivel ridicat, de 8,4% din PIB în 2025 și 6,2% din PIB în 2026, în timp ce deficitul de cont curent ar urma să scadă la […]
14:30
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a fost propusă pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) din partea Executivului, potrivit surselor Gândul. Propunerea Guvernului pentru Consiliul de Administrație al SRR este chiar purtătorul de cuvânt al Cabinetului Bolojan, Ioana Dogioiu, în timp ce membru supleant […]
12:00
Un număr de cincisprezece persoane din localitatea Plauru din județul Tulcea au fost evacuate, până în prezent, după ce o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail în urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei. „Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au […]
10:50
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga a lansat duminică un apel către susținătorii țării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone, considerând că această armă este cheia continuării și câștigării războiului cu Rusia, informează Agerpres. Șeful diplomației ucrainene crede că președintele rus Vladimir Putin va înceta războiul numai dacă sunt îndeplinite […]
06:10
Drumul Polar al Mătăsii promite să reducă timpul de transport între Asia și Europa cu 40% și costurile cu peste 20%. Dar în spatele cifrelor se ascunde o schimbare mult mai profundă: o reconfigurare a geografiei puterii mondiale. REDEFINIREA CONTROLULUI ASUPRA LOGISTICII GLOBALE Ruta Mării Nordului, odinioară o frontieră înghețată explorată de pionieri și blocată de […]
16 noiembrie 2025
06:10
Philip Morris International, prin cele două entități Philip Morris Trading și Philip Morris România, a contribuit la economia națională cu peste 10 miliarde de RON, o sumă comparabilă cu 25% din bugetul anual al apărării. NU DOAR INVESTITOR, CI ȘI PARTENER Conform cercetării sociologice INSCOP Research, „Atitudinea populației cu privire la patriotismul economic” realizate în 2025, […]
15 noiembrie 2025
16:30
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE și i s-au prezentat dovezi concrete ale dronei trimise în Ucraina, căzute în România. Ce spun rușii # QMagazine.ro
Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 14 noiembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10/11 noiembrie 2025. […]
11:20
Cazul Lukoil. Bulgarii obțin prelungire de la americani, ungurii exceptare, noi… nimic. Se așteaptă noi creșteri de preț la benzină și motorină # QMagazine.ro
Ieri, cu o săptămână înainte de expirarea termenului pentru încetarea activităților companiilor deținute de Lukoil în afara Rusiei, Departamentul Trezoreriei din SUA a emis o excepție prin care permite funcționarea celor patru companii deținute de Lukoil în Bulgaria să continuă să lucreze până pe 29 aprilie 2026, dând astfel timp guvernului de la Sofia să […]
08:30
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE și i s-au prezentat dovezi concrete ale dronei trimise în Ucraina, căzute în România # QMagazine.ro
06:10
Nu știu dacă oamenii își dau seama când sunt penibili. Sau mai rău, dacă le pasă. UNDE E ORIGINALUL? Într-o eră în care excesul se confundă cu expresia de sine, iar prostul gust a devenit manifest de libertate, toți vor să fie unici, dar ajung să fie identic de ridicoli. Sunt totuși trei ani de când […]
14 noiembrie 2025
22:00
Reformele Guvernulului Ilie Bolojan dau rezultate. Deținuții au ajuns să se păzească între ei, în număr din ce în ce mai mare, din cauza sistării angajărilor în sistemul penitenciar. 128 de condamnați, între care unul și pentru omor, au fost „promovați” gardieni. Penitenciarele din România nu duc lipsă de condamnați, însă au din ce în […]
21:20
Târgul „Poveste de Crăciun” revine în Grădina Operei Comice pentru Copii între 21 noiembrie și 28 decembrie 2025 cu o lună întreagă de feerie, colinde și activități pentru întreaga familie. De la patinoar și carusel, până la ateliere, filme, spectacole, campanii umanitare și întâlniri cu Moșii sărbătorilor, Târgul „Poveste de Crăciun” transformă Grădina Operei Comice […]
13:40
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a participat astăzi la Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică, subsidiar al Comitetului pentru Guvernanță Publică. În carul reuniunii au fost prezentate progresele realizate de România, din perspectiva recomandărilor prioritare adresate cu privire la consolidarea transparenței procesului decizional și gestionarea conflictelor de interese. Radu Marinescu a prezentat reforma legislativă […]
13:00
„Guvernul a devenit un agent al intereselor externe și un protector al profitului. Aceasta este o alegere politică deliberată: o Românie dependentă, neputincioasă, condusă de un stat care și-a abandonat cetățenii” acuză Blocul Național Sindical (BNS). BNS, într-un comunicat de presă transmis Q Magazine, prezintă o radiografie a unei hotărâri de guvern referitoare la instituirea […]
12:20
Colegiul Medicilor s-a autosesizat în tragicul caz al fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică # QMagazine.ro
Colegiul Medicilor București s-a autosesizat în cazul fetiței de 2 ani, care a murit joi, la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, a informat președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană. „Am întrunit astăzi de urgență biroul consiliului municipal al Colegiului Medicilor București și în urma ședinței s-a luat decizia autosesizării în acest […]
12:10
Parlamentul European cere Comisiei Europene să prezinte strategia privind egalitatea de gen # QMagazine.ro
Într-un raport redactat de eurodeputatul croat Marko Vesligaj (S&D) și adoptat cu 310 voturi pentru, 222 voturi împotrivă și 68 de abțineri, Parlamentul European cere Comisiei Europene să prezinte o strategie ambițioasă privind egalitatea de gen pentru perioada 2026-2030, care să cuprindă măsuri legislative și non-legislative concrete în domenii esențiale, informează Agerpres. „Prin adoptarea acestui […]
11:00
PSD nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde măsuri de stimulare economică # QMagazine.ro
Austeritatea propusă de premierul Ilie Bolojan a creat tensiuni în coaliția guvernamentală, iar PSD reafirmă „categoric” că nu va susține niciun alt pachet de măsuri care nu va cuprinde soluțiile de stimulare economică propuse de social-democrați. Într-un comunicat de presă, PSD insistă pentru implementarea Programului pe care l-a propus pentru stimularea activităților economic, cu cheltuieli […]
10:30
Uniunea Europeană a eliberat o nouă tranșă de ajutor financiar pentru Ucraina, în valoare de circa șase miliarde de euro, a anunțat joi în Parlamentul European președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Agerpres. Finanțarea acestei noi tranșe provine din „Mecanismul pentru Ucraina” (denumit și Facilitatea pentru Ucraina), un fond stabilit la sfârșitul anului […]
09:20
Oana Gheorghiu: Băi oameni buni, terminăm cu prostiile și cerem vehement (dacă e nevoie în stradă) „de-penalizarea” tuturor funcțiilor și demnităților publice? Ești urmărit penal? Suspendare până la clarificare # QMagazine.ro
„Băi oameni buni, terminăm cu prostiile și cerem vehement (dacă e nevoie în stradă) „de-penalizarea” tuturor funcțiilor și demnităților publice? Eși urmărit penal? Suspendare până la clarificare! …Nu vom avea liniște atâta vreme cât oameni cu probleme penale ne hotărăsc viețile.”, era opinia Oanei Gheorghiu, în 2017. În 2025 însă, Oana Gheorghiu, devenită vice-prim-ministru, nu […]
13 noiembrie 2025
22:40
CJUE: Un judecător poate să nu fie compensat financiar pentru orele suplimentare, „cu condiția ca acest judecător să poată valorifica efectiv timpul liber în compensare pe care l‑a dobândit” # QMagazine.ro
Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a emis astăzi o decizie de răspuns la o întrebare adresată de judecătorii Curții de Apel București privind compensarea materială a orelor suplimentare prestate de un judecător. Deși cazul vizează concret speța unui magistrat de la Tribunalul Galați, decizia se extinde, principial, asupra tuturor judecătorilor. Datorită specificului activității lor, care […]
21:40
Avocatul Toni Neașcu: Nicușor Dan oferă protecția prezidențială unui fost ministru urmărit penal într-un dosar de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave # QMagazine.ro
„Semnificația numirii lui Vlad Voiculescu drept consilier onorific la Cotroceni este aceea că președintele Nicușor Dan îi clasează acestuia dosarul pe care îl are deschis la DNA, exact ca un veritabil procuror”, comentează avocatul Toni Neacșu, după ce astăzi președintele României a semnat un decret prin care i-a acordat lui Vlad Voiculescu, membru USR, europarlamentar […]
20:40
16 clădiri-cheie din județul Vâlcea vor deveni „verzi” prin montarea panourilor fotovoltaice # QMagazine.ro
Eficiența energică și sustenabilitatea sunt printre importantele principii de acțiune ale Consiliului Județean Vâlcea. Prin investirea a 1,1 milioane euro, din fonduri europene, 16 clădiri publice vor deveni „verzi” prin instalarea unor panouri fotovoltaice. „Banii economisiți vor putea fi folosiți acolo unde este nevoie: în sănătate, în servicii sociale, în educație etc.”, a subliniat președintele […]
