Bolojan pregătește un OUG prin care să poată aplica sancțiuni împotriva Lukoil

Creierul, acest veritabil centru de comandă al corpului, este responsabil pentru memorie, luarea deciziilor și mișcare. Cu toate acestea, multe dintre obiceiurile noastre zilnice îl afectează, iar în timp îi dăunează sănătății. Robert Love, unul dintre cei mai mari medici neurologi ai lumii, susține că unele activități obișnuite pe care le considerăm inofensive pot avea […]