CCR a preschimbat pentru 10 decembrie termenul de judecare a legii care prevede creșterea taxelor de la 1 ianuarie. Inițial, termenul era 21 ianuarie

Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, spune că UMB Spedition s-a mobilizat bine pe şantierul A7. Stadiul fizic al lucrărilor este de 90%. Pistol anunţă că sectorul de 17 km (până la Adjud), despre care s-a anunţat că va fi deschis circulaţiei de anul acesta, a ajuns la un progres de […]