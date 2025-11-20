România se aliniază sancțiunilor SUA împotriva Lukoil. Măsurile anunțate de Guvern

11:30

Vladimir Putin vrea ca speranța de viață să crească la 150 de ani. Și se dă ca exemplu: tocmai și-a făcut analizeleÎn vârstă de 73 de ani, Vladimir Putin nu ar fi mulțumit nici dacă acum s-ar afla abia la jumătatea vieții sale. Liderul de la Kremlin n-a ascuns faptul că unul dintre obiectivele cercetătorilor în domeniul inteligenței artificiale e să crească speranța de viață, informează Digi24. Putin e de părere că această speranță de viață ar putea crește în viitor la 150 de ani, dar susține că nici această vârstă nu ar fi suficientă ca să satisfacă. El a povestit reporterilor că recent a fost supus analizelor de sănătate anuale și testele au durat aproape 2 zile. Anul acesta, chiar în timpul unei discuții în China cu și Jimping și Kim Jong-on, Putin a menționat transplanturi de organe drept o soluție pentru a crește speranța de viață. Televiziunea chineza a cerut ulterior ca această conversație surprinsă de Reuters să fie șters. Mai mult, după ce conversația dintre liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin despre viața de până la 150 de ani a ajuns publică, rețeaua socială chineză Weibo a cenzurat căutarea pentru termenii „150 de ani”, scrie The Washington Post.În vârstă de 73 de ani, Vladimir Putin nu ar fi mulțumit nici dacă acum s-ar afla abia la jumătatea vieții sale. Liderul de la Kremlin n-a ascuns faptul că unul dintre obiectivele cercetătorilor în domeniul inteligenței artificiale e să crească speranța de viață, informează Digi24.