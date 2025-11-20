Președintele Iranului vrea să mute capitala din Teheran din cauza crizei majore de apă
Digi24.ro, 20 noiembrie 2025 18:00
Președintele iranian Massoud Pezeshkian avertizează că Teheranul nu mai poate susține populația în contextul unei crize de apă fără precedent, iar mutarea capitalei devine, în opinia sa, o necesitate. Seceta extremă, rezervoarele aproape goale și precipitațiile aflate la minime istorice au readus în discuție relocarea centrului administrativ al țării.
• • •
Acum 15 minute
18:10
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană PURL (Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina), prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene, a anunţat joi ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski, citat de agenţia EFE, potrivit Agerpres.
Acum 30 minute
18:00
18:00
Guvernul l-a rechemat în țară pe consulul României la Cape Town, fostul prezentator tv Andrei Zaharescu. El se afla la post din 2013 # Digi24.ro
Fostul prezentator TV Andrei Zaharescu, actual consul al Românei la Cape Town (Africa de Sud), a fost rechemat în țară, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată în ședința de azi.
18:00
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, vine azi la Jurnalul de Seară, de la Digi24, să vorbească despre bugetul de anul viitor și despre negocierile cu Uniunea Europeană pentru ca România să nu piardă un sfert de miliard de euro dacă nu adoptă rapid reforma pensiilor speciale.
18:00
Planul de pace pentru Ucraina în 28 puncte şi pe care, conform publicaţiei americane Axios, îl negociază SUA şi Rusia este din punctul de vedere al Germaniei inacceptabil, a declarat joi ministrul german pentru afaceri speciale şi şef al cancelariei federale, Thorsten Frei, relatează agenţia EFE.
18:00
Doi muncitori au fost răniți pe un șantier feroviar în Cluj de o bucată de șină. Poliția a deschis un dosar penal # Digi24.ro
Un bărbat de 30 de ani şi unul de 46 de ani au fost răniţi, joi, pe un şantier deschis pe calea ferată în judeţul Cluj, fiind loviţi de o bucată de şină. Bărbatul mai tânăr nu ar fi manipulat corespunzător un buldoexcavator.
Acum o oră
17:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară.
17:40
Ministrul Daniel David: Trebuie regândit învăţământul rural, cu mai multe modele de funcţionare # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Oradea, că trebuie regândit învăţământul rural, care are nevoie de mai multe modele de funcţionare şi că va lansa, în premieră, în dezbatere publică un model de funcţionare între o şcoală mentor şi o şcoală mentorată.
17:40
Alegeri locale parțiale: sâmbătă începe campania. Solicitările AEP pentru competitorii electorali # Digi24.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale începe sâmbătă şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 07.00. În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe competitorii electorali să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente.
17:30
CSM face precizări după ce a primit de la Guvern proiectul de lege care taie pensiile magistraţilor # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, joi, că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După ce se va face centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, Plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, despre readucerea în ţară, sub escortă, a mercenarului Horaţiu Potra, că este o operaţiune care confirmă angajamentul ferm al statului român şi anume că ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei.
Acum 2 ore
17:10
Gripa lovește „neobișnuit de devreme” în Europa. O nouă variantă a tulpinii virusului H3N2 alarmează experții # Digi24.ro
Gripa a început să circule mai devreme decât în mod obișnuit în Europa, iar apariția unei noi tulpini H3N2 stârnește îngrijorare în rândul experților. Autoritățile sanitare îi îndeamnă pe oamenii cu risc crescut să se vaccineze „fără întârziere”.
17:00
Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost eliberat din arest. Judecătorii l-au plasat sub control judiciar # Digi24.ro
Fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat de procurorii DNA că ar fi vrut să dea un milioan de euro ministrului Apărării pentru a-i facilita încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, a fost eliberat din arestul preventiv şi pus sub control judiciar.
16:50
România este solidară cu sancțiunile Statele Unite care vor fi aplicate, din 21 noiembrie, companiei Lukoil, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului. De asemenea, Executivul va pregăti un proiect de ordonanță, până săptămâna viitoare, care „va stabili un mecanism general aplicabil în situații de acest fel”.
16:40
Pîslaru, după ce cumnata lui Drulă a fost numită secretar de stat la MIPE: „Nu fac investigații despre viața ei personală” # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, întrebat despre numirea cumnatei lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, ca secretar de stat la MIPE, că rolul lui este de a coordona instituția și nu de a face investigații despre viața personală a angajaților săi.
Acum 4 ore
16:10
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta” # Digi24.ro
Iarna care urmează va fi „ușor mai caldă decât normalul” perioadei, a declarat, joi, climatologul Roxana Bojariu la Digi24. Aceasta a explicat faptul că începutul lunii decembrie „nu mai este atât de cald cum arăta”, dar nici nu există „un semnal rece”. România păstrează un plus termic în sud și est, însă climatologul avertizează: pot apărea episoade scurte „cu condiții severe de iarnă”.
16:00
Dezvăluire despre planul de pace al lui Donald Trump: Rusia ar putea plăti chirie Ucrainei pentru Donbas (The Telegraph) # Digi24.ro
Planul de pace în 28 de puncte propus de SUA pentru Ucraina include, potrivit unor surse citate joi de The Telegraph, o prevedere prin care Moscova ar obține controlul asupra regiunii Donbas din estul țării în schimbul achitării unei „chirii”, relatează Kyiv Post.
15:50
„Scandal diplomatic care depăşeşte o altă linie”. Ambasadorul Poliniei în Rusia a fost atacat pe stradă # Digi24.ro
Guvernul polonez a condamnat joi o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului Poloniei în Rusia, care, potrivit acestuia, a avut loc duminică la Sankt Petersburg, unde se deplasase de la Moscova pentru a se întâlni cu comunitatea poloneză din oraş cu ocazia Zilei Independenţei Poloniei.
15:40
Barajul pentru CM 2026. Prima reacție a lui Mircea Lucescu: „Nu va fi ușor”. Ce spune presa sportivă din Turcia # Digi24.ro
În meciul de baraj pentru CM 2026, România va juca în deplasare contra Turciei.
15:40
Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri pentru pensii suplimentare mai bune. Ce urmează pentru cetățenii europeni # Digi24.ro
Comisia Europeană a adoptat joi, 20 noiembrie, un pachet de măsuri pentru a-i ajuta pe cetățeni să obțină venituri adecvate la pensie prin îmbunătățirea accesului la pensii suplimentare mai bune și mai eficace. Acțiunile propuse au scopul de a completa, nu de a înlocui, pensiile publice, care stau la baza sistemelor de pensii din toate statele membre.
15:30
România, sub un nor de praf saharian. ANM anunță că depunerile vor fi vizibile în mai multe regiuni # Digi24.ro
România va fi traversată, în perioada 21 – 23 noiembrie, de o masă de aer încărcată cu praf saharian, potrivit ANM. Depunerile vor deveni vizibile în special în zonele unde va ploua, pe măsură ce norul de particule se va extinde deasupra țării.
15:30
Reacția Chișinăului după ce vameșii români au prins un camion încărcat cu arme care era condus de un moldovean # Digi24.ro
Șeful Serviciului Vamal din Republica Moldova, Radu Vrabie, susține că descoperirea unui camion cu armament în Vama Albița de către autoritățile române subliniază necesitatea dotării fiecărui punct de frontieră cu echipamente de scanare performante. Potrivit lui, controlul a fost solicitat de funcționarul vamal moldovean, având în vedere că scanerul se află pe partea română.
15:30
Digi 24 și Digi 24 FM anunță că intenționează să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile locale 2025 # Digi24.ro
Subsemnatul/Subscrisa, Campus Media TV SRL, cu domiciliul/sediul în localitatea București, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum, 2000 Building, Faza 1, Etaj 5, sectorul 5, în vederea aplicării dispozițiile art. 4 alin. (1) din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 884/2025 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, în calitate de titular de licență audiovizuală nr. S-TV 273 / 07.12.2010, vă comunicăm că postul nostru de televiziune, cu denumirea DIGI24, intenționează să difuzeze următoarele categorii de emisiuni dedicate campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale.
15:20
Încă 41 de medicamente au fost adăugate pe lista de compensate. Alexandru Rogobete: „Este o schimbare de fond” # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.
15:20
15:20
Barajul pentru CM 2026. Cine este Turcia, următoarea adversară a României: când au avut loc ultimele întâlniri directe # Digi24.ro
”Tricolorii” vor întâlni în deplasare Turcia în meciul de baraj pentru CM 2026, la 26 martie. Dacă va învinge în semifinale, naţionala noastră va juca finala cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot în manșă unică, pe 31 martie.
15:20
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei # Digi24.ro
Ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat joi la Ministerul de Externe moldovean, pentru a i se transmite o notă oficială de protest după ce o nouă dronă rusească a survolat ilegal, miercuri, spaţiul aerian al Republicii Moldova, relatează Radio Moldova.
15:10
Nicușor Dan: „România a făcut un pas decisiv spre aderarea la OCDE”. Legea privind integritatea în instituții, promulgată # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că România avansează decisiv în procesul de aderare la OCDE, după promulgarea, în această săptămână, a legii care întărește regulile de integritate în instituțiile publice. Șeful statului afirmă că actul normativ reprezintă unul dintre standardele esențiale cerute de organizație și că România îl îndeplinește acum „aproape integral”.
14:50
Donald Trump se va întâlni vineri cu Zohran Mamdani, în Biroul Oval. „Primarul comunist al New York-ului a cerut să ne vedem” # Digi24.ro
Donald Trump a anunţat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent fervent al preşedintelui republican.
14:50
Moșteanu, după ce Guvernul a adoptat cadrul legal pentru aplicarea SAFE: Urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, că în şedinţa de Guvern s-a făcut un pas obligatoriu, necesar pentru a asigura cadrul legal punerii în aplicare al instrumentului SAFE, el arătând că urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii, iar până la finalul lunii mai 2026 se vor semna contractele.
14:50
Barajul pentru CM 2026: S-a stabilit adversara României pentru meciul de baraj pentru Cupa Mondială # Digi24.ro
Tragerea la sorți de astăzi de la Zurich a stabilit că România va juca în primul meci de baraj pentru Cupa Mondială cu Turcia. Meciul ar urma să aibă loc în deplasare.
14:40
Vizita lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă, motiv de spectacol pentru Donald Trump: s-a ajutat de AI pentru a juca fotbal cu portughezul # Digi24.ro
Donald Trump a transformat vizita lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă într-un spectacol pe rețelele sociale. Nefiind un bun practicant al sportului rege, președintele american a apelat la inteligența artificială pentru a putea ține pasul într-o competiție cu fotbalistul portughez chiar în Biroul Oval.
14:30
Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt noile măsuri ce vor intra în vigoare # Digi24.ro
Guvernul a adoptat joi, 20 noiembrie, Ordonanţa de Urgenţă care pune în mișcare reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, una dintre cele mai importante reforme din domeniul forestier din ultimii ani, potrivit unui comunicat de presă al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Documentul modifică atât Codul Silvic, cât şi Statutul personalului silvic și este esenţial pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR, în cadrul componentei dedicate pădurilor şi biodiversităţii.
Acum 6 ore
14:20
Trump și Vance nu merg la înmormântarea „celui mai puternic vicepreședinte din istoria SUA”. Dick Cheney i-a criticat pe cei doi # Digi24.ro
Foşti preşedinţi şi politicieni din ambele tabere politice se vor reuni joi la Washington, DC, pentru înmormântarea fostului vicepreşedinte Dick Cheney, luându-şi rămas bun de la o figură-cheie a politicii republicane dinaintea mişcării MAGA.
14:20
Rogobete anunță că medicii nu sunt vizați de tăierile de salarii: „Am cerut prudenţă, echilibru”. De unde se fac reduceri de cheltuieli # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, că nu se ia în calcul reducerea cu 10% a salariilor în sistemul medical, dar că se iau măsuri care duc la reducerea totală de cheltuieli. În ceea ce priveşte salariile, ministrul anunţă că a cerut prudenţă şi echilibru, având în vedere deficitul de personal din sistem.
14:10
Tensiuni între Varșovia și Minsk din cauza ucrainenilor recrutați de FSB care au aruncat în aer calea ferată pe care se trimiteau arme # Digi24.ro
Polonia i-a cerut Belarusului să extrădeze doi cetăţeni ucraineni acuzaţi de comiterea unor acte de sabotaj pe reţeaua feroviară poloneză în numele Rusiei, a anunţat joi Ministerul de Externe de la Varşovia, citat joi de Reuters.
14:10
Tăierea salariilor în instituții. Explicații venite de la Guvern: „E vorba de reducerea cheltuielilor, pot fi reduse sporurile” # Digi24.ro
Vicepremierul Ionuț Moșteanu a lăsat de înțeles, la finalul ședinței de Guvern de joi, că pachetul care ar urma să reducă cheltuielile în administrația publică va mai întârzia, după ce liderii Coaliției nu s-au înțeles. Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a transmis că nu vor fi tăiate direct salariile, însă pot fi reduse sporurile unor angajați. Fiecare șef de instituție va decide „cum pune în practică această reducere cu 10%”.
14:00
Ambasadorul României la Washington, discuții cu membri ai Congresului SUA despre securitatea est-europeană # Digi24.ro
Ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru, a discutat, joi, cu membri ai Congresului SUA și ambasadorii Republicii Moldova și Ucrainei despre securitatea est-europeană. Membrii Congresului au subliniat importanța României ca partener de încredere al Statelor Unite în Europa de Est și la Marea Neagră, potrivit unui comunicat al ambasadei române.
13:50
Lovitură pentru Guvern de la CCR: contestația AUR privind majorarea taxelor locale, dezbătută abia pe 4 februarie 2026 # Digi24.ro
Majorarea taxelor locale nu va mai intra în vigoare de la 1 ianuarie, după ce Curtea Constituțională a amânat pentru februarie 2026 dezbaterea contestației depuse de AUR. Decizia CCR blochează aplicarea pachetului fiscal și amână creșterea impozitelor pe proprietăți și a impozitului pe dividende.
13:40
Proiectul privind pensiile magistraților va fi trimis azi spre avizare la CSM. Când ar urma Guvernul să-și asume răspunderea # Digi24.ro
În cazul în care CSM va emite aviz până săptămână viitoare pe proiectul privind pensiile magistraților, angajarea răspunderii Guvernului pentru acesta ar urma să aibă loc joi sau vineri, a transmis Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, conform News.ro.
13:20
Robert Sighiartău și Ionuț Pucheanu, despre răzgândirea lui Grindeanu pe tema tăierilor din instituții: „O problemă de credibilitate” # Digi24.ro
Deși marți, 18 noiembrie, s-a declarat de acord cu reducerea cheltuielilor cu 10%, inclusiv cu cele care țin de angajații statului, Sorin Grindeanu a revenit asupra declarațiilor o zi mai târziu, amenințând cu ieșirea de la guvernare și spunând că, atât timp cât PSD este la guvernare, salariile vor crește. Ionuț Pucheanu a susținut joi, 20 noiembrie, la Digi24, că amenințarea cu ieșirea de la guvernare a fost legată de reducerea salariilor medicilor și profesorilor, iar Robert Sighiartău, deputat PNL, a declarat motivul pentru care partidele aflate la putere pierd din încrederea publică este dat de răzgândirea de la o zi la alta.
13:20
Vestea că ar putea pierde din nou din salariu s-a răspândit ca un fulger printre profesori și personalul din învățământ. Câțiva dascăli s-au strâns în fața Ministerului Educației.
13:20
O fată de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de antrenorul său de lupte libere, în București. Poliţia face percheziţii # Digi24.ro
O adolescentă în vârstă de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de către antrenorul său de lupte libere, a informat, joi, Poliţia Capitalei. Poliţiştii şi procurorii fac, în acest caz, patru percheziţii domiciliare în Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, antrenorul de 42 de ani, profitând de vârsta minorei şi de încrederea pe care aceasta o avea în el, ar fi avut raporturi sexuale cu fata, într-o locuinţă din Sectorul 5. Totodată, poliţiştii au stabilit că, în timpul antrenamentelor, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe minoră.
13:10
Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 9% în 2025. „Se repară mult, dar proiectele noi stagnează și prețurile locuințelor urcă” # Digi24.ro
Volumul lucrărilor de construcţii a avut în primele nouă luni ale anului un avans de 9,3%, potrivit datelor publicate de Institutului Național de Statistică (INS). Creșterea vine în special din lucrările de întreținere și reparații, în timp ce construcțiile noi au avansat mult mai lent, cu doar 1,2%. Antoanela Comșa, Deputy CEO într-o companie de dezvoltare imobiliară, a explicat pentru redacția Digi24.ro de ce creșterea este firească, dar și ce riscuri ascunde.
13:00
Scandal după noul sondaj din București. Drulă: „Ciprian, nu așa! Se folosește de sondaje, e urât.” Reacția unui consilier prezidențial # Digi24.ro
Cel mai recent sondaj privind alegerile din Capitală a născut un nou scandal între candidați. Cătălin Drulă îi acuză pe liberali, în frunte cu Ciprian Ciucu, că se folosesc de sondaje pentru a manipula opinia publică. „E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan”, a transmis acesta. Și de la Cotroceni a venit o reacție, în timp ce candidatul PNL nu a oferit încă un punct de vedere.
12:50
Încă un comandant rus care a participat la masacrul de la Bucea a fost identificat. „Responsabil pentru cel puțin 17 crime” # Digi24.ro
Ucraina a anunţat că l-a identificat pe un comandant rus drept suspect în masacrul comis în 2022 la Bucea, suburbie a capitalei ucrainene Kiev, spunând că este vorba despre un pas vital către stabilirea lanţului de comandă aflat în spatele execuţiilor în masă de civili produse acolo, transmite joi Reuters.
12:50
Horațiu Potra este adus sub escortă în România. Șeful mercenarilor a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite # Digi24.ro
Horațiu Potra, considerat liderul grupării de mercenari implicate în mai multe dosare derulate în România, a fost extrădat de autoritățile din Emiratele Arabe Unite și este adus sub escortă în țară.
12:40
Republica Cehă: Zeci de răniți, dintre care cinci în stare gravă, în urma coliziunii a două trenuri de călători # Digi24.ro
O coliziune între două trenuri de călători în Republica Cehă a provocat cel puțin 40 de răniți, dintre care cinci în stare gravă.
12:40
NASA a publicat imagini cu misterioasa cometă 3I/ATLAS. Oamenii de știință dezmint zvonurile că ar fi altceva # Digi24.ro
NASA se află în mijlocul unei campanii de observare fără precedent la nivelul întregului sistem solar, orientând vehiculele și telescoapele spațiale pentru a urmări cometa 3I/ATLAS, al treilea obiect interstelar cunoscut care traversează sistemul nostru solar. Douăsprezece echipamente ale NASA au surprins și procesat imagini ale cometei de la descoperirea sa, pe 1 iulie, iar alte câteva vor avea ocazia să surprindă mai multe imagini pe măsură ce cometa continuă să traverseze sistemul solar, arată Agenția spațială americană.
12:40
