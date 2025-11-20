Fostul senator Marius Isăilă, plasat sub control judiciar în dosarul șpăgii de un milion de euro pentru ministrul Moșteanu
Adevarul.ro, 20 noiembrie 2025 17:00
Marius Isăilă, fost senator PSD implicat în scandalul șpăgii de un milion de euro destinată ministrului Apărării Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar.
Acum 5 minute
17:15
Managerul interimar al Spitalului „Sfânta Maria” își dă demisia după doar șase săptămâni în funcție. Ce motive a invocat # Adevarul.ro
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, Veronica Leonte, și-a anunțat demisia la mai puțin de șase săptămâni de la preluarea funcției.
17:15
„Nu din salariile profesorilor”. Sindicatele din învăţământ reacţionează după ce Nicuşor Dan a sugerat redirecţionarea unor fonduri către Apărare # Adevarul.ro
Toate marile federații sindicale din învățământ critică declarațiile președintelui Nicușor Dan privind posibilitatea redirecționării fondurilor din Educație și Sănătate către Apărare și avertizează că o asemenea măsură ar adânci criza din școli.
17:15
Ioana Dogioiu, despre situaţia activelor Lukoil: „România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor”. Ce proiect de ordonanță se pregătește # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, referindu-se la situaţia activelor Lukoil, că România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor.
17:15
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Kiev cu înalţi oficiali ai Pentagonului, a anunţat administraţia sa, la o zi după relatări în presă despre un plan american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în condiţii favorabile Kremlinului, relatează AFP.
17:15
Statul român, în gardă. Preluarea Napolact de grupul maghiar Bonafarm, sub lupa instituțiilor de securitate # Adevarul.ro
Tranzacția care ar urma să transfere brandul Napolact în portofoliul celui mai influent om de afaceri din Ungaria agită apele în instituțiile-cheie din România. Dincolo de competiția de pe piața lactatelor, apar temeri legate de suveranitate economică și influență politică regională.
Acum 30 minute
17:00
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe ultima sută de metri # Adevarul.ro
Previziunile optimiste de la începutul anului 2025 privind numărul kilometrilor de autostradă și drumuri expres sunt departe de a se împlini. Până în prezent, au fost finalizați mai puțin de jumătate din kilometrii de mare viteză inaugurați în 2024.
17:00
Acum o oră
16:45
Un nou val de praf saharian traversează România în următoarele zile, iar specialiștii de la ANM avertizează că particulele vor deveni vizibile în anumite regiuni ale țării odată cu apariția ploilor.
16:45
Mihai Fifor acuză „lipsă de empatie” și „cinism” în declarațiile lui Bolojan: „Sfidare pură față de români” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un atac vehement la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de cinism și lipsă de empatie față de români.
16:45
PNL, obligat să returneze Autorității Electorale Permanente 14 milioane de lei, bani folosiți în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă # Adevarul.ro
Partidul Național Liberal a pierdut procesul împotriva Autorității Electorale Permanente și trebuie să returneze aproximativ 14 milioane de lei din subvenția de stat folosită în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024.
16:45
Noi restricţii de circulaţie vor fi instituite timp de aproape o lună pe Valea Oltului (DN 7), anunţă Direcţiea Regională Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
16:45
A patra arestare pentru fostul jucător al lui City! Detaliile care au șocat lumea fotbalului # Adevarul.ro
Fostul atacant al lui Manchester City a fost arestat pentru a patra oară. Jo a fost reținut din cauza unei datorii uriașe la pensia alimentară.
16:30
Chiriile pentru locuințele de serviciu se dublează. Angajații de la stat, direct afectați # Adevarul.ro
Chiriile pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție şi căminele pentru salariați ai societăților de stat se vor dubla, ca urmare a indexării tarifelor cu rata inflației din 2007 până în prezent, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării.
Acum 2 ore
16:15
Ministrul Apărării Naționale susține reforma administrativ-teritorială şi o lege unică a salarizării bugetare. „Oricât ar fugi unii de asta, tot aici o să ajungem” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a pledat, joi, pentru implementarea unei reforme administrativ-teritoriale şi a unei legi unice a salarizării în vederea eficientizării cheltuielilor.
16:15
PNRR-ul revizuit, adoptat de Guvern. Pîslaru anunță platforma care arată stadiul tuturor proiectelor # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat joi Hotărârea care transpune în legislația națională decizia Consiliului European privind PNRR-ul revizuit, a anunțat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
16:15
Imagini revoltătoare cu Sabrina Voinea: FRG anunță primele măsuri. Gimnasta, chemată la discuții # Adevarul.ro
S-au luat primele măsuri după imaginile șocante cu Sabrina Voinea. Gimnasta a fost chemată la audieri la Federația de Gimnastică.
16:15
O româncă a furat peste 100.000 de euro, în tranșe, din casa unui afacerist din Italia, unde lucra ca menajeră. A fost prinsă în flagrant # Adevarul.ro
Poliția italiană a arestat o femeie de 40 de ani, de origine română, prinsă în flagrant în orașul Ancona, Italia, având asupra sa peste 5.000 de euro, bani sustraşi din locuinţa unui cunoscut om de afaceri local.
16:00
Conflict în Guvern: Radu Miruță acuză ilegalități în ordinul lui Bogdan Ivan privind selecția conducerii Romarm și sesizează DNA # Adevarul.ro
Ministrul Economiei a sesizat DNA în legătură cu procesul de selecție al conducerii Romarm, acuzând ilegalități și favorizarea unor persoane apropiate PSD.
15:45
Guvernul a aprobat cadrul legal pentru punerea în aplicare a Instrumentului SAFE pentru „întărirea bazei industriale de apărare a Europei” # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat joi, 20 noiembrie, cadrul legal necesar punerii în aplicare a Instrumentului financiar european SAFE, al cărui principal beneficiar va fi MApN, a anunţat ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu.
15:45
Reacția lui Mircea Lucescu după tragerea la sorți: România se bate cu Turcia pentru locul la Cupa Mondială # Adevarul.ro
Mircea Lucescu a venit cu prima reacție după tragerea la sorți. România merge la Istanbul pentru un baraj de foc cu Turcia.
15:30
Ambasadorul Poloniei în Rusia, atacat de activiști pro-ruși la Sankt Petersburg. „Au fost jigniri și o încercare de folosire a forței” # Adevarul.ro
Ambasadorul Poloniei în Rusia, Krzysztof Krajewski, a fost atacat duminică la Sankt Petersburg de un grup de activiști pro-ruși.
15:30
Ronaldinho face spectacol la Iași. Se va juca un meci demonstrativ cu vedete internaționale și foști mari fotbaliști români.
15:30
Cristian Tudor Popescu, radiografie la rece a situației din România: „Nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu descrie într-o postare pe pagina sa de Facebook situația gravă în care se află țara.
Acum 4 ore
15:15
Ce pedeapsă a primit un bărbat din Giurgiu care și-a ucis fetița de trei ani. Decizia este definitivă # Adevarul.ro
Bărbatul din Mihăilești, Giurgiu, care anul trecut și-a ucis fetița de trei ani, a fost condamnat acum de judecătorii Curții de Apel București la 13 ani într-o închisoare de maximă siguranță. Sentința este definitivă.
15:15
Ordonanța de urgență privind reorganizarea Romsilva a fost aprobată de Guvern. Ce modificări aduce # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat joi, 20 noiembrie, Ordonanţa de Urgenţă care pune în mișcare reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, potrivit unui comunicat de presă al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
15:15
Alexandru Ciucu a mărturisit de ce a refuzat Survivor România și spune la ce emisiune ar accepta să participe # Adevarul.ro
Designerul Alexandru Ciucu a confirmat că a fost ofertat pentru primul sezon Survivor România produs de Antena 1, dar a refuzat din motive legate de programul copiilor și durata imprevizibilă a filmărilor. Acesta spune că s-ar potrivi mai bine în Asia Express.
15:15
Cine este naționala Turciei, primul adversar al României în barajul pentru Mondiale. Vedete la Real Madrid, Juventus Torino și Inter Milano # Adevarul.ro
România va înfrunta naționala Semilunei în semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.
15:15
Cum acționează semințele de armurariu și clorura de magneziu pentru detoxifiere naturală? # Adevarul.ro
Stilul de viață modern ne expune și la lucruri excepționale, dar și la toxine, stres oxidativ și alimentație dezechilibrată. Ce de făcut pentru a contracara asta? Vezi mai departe!
15:00
Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Crește și numărul de afecţiuni pentru care pot fi prescrise # Adevarul.ro
Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost completată cu 41 de molecule, în baza unei ordonanţe aprobate joi, 20 noiembrie, de către Guvern, anunţă Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
15:00
Radu Marinescu, despre revenirea lui Horațiu Potra în România: „Justiția își urmează cursul”. Ce spune ministrul despre avizul CSM # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit detalii despre procedurile ce vizează revenirea în țară a mercenarului Horațiu Potra.
15:00
Asasinul fostului premier japonez Shinzo Abe și-a cerut iertare în faţa instanţei pentru fapta sa. Ce l-a determinat să comită crima # Adevarul.ro
Bărbatul judecat pentru asasinarea fostului premier japonez Shinzo Abe a vorbit joi pentru prima dată în faţa instanţei, cerând iertare pentru acţiunile sale motivate de resentimente, transmite Kyodo.
15:00
O alertă privind o scurgere de gaze s-a dat joi, 20 noiembrie, la un liceu din Capitală, unde sute de elevi au fost evacuați.
15:00
„Viața nevăzută a animalelor de fermă” - Humane World for Animals lansează o campanie publică pentru creșterea gradului de conștientizare privind bunăstarea animalelor de fermă # Adevarul.ro
Campania face apel către publicul larg să ia decizii informate și responsabile, care pot crește bunăstarea animalelor de fermă, dar și sustenabilitatea în industrie.
14:45
Mai multe state europene au transmis că nu vor susține un plan de pace sprijinit de Statele Unite, care ar impune Ucrainei cedarea unei părți semnificative din teritoriu și reducerea capacităților militare – măsuri pe care aliații Kievului le consideră de mult timp echivalente cu o capitulare.
14:45
Care este ora ideală pentru cină în sezonul rece? Explicația specialiștilor privind programul meselor # Adevarul.ro
Tot mai mulți experți atrag atenția că nu doar meniul este important, ci și momentul în care luăm ultima masă a zilei.
14:30
Un curier riscă să ajungă în pușcărie după ce și-a însușit contravaloarea a mai multor colete cu plată ramburs # Adevarul.ro
Un curier a fost trimis în judecată de polițiști pentru delapidare într-un dosar penal cu prejudiciu de peste 38.000 de lei.
14:30
Mario Iorgulescu, răsturnare de situație: procurorii atacă decizia, ÎCCJ hotărăște finalul # Adevarul.ro
Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, în fața ÎCCJ. Procurorii contraatacă, după ani de scandal.
14:30
Denise Rifai, despre bărbatul celebru care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele. Sincer” # Adevarul.ro
Denise Rifai a dezvăluit ce înseamnă pentru ea dragostea și ce bărbat ar putea iubi o viață întreagă, deși, în prezent, trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa, potrivit Click!
14:30
Sondajele pentru Primăria București stârnesc scandal între candidați. Se aruncă acuzații de manipulare # Adevarul.ro
Ultimele date din măsurătorile pentru Primăria Capitalei provoacă o reacție radicală din partea candidatului Cătălin Drulă, plasat pe locul 4, după candidatul AUR. Acesta acuză că a fost amenințat cu apariția unor astfel de date.
14:30
Inteligența artificială și roboții vor face banii „irelevanți”, susține Musk. „Așa va fi și munca: opțională” # Adevarul.ro
În viziunea lui Elon Musk, în viitor nu vom mai avea nevoie de joburi sau bani, iar sărăcia va dispărea.
14:30
Ionuț Moșteanu, după incidentele cu drone de la graniță: „Sistemul național de apărare trebuie să fie bine motivat” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu subliniază necesitatea motivării întregului sistem național de apărare, în contextul provocărilor de securitate.
14:15
Dogioiu clarifică cine va fi afectat de cumulul pensie-salariu: „Salariile nu se taie cu 10%. Penalizarea de 85% vizează doar pensiile necontributive” # Adevarul.ro
Penalizarea de 85% din pensie pentru cei care cumulează pensia cu salariul se va aplica doar pensiilor necontributive, iar salariile nu vor fi tăiate cu 10%.
14:00
Creșterea taxelor pe proprietate, inclusă în pachetul 2 de măsuri fiscale și programată inițial pentru 1 ianuarie 2026, a fost amânată. Noua dată de aplicare va fi stabilită la o dată ulterioară.
14:00
„Închirierea” Donbasului. Formula prin care SUA văd încetarea războilui dintre Rusia și Ucriana. Cum a ieșit la iveală planul pus la cale de Witkoff și Dmitriev? # Adevarul.ro
Statele Unite ar lua în calcul o formulă prin care Ucraina ar putea închiria Rusiei o parte din teritoriul său în cadrul unui plan menit să paveze calea către încetarea războiului, relatează The Telegraph.
14:00
Liviu Negoiță și PUSL îl susțin pe candidatul PSD, Daniel Băluță, la Primăria Capitalei: „Este un om serios” # Adevarul.ro
Liviu Negoiță, care a intenționat să candideze la Primăria Capitalei din partea PUSL, dar ulterior s-a retras din cursă a anunțat că atât el, cât și partidul din care face parte îl susține pe candidatul PSD, Daniel Băluță.
13:45
Medicul din Craiova acuzat că a exploatat o femeie, reținut de DIICOT. Cum ar fi obligat-o să muncească # Adevarul.ro
Un medic de 31 de ani din Craiova a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a recrutat și exploatat prin muncă o femeie vulnerabilă.
13:45
MAI face noi precizări cu privire la Sistemul E-Sigur. „Nu este vorba de Big Brother”. Cum va funcționa # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne a făcut, joi, noi precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului, după acuzațiile aduse de Cătălin Drulă.
13:30
Hakimi strălucește în Africa. Marocanul câștigă titlul de Jucătorul African al Anului 2025 # Adevarul.ro
Achraf Hakimi, vârful fotbalului african. Marocanul câștigă titlul de Jucătorul African al Anului 2025.
13:30
Un plan de 19 miliarde pierdut în birocrație. 1 din 4 copii este expus sărăciei sau excluziunii sociale # Adevarul.ro
În Uniunea Europeană, un copil din patru trăiește astăzi în risc de sărăcie sau excluziune socială.
13:30
Vicepreședintele CSM a criticat modul în care Guvernul gestionează proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Când ar putea fi emis avizul # Adevarul.ro
Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistratului, a criticat modul în care Guvernul gestionează proiectul de reformă a pensiilor magistraților.
