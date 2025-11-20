Viitorul Bucureștiului? Candidații sunt mai interesați de jocuri politice și lupta pentru putere
PSNews.ro, 20 noiembrie 2025 18:20
Alegerile pentru Primăria București s-au transformat mai mult într-o luptă politică decât într-o dezbatere despre viitorul orașului. Capitala nu a avut niciodată stabilitate în ultimii 35 de ani, după cum a arătat PS News într-o analiză, iar candidații din 2025 nu mai fac nici măcar promisiuni despre viitor. Jocurile politice și lupta pentru putere sunt
• • •
Acum 30 minute
18:20
CSM trimite instanţelor și parchetelor proiectul legii pensiilor magistraţilor. Adunările generale, pe 24-25 noiembrie # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După ce se va face centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, Plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional. CSM arată că
18:20
VIDEO Ana Ciceală, reacţie în scandalul sondajului INSCOP. Ce spune despre acuzaţiile de falsificare # PSNews.ro
Ana Ciceală, candidata Partidului SENS la Primăria Capitalei, a avut joi, în emisiunea Puterea Știrilor, o primă reacţie în scandalul sondajului INSCOP. „Nu avem bani de date. Noi luăm apă, pixuri, flyere. La cum au arătat sondajele în ultimul an și jumătate, aș fi sceptică. Cifrele se mută de la o săptămână la alta. Trebuie
18:20
Teodorovici propune ca proiect major o rețea pentru mari arși. Bucureștiul ar trebui să devină un hub național medical # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, Eugen Teodorovici, candidat independent, a spus că un proiect major pe care l-ar susține, dacă ar deveni primarul Capitalei, ar fi crearea unei rețele pentru mari arși, cu Bucureștiul în rol de hub medical. Acesta susține că orașul are datoria să fie motorul unui sistem capabil să salveze vieți
18:20
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, despre readucerea în ţară, sub escortă, a mercenarului Horaţiu Potra, că este o operaţiune care confirmă angajamentul ferm al statului român şi anume că ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei. „Operaţiunea de readucere în ţară, sub escortă, a lui Horaţiu
18:20
CCR a schimbat termenul pentru judecarea contestației la legea care prevede majorarea taxelor # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României a anunțat joi că a preschimbat, pentru 10 decembrie, termenul de judecare a contestației la legea care prevede majorarea taxelor. Solicitarea a fost făcută de Guvern. CCR a transmis că termenul pentru ședința de judecare a sesizării de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și
18:20
Parisul în beznă. O pană masivă de curent a afectat peste 170.000 de gospodării și a dat transportul peste cap # PSNews.ro
O pană masivă de curent a avut loc joi în sudul Parisului, care a afectat mai ales Issy-les-Moulineaux, în urma unei avarii la un post local din Reţeaua de Transport al Electricităţii (RTE), relatează Le Figaro. Incidentul, care a avut loc la ora locală 6.38 (7.38, ora României), a privat de electricitate "170.000 de gospodării,
18:20
18:20
Oficiali ai Pentagonului, la Kiev pentru discuții cu Zelenski, pe fondul zvonurilor despre un plan secret de pace # PSNews.ro
Oficialii de rang înalt ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru a discuta cu președintele Zelenski un plan de pace Rusia-Ucraina. În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora Statele Unite și Rusia ar fi pregătit, în culise, un plan de oprire a războiului, dar Kievul ar trebui să accepte să cedeze teritorii. Nici Washingtonul,
18:20
O Realitate Ce Nu Poate Fi Ignorată: Calitatea Aerului Calitatea aerului în marile orașe nu mai este o problemă teoretică, rezervată rapoartelor de mediu și dezbaterilor academice. Este o realitate dură, pe care o resimțim cu toții, de la ceața persistentă din zilele de iarnă la disconfortul respirator. Bucureștiul, ca orice mare capitală europeană, se
Acum 2 ore
17:20
Radu Miruță acuză ilegalități în ordinul lui Bogdan Ivan privind selecția conducerii Romarm și sesizează DNA # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) în legătură cu procesul de selecție a conducerii Romarm, acuzând ilegalități și favorizarea unor persoane apropiate PSD, potrivit Adevărul. Totodată, Miruță a cerut Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) să verifice legalitatea unui ordin emis de fostul ministru Bogdan Ivan, prin care Constantin Alexie
17:20
Circulaţia a fost oprită temporar pe DN 7C – Transfăgărăşan, joi, în urma căderii unor stânci pe carosabil, a anunţat Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române. Incidentul s-a produs la kilometrul 57, în zona localităţii Căpăţâneni din judeţul Argeş. „Din cauza căderii unor stânci de pe versant pe suprafaţa de rulare, traficul rutier este oprit
17:20
Documentul oficial prezentat de Ambasada SUA la exact 145 de ani de relații diplomatice cu România # PSNews.ro
Statele Unite au rememorat joi un moment istoric în relațiile bilaterale cu România, într-o postare publicată pe pagina oficială a Ambasadei SUA la București. Diplomații americani au amintit că, la 20 noiembrie 1880, președintele american Rutherford B. Hayes i-a transmis un răspuns oficial regelui Carol I, prin care recunoștea notificarea independenței României. Potrivit mesajului, documentul
17:20
Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar # PSNews.ro
Fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat de DNA că a încercat să-l mituiască pe ministrul Apărării pentru contracte în domeniul militar, a fost eliberat de judecătorii Curții de Apel București din arest preventiv și plasat sub control judiciar, potrivit minutei instanței. Marius Isăilă a scăpat de după gratii și este aproape liber. Trebuie doar să
17:20
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Progresul pe lotul 2 a ajuns la 90%. Când ar putea fi deschis până la Adjud # PSNews.ro
Mobilizare bună și pe șantierul lotului 2 al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7), anunță joi Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutirere (CNAIR). Potrivit lui Pistol, constructorul român, Spedition UMB, este mobilizat pe cei 38,78 km dintre Domnești Târg și Răcăciuni cu 1500 de muncitori și 600 de utilaje, care desfășoară
17:20
Până la 50.000 de asistente medicale, multe dintre ele românce, ar putea părăsi Marea Britanie # PSNews.ro
Până la 50.000 de asistente medicale, multe dintre ele românce, ar putea părăsi Marea Britanie din cauza propunerilor guvernului privind imigrația, aruncând NHS în cea mai mare criză de forță de muncă din istorie, scrie The Guardian. Liderii sindicali afirmă că modificările propuse sunt imorale și ar putea pune în pericol siguranța pacienților în cazul unui
17:20
Autoritatea Electorală Permanentă a transmis, joi, un mesaj înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile parţiale din 7 decembrie, în care cere competitorilor electorali "să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente". De asemenea, instituţia precizează care sunt acţiunile interzise în campania electorală. "Având în vedere că sâmbătă, 22 noiembrie a.c., începe campania electorală
17:20
Accident feroviar în Cehia. Zeci de persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit # PSNews.ro
Două trenuri de pasageri au intrat în coliziune joi în Cehia, zeci de persoane fiind rănite, patru dintre ele grav, au anunţat oficialii şi presa locală. Potrivit Radio Praga International, 47 de persoane au fost rănite în coliziunea feroviară care a avut loc în regiunea Boemia de Sud, joi dimineaţa devreme. Accidentul s-a produs puţin
Acum 4 ore
16:20
Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un nou atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Îl acuză de cinism și lipsă de empatie, după ce acesta a declarat că „România e pe drumul cel bun". „Nu cred că mai există cineva, în toată România, care să se îndoiască de faptul că premierul Bolojan este un om
16:10
Moșteanu, după ce Guvernul a adoptat cadrul pentru aplicarea SAFE: Urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, că în şedinţa de Guvern s-a făcut un pas obligatoriu, necesar pentru a asigura cadrul legal punerii în aplicare al instrumentului SAFE, el arătând că urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii iar până la finalul lunii mai 2026 se vor semna contractele. "Astăzi am făcut un
16:10
Perioada standard de cumpărare cu anticipaţie a biletelor este diminuată temporar, pentru punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026, ce va intra în vigoare începând cu data de 14 decembrie 2025, informează joi CFR Călători. Potrivit unei informări a companiei, în acest context, emiterea legitimaţiilor călătorie pentru trenurile cu plecare în
16:10
Elevii și profesorii unui colegiu din București au fost evacuați din cauza mirosului de gaz. Incidentul s-a produs joi. La fața locului sunt mai multe echipe de intervenție. Incidentul a avut loc la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez. Potrivit ISU București-Ilfov, intervenția a pornit în urma unei sesizări privind mirosul de gaz din interiorul școlii. Se
16:10
Comisia Europeană schimbă sistemul de pensii: accent pe pensiile private și suplimentare # PSNews.ro
Comisia Europeană a adoptat joi un pachet de măsuri menit să îmbunătățească veniturile cetățenilor la pensie, punând accent pe pensiile private și suplimentare, fără a înlocui sistemul public de pensii. Decizia vizează creșterea accesului la pensii suplimentare mai eficiente și mai bine structurate, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Comisia subliniază că pensiile publice
16:10
Dragoş Pîslaru anunță lansarea publică a unei platforme unde se găsesc toate proiectele PNRR # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că Guvernul a adoptat o Hotărâre care transpune în legislaţia naţională decizia care aprobă PNRR-ul revizuit. El a precizat că a fost lansată o platformă unde sunt detalii despre toate proiectele PNRR şi stadiul lor de implementare. "Astăzi Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern
16:10
Guvernul României reacţionează după dezvăluirile PS News. Ce spune despre violenţele de la meciul cu Serbia # PSNews.ro
Guvernul României a transmis un punct de vedere după ce PS News a dezvăluit noi detalii înfiorătoare de la meciul cu Serbia. Potrivit Eecutivului, „astfel de comportamente sunt intolerabile și nu au loc în sport sau în societate". Cât despre măsurile care ar trebui luate după aceste incidente, Guvernul a transmis faptul că MAE, MAI,
16:10
FOTO Noi imagini și detalii despre prototipul VLAH: Prima mașină de luptă blindată 4×4 concepută și produsă în România # PSNews.ro
Proiectul VLAH (Vehicul de luptă autonom hidramat), dezvoltat de compania românească BlueSpace Techology a intrat în linie dreaptă pentru prima prezentare publică a prototipului, planificată pentru prima jumătate a lunii decembrie. VLAH este prima mașină de luptă blindată 4×4 concepută și produsă în România. Demarat în anul 2022, „finalizarea proiectului VLAH va fi un game
16:10
Mircea Lucescu, primele declarații după aflarea adversarului României în meciul de baraj pentru Cupa Mondială 2026 # PSNews.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, că întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la CM-2026, va fi una foarte dificilă şi tricolorii trebuie să fie pregătiţi din toate punctele de vedere. "Va fi un meci foarte dificil, Turcia este o echipă foarte bună. Eu am jucat de multe ori împotriva Turciei. Cunosc bine
16:10
ANM anunță un nou val de praf saharian peste România. Care vor fi zonele cele mai afectate # PSNews.ro
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat, joi, că România va fi acoperită de o masă de aer încărcată cu particule de praf saharian, aduse din nordul Africii. Depunerile vor fi vizibile mai ales unde va ploua. Potrivit meteorologilor, în perioada 21-23 noiembrie, circulația aerului din sectorul sud-vestic va transporta particule de praf saharian dinspre nordul
15:10
Proiectul de lege privind pensiile magistraților va fi trimis, joi, spre avizare la CSM, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. "Ieri a fost pus în transparență decizională proiectul de lege privind pensiile magistraților, astăzi urmează să fie trimis spre avizare la CSM. Speranța, dorința este că, dacă CSM va emite aviz până
15:10
Șeful CNAS: Românii plătesc din buzunar 30% din cheltuielile medicale, mult peste media europeană # PSNews.ro
Un studiu recent realizat de Academia de Studii Economice arată că asiguraţii români suportă din propriul buzunar 30% din cheltuielile necesare serviciilor de sănătate de care beneficiază, procent mult mai mare decât în alte ţ
15:10
MAI face noi precizări cu privire la Sistemul E-Sigur. „Nu este vorba de Big Brother”. Cum va funcționa # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne a făcut joi, 20 noiembrie, noi precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului, după acuzațiile aduse de Cătălin Drulă. MAI a transmis că este necesară corectarea unor informații vehiculate recent în spațiul public în legătură cu Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului. „Afirmațiile […] Articolul MAI face noi precizări cu privire la Sistemul E-Sigur. „Nu este vorba de Big Brother”. Cum va funcționa apare prima dată în PS News.
15:10
Lista medicamentelor compensate şi gratuite, extinsă. Noi domenii de tratament. Anunțul ministrului Sănătății # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă. ”Astăzi am făcut unul dintre cei mai importanţi paşi din ultimii ani pentru pacienţii din România: extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite […] Articolul Lista medicamentelor compensate şi gratuite, extinsă. Noi domenii de tratament. Anunțul ministrului Sănătății apare prima dată în PS News.
15:10
Plafonare automată a adaosului comercial la toate alimentele dacă inflația trece de 5%. Propunerea lui Florin Barbu # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță, în deschiderea Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a, că a propus colegilor din partid și din alte partide ca schema de plafonare a adaosului comercial al alimentele de bază să intre automat în vigoare la toate produsele agroalimentare atunci când creșterea inflației la acestea depășește 5%. ”Eu am avut o […] Articolul Plafonare automată a adaosului comercial la toate alimentele dacă inflația trece de 5%. Propunerea lui Florin Barbu apare prima dată în PS News.
15:10
Forbes Kids și D&D Research au realizat un studiu amplu privind opinia mamelor despre cele mai de încredere produse pentru copii. Mamelor li s-a cerut să precizeze ce apă minerală plată cumpără pentru copiii lor, să numească marca de apă în care au încredere, care este cea mai sigură, și să denumească brandul de apă […] Articolul Aquatique a fost votată din nou „cea mai bună apă minerală plată pentru copii” apare prima dată în PS News.
15:10
Barajul pentru CM 2026: S-a stabilit adversara României pentru meciul de baraj pentru Cupa Mondială # PSNews.ro
Tragerea la sorți de astăzi de la Zurich a stabilit că România va juca în primul meci de baraj pentru Cupa Mondială cu Turcia. Meciul ar urma să aibă loc în deplasare. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Dacă trece de […] Articolul Barajul pentru CM 2026: S-a stabilit adversara României pentru meciul de baraj pentru Cupa Mondială apare prima dată în PS News.
15:10
ANI clarifică noutățile legislative pentru angajații și demnitarii publici: ce au voie și ce nu # PSNews.ro
Agenţia Naţională de Integritate explică, joi, noutăţile legislative pre – şi post-angajare în instituţiile şi autorităţile publice, duop ce preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea prin care se face un pas important în procesul de aderare la OCDE. Persoanele numite, alese sau angajate într-o funcţie publică nu pot controla, verifica sau semna contracte cu entitatea […] Articolul ANI clarifică noutățile legislative pentru angajații și demnitarii publici: ce au voie și ce nu apare prima dată în PS News.
15:10
Eugen Teodorovici despre candidatura ca independent la Primăria Capitalei: Fără logica de „soldat de partid” # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a vorbit, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, despre candidatura la Primăria Municipiului București. Fostul ministru susține că intră în cursă pentru a vorbi direct cu bucureștenii și pentru a-și pune experiența administrativă în slujba Capitalei. Candidatura ca independent, confirmată În debutul emisiunii, Eugen Teodorovici a confirmat că va candida la Primăria Bucureștiului. Acesta […] Articolul Eugen Teodorovici despre candidatura ca independent la Primăria Capitalei: Fără logica de „soldat de partid” apare prima dată în PS News.
15:10
Cumnata lui Drulă, numită secretar de stat la MIPE. Cum explică ministrul Pîslaru sinecura # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost întrebat joi, într-o conferință de presă la Guvern, despre numirea Alinei Gîrbea, cumnata candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, în funcția de secretar de stat în MIPE. Decizia de numire a fost semnată de premierul Ilie Bolojan. „Nu este rolul meu să fac astfel de […] Articolul Cumnata lui Drulă, numită secretar de stat la MIPE. Cum explică ministrul Pîslaru sinecura apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:10
Tribunalul Constanţa a decis plasarea în arest la domiciliu a primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu # PSNews.ro
Tribunalul Constanţa a hotărât să îl plasese în arest la domiciliu pe primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, dar decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa. Tribunalul Constanţa a decis, joi, să înlocuiască măsura arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru primarul suspendat […] Articolul Tribunalul Constanţa a decis plasarea în arest la domiciliu a primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu apare prima dată în PS News.
14:10
VIDEO Moment de reculegere la Guvern susținut în memoria patriotului moldovean Ilie Ilașcu # PSNews.ro
Înainte de începerea ședinței de Guvern programată la ora 11:00, miniștrii au susținut, la îndemnul premierului Bolojan un moment de reculegere pentru patriotul basarabean Ilie Ilașcu. „Stimați colegi, înainte de a începe ședința de Guvern, vă rog să ținem un moment de reculegere în memoria patriotului basarabean Ilie Ilașcu. Dumnezeu să-l odihnească!”, a a fost […] Articolul VIDEO Moment de reculegere la Guvern susținut în memoria patriotului moldovean Ilie Ilașcu apare prima dată în PS News.
14:10
Rogobete: Normativul sanitar învechit pune presiune pe ATI. Sistemul nu reflectă complexitatea medicală actuală # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, că secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din spitalele care tratează cazuri cu complexitate ridicată se confruntă cu probleme privind asigurarea personalului din cauza normativului vechi în baza căruia se fac angajările în sistemul sanitar românesc. Rogobete a explicat că normativul de personal în sistemul sanitar din România funcționează […] Articolul Rogobete: Normativul sanitar învechit pune presiune pe ATI. Sistemul nu reflectă complexitatea medicală actuală apare prima dată în PS News.
14:10
Nicușor Dan: „Suntem foarte aproape de obiectivul major: aderarea României la OCDE în 2026” # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi, într-o postare pe rețelele sociale, că țara noastră a făcut „încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE” (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică). Șeful statului anunță promulgarea legii privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice pentru […] Articolul Nicușor Dan: „Suntem foarte aproape de obiectivul major: aderarea României la OCDE în 2026” apare prima dată în PS News.
14:10
Vlad Voiculescu a uitat că este consilier prezidențial: intervenție abruptă în campania electorală pentru București # PSNews.ro
O postare publică a lui Vlad Voiculescu, actual consilier prezidențial, reaprinde dezbaterea privind rolul pe care ar trebui să îl joace Palatul Cotroceni în campaniile electorale. Voiculescu acuză INSCOP, PNL și pe Ciprian Ciucu de „manipulare”, „sondaje otrăvite” și „tactici murdare”, într-o intervenție care depășește cu mult registrul tehnic și intră în cel al confruntării […] Articolul Vlad Voiculescu a uitat că este consilier prezidențial: intervenție abruptă în campania electorală pentru București apare prima dată în PS News.
14:10
Fostul deputat PSD Dumitru Gherman a murit miercuri, la vârsta de 70 de ani, după ce a luptat o perioadă îndelungată cu o boală incurabilă. Vestea trecerii sale în neființă a fost anunțată de Sorin Roman, șeful APIA Bihor, coleg și prieten apropiat al acestuia. „Drum lin spre Ceruri, bunul meu coleg și prieten (Mitru) […] Articolul Doliu în PSD: S-a stins din viață fostul deputat Dumitru Gherman apare prima dată în PS News.
14:10
EXCLUSIV VIDEO „Ne făceau semne că ne taie gâtul”. Noi detalii înfiorătoare de la meciul cu Serbia. Reacţia MAE # PSNews.ro
Suporterii români au avut parte de scene dure după meciul cu Bosnia la Zenica. Fanii României au avut probleme în mod constat la Zenica, primele întâmpinate chiar înainte de a ajunge pe stadion. Peste 500 de fani veniți din România s-au plâns de tratamentul primit din partea autorităților bosniace, controale excesive care au dus în […] Articolul EXCLUSIV VIDEO „Ne făceau semne că ne taie gâtul”. Noi detalii înfiorătoare de la meciul cu Serbia. Reacţia MAE apare prima dată în PS News.
14:10
Guvernul a aprobat cadrul legal pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt principalele schimbări # PSNews.ro
Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă necesară pentru implementarea reorganizării Romsilva, în vederea modernizării managementului fondului forestier al statului. Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii clare financiare şi nefinanciare de performanţă. ”Guvernul României a aprobat astăzi Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea […] Articolul Guvernul a aprobat cadrul legal pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt principalele schimbări apare prima dată în PS News.
14:10
Ce spun Robert Sighiartău și Ionuț Pucheanu, despre răzgândirea lui Grindeanu pe tema tăierilor din instituții # PSNews.ro
Deși marți, 18 noiembrie, Sorin Grindeanu s-a declarat de acord cu reducerea cheltuielilor cu 10%, inclusiv a celor legate de angajații statului, acesta și-a schimbat poziția o zi mai târziu, amenințând cu ieșirea PSD de la guvernare și afirmând că, atât timp cât partidul se află la putere, salariile vor continua să crească. Ionuț Pucheanu […] Articolul Ce spun Robert Sighiartău și Ionuț Pucheanu, despre răzgândirea lui Grindeanu pe tema tăierilor din instituții apare prima dată în PS News.
14:10
Dogioiu: Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în proiectul reformei administraţiei iar salariile nu se taie cu 10%, ea precizând că este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal iar fiecare ordonator de credit în parte […] Articolul Dogioiu: Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal apare prima dată în PS News.
13:00
Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a anunţat numirea lui Carol Eduard Novak, preşedintele Comitetului Naţional Paralimpic, în Comisia de Paraciclism pentru mandatul 2025–2029. Decizia a fost oficializată de preşedintele UCI, David Lappartient, miercuri, la Aigle, odată cu reînnoirea componenţei comisiilor federale pentru următorii patru ani. Noua comisie reuneşte experţi, sportivi şi profesionişti din zece ţări, sub […] Articolul Carol Eduard Novak, numit în Comisia de Paraciclism a UCI pentru mandatul 2025–2029 apare prima dată în PS News.
13:00
Pachetul 2 de măsuri fiscale lovește agricultura: impozite pe terenuri majorate de până la trei ori # PSNews.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale aduce impozite foarte mari și pentru terenurile agricole, baza de impozitare fiind majorată în unele cazuri chiar și de trei ori, de la 28 de lei pe hectar pentru suprafațele clasate în categoria A la 75 de lei pe hectar. Principalele modificări din Pachetul 2 care afectează sectorul agricol: Se abrogă […] Articolul Pachetul 2 de măsuri fiscale lovește agricultura: impozite pe terenuri majorate de până la trei ori apare prima dată în PS News.
13:00
Bilanț ”Operațiunea Ziua Z”. Peste 90 de persoane au fost reținute – Zeci de bunuri sechestrase # PSNews.ro
Peste 90 de persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute în cadrul Operaţiunii Ziua Z, 22 dintre acestea fiind deja arestate preventiv. De asemenea, s-a pus sechestru pe 23 de maşini, majoritatea bolizi de lux, şi s-au confiscat zeci de kilograme de droguri şi arme. ”În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate […] Articolul Bilanț ”Operațiunea Ziua Z”. Peste 90 de persoane au fost reținute – Zeci de bunuri sechestrase apare prima dată în PS News.
