Ministrul Muncii: Deficienţe de netolerat în centrele sociale. S-au dat amenzi de peste 800.000 de lei şi s-au retras unele licenţe
G4Media, 20 noiembrie 2025 19:50
Inspectorii sociali ai Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) au dat amenzi de peste 800.000 de lei în centrele sociale şi au retras licenţe de funcţionare, în urma unor deficienţe de netolerat constatate în cadrul controalelor derulate în luna octombrie, a anunţat, joi, ministrul Muncii, Petre Florin Manole, transmite Agerpres. Inspectorii ANPIS au […]
• • •
Acum 5 minute
20:20
DRDP Brașov anunță că circulația va fi închisă pe ambele sensuri începând de sâmbătă dimineață, de la ora 07:00, până duminică seara, la ora 23:00, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Cei care doresc să evite zona șantierului pot folosi ruta ocolitoare pe autostrada Râșnov – Cristian (A3Bv) și drumul de legătură […]
Acum 15 minute
20:10
Platforma de jocuri online Roblox va cere tuturor utilizatorilor să își verifice vârsta pentru a putea folosi funcțiile de chat, începând cu luna ianuarie. Măsura vine după mai multe procese și investigații privind siguranța copiilor pe platformă și include verificarea obligatorie, precum și chat-ul bazat pe grupe de vârstă, potrivit TechCrunch.
20:10
Două modele Dacia, alese cele mai bune achiziții pe piața auto second-hand din Marea Britanie de o publicație de prestigiu # G4Media
Două modele Dacia au obținut distincții importante în Marea Britanie, demonstrând că mașinile producătorului român sunt extrem de apreciate și pe piața vehiculelor rulate. Auto Express a desemnat Dacia Duster drept cel mai bun SUV mid-size second-hand, în timp ce Dacia Jogger a triumfat la categoria monovolumelor.
20:10
Tribunalul Sibiu respinge cererea ANAF de a impune sechestru pe bunurile familiei Iohannis # G4Media
Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, transmite Agerpres. „(…) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunţat în acest dosar cu privire la soluţionarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că […]
20:10
Zelenski a primit oficial din partea SUA planul de încheiere a războiului și intenționează să îl discute cu Trump # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a primit oficial din partea SUA planul prin care s-ar putea pune punct războiului cu Rusia, „proiect care, în opinia părții americane, ar putea intensifica diplomația", relatează pravda.com.ua, citând surse din administrația prezidențială. „Președintele Ucrainei a subliniat principiile fundamentale care sunt importante pentru poporul nostru și, în urma întâlnirii de astăzi, […]
Acum 30 minute
20:00
Obținerea rezidenței permanente în Marea Britanie va fi mult mai dificilă / Perioada de calificare pentru obținerea permisului de ședere pe termen nelimitat va fi prelungită de la 5 la 10 ani # G4Media
Migranții care se află legal în Marea Britanie ar putea fi nevoiți să aștepte până la 20 de ani înainte de a putea obține statutul de rezident permanent, conform propunerilor guvernului, relatează rfi.fr/ro Ministra de interne Shabana Mahmood a anunțat că perioada de calificare pentru obținerea permisului de ședere pe termen nelimitat va fi prelungită […]
20:00
Statul italian îi cere unui pensionar 19.000 de euro pentru că a lucrat o lună, să-și ajute un văr / A primit atunci 280 de euro / Cazul ajunge la Curtea Constituțională # G4Media
Angelo Menapace a lucrat pentru vărul său timp de o lună, câștigând 280 de euro. INPS (Institutul Național Italian de Securitate Socială) i-a aplicat o amendă de 19 mii de euro, iar avocatul său spune că bătălia juridică abia a început, scrie Corriere della Sera. Un nou capitol în disputa care durează de aproape doi […]
Acum o oră
19:50
19:30
Un politician german de la partidul de stânga Die Linke le sugerează tinerilor să fumeze un joint înaintea interviului de recrutare în armată, pentru a fi declaraţi inapţi # G4Media
Tinerii care doresc să se sustragă noului serviciu militar pe care Germania îl va introduce pot să fumeze un „joint" înaintea interviului de recrutare şi a vizitei medicale, a sugerat joi co-liderul partidului Stânga (Die Linke), Jan van Aken, relatează Agerpres, citând DPA. Mai mult, Jan van Aken a anunţat că partidul său elaborează şi […]
19:30
Noi medicamente pentru cancer, compensate în România / Pe listă se află și primul tratament rambursat pentru melanomul uveal, o formă rară și agresivă de cancer # G4Media
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat joi extinderea listei medicamentelor compensate și gratuite cu 11 molecule inovative pentru pacienții oncologici, inclusiv primul tratament rambursat pentru melanomul uveal, o formă rară și agresivă de cancer, informează Mediafax. Ministerul Sănătății extinde lista medicamentelor compensate și gratuite cu 11 molecule inovative destinate pacienților oncologici. Oferă astfel acces la […]
Acum 2 ore
19:20
Actorul Darko Perić, „Helsinki” din La Casa de Papel, promovează România la Barcelona / ”Le spun tuturor: nu vă opriți doar în marile orașe — mergeți în comunitățile mici, în munți, în Maramureș…” # G4Media
Actorul Darko Perić, „Helsinki" din La Casa de Papel, și realizatorul britanic Charlie Ottley au participat la un eveniment organizat de România la IBTM World 2025 de la Barcelona, anunță Mediafax. Evenimentul „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos" (România – Secretul cel mai bine păstrat al Europei) a fost organizat […]
19:10
Vulnerabilităţi critice, descoperite la Google Chrome şi la alte browsere bazate pe Chromium, avertizează DNSC # G4Media
Mai multe vulnerabilităţi critice afectează Google Chrome şi alte browsere bazate pe Chromium, avertizează experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, joi, pe pagina oficială de Facebook a instituţiei, potrivit Agerpres.
19:10
Suedia a respins două cereri de extrădare formulate de Turcia împotriva a doi turci acuzaţi de terorism # G4Media
Suedia a respins două cereri de extrădare formulate de Turcia împotriva a doi bărbaţi acuzaţi de implicare în mişcarea clericului Gulen, au informat joi autorităţile de la Stockholm, conform Agerpres. Ankara acuză această mişcare de a fi la originea tentativei de lovitură de stat din noaptea de 15 spre 16 iulie 2016. Preşedintele turc Recep […]
19:00
Papa Leon al XIV-lea cere Bisericii Catolice italiene o „cultură a prevenţiei pedofiliei” şi înfurie principala asociaţie a victimelor din peninsulă, care-l atacă # G4Media
Papa Leon al XIV-lea cere joi Bisericii Catolice italiene – criticată din cauza acţiunii sale considerate insuficiente împotriva pedofiliei – să dezvolte o "cultură a prevenţiei" împotriva violenţelor sexuale împotriva minorilor, relatează AFP, conform News.ro. Principala asociaţie a victimelor din peninsula italiană – Rete l'Abuso – şi-a exprimat dezamăgirea şi regretul faţă de faptul că […]
19:00
Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a fost reabilitat de către Tribunalul București, care a dispus totodată informarea Poliției Române pentru a fi scos din baza de date a cazierului judiciar, cu acordul DNA, după ce a prezentat actele de la ANAF care atestă că și-a plătit prejudiciul și cheltuielile de judecata. Decizia nu […]
18:50
Sora partenerei lui Cătălin Drulă a fost numită secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. Ministrul Pîslaru: Nu este rolul meu să fac investigaţii cu privire la orice aspecte legate de viaţa dumneaei personală # G4Media
Alina Gîrbea, sora partenerei lui Cătălin Drulă (USR) a fost numită miercuri de premierul Ilie Bolojan în postul de secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial. Alina Gîrbea a lucrat în ultimii 15 ani în instituțiile europene, potrivit CV-ului său oficial. A candidat la alegerile europarlamentare în 2024 pe […]
18:50
18:40
VIDEO Daniel Băluță: Le propun celorlalți candidați să facem un referendum să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat / Mă consider privilegiat de suportul fetiței mele # G4Media
Candidatul la Primăria Capitalei Daniel Băluță a declarat că le propune celorlalți candidați să facă un referendum pentru a-i întreba pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat: „În spatele meu s-a poziționat, cum ați văzut ieri, cel mai important susținător al meu, fata mea, Alexandra, ceea ce îmi dă o […]
18:30
Asociația Pro Democrația cere Consiliului Superior al Magistraturii să dea rapid avizul asupra noului proiect de reformă a pensiilor speciale ale magistraților # G4Media
Asociația Pro Democrația (APD), organizație condusă de Viviana Anghel-Lukacsi, a cerut joi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să dea rapid avizul asupra noului proiect de reformă a pensiilor speciale ale magistraților, indiferent dacă acesta va fi pozitiv sau negativ. APD a argumentat că România trebuie să respecte jalonul PNRR din 28 noiembrie, în funcție de […]
18:30
O instanță japoneză obligă Cloudflare să plătească 500 de milioane de yeni pentru piratarea benzilor desenate Manga # G4Media
Curtea Districtuală din Tokyo a obligat Cloudflare să plătească 500 de milioane de yeni (3,2 milioane de dolari) marilor edituri japoneze, după ce firma americană a fost acuzată că găzduiește servere pentru site-uri de piratare a cunoscutelor benzi desenate Manga, relatează japantimes.co.jp Pirateria este o problemă de lungă durată pentru industria manga japoneză, renumită la […]
18:30
Colectivul filmului „Cravata galbenă”, regizat de Serge Ioan Celibadache, ar fi făcut presiuni asupra unei reviste de liceeni din Iași, acuzată că a publicat o recenzie care conținea un spoiler # G4Media
Un articol al redacției ALECART a atras atenția după ce echipa filmului „Cravata Galbenă" ar fi cerut modificarea sa. Revista, formată din elevi ai Colegiului Național Iași și ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă" și coordonată de profesorii Nicoleta și Emil Munteanu, este una dintre cele mai apreciate reviste de liceeni din țară. În […]
Acum 4 ore
18:20
Sindicatul Autoturisme Dacia îşi exprimă îngrijorarea faţă de reducerea producţiei din 2026: „Poate avea consecinţe sociale semnificative” # G4Media
Sindicatul Autoturisme Dacia a transmis, joi, o scrisoare deschisă în care îşi exprimă îngrijorarea faţă de propunerea administraţiei de reducere a producţiei, începând din ianuarie 2026, scrie Agerpres.
18:10
Oves Enterprise, o companie românească specializată în crearea de soluţii software, a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială # G4Media
Potrivit unui comunicat de presă al Oves Enterprise, racheta este capabilă să opereze la altitudine joasă şi în zone cu navigaţie perturbată, iar primele teste au fost efectuate, demonstraţiile oficiale fiind programate pentru anul 2026, în timp ce prezentarea completă a capabilităţilor este prevăzută pentru finalul anului viitor, transmite Agerpres.
18:10
Ucraina nu îşi va limita exporturile de grâu în sezonul 2025-2026 / Recolta este mai mare decât cea de anul trecut iar ratele de export sunt mai mici, arată Ministerul Agriculturii # G4Media
Ucraina nu îşi va restricţiona exporturile de grâu în sezonul iulie 2025/iunie 2026, graţie unei recolte mai mari şi a unor rate de export mai mici la începutul sezonului actual, a declarat miercuri, pentru Reuters, adjunctul ministrului Economiei, Taras Vîsoţki, transmite Agerpres. Ucraina, unul dintre cei mai mari producători şi exportatori mondiali de grâu, şi-a […]
18:10
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană de cumpărare de arme americane pentru Ucraina # G4Media
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană PURL, acronimul din engleză al mecanismului denumit „Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina", prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene, a anunţat joi ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski, citat de agenţia de știri EFE. „Lista de […]
18:10
Stefanos Tsitsipas a rămas fără permis de conducere pentru un an de zile după ce a fost prins cu viteza de 210 km/h pe o autostradă din Grecia, transmite tennisuptodate.com. Aflat într-un moment în care cariera se află pe o pantă descendentă, Stefanos a rămas și fără permis de conducere. Conform sursei citate, Tsitsipas a […]
18:10
Un nou medicament anti-obezitate, disponibil sub formă de comprimate, considerat eficient și sigur într-un nou studiu clinic # G4Media
Un medicament anti-obezitate de tip GLP-1 disponibil sub formă de comprimate, orforglipronul produs de laboratorul american Eli Lilly, s-ar fi dovedit a fi deosebit de eficient, potrivit unui studiu publicat joi în revista Lancet. Administrat zilnic adulților obezi și diabetici, în asociere cu modificări ale stilului lor de viață, acest medicament determină o pierdere în […]
18:00
Pas important pentru reluarea reabilitării Cetății Medievale Râșnov, închisă vizitatorilor de 5 ani: Lucrări de punere în siguranță a monumentului, până la desemnara unui nou constructor # G4Media
Amplasamentul Cetății Medievale Râșnov a fost predat ieri către constructor pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță a monumentului, scrie bizbrasov.ro. Practic, tot ceea ce s-a realizat până acum în cadrul proiectului de restaurare va fi protejat, astfel încât lucrările deja efectuate să nu se degradeze din cauza intemperiilor. Această etapă este esențială pentru continuarea […]
17:50
Europa e alarmată de planul secret Trump – Putin care prevede capitularea Ucrainei în fața Rusiei. Militari americani de top negociază deja planul la Kiev # G4Media
Liderii din Europa sunt în alertă după ce presa a devoalat planul secret Trump – Putin care prevede capitularea Ucrainei în fața Rusiei, scriu Wall Street Journal, BBC și Politico. Oficiali din UE încearcă să descurajeze Casa Albă, dar în paralel militari americani de top din Departamentul de Război al SUA negociază deja planul la […]
17:50
Ce se știe despre planul secret al SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care echivalează, de facto, cu capitularea Kievului / Marele mister: ce obligații își asumă Kremlinul # G4Media
Ucraina a primit o propunere americană pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care pare foarte favorabilă Kremlinului, în timp ce președintele ucrainean urmează să se întâlnească la Kiev cu o delegație a Pentagonului. Acest plan preia condițiile maximaliste avansate anterior de Rusia și deja respinse în trecut de Kiev, care le considera echivalente cu […]
17:40
Pasagerii Eurostar se confruntă cu tarife mai mari din cauza impozitelor aplicate de Marea Britanie asupra tunelului de sub Canalul Mânecii # G4Media
Pasagerii Eurostar care călătoresc între Londra și continent ar putea fi nevoiți să plătească tarife mai mari din cauza unei majorări a taxelor aplicate de guvernul britanic pentru tunelul de
17:40
Planul de pace pentru Ucraina în 28 puncte şi pe care, conform publicaţiei americane Axios, îl negociază SUA şi Rusia este din punctul de vedere al Germaniei inacceptabil, a declarat joi ministrul german pentru afaceri speciale şi şef al cancelariei federale, Thorsten Frei, relatează agenţia de știri EFE. Planul „lasă impresia că (preşedintele rus Vladimir) […] © G4Media.ro.
17:40
Președintele Nicușor Dan: Operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra confirmă angajamentul ferm al statului român – ordinea constituțională se apără # G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis joi un mesaj pe rețelele sociale în care laudă operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra. ”Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de […] © G4Media.ro.
17:40
Bilanţul Operaţiunii „Calul Troian”: 15 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, alte 12 sunt cercetate sub control judiciar / Patru persoane se sustrag cercetărilor / Au fost ridicate 200.000 de lei, 51.000 de euro, zeci de arme albe, bijuterii şi droguri # G4Media
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au anunţat că, în cadrul operaţiunii ”Calul Troian”, au fost reţinute 15 persoane, iar alte 12 sunt cercetate sub control judiciar. Anchetatorii au ridicat 200.000 de lei, 51.000 de euro, zeci de arme albe, bijuterii, droguri, fiind pus sechestru pe 15 maşini de lux. De asemenea, alte patru persoane se sustrag […] © G4Media.ro.
17:30
CSM anunță un termen scurt pentru avizul la reforma pensiilor speciale / Adunările generale sunt convocate în 24 și 25 noiembrie / Guvernul a cerut aviz rapid # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După ce se va face centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional, transmite News.ro. Context […] © G4Media.ro.
17:20
Cayenne intră în era electrică și devine cel mai puternic Porsche de serie produs vreodată. Cât costă în România rivalul lui BMW iX # G4Media
Porsche a prezentat oficial primul Cayenne cu propulsie exclusiv electrică. Noul model atinge un nivel de performanță fără precedent în istoria Porsche, cu o putere maximă care depășește orice alt vehicul de serie construit până acum de producătorul german. © G4Media.ro.
17:20
Flashmob Declic pentru revocarea șefei CSM / 59.000 de cetățeni au semnat o petiție împotriva Elenei Costache # G4Media
Membrii comunității Declic au organizat joi, 20 noiembrie, un flashmob în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și au solicitat din nou revocarea președintei Elena Costache din funcție, se arată într-un comunicat al organizației. Potrivit sursei citate, acțiunea vine în contextul în care peste 59.000 de cetățeni au semnat o petiție adresată judecătorilor din […] © G4Media.ro.
17:20
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian cere joi mutarea capitalei Iranului în afara Teheranului, din cauza suprapopulării şi unei crize a apei care se agravează, după ce a evocat această idee în urma scăderii în acest a precipitaţiilor la cel mai mic nivel de 100 de ani, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. ”Realitatea este […] © G4Media.ro.
17:20
În acest weeekend, în Las Vegas va avea loc Marele Premiu de Formula 1, iar orele de start ale sesiunilor nu sunt deloc prietenoase cu fanii români ai Marelui Circ. Cursa va fi una normală, adică fără o întrecere de tipul Sprint, dar orele de start sunt neprietenoase pentru fanii din România ai Formulei 1. […] © G4Media.ro.
17:20
Consiliul Concurenţei supune dezbaterii angajamentele propuse de Mehilainen Oy pentru a putea prelua grupul Regina Maria # G4Media
Consiliul Concurenţei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Mehilainen Oy pentru a elimina îngrijorările concurenţiale identificate pe piaţa serviciilor de reproducere umană asistată, în contextul preluării companiei Centrul Medical Unirea SRL (Grupul Regina Maria), conform unui comunicat de presă, transmite Agerpres. În urma analizei, autoritatea a constatat că tranzacţia poate afecta concurenţa pe piaţa serviciilor […] © G4Media.ro.
17:20
Atenţionare de călătorie a ministerului de Externe: Posibile perturbări ale transportului public din Belgia, ca urmare a grevei naţionale anunţate în perioada 24–26 noiembrie # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară, transmite News.ro. Potrivit MAE, principalele perturbări vizează: – Transport aerian: Niciun avion nu […] © G4Media.ro.
17:10
Condamnare severă pentru Meta în Spania, care va trebui să despăgubească mass-media cu peste 540 de milioane de euro pentru „concurență neloială” # G4Media
Justiția spaniolă a condamnat Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, să plătească în total peste 540 de milioane de euro mass-media locale pentru „concurență neloială”, pentru încălcarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal, o decizie care ar putea avea caracter de precedent, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Gigantul tehnologic a fost acuzat că […] © G4Media.ro.
17:10
Mediul de afaceri din România şi-a triplat cifra de afaceri în perioada 2008-2024 / Profitabilitatea a crescut de peste 4 ori, arată un studiu de specialitate # G4Media
Cifra de afaceri cumulată realizată de companiile din România a crescut de peste trei ori în perioada 2008-2024, de la 857 la 2.677 miliarde lei, profiturile nete s-au multiplicat de 4,5 ori, la 229 miliarde lei, iar raportul dintre profituri şi pierderi a ajuns la un nivel de peste 4 lei profit pentru fiecare un […] © G4Media.ro.
17:10
Primăria Iași, dată în judecată după descinderile DNA în instituție, în dosarul angajaților menținuți în funcții și după pensionare # G4Media
Două foste funcționare din Primăria Iași au contestat anularea dispozițiilor de încetare a contractelor de muncă emise de primar. Situația angajaților menținuți pe post deși ieșiseră la pensie a atras la începutul acestui an un desant al procurorilor DNA la Palatul Roznovanu, scrieziaruldeiasi.ro După vizita procurorilor, primarul Mihai Chirica a semnat la sfârșitul lunii ianuarie […] © G4Media.ro.
17:00
Procurorul general al Spaniei, condamnat la plata unei amenzi de 7.300 de euro / A primit și interdicţia de exercitare a funcţiei pentru încălcarea secretului judiciar # G4Media
Tribunalul Suprem spaniol l-a condamnat joi pe procurorul general Alvaro Garcia Ortiz la plata unei amenzi de 7.300 de euro şi interdicţie de a-şi exercita funcţia timp de doi ani, găsindu-l vinovat de încălcarea secretului judiciar, transmite agenția de știri AFP. Garcia Ortiz a fost numit în funcţie în 2022, la propunerea premierului socialist Pedro […] © G4Media.ro.
16:50
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre situaţia activelor Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre situaţia activelor Lukoil că România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel, transmite News.ro. ”România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar […] © G4Media.ro.
16:40
Mâncare de cartofi în stil mediteranean, cu măsline. Aromele verii într-un preparat cald pentru zilele reci. Fie mâncare de post, fie garnitură pe lângă carne sau pește # G4Media
Sunt aceleași clasice arome ale verii mediteraneene, care de obicei se adaugă peste paste și se consumă fie calde, fie reci. Dar dacă le combinăm cu cartofii, versiunea caldă e mult superioară, preferabilă, ca de fiecare dată când e vorba de o mâncare de cartofi. E știut că în orice fel ar fi preparați, cartofii […] © G4Media.ro.
16:40
Un şef de district şi şase pădurari de la Ocolul Silvic Oradea, reținuți sub acuzații de falsuri informatice și tăieri ilegale de arbori # G4Media
Șapte angajaţi ai Ocolului Silvic Oradea – un şef de district şi şase pădurari – au fost reţinuţi, miercuri, pentru 24 ore, în urma unor percheziţii domiciliare derulate de poliţiştii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din Serviciul de Ordine Publică al Poliţiei Bihor sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea într-o anchetă […] © G4Media.ro.
16:40
Managerul interimar al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași a demisionat din funcţie la numai 6 săptămâni de la numire / În septembrie, şapte copii care erau internaţi în ATI au murit infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens # G4Media
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, Veronica Leonte, a demisionat din funcţie la aproape şase săptămâni de când a preluat conducerea unităţii medicale, transmite Agerpres. „Consiliul Judeţean a luat act de demisia, din motive personale, a doamnei Veronica Leonte din funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii […] © G4Media.ro.
16:40
Kievul anunţă că Rusia a predat 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni # G4Media
Rusia a returnat joi Ucrainei 1.000 de rămăşiţe pământeşti prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă cu prizonierii de război, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. „Astăzi au avut loc măsuri de repatriere. O mie de cadavre, prezentate de partea rusă ca fiind ale unor militari […] © G4Media.ro.
