Bolojan, despre Ciucu: Asta poate să facă un primar general să lase energiile bucureştenilor, ale antreprenorilor, ale oamenilor din Bucureşti să fie puse în valoare

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat joi, despre Ciprian Ciucu, la prezentarea candidaturii pentru Primăria Capitalei, că i-a confirmat încă o dată că are viziune, el arătând că Bucureştiul are un potenţial enorm, pe care nu-l are niciun oraş din România şi nu o primărie schimbă un oraş ci oamenii şi companiile
Ungaria cere UE să nu mai dea bani Ucrainei / Invocă scandalul de corupție care a dus la demiterea a doi miniștri / "UE vrea să trimită alte 100 de miliarde Ucrainei. Este o nebunie!"
Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat joi că Uniunea Europeană ar trebui să nu mai trimită bani Ucrainei după un nou scandal de corupție care a dus la demiterea a doi miniștri, relatează Reuters, citat de Agerpres. „Există o mafie a războiului, un sistem corupt care funcționează în Ucraina, iar președinta Comisiei Europene
Lockheed Martin Skunk Works, împreună cu parteneri din industrie și Forțele Aeriene ale SUA, a reușit să controleze un sistem aerian fără pilot (UAS) direct din cabina unui avion de generația a 5-a, în ceea ce marchează un pas important în evoluția luptelor aeriene. Testul a avut loc la baza aeriană Nellis din Nevada, unde
Companiile IT grecești par să fi identificat „filonul de aur" al Balcanilor, de aceea își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România – o piață care, în ciuda creșterii rapide din ultimul deceniu, rămâne încă deschisă oportunităților, prezentând marje semnificative pentru extinderea activităților de afaceri, arată o analiză a publicației elene Capital
O intersecție din Focșani e monitorizată de un sistem AI care identifică situații de risc în timp real / Sistemul e în testare în premieră națională
O intersecție de lângă teatrul din Focșani a devenit terenul unui experiment care ar putea schimba modul în care se gestionează traficul în orașele din România, anunță Jurnal de Vrancea. Primăria Focșani a anunțat testarea unui sistem de monitorizare bazat pe inteligență artificială, dezvoltat de aceeași companie care a implementat și actualul sistem integrat de
Site-ul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite a fost modificat pentru a contrazice concluzia științifică potrivit căreia vaccinurile nu cauzează autism
Site-ul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a fost modificat pentru a contrazice concluzia științifică de lungă durată potrivit căreia vaccinurile nu provoacă autism, stârnind indignarea unui număr de experți în sănătate publică și autism, scrie Associated Press. Pagina web a CDC dedicată „siguranței vaccinurilor" a fost actualizată miercuri, cu următorul text: „afirmația «Vaccinurile
Ciuperci superproteice cu gust și consistență de carne, obtinute de o echipă de cercetători din China prin eliminarea a două gene și conținut redus de energie și nutrienți
Este vorba de ciuperci bogate în proteine, cu un gust asemănător cărnii, ușor digerabile și cu un impact de mediu foarte redus – cu până la 61% mai mic decât tehnicile clasice de producție. Potrivit agenției Ansa, au fost obținute prin tehnica numită Crisp, care presupune așa zisa „tăiere și lipire" a ADN-ului. Aceasta a
Două persoane au fost reţinute în Republica Moldova, în cazul camionului cu arme de foc şi muniţii depistat la trecerea frontierei cu România
Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale declanşate după ce într-un camion cu numere înmatriculare din Republica Moldova au fost depistate arme de foc şi muniţii la punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa, relatează Radio Moldova, care mai precizează că, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale
Păltiniș Arena și-a ținut zăpada conservată peste iarnă / Primul sistem de snow-farming din România / Sezonul de schi se deschide aici în ultima sâmbătă din noiembrie
Păltiniș Arena deschide oficial sezonul de schi sâmbătă, 29 noiembrie 2025, iar una dintre marile noutăți ale acestui an este punerea în funcțiune a primului sistem de snow-farming din România, o investiție menită să asigure strat de zăpadă chiar și în lipsa ninsorilor, anunță Alba24. La finalul sezonului de schi din primăvară, cei de la
Sute de milioane de euro cheltuiți în ultimii 14 ani cu legea eutanasiei: „Se cheltuie bani doar pentru ca niște șmecheri să se îmbogățească. Așa nu se rezolvă problema câinilor fără stăpân din România" / Propunerea de eliminare a eutanasiei din legislație, depusă luni, la Parlament (VIDEO)
În România anului 2025, câinii încă sunt tratați ca niște obiecte. Adevărate atrocități se întâmplă în unele adăposturi, acolo unde patrupedele fără stăpân sunt ținute în condiții de neimaginat, fără să fie hrănite și lăsate să se ucidă între ele. După 90 de zile, supraviețuitorii care nu sunt adoptați sunt și ei uciși cu cruzime.
Renașterea extremei drepte din Spania ridică fantoma lui Franco la 50 de ani de la moartea sa / Reportaj France 24
La o jumătate de secol de la moartea dictatorului spaniol Francisco Franco, sprijinul tot mai mare pentru extrema dreaptă a partidului dezvăluie o luptă sumbră pentru moștenirea regimului său fascist. Guvernul de stânga al Spaniei a anunțat miercuri că 480 de evenimente noi vor avea loc în acest an pentru a marca cea de-a 50-a
Prețurile petrolului au scăzut pe fondul presiunilor SUA pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina
Prețurile petrolului au scăzut joi, pe fondul presiunilor administrației președintelui american Donald Trump asupra Ucrainei pentru acceptarea unui acord de pace cu Rusia, care să pună capăt unui război care durează de mai bine de trei ani, scrie Reuters. Mai multe detalii despre acordul de pace pot fi citite aici. Contractele futures pentru țițeiul Brent
Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie
Iarna 2025–2026 se anunță a fi una dintre cele mai marcante din ultimii ani pentru România, potrivit analizelor realizate de Severe Weather Europe.
Vatican e cea mai ieftină destinație turistică din lume / Vizitatorii cheltuie aici, în medie, doar 13 euro pe zi / E atât de mic, încât nu e nevoie de cazare peste noapte
Orașul Vatican este cea mai ieftină destinație turistică din lume. Vizitatorii cheltuie în medie doar 13 euro pe zi, anunță Mediafax, care citează un studiu. Datele reies dintr-un studiu făcut de o companie care a analizat veniturile din turism raportate la numărul de vizitatori. Conform acestuia, orașul Vatican este unul dintre cele mai ieftine locuri
Medic arestat în Portugalia pentru că a prescris Ozempic unor persoane care nu erau diabetice
Poliția din Portugalia a arestat un medic „suspectat de participare la o schemă frauduloasă" prin prescrierea de medicamente antidiabetice unor persoane care nu sufereau de această boală, cu scopul de a slăbi, scrie Euronews. Într-un comunicat emis de Poliția Judiciară (PJ) în urma unui reportaj al CNN Portugalia, ajutarea clienților să slăbească era „singurul scop
Principalul baron al drogurilor din Liban, Nouh Zaiter, arestat într-o operațiune a armatei / Anul trecut, tribunalul militar l-a condamnat la pedeapsă cu moarte pentru că ar fi tras cu arma asupra unor militari libanezi
Principalul baron al drogurilor din Liban şi traficant de arme, Nouh Zaiter, vizat de sancţiuni americane şi europene, a fost arestat joi de armata libaneză în timpul unei operaţiuni în estul ţării, a anunţat o sursă militară, relatează AFP, conform Agerpres. Traficantul de droguri „a fost arestat în timpul unei operaţiuni a armatei" lângă Baalbek,
DRDP Brașov anunță că circulația va fi închisă pe ambele sensuri începând de sâmbătă dimineață, de la ora 07:00, până duminică seara, la ora 23:00, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Cei care doresc să evite zona șantierului pot folosi ruta ocolitoare pe autostrada Râșnov – Cristian (A3Bv) și drumul de legătură
Platforma de jocuri online Roblox va cere tuturor utilizatorilor să își verifice vârsta pentru a putea folosi funcțiile de chat, începând cu luna ianuarie. Măsura vine după mai multe procese și investigații privind siguranța copiilor pe platformă și include verificarea obligatorie, precum și chat-ul bazat pe grupe de vârstă, potrivit TechCrunch.
Două modele Dacia, alese cele mai bune achiziții pe piața auto second-hand din Marea Britanie de o publicație de prestigiu
Două modele Dacia au obținut distincții importante în Marea Britanie, demonstrând că mașinile producătorului român sunt extrem de apreciate și pe piața vehiculelor rulate. Auto Express a desemnat Dacia Duster drept cel mai bun SUV mid-size second-hand, în timp ce Dacia Jogger a triumfat la categoria monovolumelor.
Tribunalul Sibiu respinge cererea ANAF de a impune sechestru pe bunurile familiei Iohannis
Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, transmite Agerpres. „(…) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunţat în acest dosar cu privire la soluţionarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că
Zelenski a primit oficial din partea SUA planul de încheiere a războiului și intenționează să îl discute cu Trump
Președintele Ucrainei, Vol
Obținerea rezidenței permanente în Marea Britanie va fi mult mai dificilă / Perioada de calificare pentru obținerea permisului de ședere pe termen nelimitat va fi prelungită de la 5 la 10 ani # G4Media
Migranții care se află legal în Marea Britanie ar putea fi nevoiți să aștepte până la 20 de ani înainte de a putea obține statutul de rezident permanent, conform propunerilor guvernului, relatează rfi.fr/ro Ministra de interne Shabana Mahmood a anunțat că perioada de calificare pentru obținerea permisului de ședere pe termen nelimitat va fi prelungită […] © G4Media.ro.
Statul italian îi cere unui pensionar 19.000 de euro pentru că a lucrat o lună, să-și ajute un văr / A primit atunci 280 de euro / Cazul ajunge la Curtea Constituțională # G4Media
Angelo Menapace a lucrat pentru vărul său timp de o lună, câștigând 280 de euro. INPS (Institutul Național Italian de Securitate Socială) i-a aplicat o amendă de 19 mii de euro, iar avocatul său spune că bătălia juridică abia a început, scrie Corriere della Sera. Un nou capitol în disputa care durează de aproape doi […] © G4Media.ro.
Ministrul Muncii: Deficienţe de netolerat în centrele sociale. S-au dat amenzi de peste 800.000 de lei şi s-au retras unele licenţe # G4Media
Inspectorii sociali ai Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) au dat amenzi de peste 800.000 de lei în centrele sociale şi au retras licenţe de funcţionare, în urma unor deficienţe de netolerat constatate în cadrul controalelor derulate în luna octombrie, a anunţat, joi, ministrul Muncii, Petre Florin Manole, transmite Agerpres. Inspectorii ANPIS au […] © G4Media.ro.
Un politician german de la partidul de stânga Die Linke le sugerează tinerilor să fumeze un joint înaintea interviului de recrutare în armată, pentru a fi declaraţi inapţi # G4Media
Tinerii care doresc să se sustragă noului serviciu militar pe care Germania îl va introduce pot să fumeze un „joint” înaintea interviului de recrutare şi a vizitei medicale, a sugerat joi co-liderul partidului Stânga (Die Linke), Jan van Aken, relatează Agerpres, citând DPA. Mai mult, Jan van Aken a anunţat că partidul său elaborează şi […] © G4Media.ro.
Noi medicamente pentru cancer, compensate în România / Pe listă se află și primul tratament rambursat pentru melanomul uveal, o formă rară și agresivă de cancer # G4Media
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat joi extinderea listei medicamentelor compensate și gratuite cu 11 molecule inovative pentru pacienții oncologici, inclusiv primul tratament rambursat pentru melanomul uveal, o formă rară și agresivă de cancer, informează Mediafax. Ministerul Sănătății extinde lista medicamentelor compensate și gratuite cu 11 molecule inovative destinate pacienților oncologici. Oferă astfel acces la […] © G4Media.ro.
Actorul Darko Perić, „Helsinki” din La Casa de Papel, promovează România la Barcelona / ”Le spun tuturor: nu vă opriți doar în marile orașe — mergeți în comunitățile mici, în munți, în Maramureș…” # G4Media
Actorul Darko Perić, „Helsinki” din La Casa de Papel, și realizatorul britanic Charlie Ottley au participat la un eveniment organizat de România la IBTM World 2025 de la Barcelona, anunță Mediafax. Evenimentul „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos” (România – Secretul cel mai bine păstrat al Europei) a fost organizat […] © G4Media.ro.
Vulnerabilităţi critice, descoperite la Google Chrome şi la alte browsere bazate pe Chromium, avertizează DNSC # G4Media
Mai multe vulnerabilităţi critice afectează Google Chrome şi alte browsere bazate pe Chromium, avertizează experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, joi, pe pagina oficială de Facebook a instituţiei, potrivit Agerpres. © G4Media.ro.
Suedia a respins două cereri de extrădare formulate de Turcia împotriva a doi turci acuzaţi de terorism # G4Media
Suedia a respins două cereri de extrădare formulate de Turcia împotriva a doi bărbaţi acuzaţi de implicare în mişcarea clericului Gulen, au informat joi autorităţile de la Stockholm, conform Agerpres. Ankara acuză această mişcare de a fi la originea tentativei de lovitură de stat din noaptea de 15 spre 16 iulie 2016. Preşedintele turc Recep […] © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea cere Bisericii Catolice italiene o „cultură a prevenţiei pedofiliei” şi înfurie principala asociaţie a victimelor din peninsulă, care-l atacă # G4Media
Papa Leon al XIV-lea cere joi Bisericii Catolice italiene – criticată din cauza acţiunii sale considerate insuficiente împotriva pedofiliei – să dezvolte o ”cultură a prevenţiei” împotriva violenţelor sexuale împotriva minorilor, relatează AFP, conform News.ro. Principala asociaţie a victimelor din peninsula italiană – Rete l’Abuso – şi-a exprimat dezamăgirea şi regretul faţă de faptul că […] © G4Media.ro.
Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a fost reabilitat de către Tribunalul București, care a dispus totodată informarea Poliției Române pentru a fi scos din baza de date a cazierului judiciar, cu acordul DNA, după ce a prezentat actele de la ANAF care atestă că și-a plătit prejudiciul și cheltuielile de judecata. Decizia nu […] © G4Media.ro.
Sora partenerei lui Cătălin Drulă a fost numită secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. Ministrul Pîslaru: Nu este rolul meu să fac investigaţii cu privire la orice aspecte legate de viaţa dumneaei personală # G4Media
Alina Gîrbea, sora partenerei lui Cătălin Drulă (USR) a fost numită miercuri de premierul Ilie Bolojan în postul de secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial. Alina Gîrbea a lucrat în ultimii 15 ani în instituțiile europene, potrivit CV-ului său oficial. A candidat la alegerile europarlamentare în 2024 pe […] © G4Media.ro.
Site-ul G4Media a intrat într-un proces de revizie tehnică și redesenare. Este posibil ca în această perioadă să apară mici probleme de încărcare a site-ului sau alte erori de ordin tehnic. Toate acestea vor fi remediate în cel mai scurt timp. Vă mulțumim pentru înțelegere. © G4Media.ro.
VIDEO Daniel Băluță: Le propun celorlalți candidați să facem un referendum să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat / Mă consider privilegiat de suportul fetiței mele # G4Media
Candidatul la Primăria Capitalei Daniel Băluță a declarat că le propune celorlalți candidați să facă un referendum pentru a-i întreba pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat: „În spatele meu s-a poziționat, cum ați văzut ieri, cel mai important susținător al meu, fata mea, Alexandra, ceea ce îmi dă o […] © G4Media.ro.
Asociația Pro Democrația cere Consiliului Superior al Magistraturii să dea rapid avizul asupra noului proiect de reformă a pensiilor speciale ale magistraților # G4Media
Asociația Pro Democrația (APD), organizație condusă de Viviana Anghel-Lukacsi, a cerut joi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să dea rapid avizul asupra noului proiect de reformă a pensiilor speciale ale magistraților, indiferent dacă acesta va fi pozitiv sau negativ. APD a argumentat că România trebuie să respecte jalonul PNRR din 28 noiembrie, în funcție de […] © G4Media.ro.
O instanță japoneză obligă Cloudflare să plătească 500 de milioane de yeni pentru piratarea benzilor desenate Manga # G4Media
Curtea Districtuală din Tokyo a obligat Cloudflare să plătească 500 de milioane de yeni (3,2 milioane de dolari) marilor edituri japoneze, după ce firma americană a fost acuzată că găzduiește servere pentru site-uri de piratare a cunoscutelor benzi desenate Manga, relatează japantimes.co.jp Pirateria este o problemă de lungă durată pentru industria manga japoneză, renumită la […] © G4Media.ro.
Colectivul filmului „Cravata galbenă”, regizat de Serge Ioan Celibadache, ar fi făcut presiuni asupra unei reviste de liceeni din Iași, acuzată că a publicat o recenzie care conținea un spoiler # G4Media
Un articol al redacției ALECART a atras atenția după ce echipa filmului „Cravata Galbenă” ar fi cerut modificarea sa. Revista, formată din elevi ai Colegiului Național Iași și ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” și coordonată de profesorii Nicoleta și Emil Munteanu, este una dintre cele mai apreciate reviste de liceeni din țară. În […] © G4Media.ro.
Sindicatul Autoturisme Dacia îşi exprimă îngrijorarea faţă de reducerea producţiei din 2026: „Poate avea consecinţe sociale semnificative” # G4Media
Sindicatul Autoturisme Dacia a transmis, joi, o scrisoare deschisă în care îşi exprimă îngrijorarea faţă de propunerea administraţiei de reducere a producţiei, începând din ianuarie 2026, scrie Agerpres. © G4Media.ro.
Oves Enterprise, o companie românească specializată în crearea de soluţii software, a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială # G4Media
Potrivit unui comunicat de presă al Oves Enterprise, racheta este capabilă să opereze la altitudine joasă şi în zone cu navigaţie perturbată, iar primele teste au fost efectuate, demonstraţiile oficiale fiind programate pentru anul 2026, în timp ce prezentarea completă a capabilităţilor este prevăzută pentru finalul anului viitor, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
Ucraina nu îşi va limita exporturile de grâu în sezonul 2025-2026 / Recolta este mai mare decât cea de anul trecut iar ratele de export sunt mai mici, arată Ministerul Agriculturii # G4Media
Ucraina nu îşi va restricţiona exporturile de grâu în sezonul iulie 2025/iunie 2026, graţie unei recolte mai mari şi a unor rate de export mai mici la începutul sezonului actual, a declarat miercuri, pentru Reuters, adjunctul ministrului Economiei, Taras Vîsoţki, transmite Agerpres. Ucraina, unul dintre cei mai mari producători şi exportatori mondiali de grâu, şi-a […] © G4Media.ro.
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană de cumpărare de arme americane pentru Ucraina # G4Media
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană PURL, acronimul din engleză al mecanismului denumit „Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina”, prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene, a anunţat joi ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski, citat de agenţia de știri EFE. „Lista de […] © G4Media.ro.
Stefanos Tsitsipas a rămas fără permis de conducere pentru un an de zile după ce a fost prins cu viteza de 210 km/h pe o autostradă din Grecia, transmite tennisuptodate.com. Aflat într-un moment în care cariera se află pe o pantă descendentă, Stefanos a rămas și fără permis de conducere. Conform sursei citate, Tsitsipas a […] © G4Media.ro.
Un nou medicament anti-obezitate, disponibil sub formă de comprimate, considerat eficient și sigur într-un nou studiu clinic # G4Media
Un medicament anti-obezitate de tip GLP-1 disponibil sub formă de comprimate, orforglipronul produs de laboratorul american Eli Lilly, s-ar fi dovedit a fi deosebit de eficient, potrivit unui studiu publicat joi în revista Lancet. Administrat zilnic adulților obezi și diabetici, în asociere cu modificări ale stilului lor de viață, acest medicament determină o pierdere în […] © G4Media.ro.
Pas important pentru reluarea reabilitării Cetății Medievale Râșnov, închisă vizitatorilor de 5 ani: Lucrări de punere în siguranță a monumentului, până la desemnara unui nou constructor # G4Media
Amplasamentul Cetății Medievale Râșnov a fost predat ieri către constructor pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță a monumentului, scrie bizbrasov.ro. Practic, tot ceea ce s-a realizat până acum în cadrul proiectului de restaurare va fi protejat, astfel încât lucrările deja efectuate să nu se degradeze din cauza intemperiilor. Această etapă este esențială pentru continuarea […] © G4Media.ro.
Europa e alarmată de planul secret Trump – Putin care prevede capitularea Ucrainei în fața Rusiei. Militari americani de top negociază deja planul la Kiev # G4Media
Liderii din Europa sunt în alertă după ce presa a devoalat planul secret Trump – Putin care prevede capitularea Ucrainei în fața Rusiei, scriu Wall Street Journal, BBC și Politico. Oficiali din UE încearcă să descurajeze Casa Albă, dar în paralel militari americani de top din Departamentul de Război al SUA negociază deja planul la […] © G4Media.ro.
Ce se știe despre planul secret al SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care echivalează, de facto, cu capitularea Kievului / Marele mister: ce obligații își asumă Kremlinul # G4Media
Ucraina a primit o propunere americană pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care pare foarte favorabilă Kremlinului, în timp ce președintele ucrainean urmează să se întâlnească la Kiev cu o delegație a Pentagonului. Acest plan preia condițiile maximaliste avansate anterior de Rusia și deja respinse în trecut de Kiev, care le considera echivalente cu […] © G4Media.ro.
Pasagerii Eurostar se confruntă cu tarife mai mari din cauza impozitelor aplicate de Marea Britanie asupra tunelului de sub Canalul Mânecii # G4Media
Pasagerii Eurostar care călătoresc între Londra și continent ar putea fi nevoiți să plătească tarife mai mari din cauza unei majorări a taxelor aplicate de guvernul britanic pentru tunelul de sub Canalul Mânecii, relatează Politico. Eurotunnel, compania care deține legătura submarină, afirmă că reevaluarea taxelor comerciale aplicate infrastructurii sale va tripla efectiv plățile și va […] © G4Media.ro.
Planul de pace pentru Ucraina în 28 puncte şi pe care, conform publicaţiei americane Axios, îl negociază SUA şi Rusia este din punctul de vedere al Germaniei inacceptabil, a declarat joi ministrul german pentru afaceri speciale şi şef al cancelariei federale, Thorsten Frei, relatează agenţia de știri EFE. Planul „lasă impresia că (preşedintele rus Vladimir) […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan: Operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra confirmă angajamentul ferm al statului român – ordinea constituțională se apără # G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis joi un mesaj pe rețelele sociale în care laudă operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra. ”Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de […] © G4Media.ro.
Bilanţul Operaţiunii „Calul Troian”: 15 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, alte 12 sunt cercetate sub control judiciar / Patru persoane se sustrag cercetărilor / Au fost ridicate 200.000 de lei, 51.000 de euro, zeci de arme albe, bijuterii şi droguri # G4Media
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au anunţat că, în cadrul operaţiunii ”Calul Troian”, au fost reţinute 15 persoane, iar alte 12 sunt cercetate sub control judiciar. Anchetatorii au ridicat 200.000 de lei, 51.000 de euro, zeci de arme albe, bijuterii, droguri, fiind pus sechestru pe 15 maşini de lux. De asemenea, alte patru persoane se sustrag […] © G4Media.ro.
