Vizită regală la Iași: Principesa Sofia s-a întâlnit cu Mitropolitul Teofan
Basilica.ro, 20 noiembrie 2025 19:50
Alteța Sa Regală Principesa Sofia s-a întâlnit miercuri cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Catedrala Mitropolitană din Iași. Principesa Sofia a participat la un moment de rugăciune și un tur al expoziției „Mărturii Regale”, găzduită de Muzeul Mitropolitan. Expoziția reunește documente istorice, publicații, medalii și obiecte care ilustrează legătura dintre Biserica Ortodoxă Română…
Acum o oră
19:50
19:40
Galerie foto: Lansarea unui proiect național destinat copiilor și tinerilor la Palatul Patriarhiei # Basilica.ro
În sala Convetus a Palatului Patriarhiei a avut loc joi lansarea proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”. Proiectul implică construirea unui centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii și tineri în orașul Pantelimon, județul Ilfov.
19:30
Coordonatoarea Așezământului de copii „Sf. Leontie” de la Rădăuți, printre cei zece români puși în slujba binelui # Basilica.ro
Maica Ecaterina Lichi, stareța Mănăstirii „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Rădăuți și coordonatoarea Așezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie”, se numără printre cei zece români puși în slujba binelui premiați în cadrul Galei PRO TV. În data de 1 decembrie, telespectatorii o vor putea vedea alături de alți nouă români aleși pentru dedicarea…
Acum 2 ore
19:10
Patriarhia Română construiește un centru dedicat tinerilor defavorizați: Va găzdui tabere și activități pentru mii de copii # Basilica.ro
Patriarhia Română a lansat joi Proiectul Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Patriarhiei. Acesta este cofinanțat de Uniunea Europeană și este destinat copiilor din zonele vulnerabile ale țării. La eveniment au participat Părintele Patriarh Daniel, părintele Florin Marica, managerul proiectului, Vladimir Nicolae Rovințescu de la Autoritatea de…
18:30
De sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii, oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și…
Acum 4 ore
16:40
Patriarhul Daniel: Este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil # Basilica.ro
„Este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel joi la Palatul Patriarhiei. Preafericirea Sa a participat la evenimentul de lansare a proiectului Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”. „Comparativ cu media europeană, de ani buni, România a înregistrat cea mai…
Acum 6 ore
15:50
Belgia: Parohia „Sfinții Apostoli” din Uccle a sărbătorit zece ani de la prima liturghie # Basilica.ro
Parohia românească „Sfinții Apostoli” din Uccle, parte a orașului Bruxelles, Belgia, a sărbătorit duminică zece an de la înființare. Evenimentul a fost marcat de oficierea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, care a slujit împreună cu un sobor de preoți și diaconi din Belgia și România. De asemenea, la…
15:40
Titu Maiorescu a fost omagiat la Viena cu ocazia împlinirii a 185 de ani de la nașterea sa # Basilica.ro
Ambasada României în Austria, împreună cu Universitatea București și Academia Tereziană din Viena, a organizat un eveniment dedicat împlinirii a 185 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu. Ceremonia a debutat joi, 13 noiembrie, în curtea Academiei Tereziene cu dezvelirea plăcii comemorative recent restaurate, în prezența directorului instituției, Andreas Schatzl, a rectorului Universității București,…
15:20
PS Nichifor Botoșăneanul a binecuvântat cabinetul medical mobil al Fundației „Providența” # Basilica.ro
Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor a binecuvântat miercuri cabinetul medical mobil al Fundației „Providența”. Acesta este destinat pacienților din zone greu accesibile ale județelor Iași, Neamț și Botoșani. Prin intermediul lui, Fundația „Providența” va organiza periodic caravane medicale, oferind consultații gratuite și evaluări de bază. Preasfințitul Părinte Nichifor a subliniat importanța sprijinirii comunităților…
Acum 8 ore
14:20
Proiectul de educație cinematografică dedicat copiilor, intitulat „Aici, Cinema Junior”, revine sâmbătă la Iași, informează un comunicat de presă al Ateneului Național Iași. Evenimentul constă în proiectarea filmului „Ștrumfii”, de la ora 13:00, la Cinema Ateneu. După proiecție, va urma o discuție interactivă cu actorul Dani Popa. Prețul biletului este de 20 de lei. „Mă…
14:00
Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Așezământul „Sfinții Împărați și Sfântul Ierarh Nectarie” din Pitești a fost dusă marți la Spitalul Mioveni. Racla a fost întâmpinată de un sobor de preoți din cadrul Protoieriei Mioveni, care au săvârșit o slujbă pentru sănătatea pacienților și încurajarea medicilor. În continuare, preoții au…
13:30
Zilele Șaguniene 2025: Două săptămâni de cultură și spiritualitate la Sibiu și în Țara Făgărașului # Basilica.ro
Zilele Șaguniene 2025 se desfășoară între 24 noiembrie și 5 decembrie, reunind la Sibiu, Brașov, Făgăraș și în localitățile din jur un amplu program cultural-liturgic dedicat Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Ediția din acest an a Zilelor Șaguniene va debuta luni, 24 noiembrie, la Sibiu, cu Conferința misionar-pastorală „Duhovnici și mărturisitori ortodocși români din…
Acum 12 ore
12:20
Familia, mai precis, pastorația familiei creștine, a fost tema dezbaterilor Cercului pedagogic al profesorilor de religie din învățământul gimnazial din județul Dolj, informează Mitropolia Olteniei. Evenimentul s-a desfășurat miercuri și a avut loc la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. Tema întâlnirii a fost „Pastorația familiei creștine – repere și aplicații educaționale”. În…
11:50
Arhimandritul Dometie Trihenea, duhovnicul-tămăduitor al Athosului: 40 de ani de la trecerea la Domnul # Basilica.ro
În data de 20 noiembrie se împlinesc 40 de ani de când Arhimandritul Dometie Trihenea, cunoscut duhovnic din Muntele Athos, a trecut la Domnul. Stareț al unei vechi chilii românești, iar mai târziu al unei mari mănăstiri athonite, cuviosul Dometie a fost și un priceput tămăduitor al bolilor trupești. Câteva aspecte biografice și învățături prețioase…
11:00
PS Teofil Trotușanul, la Mănăstirea Bistrița: Sfântul Grigorie Decapolitul ne cheamă să fim mărturisitori prin viața noastră # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Slujba Privegherii la sărbătoarea Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, ocrotitorul Mănăstirii Bistrița din județul Vâlcea. PS Teofil Trotușanul a vorbit celor prezenți, remarcând faptul că Sfântul Grigorie Decapolitul apără dreapta credință pe pământ românesc de aproape jumătate de mileniu. „Este binecuvântată această parte…
10:20
Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește, în perioada 21 – 23 noiembrie, târgul „100 de Tradiții Românești”, a anunțat instituția prin intermediul unui comunicat de presă. Potrivit sursei citate, vizitatorii vor avea ocazia să admire țesături și costume tradiționale specifice fiecărei regiuni a țării: covoare moldovenești, cămăși de Tismana, brânzeturi proaspete de capră din Teleorman,…
09:40
Prof. Adrian Lemeni: Să nu fim prizonierii unui anumit duh care stă în spatele exploziei inteligenței artificiale # Basilica.ro
O conferință dedicată inteligenței artificiale a avut loc, marți, la Centrul PRECIS de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București. Cu această ocazie, profesorul Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București a vorbit despre curajul asumării autenticității, într-o eră care pune accent pe logica impersonalului. „A fost…
09:20
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Revista „Binele de știut”: Sfințirea picturii Catedralei Naționale Luna octombrie a adunat în București credincioși din întreaga țară și din diaspora, veniți să se împărtășească de bucuria sfințirii picturii Catedralei Naționale și a prăznuirii Sfântului Dimitrie cel Nou. Evenimentele lunii…
Acum 24 ore
00:00
Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; † Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 20 noiembrie Intrarea în Biserică a Maicii Domnului are o singură zi de înainteprăznuire. Cântările zilei o laudă pe Sf. Ana pentru că și-a adus fiica să trăiască dedicându-și viața Domnului, la Templul din Ierusalim. Troparul, glas 4 Bucurie mai dinainte ne dăruieşte astăzi Sfânta Ana, odrăslind Rod ce alungă întristarea, pe Singura…
Ieri
20:10
Membrii Asociației Tinerilor Ortodocși Români din cele două Americi (ROYA) s-au întâlnit, în perioada 14-16 noiembrie, cu cei doi ierarhi ai românilor de peste ocean: Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor Două Americi, și Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei. Această întâlnire a avut loc în cadrul Congresului anual organizat de tinerii ROYA și s-a desfășurat…
20:00
Campanie de prevenție și educație pentru sănătate: Peste o sută de elevi din Prahova au învățat să acorde primul ajutor # Basilica.ro
Cea mai recentă acțiune din cadrul Campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate” a fost desfășurată vineri de Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale la Școala Gimnazială Buda din județul Prahova. Cei aproximativ 100 de elevi au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, noțiuni de igienă generală, recunoașterea și…
19:30
Pr. prof. Ștefan Iloaie despre educația în era digitală: Educatorul de azi are nevoie să fie și om, nu doar profesor # Basilica.ro
Părintele Ștefan Iloaie a vorbit vineri la Focșani despre rolul esențial al profesorului în era digitală, subliniind că dincolo de competențe și tehnologii, „educatorul de azi are nevoie să fie și om, nu doar profesor”. Intervenția părintelui profesor a avut loc în cadrul Simpozionului transfrontalier „Vocația Pedagogică în era digitală”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean…
19:10
PS Antonie a înmânat zece burse oferite studenților Universității de stat din Bălți de Episcopia Hușilor # Basilica.ro
Episcopul Antonie de Bălți a înmânat marți bursa lunară oferită celor zece studenți de la Universitatea de stat „Alecu Russo” din Bălți de către Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși. Fiecare bursier a primit din partea ierarhului şi câte o Carte de rugăciune. Bursele în valoare de 50 euro vor fi oferite lunar pentru întreg anul de…
18:30
Arhim. Zaharia Zaharou, la București: Măreția omului se descoperă în rugăciunea sfinților pentru întreaga lume # Basilica.ro
„Măreția omului se descoperă în rugăciunea sfinților pentru întreaga lume. Sfinții fac ca cerul și pământul să ia aminte la ei atunci când se înfățișează înaintea Ziditorului lor, mijlocind pentru întregul Adam, pentru tot neamul omenesc, de la începutul și până la sfârșitul veacurilor”, a spus Arhimandritul Zaharia Zaharou marți la București. Părintele Zaharia Zaharou…
18:00
Biblioteca Academiei Române a dedicat un colocviu domnitorului Grigore Alexandru Ghica # Basilica.ro
Biblioteca Academiei Române a marcat luni, printr-un colocviu, repatrierea rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul conducător al Principatului Moldovei și fondator al Jandarmeriei Române. Colocviul „Sub semnul Legii și al demnității: Grigore Alexandru Ghica și începuturile Jandarmeriei Române” s-a desfășurat în Aula Bibliotecii Academiei Române și a reunit profesori de la Institutul pentru…
17:00
Luna octombrie a adunat în București credincioși din întreaga țară și din diaspora, veniți să se împărtășească de bucuria sfințirii picturii Catedralei Naționale și a prăznuirii Sfântului Dimitrie cel Nou. Evenimentele lunii au debutat cu proclamarea locală a canonizării Sf. Dumitru Stăniloae, săvârșită la Mănăstirea Cernica. În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm…
16:00
Delegați din toate episcopiile catolice din Italia au vizitat Parohia Ortodoxă Română „Sf. Agata” din Catania # Basilica.ro
Peste o sută de preoți și laici din toate episcopiile catolice din Italia au vizitat, la finele săptămânii trecute, Parohia Ortodoxă Română „Sf. Agata” din Catania, Sicilia. Oaspeții, în principal delegați implicați în colaborarea constantă cu parohiile ortodoxe române din toată peninsula italiană, au fost prezenți în oraș pentru a participa la Congresul La Via…
15:40
Agenția Basilica Travel le propune iubitorilor de pelerinaje să petreacă sărbătorile de Crăciun în Țara Sfântă. Pelerinajul, care se va desfășura în perioada 23-28 decembrie 2025, va începe la Nazaret și va continua cu Mutele Tabor și Galileea. Participanții vor petrece Ajunul Crăciunului în piața centrală din Betleem, în fața Bisericii Nașterii Domnului, unde va…
15:40
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a subliniat, duminică la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Dagenham, că milostenia „este chipul iubirii dumnezeiești trăite în lume”. Pornind de la pilda Samarineanului Milostiv, Arhiepiscopul Atanasie a arătat că în aceasta se arată tainei iubirii dumnezeiești și chemarea adresată fiecărui creștin…
15:10
Mănăstirea Bucium construiește un centru pentru tineri: Va fi închinat icoanei Maicii Domnului Prodromița # Basilica.ro
Mănăstirea Bucium din județul Iași dezvoltă un proiect educațional dedicat copiilor și tinerilor: Centrul „Maica Domnului Prodromița”, un spațiu menit să ofere formare spirituală, culturală și profesională prin activități și programe susținute în parteneriat cu instituțiile locale. Centrul va fi construit în apropierea așezământului monahal și vine ca răspuns la nevoile tinerilor, descoperite de-a lungul…
15:00
Textul integral al tomosului sinodal de canonizare a cuvioșilor români care au trăit în Sfântul Munte Athos: Dionisie (Ignat) de la Colciu, Petroniu (Tănase), Nifon (Ionescu) și Nectarie (Crețu) Protopsaltul de la Prodromu. Tomos Patriarhal și Sinodal privind așezarea în ceata Sfinților, a Cuvioșilor care s-au nevoit în Sfântul Munte Athos, a Ieromonahul Nifon, numit…
14:40
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Paraclisul „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău, unde a vorbit despre pericolul indiferenței și despre responsabilitatea creștină față de aproapele, subliniind că „bunăstarea devine primejdioasă atunci când închide inima”. Înaltpreasfințitul Părinte Petru i-a îndemnat pe credincioși la responsabilitate, milă și atenție față de cei aflați…
14:30
Un specialist din SUA a prezentat modele de bună practică la centrul de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Bucureștilor # Basilica.ro
Prof. dr. Sean M. Reed de la Facultatea de Asistență Medicală a Universității Colorado Anschutz, SUA, a susținut miercuri, la Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, prezentarea „Fundamentul unor îngrijiri paliative de înaltă calitate: Modele, traiectorii și metode avansate de comunicare”. În calitate de bursier Fulbright, expertul desfășoară cercetări privind adaptarea interculturală…
14:20
Episcopia Hușilor anunță că va acorda bursele „Episcopul Ioachim Mareș” și în anul școlar 2025 – 2026 # Basilica.ro
Programul de burse pentru elevi de liceu și studenți „Episcopul Ioan Mareș” va continua și în anul școlar 2025 – 2026, a anunțat Episcopia Hușilor. Scopul programului este de a încuraja studiul și performanțele educaționale prin intermediul burselor, acestea fiind adresate elevilor de liceu și studenților cu rezultate școlare deosebite, cu domiciliul în județul Vaslui.…
14:10
Programul educațional „Step by Step” a fost introdus pentru prima dată în cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău. Programul educațional „Step by Step” este o alternativă recunoscută în învățământul românesc. Se axează pe învățarea prin proiecte, lucru în echipă și implicarea activă a copiilor în procesul educativ. Sălile în care se vor desfășura…
12:30
Episcopia Maramureșului și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților colaborează pentru ajutorarea sinistraților din Broșteni # Basilica.ro
Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă colaborarea pentru ajutorarea sinistraților din Broșteni, județul Suceava. Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a găzduit săptămâna trecută o delegație oficială din partea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a informat eparhia. Vizita a avut ca scop consolidarea colaborării dintre cele două…
11:40
Conferința Națională „Împreună pentru Viață”: Despre mesajul pro-viață și un protocol medical care salvează copii nenăscuți # Basilica.ro
Asociația România pentru Viață a organizat, la finele săptămânii trecute, o nouă ediție a Conferinței Naționale „Împreună pentru Viață”, care își propune să ofere cunoștințe și instrumente de lucru organizațiilor și persoanelor implicate în sprijinirea femeilor însărcinate și a familiilor. Evenimentul „a adus la un loc oameni care construiesc, zi de zi, sprijin real pentru…
11:20
Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a efectuat, în perioada 7 – 10 noiembrie, o vizită de lucru în Serbia, informează un comunicat de presă al instituției. În această perioadă, directorul DRP a avut întâlniri cu reprezentanții a zece organizații românești din Voivodina. Este vorba…
10:40
251 ani de la nașterea Episcopului Vasile Moga: Primul ierarh transilvan de după Uniație avea origini aromâne # Basilica.ro
Cu exact 251 de ani în urmă, în data de 19 noiembrie 1774, la Sebeș se năștea viitorul Episcop Vasile Moga, primul ierarh al ortodocșilor transilvăneni de după Uniație – unirea unei părți a ortodocșilor transilvani cu Biserica Romei (1700). Tatăl viitorului ierarh, Ioan Moga, era preot, iar familia era originară din vechiul centru comercial…
10:20
Sfântul Munte Athos: Delegația Patriarhiei Române participă la sărbătoarea Aflării moaștelor Sf. Dionisie de la Colciu # Basilica.ro
O delegație a Patriarhiei Române, condusă de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, participă, în Sfântul Munte Athos, la sărbătoarea Aflării moaștelor Sfântului Dionisie de la Colciu. Momentul este unul de o însemnătate istorică pentru monahismul românesc, deoarece este prima sărbătorire oficială a Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, după canonizarea sa de…
09:00
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Moment de recunoștință și de prețuire: Patriarhul Daniel a participat la Gala voluntarilor Tineri în Acțiune Grupul de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor a depus un efort deosebit în…
08:20
Soluția telemedicinei, adusă la îndemâna credincioșilor din Filiași de către Caravana Medicală „Sfântul Nicodim” # Basilica.ro
Caravana medicală „Sfântul Nicodim” a ajuns, duminică, la Filiași, în județul Dolj, ocazie cu care credincioșii Parohiei „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir” s-au putut bucura de serviciile oferite de această unitate medicală. Potrivit Mitropoliei Olteniei, oamenii s-au arătat cel mai interesați de serviciul de Telemedicină ASIROM, care oferă soluții persoanelor care nu se pot deplasa…
00:00
Calendar Ortodox, 19 noiembrie Sfântul Proroc Avdie Numele Avdie se tâlcuiește robul Domnului. Acest proroc era originar din Sichem și a trăit cu opt sute de ani înainte Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este cel mai vechi dintre prorocii mici. Lucrarea lui profetică s-a desfășurat pe la anul 880 înainte de Hristos în timpul regelui…
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Moment de recunoștință și de prețuire: Patriarhul Daniel a participat la Gala voluntarilor Tineri în Acțiune # Basilica.ro
Grupul de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor a depus un efort deosebit în acest an plin de evenimente bisericești, care au culminat cu Pelerinajul la moaștele Sf. Dimitrie cel Nou de hramul Catedralei Patriarhale și cu programul prelungit de închinare în altarul Catedralei Naționale după Sfințirea picturii în mozaic a edificiului. Marți, voluntarii…
19:40
Protopopiatul Rădăuți a oferit gratuit vârstnicilor consultații medicale pentru depistarea diabetului # Basilica.ro
Biroul de Asistență Socială al Protopopiatului Rădăuți a desfășurat vineri o campanie de consultații medicale gratuite pentru depistarea diabetului la persoanele vârstnice. Acțiunea a avut loc cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva diabetului, marcată anual în data de 14 noiembrie. Beneficiarii au avut parte de măsurare glicemiei, esențială în prevenția diabetului, dar și de…
19:20
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat marți, 18 noiembrie 2025, la Gala Voluntarilor „Tineri în acțiune!”, desfășurată în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. La acest eveniment, fiecare voluntar a primit, ca semn de apreciere pentru efortul depus, diploma dedicată Sfințirii Catedralei Naționale, însoțită de medalie.
19:00
Patriarhul Daniel: Voluntarul devine mărturisitor și înfăptuitor al iubirii darnice a lui Hristos pentru oameni # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat personal un mesaj participanților la Gala voluntarilor „Tineri în acțiune” desfășurată marți la Palatul Patriarhiei. „Prin credința și activitatea voastră, ați arătat tuturor că Biserica este casa voastră, loc de creștere în iubire darnică și spațiul în care lumina credinței se transformă în fapte bune, spre…
18:50
O nouă ediție a campaniei de prevenire a delincvenței juvenile și a abandonului școlar a debutat la Onești # Basilica.ro
O nouă ediție a campaniei de prevenirea a delincvenței juvenile și a abandonului școlar a debutat vineri la sediul Protoieriei Onești. Inițiativa este desfășurată în cadrul unui parteneriat din care fac parte Protopopiatul Onești, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Educativ Târgu Ocna și Școala Nr. 7-Târgu Ocna. Reprezentanții instituțiilor implicate în proiect au stabilit calendarul…
18:10
Episcopul Lucian al Caransebeșului a sfințit duminică biserica din stâncă „Sfânta Treime și Duminica Tuturor Sfinților” de la Mănăstirea „Piatra Scrisă”- Armeniș. Sfințirea lăcașului de cult a avut loc la finalul lucrărilor de renovare și consolidare desfășurate în ultimii ani. Preasfinția Sa a oficiat apoi Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi,…
17:50
Biserica Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, județul Mureș, a fost sfințită duminică de Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, căruia i s-a alăturat în slujire Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei. „Astăzi, prin stropirea cu apă sfințită, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin rugăciuni profunde, această biserică a devenit un mic…
