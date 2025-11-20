Radu Marinescu: Aducerea în ţară a celor trei persoane urmărite internaţional este rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar şi liber pentru a se prezenta în faţa autorităţilor
News.ro, 20 noiembrie 2025 20:50
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că Horaţiu Potra a fost adus în România ca urmare a demersurilor statului român privind extrădarea acestuia şi a celorlalţi doi urmăriţi şi nu pentru că Potra şi-a exprimat dorinţa de reveni în România, după ce procesul privind extrădarea sa din Emiratele Arabe Unite a început. Ministrul spune că Potra şi ceilalţi doi care au fost extrădaţi alături de el au ajuns în România ”sub coerciţie”, ei fiind aduşi ”sub imperiul unui mandat de arestare”. Marinescu susţine că aducerea lui Potra în ţară este ”un succes” al autorităţilor române şi că cei trei ”se aflau într-un spaţiu destinat privării de libertate”.
• • •
Acum 10 minute
21:20
Campioana Dinamo Bucureşti a obţinut joi, pe teren propriu, prima victorie din grupa A a Ligii Campionilor, scor 29-28 (12-15), cu formaţia franceză HBC Nantes, în etapa a VIII-a.
Acum 30 minute
21:10
Fotbal: Birmingham City anunţă construcţia unui nou stadion cu 62.000 de locuri, ca tribut adus trecutului industrial al oraşului # News.ro
Clubul englez Birmingham City a anunţat planuri de a construi un nou stadion, cu 62.000 de locuri, până în 2030. Stadionul va ieşi în evidenţă prin designul său, aducând un omagiu trecutului industrial al oraşului din Midlands.
Acum o oră
20:50
20:40
Partidul Democrat denunţă drept ”absolut infame” ameninţările lui Trump cu pedeapsa cu moartea a unor aleşi democraţi # News.ro
Partidul Democrat denunţă joi drept ”infam” faptul că Donald Trump îi ameninţă pe unii dintre aleşii săi cu pedeapsa cu moartea după ce aceştia au cerut în mod public armatei să nu se supună unor ”ordine ilegale”, relatează AFP.
20:40
Consiliul de administraţie al clubului Juventus a aprobat o majorare de capital de 10% prin vânzarea de acţiuni # News.ro
Clubul Juventus a anunţat joi că board-ul său a aprobat o majorare de capital de până la 37,9 milioane de acţiuni ordinare noi, echivalentul a aproximativ 10% din acţiunile existente, prin vânzarea de acţiuni către investitori instituţionali, relatează Reuters.
20:30
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, fără victorie în LEN Euro Cup şi după etapa a IV-a # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti şi formaţia Dinamo Bucureşti au înregistrat noi înfrângeri, joi, în etapa a IV-a din grupele LEN Euro Cup.
Acum 2 ore
20:10
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: Mi-a confirmat încă o dată că are viziune / Bucureştiul are un potenţial enorm, pe care nu-l are niciun oraş din România / Nu o primărie schimbă un oraş, ci oamenii şi companiile # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat joi, despre Ciprian Ciucu, la prezentarea candidaturii pentru Primăria Capitalei, că i-a confirmat încă o dată că are viziune, el arătând că Bucureştiul are un potenţial enorm, pe care nu-l are niciun oraş din România şi nu o primărie schimbă un oraş ci oamenii şi companiile.
19:50
Carmen Uscatu: Propunerea noastră este ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţia Dăruieşte Viaţă, dar fără drept de vot în Adunarea generală / Ar rezolva această problemă de incompatibilitate # News.ro
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat joi că propunerea este aceea ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţie, dar fără drept de vot în Adunarea generală, pentru că asta ar rezolva această problemă de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizaţie non-guvernamentală.
19:40
Carmen Uscatu, după plecarea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: ”Dăruieşte viaţă” nu se opreşte aici / În acest moment, ne străduim să construim un plan pe care să îl discutăm împreună cu ea, care să implice un cod de guvernanţă corporativă # News.ro
Cofondatoarea ”Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, a declarat joi, despre situaţia ONG-ului, după plecarea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, că în acest moment se străduiesc să construiască un plan pe care să îl discute împreună cu ea, care să implice inclusiv un cod de guvernanţă corporativă, un cod de conduită, un plan de management pe următorii cinci ani, care să ducă acest proiect, mai departe, la următorul nive
19:40
Un incendiu izbucneşte în locul în care se desfăşoară COP30, la Belem, în Brazilia. Evacuări şi panică # News.ro
Un incendiu a izbucnit joi în interiorul instalaţiei unde se desfăşoară COP30, la Belem, în Brazilia, relatează AFP.
19:30
19:30
Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru Primăria Capitalei: Conceptul de „Oraş-parc”, PUZ al cărui scop este regenerarea urbană pe axa Piaţa Unirii – Piaţa Victoriei, modernizarea centralelor de cvartal, Centura Verde # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu şi-a prezentat joi programul pentru Primăria Capitalei care cuprinde conceptul de „Oraş-parc”, PUZ al cărui scop este regenerarea urbană pe axa Piaţa Unirii – Piaţa Victoriei, modernizarea centralelor de cvartal, Centura Verde, care prevede crearea unei reţele continue de parcuri, păduri urbane, coridoare ecologice şi spaţii verzi protejate în jurul Bucureştiului şi între sectoare.
19:30
Meciul Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00.
Acum 4 ore
19:20
19:00
Naţionala României a învins joi, la Bistriţa, reprezentativa Portugaliei, scor 40-28 (23-12), în primul meci de la Trofeul Carpaţi. La competiţie mai participă Cehia şi Austria. În 27 noiembrie, tricolorele debutează la Campionatul Mondial.
19:00
Volei masculin: Steaua Bucureşti a ratat calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ”set de aur” # News.ro
Echipa Steaua Bucureşti a ratat joi, în deplasare, calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ce a fost învinsă de formaţia azeră Khilasedichi Baku. A fost nevoie de ”set de aur” pentru stabilirea echipei calificate mai departe.
18:50
Universitatea Politehnica Timişoara anunţă că a câştigat trofeul Golden Award for Excellence la Romanian PR Award 2025, prin conferinţa Tech Talks by UPT/ Instituţia continuă colaborarea cu jurnalistul Richard Quest (CNN) # News.ro
Universitatea Politehnica Timişoara anunţă că a câştigat trofeul Golden Award for Excellence la Romanian PR Award 2025, prin conferinţa Tech Talks by UPT. Totodată, instituţia continuă colaborarea cu reputatul jurnalist Richard Quest (CNN) şi pregăteşte o ediţie 2026 cu invitaţi internaţionali de prim-plan.
18:50
În total, 42 de persoane au fost rănite într-o coliziune între două trenuri, joi, la Ceske Budejovice, în sudul Cehiei, anunţă salvatorii, relatează AFP.
18:50
Asociaţia Pro-Democraţia: România traversează un conflict între puterea executivă şi cea judecătorească în ceea ce priveşte reforma pensiilor de serviciu. Ne aşteptăm la celeritate din partea CSM în privinţa avizului, indiferent că e pozitiv sau negativ # News.ro
Asociaţia Pro-Democraţia consideră că România traversează astăzi un conflict între puterea executivă şi cea judecătorească în ceea ce priveşte reforma pensiilor de serviciu, necesară în actualul context financiar şi al implementării angajamentelor asumate prin PNRR. „Este esenţial ca dialogul dintre Guvern şi magistratură să se desfăşoare în spiritul cooperării loiale, astfel încât soluţia legislativă să fie adoptată rapid, conform angajamentelor europene, pentru beneficiul întregii societăţi. Ne aşteptăm la celeritate din partea CSM în ceea ce priveşte emiterea avizului – indiferent dacă acesta va fi pozitiv sau negativ”, afirmă reprezentanţii cunoscutei organizaţii pentru apărarea democraţiei şi a drepturilor omului, adăugând că în ultimele luni au primit „sute de mesaje” în care românii reclamă „lentoarea termenelor din justiţie”.
18:40
Echipa de Cupa Davis a Spaniei a învins joi, la Bologna, echipa Cehiei, scor 2-1, şi s-a calificat în semifinalele competiţiei.
18:20
Robert Lewandowski, rugat de oficialii de la FC Barcelona să nu mai înscrie goluri. Care este motivul # News.ro
Într-o biografie dedicată lui Robert Lewandowski şi preluată de Sport, jurnalistul Sebastian Staszewski afirmă că atacantul a fost în mod deliberat restricţionat de FC Barcelona în urmă cu doi ani şi jumătate.
18:20
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, îşi asumă plantarea unui milion de copaci în Bucureşti, în următorii cinci ani # News.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, îşi asumă un angajament ambiţios în programul său: plantarea unui milion de copaci în Bucureşti în următorii cinci ani.
18:20
Papa Leon al XIV-lea cere Bisericii Catolice italiene o ”cultură a prevenţiei” pedofiliei şi înfurie principala asociaţie a victimelor din peninsulă, care-l atacă # News.ro
Papa Leon al XIV-lea cere joi Bisericii Catolice italiene - criticată din cauza acţiunii sale considerate insuficiente împotriva pedofiliei - să dezvolte o ”cultură a prevenţiei” împotriva violenţelor sexuale împotriva minorilor, relatează AFP.
17:50
Armata pakistaneză anunţă că a ucis 30 de insurgenţi în mai multe operaţiuni militare la frontiera cu Afganistanul # News.ro
În total 30 de insurgenţi au fost ucişi, săptămâna aceasta, în mai multe operaţiuni militare, de-a lungul frontierei cu Afganistanul, anunţă joi armata pakistaneză, la o săptămână după un atentat sinucigaş la Islamabad, soldat cu 12 morţi, relatează AFP.
17:40
F1: Procesul intentat de Felipe Massa, pentru revendicarea titlul de campion mondial din 2008, poate continua # News.ro
Înalta Curte de Justiţie londoneză a decis joi că procesul intentat de fostul pilot de Formula 1 Felipe Massa, pentru revendicarea titlului de campion mondial al sezonului 2008, poate continua.
17:40
Incident pe un şantier de pe calea ferată, în judeţul Cluj – Doi muncitori au fost răniţi de o bucată de şină - FOTO # News.ro
Un bărbat de 30 de ani şi unul de 46 de ani au fost răniţi, joi, pe un şantier deschis pe calea ferată în judeţul Cluj, fiind loviţi de o bucată de şină. Bărbatul mai tânăr nu ar fi manipulat corespunzător un buldoexcavator.
17:30
O pană masivă de curent a avut loc joi în sudul Parisului, care a afectat mai ales Issy-les-Moulineaux, în urma unei avarii la un post local din Reţeaua de Transport al Electricităţii (RTE), relatează Le Figaro.
17:30
Nicuşor Dan, despre readucerea în ţară a lui Horaţiu Potra: Confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară despre readucere în ţară, sub escortă, a lui Horaţiu Potra şi a lui Dorian şi Alexandru Potra că este o operaţiune care confirmă angajamentul ferm al statului român şi anume că ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei.
Acum 6 ore
17:20
17:20
Bilanţul Operaţiunii ”Calul Troian”: 15 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, alte 12 sunt cercetate sub control judiciar / Patru persoane se sustrag cercetărilor / Au fost ridicate 200.000 de lei, 51.000 de euro, zeci de arme albe, bijuterii şi d # News.ro
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au anunţat că, în cadrul operaţiunii ”Calul Troian”, au fost reţinute 15 persoane, iar alte 12 sunt cercetate sub control judiciar. Anchetatorii au ridicat 200.000 de lei, 51.000 de euro, zeci de arme albe, bijuterii, droguri, fiind pus sechestru pe 15 maşini de lux. De asemenea, alte patru persoane se sustrag cercetărilor.
17:10
Tricolorii la barajul pentru CM: Radu Drăguşin - Vrem să arătăm că România merită să fie la Mondial / Burcă – Cea mai mare presiune o să vină din parte publicului # News.ro
Radu Drăguşin a declarat, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că tricolorii vor să arate că România merită să fie la turneul final de anul viitor.
17:10
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Posibile perturbări ale transportului public din Belgia, ca urmare a grevei naţionale anunţate în perioada 24–26 noiembrie # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară.
17:10
17:00
Legea care prevede, printre altele, majorarea unor taxe şi impozite pentru „redresarea resurselor publice”, contestată din nou la CCR/ Termenul stabilit pentru judecarea contestaţiei, 21 ianuarie/ Guvernul anunţă că a solicitat CCR să preschimbe termenul # News.ro
Curtea Constituţională a stabilit pentru 21 ianuarie 2026 termenul când va judeca o nouă contestaţie a AUR privind neconstituţionalitatea Legii care stabileşte măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi modifică şi completează acte normative. Această lege viza majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul spera să le aplice de la începutul anului viitor. Legea a mai fost contestată o dată, iar judecătorii au declarat neconstituţională doar prevederea privind testul poligraf. Marţi, plenul Parlamentului a adoptat legea în formula corectată, iar în 20 noiembrie a fost trimisă preşedintelui la promulgare. Între timp, ea a fost din nou contestată la CCR, care a dat termen anul viitor. Guvernul a anunţat că a solicitat CCR preschimbarea termenului.
17:00
Două trenuri de pasageri au intrat în coliziune joi în Cehia, zeci de persoane fiind rănite, patru dintre ele grav, au anunţat oficialii şi presa locală.
17:00
Tricolorii la barajul pentru CM: Ianis Hagi - Sunt două finale, două meciuri pe care le putem câştiga / Ionuţ Radu - Am demonstrat că putem, acum trebuie să reconfirmăm pentru a realiza visul unei ţări # News.ro
Ianis Hagi a declarat, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că pentru tricolori urmează două finale pe care le pot câştiga.
16:50
Autoritatea Electorală Permanentă cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”, înainte de începerea campaniei electorale / Manifestări şi mesaje interzise înaintea alegerilor # News.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a transmis, joi, un mesaj înainte de ânceperea campaniei electorale pentru alegerile parţiale din 7 decembrie, în care cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”. De asemenea, instituţia precizează care sunt acţiunile interzise în campania electorală.
16:50
Tricolorii la barajul pentru CM: Răzvan Marin - Avem parte de cel mai greu traseu posibil, dar asta ne ambiţionează şi mai mult! / Ce spun Stanciu şi Marius Marin # News.ro
Răzvan Marin a declarat, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că România are parte de cel mai greu traseu posibil, dar acest lucru îi ambiţionează mai mult pe tricolori.
16:50
Fostul senator Marius Isăilă, acuzat că ar fi vrut să dea 1 milion de euro ministrului Apărării pentru încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, pus sub control judiciar de către Curtea de Apel Bucureşti # News.ro
Fostul senator Marius Isăilă, acuzat că ar fi vrut să dea 1 milioan de euro ministrului Apărării pentru a-i facilita încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, a fost eliberat din arestul preventiv şi pus sub control judiciar. Decizia a fost luată, joi, de Curtea de Apel Bucureşti.
16:50
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian consideră necesară mutarea capitalei Iranului de la Teheran. ”N-avem de ales” # News.ro
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian cere joi mutarea capitalei Iranului în afara Teheranului, din cauza suprapopulării şi unei crize a apei care se agravează, după ce a evocat această idee în urma scăderii în acest a precipitaţiilor la cel mai mic nivel de 100 de ani, relatează AFP.
16:40
Dogioiu, despre situaţia activelor Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre situaţia activelor Lukoil că România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel.
16:40
Bocuse d’Or România - Chefi de top din Italia, Letonia, Germania, Ungaria, Polonia, Canada şi România vor evalua echipele finaliste # News.ro
Selecţia Naţională Bocuse d’Or România 2025, competiţia care va desemna echipa ce va reprezenta România în circuitul Bocuse d’Or, va fi jurizată de un panel internaţional de gust format din chefi de renume, cu zeci de ani de experienţă în competiţii gastronomice, stele Michelin şi medalii la Olimpiade culinare.
16:40
16:30
Kievul anunţă că Rusia a predat 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni # News.ro
Rusia a returnat joi Ucrainei 1.000 de rămăşiţe pământeşti prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă cu prizonierii de război, relatează AFP.
16:30
Reacţii din Turcia după tragerea la sorţi a barajului CM: “Coincidenţă surprinzătoare! Lucescu ne-a devenit adversar” / "Tatăl Hagi va fi în tribună, fiul Hagi pe teren” # News.ro
Presa turcă notează, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că selecţionerul adversarei România este un nume binecunoscut în Turcia, Mircea Lucescu. Lucescu a antrenat în Turcia Galatasaray şi Beşiktaş, dar şi echipa naţională. În plus, presa şi oamenii de sport din Turcia menţionează alte nume celebre, Gheorghe Hagi – Ianis Hagi, dar şi posibilitatea ca în naţionala tricoloră să se afle un turc.
16:10
România este ţara cu care echipa naţională a Turciei s-a confruntat de cele mai multe ori în istoria sa. Palmares favorabil pentru tricolori # News.ro
Rivalitatea dintre Turcia şi România generează câteva statistici demne de menţionat. România este ţara cu care echipa naţională a Turciei s-a confruntat de cele mai multe ori în istoria sa. Cu toate acestea, România are un avantaj semnificativ în aceste întâlniri.
16:10
Grupul Lenovo raportează un profit net ajustat de 512 milioane dolari, în trimestrul 2, în creştere cu 25% comparativ cu anul precedent # News.ro
Grupul Lenovo raportează un profit net ajustat de 512 milioane dolari, în trimestrul 2, în creştere cu 25% comparativ cu anul precedent, în timp ce veniturile totale au urcat la un nivel record de 20,5 miliarde dolari, în creştere cu 15%.
16:10
Vicecampioana CSM Oradea şi-a aflat, joi, adversarele din grupa L a fazei Top 16 din FIBA Europe Cup, în care s-a calificat de pe primul loc al grupei preliminare C.
16:10
Ucraina a anunţat că a identificat un comandant rus ca suspect în unele dintre crimele comise în 2022 la Bucea, suburbie a Kievului, considerând că acesta este un pas esenţial către stabilirea lanţului de comandă din spatele execuţiilor în masă ale civililor de acolo, relatează Reuters.
16:00
Avertisment al meteorologilor: Val de praf saharian deasupra României, de vineri până duminică / Unde se vor observa prima dată depunerile # News.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie.
