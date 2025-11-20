Carmen Uscatu, după plecarea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: ”Dăruieşte viaţă” nu se opreşte aici / În acest moment, ne străduim să construim un plan pe care să îl discutăm împreună cu ea, care să implice un cod de guvernanţă corporativă

15:50

Şeful unei bande de români care se ocupa cu traficul de persoane a primit 1.500 de lire sterline de la Ministerul de Interne din Marea Britanie pentru a fi deportat în timp ce se afla în închisoare în aşteptarea procesului pentru 10 violuri, relevă o anchetă Sky News. Mircea Marian Cumpănăşoiu, în vârstă de 38 de ani, conducea o reţea care viola, droga şi exploata femei vulnerabile în Dundee, Scoţia. El a fost condamnat luna trecută la 24 de ani de închisoare, dintre care 20 cu executare şi patru ani de eliberare condiţionată, pentru infracţiuni sexuale şi trafic de persoane.