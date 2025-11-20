„Mărturii regale” din patrimoniul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
Ziarul Lumina, 20 noiembrie 2025 23:10
Curajul reginei Maria în timpul Primului Război Mondial - când suverana nu a pregetat să îşi asume şi rolul de infirmieră, îngrijind soldaţii şi îmbărbătându-i -, talentul diplomatic şi sensibilitatea art
Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
22:30
Importanța studiului relației dintre dreptul bisericesc și dreptul de stat rezidă în necesitatea unei cercetări aprofundate asupra modalităților de înfăptuire a justiției în societatea contemporană. Tema
Acum 2 ore
21:50
Pentru un creștin, mărturisirea credinței este crezul vieții. Pare că este ușor, la o primă vedere, că stă la îndemâna oricui purtarea credinței, că toți suntem chemați să-L urmăm pe Domnul Hristos.
Acum 6 ore
19:10
Parohia Mustățești (categoria a III-a), com. Valea Iașului, județul Argeș, organizează în data de 21 decembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de pictură murală, tehnica frescă, la
19:10
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță două posturi clericale vacante: preot de caritate la Spitalul Clinic Filantropia, Protoieria Sector 1 Capitală; și preot de caritate la
19:00
La Centrul eparhial de lângă Roma a avut loc marți, 18 noiembrie, prima conferință semestrială de toamnă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Evenimentul, care s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, a reunit preoți și diaconi din protopopiatele aflate în zona centrală a Italiei, precum și din insula Sardinia. Lucrările conferinței au debutat cu rugăciunea de deschidere, după care Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor participanților. În mesajul său introductiv, ierarhul a subliniat importanța acestor întâlniri periodice pentru întărirea comuniunii frățești, pentru actualizarea misiunii pastorale într-un context social aflat în continuă schimbare și pentru armonizarea lucrării preoțești în diasporă.
19:00
Miercuri, 19 noiembrie, în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc slujba de binecuvântare a noului cabinet medical mobil al Fundației Medicale „Providența”. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în prezența reprezentanților fundației, a personalului medical și a voluntarilor.
Acum 8 ore
17:10
Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 20 noiembrie 2025, evenimentul de lansare a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”. Cofinanțat de
16:10
Centrul naţional de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educaţie # Ziarul Lumina
Anunțul de lansare a proiectului Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” în contextul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și a Anului comemorativ al duhovnicilor și
Acum 12 ore
14:20
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, la Colecția muzeală „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeșului, a avut loc marți, 18 noiembrie, lansarea cărții
14:20
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie luni, 17 noiembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, împreună cu stareții mănăstirilor care au
14:20
La Centrul eparhial de lângă Roma a avut loc marți, 18 noiembrie, prima conferință semestrială de toamnă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Evenimentul, care s‑a desfășurat în prezența
14:20
La biserica Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari din Capitală a avut loc miercuri, 19 noiembrie, etapa finală a proiectului educațional „Ctitori de cultură românească”, ajuns la a 7‑a ediție.Proiectul este
12:00
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a prezidat miercuri, 19 noiembrie, Cercul pedagogic al profesorilor de religie de la nivelul învățământului gimnazial din județul Dolj.Evenimentul a
11:50
Parohia ortodoxă românească „Nașterea Domnului” din Luxemburg a marcat în perioada 15-16 noiembrie împlinirea 30 de ani de la înființare, împreună cu sărbătorirea celui de‑al doilea hram, „Sfântului
11:40
Miercuri seara, 19 noiembrie, în Sala „Iustin Moisescu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași a avut loc prelegerea „De la cuvânt la contemplație: lectura duhovnicească în mănăstirile Bisericii
11:30
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la Târnăveni, unde, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit
11:30
Miercuri, 19 noiembrie, în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc slujba de binecuvântare a noului cabinet medical mobil al Fundației Medicale „Providența”. Slujba a fost oficiată de
11:10
Domnul Ilie Ilașcu - om al credinței, al demnității și apărător al idealurilor naționale # Ziarul Lumina
Preacucernici Părinți,Îndurerată familie și întristată adunare,Cu adâncă întristare am primit vestea trecerii la cele veșnice a domnului Ilie Ilașcu (30 iulie 1952 - 17 noiembrie 2025), fiu al
Ieri
21:40
Fraților, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Iar despre ani și despre vremuri nu aveți nevoie să vă scriem, căci voi înșivă știți bine că ziua Domnului vine așa, ca un fur noaptea. Atunci
21:40
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XX, I-II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 262-263„Când spectacolul s-a terminat, actorii apar în fața lumii așa cum sunt. Aşa
21:30
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, cărturarilor și fariseilor! Că zidiți mormintele prorocilor pe care părinții voștri i-au ucis. Așadar, mărturisiți și încuviințați
21:20
Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, Arhiepiscopul Constantinopolului # Ziarul Lumina
Sfântul Grigorie Decapolitul (†842) s-a născut şi a crescut în sud-estul Asiei Mici, în Irinopole, una din cele 10 cetăţi din Decapole, din părinţi dreptcredincioşi, Serghie şi Maria, pe vremea
21:00
Numărul locurilor de muncă vacante în trimestrul III a fost de 31.600, mai mare cu 300 faţă de precedentele trei luni, dar în scădere cu 8.300 comparativ cu trimestrul III 2024, potrivit Institutului Naţional de
21:00
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia asupra unei campanii frauduloase prin mesaje de tipul „votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii încearcă să obţină acces la date personale. Mesajele
21:00
Prezent la București la un forum de specialitate, directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a declarat că în perioada următoare ar putea fi anunţate „veşti bune” privind o apropiere in
20:50
Ministerul Afacerilor Interne anunță schimbări radicale în monitorizarea traficului rutier, în funcționarea sistemului de dispecerat al MAI, în conceptul de pază al Jandarmeriei și în protecţia victimelor
20:50
Din cauza inflaţiei, cel mai rău este să ţineţi banii economisiți la saltea, pentru că fie se depreciază, fie pot fi un pericol la siguranţa proprie, le-a transmis, marţi, pensionarilor consultantul fiscal
20:40
Adriana Săftoiu și Robert Schwartz au fost desemnați de către membrii Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) drept propunerile pe
20:40
Academia Română și Institutul de Sociologie organizează, în 20 noiembrie 2025, în Aula Academiei, sesiunea omagială „Centenar Paul H. Stahl. 1925-2025”, eveniment care marchează un secol de la nașterea
20:40
În Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, în 2023, potrivit datelor Eurostat. Statistica europeană arată că, la nivel regional, din totalul de 234 de
20:30
Mai mult de 90% dintre copiii din mediul rural au probleme cu cariile dentare, atrage atenția o organizație nonprofit care derulează o campanie de consultații și tratamente stomatologice gratuite în comunități cu
20:30
O descoperire neașteptată a cercetătorilor de la Universitatea din Stanford, California, ar putea explica de ce incidența cazurilor de cancer la vârste foarte înaintate este mai mică: studiile de laborator arată
20:20
Plămânii nu au receptori de durere, ci doar pentru reflexe, precum tusea sau iritația, inflamațiile sau leziunile din interiorul plămânului, motiv pentru care, în cazul unor afecțiuni grave, cum ar fi
20:10
Institutul Robert Koch din Germania a anunțat recent că varianta sălbatică a virusului poliomielitei a fost detectată în apele uzate dintr-o regiune din Germania, după mai mult de 30 de ani de la ultimul caz de in
19:50
Sănătatea generației tinere arată o evoluție îngrijorătoare, în ultimele două decenii, perioadă în care s-a dublat numărul cazurilor de hipertensiune în rândul copiilor și adolescenților, o consecință
19:40
Cunoașterea istoriei Bisericii Ortodoxe din spațiul românesc reprezintă un domeniu în care cercetarea științifică este departe de a fi exhaustivă, iată de ce un meritoriu demers și, totodată, un pas spre
19:40
Expansiunea mediului digital a remodelat profund modul în care comunicăm, interacționăm și ne definim ca persoane. Prof. univ. dr. emerit Constantin Cucoș, de la Facultatea de Psihologie și Științele
19:40
Parohia Mustăţeşti (categoria a III-a), com. Valea Iaşului, judeţul Argeș, organizează în data de 21 decembrie 2025 licitaţie pentru atribuirea execuţiei lucrărilor de pictură murală, tehnica frescă, la Biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Mina”, având o suprafaţă de aproximativ 400 mp. Pictorii autorizaţi pot transmite ofertele de execuţie, însoţite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: parohiaortodoxamustatesti@yahoo.com, sau pe adresa poştală: sat Mustăţești, com. Valea Iaşului, jud. Argeş, cod poştal 117801. Detalii se pot obţine de la pr. paroh Constantin Gorunsecu, tel.: 0723.723.794.
19:30
Încă de la naștere, micuțul Alexandru Nicolae Chirițoiu a fost diagnosticat cu hipoplazie cord stâng (o malformație cardiacă congenitală rară, în care ventriculul stâng al inimii nu este dezvoltat). În
19:30
Trecând peste apologia cu totul nefondată a lui Nestorie, Sfântul Chiril al Alexandriei a reuşit să obţină acordul unanim al Părinţilor pentru întrunirea celui de al III-lea Sinod Ecumenic, la Efes (431).
19:20
În urmă cu aproape 1.300 de ani, într-o zi de iulie, valurile tulburate ale Mării Egee erau străpunse de o corabie plecată din Constantinopol. Nu erau numeroase asemenea călătorii, dar cele mai multe se
15:30
Tomos Patriarhal și Sinodal privind așezarea în ceata Sfinților a celor patru cuvioși români care s-au nevoit în Sfântul Munte Athos # Ziarul Lumina
Tomos patriarhal și sinodal privind așezarea în ceata Sfinților a Cuvioșilor care s‑au nevoit în Sfântul Munte Athos, a ieromonahului Nifon, numit Ionescu, proto‑dicheul Schitului Lavriot al Cinstitului
15:10
Delegația Patriarhiei Române care participă la sărbătoarea Aflării moaștelor Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu a ajuns marți, 18 noiembrie, în Sfântul Munte Athos. Momentul a fost unul de o însemnătate
13:30
Biserica ortodoxă românească „Sfânta Eugenia” din Lyon, Franța, a fost resfințită sâmbătă, 15 noiembrie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și
13:10
La cinci ani după realizarea Unirii Principatelor, la 17 noiembrie 1864, prin decret domnesc semnat de Alexandru Ioan Cuza, a fost înfiinţată Eparhia Dunării de Jos. La 161 de ani de la acest măreţ moment, în
13:10
Amfiteatrul „Pr. prof. dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit marți, 18 noiembrie, conferința „Măreția omului”, din cadrul Simpozionului
12:50
La Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea a avut loc marți, 18 noiembrie, lansarea Îndrumătorului pastoral al Episcopiei Tulcii pe anul 2025, ajuns la al 17‑lea an de la apariție.Noul volum
12:50
Conferință despre inteligența artificială la Universitatea Politehnica din București # Ziarul Lumina
La Centrul PRECIS de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București a avut loc marți, 18 noiembrie, conferința „Autenticitate în era inteligenței artificiale”,
