„Mărturii regale” din patrimoniul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

Ziarul Lumina, 20 noiembrie 2025 23:10

Curajul reginei Maria în timpul Primului Război Mondial - când suverana nu a pregetat să îşi asume şi rolul de infirmieră, îngrijind soldaţii şi îmbărbătându-i -, talentul diplomatic şi sensibilitatea art

Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
22:40
Sclipirile Luminii: Schitul „Sfântul Antonie” de la Iezer - Vâlcea Ziarul Lumina
22:30
Justiția bisericească și justiția statală între iertare, moralitate și lege Ziarul Lumina
Importanța studiului rela­ției dintre dreptul bisericesc și dreptul de stat rezidă în necesitatea unei cercetări aprofundate asupra modalităților de înfăptuire a justiției în societatea contemporană. Tema
Acum 2 ore
21:50
Crezul Ziarul Lumina
Pentru un creștin, mărturisirea credinței este crezul vieții. Pare că este ușor, la o primă vedere, că stă la îndemâna oricui purtarea credinței, că toți suntem chemați să-L urmăm pe Domnul Hristos.
Acum 6 ore
19:10
Licitație la Parohia Mustățești, județul Argeș Ziarul Lumina
Parohia Mustățești (categoria a III-a), com. Valea Iașului, județul Argeș, organizează în data de 21 decembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de pictură murală, tehnica frescă, la
19:10
Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor  Ziarul Lumina
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță două posturi clericale vacante: preot de caritate la Spitalul Clinic Filantropia, Protoieria Sector 1 Capitală; și preot de caritate la
19:00
Conferință a clericilor români din Italia Ziarul Lumina
La Centrul eparhial de lângă Roma a avut loc marți, 18 noiembrie, prima conferință semestrială de toamnă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Evenimentul, care s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, a reunit preoți și diaconi din protopopiatele aflate în zona centrală a Italiei, precum și din insula Sardinia. Lucrările conferinței au debutat cu rugăciunea de deschidere, după care Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor participanților. În mesajul său introductiv, ierarhul a subliniat importanța acestor întâlniri periodice pentru întărirea comuniunii frățești, pentru actualizarea misiunii pastorale într-un context social aflat în continuă schimbare și pentru armonizarea lucrării preoțești în diasporă.
19:00
Cabinet medical mobil al Fundației „Providența” Ziarul Lumina
Miercuri, 19 noiembrie, în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc slujba de bine­cuvântare a noului cabinet medical mobil al Fundației Medicale „Provi­dența”. Slujba a fost oficiată de Prea­sfin­țitul Părinte Nichifor Botoșă­nea­nul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în prezența reprezentan­ților fundației, a personalului medical și a voluntarilor.
Acum 8 ore
17:10
Proiect național de anvergură al Patriarhiei Române lansat la București Ziarul Lumina
Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 20 noiembrie 2025, evenimentul de lansare a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”. Cofinanțat de
16:10
Centrul naţional de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educaţie Ziarul Lumina
Anunțul de lansare a proiectului Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” în contextul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și a Anului comemorativ al duhovnicilor și
Acum 12 ore
14:20
Lansare de carte la Centrul eparhial din Caransebeș Ziarul Lumina
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, la Colecția muzeală „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeșului, a avut loc marți, 18 noiembrie, lansarea cărții
14:20
Sinaxă monahală în Arhiepiscopia Râmnicului Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie luni, 17 noiembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, împreună cu stareții mănăstirilor care au
14:20
Conferință a preoților și diaconilor români din Italia Ziarul Lumina
La Centrul eparhial de lângă Roma a avut loc marți, 18 noiembrie, prima conferință semestrială de toamnă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Evenimentul, care s‑a desfășurat în prezența
14:20
„Ctitori de cultură românească” la Parohia Iancu Vechi‑Mătăsari Ziarul Lumina
La biserica Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari din Capitală a avut loc miercuri, 19 noiembrie, etapa finală a proiectului educațional „Ctitori de cultură românească”, ajuns la a 7‑a ediție.Proiectul este
12:00
Cerc pedagogic al profesorilor de religie din Dolj Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a prezidat miercuri, 19 noiembrie, Cercul pedagogic al profesorilor de religie de la nivelul învățământului gimnazial din județul Dolj.Evenimentul a
11:50
Aniversarea parohiei românești din Luxemburg Ziarul Lumina
Parohia ortodoxă românească „Nașterea Domnului” din Luxemburg a marcat în perioada 15-16 noiembrie împlinirea 30 de ani de la înființare, împreună cu sărbătorirea celui de‑al doilea hram, „Sfântului
11:40
Conferință duhovnicească a unui profesor american la Iași Ziarul Lumina
Miercuri seara, 19 noiembrie, în Sala „Iustin Moisescu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași a avut loc prelegerea „De la cuvânt la contemplație: lectura duhovnicească în mănăstirile Bisericii
11:30
Noua biserică din incinta Spitalului Municipal Târnăveni a fost târnosită Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la Târnăveni, unde, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit
11:30
Cabinetul medical mobil al Fundației „Providența” Ziarul Lumina
Miercuri, 19 noiembrie, în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc slujba de binecuvântare a noului cabinet medical mobil al Fundației Medicale „Providența”. Slujba a fost oficiată de
11:10
Domnul Ilie Ilașcu - om al credinței, al demnității și apărător al idealurilor naționale Ziarul Lumina
Preacucernici Părinți,Îndurerată familie și întristată adunare,Cu adâncă întristare am primit vestea trecerii la cele veșnice a domnului Ilie Ilașcu (30 iulie 1952 - 17 noiembrie 2025), fiu al
Ieri
21:40
I Tesaloniceni 4, 18; 5, 1-10 Ziarul Lumina
Fraților, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Iar despre ani și despre vremuri nu aveți nevoie să vă scriem, căci voi înșivă știți bine că ziua Domnului vine așa, ca un fur noaptea. Atunci
21:40
Nu fiți fățarnici! Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XX, I-II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 262-263„Când spectacolul s-a terminat, actorii apar în fața lumii așa cum sunt. Aşa
21:30
Luca 11, 47–54; 12, 1 Ziarul Lumina
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, cărturarilor și fariseilor! Că zidiți mormintele prorocilor pe care părinții voștri i-au ucis. Așadar, mărturisiți și încuviințați
21:20
Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, Arhiepiscopul Constantinopolului Ziarul Lumina
Sfântul Grigorie Decapolitul (†842) s-a născut şi a crescut în sud-estul Asiei Mici, în Irinopole, una din cele 10 cetăţi din Decapole, din părinţi dreptcredincioşi, Serghie şi Maria, pe vremea
21:00
Mai puține joburi vacante în economie Ziarul Lumina
Numărul locurilor de muncă vacante în trimestrul III a fost de 31.600, mai mare cu 300 faţă de precedentele trei luni, dar în scădere cu 8.300 comparativ cu trimestrul III 2024, potrivit Institutului Naţional de
21:00
Nouă campanie înșelătoare online Ziarul Lumina
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia asupra unei campanii frauduloase prin mesaje de tipul „votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii încearcă să obţină acces la date personale. Mesajele
21:00
Vizită a șefului AIE la București Ziarul Lumina
Prezent la București la un forum de specialitate, directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a declarat că în perioada următoare ar putea fi anunţate „veşti bune” privind o apropiere in
20:50
Schimbări importante la nivelul Poliției și Jandarmeriei Ziarul Lumina
Ministerul Afacerilor Interne anunță schimbări radicale în monitorizarea traficului rutier, în funcționarea sistemului de dispecerat al MAI, în conceptul de pază al Jandarmeriei și în protecţia victimelor
20:50
Sfaturi financiare pentru pensionari Ziarul Lumina
Din cauza inflaţiei, cel mai rău este să ţineţi banii economisiți la saltea, pentru că fie se depreciază, fie pot fi un pericol la siguranţa proprie, le-a transmis, marţi, pensionarilor consultantul fiscal
20:40
Conducere nouă la radioul și televiziunea publice Ziarul Lumina
Adriana Săftoiu și Robert Schwartz au fost desemnați de către membrii Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) drept propunerile pe
20:40
Centenarul Paul H. Stahl marcat la Academia Română Ziarul Lumina
Academia Română și Institutul de Sociologie organizează, în 20 noiembrie 2025, în Aula Academiei, sesiunea omagială „Centenar Paul H. Stahl. 1925-2025”, eveniment care marchează un secol de la nașterea
20:40
Regiunile europene cu cel mai sigur trafic rutier Ziarul Lumina
În Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, în 2023, potrivit datelor Eurostat. Statistica europeană arată că, la nivel regional, din totalul de 234 de
20:30
Sănătatea dinților, deficitară în rural Ziarul Lumina
Mai mult de 90% dintre copiii din mediul rural au probleme cu cariile dentare, atrage atenția o organizație nonprofit care derulează o campanie de consultații și tratamente stomatologice gratuite în comunități cu
20:30
Vârsta înaintată, scut împotriva tumorilor Ziarul Lumina
O descoperire neașteptată a cercetătorilor de la Universitatea din Stanford, California, ar putea explica de ce incidența cazurilor de cancer la vârste foarte înaintate este mai mică: studiile de laborator arată
20:20
Absența durerii în boli pulmonare Ziarul Lumina
Plămânii nu au receptori de durere, ci doar pentru reflexe, precum tusea sau iritația, in­fla­mațiile sau leziunile din interiorul plămânului, motiv pentru care, în cazul unor afecțiuni grave, cum ar fi
20:10
Virusul poliomielitei, din nou în țări din Europa Ziarul Lumina
Institutul Robert Koch din Germania a anunțat recent că varianta sălbatică a virusului poliomielitei a fost detectată în apele uzate dintr-o regiune din Germania, după mai mult de 30 de ani de la ultimul caz de in
19:50
Hipertensiunea, unul din riscurile obezității în copilărie Ziarul Lumina
Sănătatea generației tinere arată o evoluție îngrijorătoare, în ultimele două decenii, perioadă în care s-a dublat numărul cazurilor de hipertensiune în rândul copiilor și adolescenților, o consecință
19:40
Parohiile Protopopiatului Ortodox Făget: comunitate, biserică, școală confesională Ziarul Lumina
Cunoașterea istoriei Bisericii Ortodoxe din spațiul românesc reprezintă un domeniu în care cercetarea științifică este departe de a fi exhaustivă, iată de ce un meritoriu demers și, totodată, un pas spre
19:40
Relaționare și virtualitate: mutații ale interacțiunii umane în spațiul digital Ziarul Lumina
Expansiunea mediului digital a remodelat profund modul în care comunicăm, interacționăm și ne definim ca persoane. Prof. univ. dr. emerit Constantin Cucoș, de la Facultatea de Psihologie și Științele
19:40
Licitație la Parohia Mustăţeşti, județul Argeș  Ziarul Lumina
Parohia Mustăţeşti (categoria a III-a), com. Valea Iaşului, judeţul Argeș, organizează în data de 21 decembrie 2025 licitaţie pentru atribuirea execuţiei lucrărilor de pictură murală, tehnica frescă, la Biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Mina”, având o suprafaţă de aproximativ 400 mp. Pictorii autorizaţi pot transmite ofertele de execuţie, însoţite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: parohiaortodoxamustatesti@yahoo.com, sau pe adresa poştală: sat Mustă­ţești, com. Valea Iaşului, jud. Argeş, cod poştal 117801. Detalii se pot obţine de la pr. paroh Constantin Gorunsecu, tel.: 0723.723.794.
19:30
Micuțul Alexandru Nicolae Chirițoiu are nevoie de ajutorul nostru! Ziarul Lumina
Încă de la naștere, micuțul Alexandru Nicolae Chirițoiu a fost diagnosticat cu hipoplazie cord stâng (o malformație cardiacă congenitală rară, în care ventriculul stâng al inimii nu este dezvoltat). În
19:30
Sinodul de la Efes - perspective hristologice Ziarul Lumina
Trecând peste apologia cu totul nefondată a lui Nestorie, Sfântul Chiril al Alexandriei a reuşit să obţină acordul unanim al Părinţilor pentru întrunirea celui de al III-lea Sinod Ecumenic, la Efes (431).
19:20
Popas pe urmele Sfântului Andrei Cretanul Ziarul Lumina
În urmă cu aproape 1.300 de ani, într-o zi de iulie, valurile tulburate ale Mării Egee erau străpunse de o corabie plecată din Constantinopol. Nu erau numeroase asemenea călătorii, dar cele mai multe se
15:30
Tomos Patriarhal și Sinodal privind așezarea în ceata Sfinților a celor patru cuvioși români care s-au nevoit în Sfântul Munte Athos Ziarul Lumina
Tomos patriarhal și sinodal privind așezarea în ceata Sfinților a Cuvioșilor care s‑au nevoit în Sfântul Munte Athos, a ieromonahului Nifon, numit Ionescu, proto‑dicheul Schitului Lavriot al Cinstitului
15:10
Proclamarea canonizării Cuviosului Dionisie de la Colciu în Muntele Athos Ziarul Lumina
Delegația Patriarhiei Române care participă la sărbătoarea Aflării moaștelor Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu a ajuns marți, 18 noiembrie, în Sfântul Munte Athos. Momentul a fost unul de o însemnătate
13:30
Biserica „Sfânta Eugenia” din Lyon a fost resfințită Ziarul Lumina
Biserica ortodoxă românească „Sfânta Eugenia” din Lyon, Franța, a fost resfințită sâmbătă, 15 noiembrie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și
13:10
Parastas pentru întemeietorii Eparhiei Dunării de Jos Ziarul Lumina
La cinci ani după realizarea Unirii Principatelor, la 17 noiembrie 1864, prin decret domnesc semnat de Alexandru Ioan Cuza, a fost înfiinţată Eparhia Dunării de Jos. La 161 de ani de la acest măreţ moment, în
13:10
Conferință a arhimandritului Zaharia Zaharou la București Ziarul Lumina
Amfiteatrul „Pr. prof. dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit marți, 18 noiembrie, conferința „Măreția omului”, din cadrul Simpozionului
12:50
Lansarea noului Îndrumător pastoral al Episcopiei Tulcii Ziarul Lumina
La Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea a avut loc marți, 18 noiembrie, lansarea Îndrumătorului pastoral al Episcopiei Tulcii pe anul 2025, ajuns la al 17‑lea an de la apariție.Noul volum
12:50
Conferință despre inteligența artificială la Universitatea Politehnica din București Ziarul Lumina
La Centrul PRECIS de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București a avut loc marți, 18 noiembrie, conferința „Autenticitate în era inteligenței artificiale”,
