Competiţie digitală pentru elevi
Ziarul Lumina, 20 noiembrie 2025 23:50
Platforma Brio lansează „Atom Challenge”, o nouă competiţie digitală naţională destinată elevilor din clasele VII-XII interesaţi de domeniul ştiinţelor reale. Concursul oferă un cadru riguros de evaluare
Acum 30 minute
00:10
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XLVIII, 3, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 277„Examinează-te, (zic şi vezi), de nu cumva te
00:10
Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului amintește de aducerea Fecioarei Maria la templul din Ierusalim, la vârsta de trei ani, de către părinţii săi, Ioachim şi Ana. Sfânta Ana nu putea să nască
00:10
Fraților, adevărat este că și cel dintâi (Așezământ) avea orânduieli pentru slujba dumnezeiască și un altar pământesc, căci s-a pregătit cortul mărturiei. În el se aflau, mai întâi, sfeșnicul și
Acum o oră
00:00
Deși în România nu există în prezent focare active de gripă aviară, situaţia epidemiologică europeană este una îngrijorătoare, iar riscul apariției şi răspândirii virusului H5N1 este ridicat, atrage
00:00
Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor (EPPO) a acceptat introducerea pe agenda sa a elaborării unui standard tehnic privind insecticidele împotriva Tanymecus spp, dăunător devastator
00:00
Ţările europene au convenit noi relaxări ale unei directive emblematice a UE împotriva defrişărilor, inclusiv o amânare până la sfârşitul lui 2026, au declarat pentru AFP mai mulţi oficiali europeni. Este
00:00
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a transferat, în octombrie, fonduri nerambursabile de peste 1,1 miliarde de lei către fermieri, procesatori şi autorităţi locale, beneficiari ai PNDR 2020 şi ai PS
20 noiembrie 2025
23:50
Începând cu anul şcolar 2026-2027, învăţământul profesional/tehnologic se reorganizează în ţară, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării. „Mă aștept ca pe filiera tehnologică să avem programe
23:50
Politehnica Bucureşti organizează, în perioada 21-23 noiembrie, a doua ediţie a Salonului internaţional „Euro Politehnicus”, eveniment la care „vor fi prezente zeci de institute, universităţi, companii, st
23:50
23:50
Mediul online, inclusiv rețelele de socializare, sunt invadate de anunţuri cu privire la vânzarea porcilor vii crescuţi în gospodării sau de carcase de porc. Ofertele vin inclusiv din județe cu focare active de
23:40
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) reglementează rolul temelor pentru acasă, printr-un proiect de ordin publicat în consultare publică pe site-ul instituţiei. Pentru fiecare nivel de învăţământ sunt
Acum 2 ore
23:30
Văd mâinile mamei urcând prin hornul casei spre cer. I le ia vântul amestecându-le cu fumul altor mâini, care ies, tot așa, pe horn, din celelalte case din sat.Începe apoi să curgă o apă neagră pe
23:30
Barometrul de Consum Cultural 2024, realizat de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), arată că 67% dintre respondenţi nu au participat vreodată la activităţi de educaţie culturală
23:10
Curajul reginei Maria în timpul Primului Război Mondial - când suverana nu a pregetat să îşi asume şi rolul de infirmieră, îngrijind soldaţii şi îmbărbătându-i -, talentul diplomatic şi sensibilitatea art
Acum 4 ore
22:30
Importanța studiului relației dintre dreptul bisericesc și dreptul de stat rezidă în necesitatea unei cercetări aprofundate asupra modalităților de înfăptuire a justiției în societatea contemporană. Tema
21:50
Pentru un creștin, mărturisirea credinței este crezul vieții. Pare că este ușor, la o primă vedere, că stă la îndemâna oricui purtarea credinței, că toți suntem chemați să-L urmăm pe Domnul Hristos.
Acum 6 ore
19:10
Parohia Mustățești (categoria a III-a), com. Valea Iașului, județul Argeș, organizează în data de 21 decembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de pictură murală, tehnica frescă, la
19:10
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță două posturi clericale vacante: preot de caritate la Spitalul Clinic Filantropia, Protoieria Sector 1 Capitală; și preot de caritate la
19:00
La Centrul eparhial de lângă Roma a avut loc marți, 18 noiembrie, prima conferință semestrială de toamnă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Evenimentul, care s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, a reunit preoți și diaconi din protopopiatele aflate în zona centrală a Italiei, precum și din insula Sardinia. Lucrările conferinței au debutat cu rugăciunea de deschidere, după care Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor participanților. În mesajul său introductiv, ierarhul a subliniat importanța acestor întâlniri periodice pentru întărirea comuniunii frățești, pentru actualizarea misiunii pastorale într-un context social aflat în continuă schimbare și pentru armonizarea lucrării preoțești în diasporă.
19:00
Miercuri, 19 noiembrie, în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc slujba de binecuvântare a noului cabinet medical mobil al Fundației Medicale „Providența”. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în prezența reprezentanților fundației, a personalului medical și a voluntarilor.
Acum 8 ore
17:10
Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 20 noiembrie 2025, evenimentul de lansare a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”. Cofinanțat de
Acum 12 ore
16:10
Centrul naţional de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educaţie # Ziarul Lumina
Anunțul de lansare a proiectului Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” în contextul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și a Anului comemorativ al duhovnicilor și
14:20
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, la Colecția muzeală „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeșului, a avut loc marți, 18 noiembrie, lansarea cărții
14:20
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie luni, 17 noiembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, împreună cu stareții mănăstirilor care au
14:20
La Centrul eparhial de lângă Roma a avut loc marți, 18 noiembrie, prima conferință semestrială de toamnă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Evenimentul, care s‑a desfășurat în prezența
14:20
La biserica Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari din Capitală a avut loc miercuri, 19 noiembrie, etapa finală a proiectului educațional „Ctitori de cultură românească”, ajuns la a 7‑a ediție.Proiectul este
12:00
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a prezidat miercuri, 19 noiembrie, Cercul pedagogic al profesorilor de religie de la nivelul învățământului gimnazial din județul Dolj.Evenimentul a
11:50
Parohia ortodoxă românească „Nașterea Domnului” din Luxemburg a marcat în perioada 15-16 noiembrie împlinirea 30 de ani de la înființare, împreună cu sărbătorirea celui de‑al doilea hram, „Sfântului
11:40
Miercuri seara, 19 noiembrie, în Sala „Iustin Moisescu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași a avut loc prelegerea „De la cuvânt la contemplație: lectura duhovnicească în mănăstirile Bisericii
Acum 24 ore
11:30
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la Târnăveni, unde, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit
11:30
Miercuri, 19 noiembrie, în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc slujba de binecuvântare a noului cabinet medical mobil al Fundației Medicale „Providența”. Slujba a fost oficiată de
11:10
Domnul Ilie Ilașcu - om al credinței, al demnității și apărător al idealurilor naționale # Ziarul Lumina
Preacucernici Părinți,Îndurerată familie și întristată adunare,Cu adâncă întristare am primit vestea trecerii la cele veșnice a domnului Ilie Ilașcu (30 iulie 1952 - 17 noiembrie 2025), fiu al
Ieri
21:40
Fraților, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Iar despre ani și despre vremuri nu aveți nevoie să vă scriem, căci voi înșivă știți bine că ziua Domnului vine așa, ca un fur noaptea. Atunci
21:40
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XX, I-II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 262-263„Când spectacolul s-a terminat, actorii apar în fața lumii așa cum sunt. Aşa
21:30
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, cărturarilor și fariseilor! Că zidiți mormintele prorocilor pe care părinții voștri i-au ucis. Așadar, mărturisiți și încuviințați
21:20
Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, Arhiepiscopul Constantinopolului # Ziarul Lumina
Sfântul Grigorie Decapolitul (†842) s-a născut şi a crescut în sud-estul Asiei Mici, în Irinopole, una din cele 10 cetăţi din Decapole, din părinţi dreptcredincioşi, Serghie şi Maria, pe vremea
21:00
Numărul locurilor de muncă vacante în trimestrul III a fost de 31.600, mai mare cu 300 faţă de precedentele trei luni, dar în scădere cu 8.300 comparativ cu trimestrul III 2024, potrivit Institutului Naţional de
21:00
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia asupra unei campanii frauduloase prin mesaje de tipul „votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii încearcă să obţină acces la date personale. Mesajele
21:00
Prezent la București la un forum de specialitate, directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a declarat că în perioada următoare ar putea fi anunţate „veşti bune” privind o apropiere in
20:50
Ministerul Afacerilor Interne anunță schimbări radicale în monitorizarea traficului rutier, în funcționarea sistemului de dispecerat al MAI, în conceptul de pază al Jandarmeriei și în protecţia victimelor
20:50
Din cauza inflaţiei, cel mai rău este să ţineţi banii economisiți la saltea, pentru că fie se depreciază, fie pot fi un pericol la siguranţa proprie, le-a transmis, marţi, pensionarilor consultantul fiscal
20:40
Adriana Săftoiu și Robert Schwartz au fost desemnați de către membrii Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) drept propunerile pe
20:40
Academia Română și Institutul de Sociologie organizează, în 20 noiembrie 2025, în Aula Academiei, sesiunea omagială „Centenar Paul H. Stahl. 1925-2025”, eveniment care marchează un secol de la nașterea
20:40
În Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, în 2023, potrivit datelor Eurostat. Statistica europeană arată că, la nivel regional, din totalul de 234 de
20:30
Mai mult de 90% dintre copiii din mediul rural au probleme cu cariile dentare, atrage atenția o organizație nonprofit care derulează o campanie de consultații și tratamente stomatologice gratuite în comunități cu
20:30
O descoperire neașteptată a cercetătorilor de la Universitatea din Stanford, California, ar putea explica de ce incidența cazurilor de cancer la vârste foarte înaintate este mai mică: studiile de laborator arată
20:20
Plămânii nu au receptori de durere, ci doar pentru reflexe, precum tusea sau iritația, inflamațiile sau leziunile din interiorul plămânului, motiv pentru care, în cazul unor afecțiuni grave, cum ar fi
20:10
Institutul Robert Koch din Germania a anunțat recent că varianta sălbatică a virusului poliomielitei a fost detectată în apele uzate dintr-o regiune din Germania, după mai mult de 30 de ani de la ultimul caz de in
