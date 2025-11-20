Ministrul Finanțelor speră ca CCR să nu vină cu „surprize” la dezbaterea de pe 10 decembrie, pe pachetul fiscal 2, care cuprinde și creșterea taxelor din 2026  | AUDIO

19:10

Acord în coaliție privind pensiile speciale ale magistraților – după ce vechea lege a picat la CCR. 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție pentru majorarea vârstei de pensionare să crească de la 10 la 15 ani. Se lucrează acum la proiectul pentru care guvernul își va angaja din nou răspunderea. Între timp, […]