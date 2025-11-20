Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”: Propunerea este ca Oana Gheorghiu să devină președinte onorific, dar fără drept de vot în Adunarea Generală. Ce spune despre o posibilă intrare în politică | VIDEO
Europa FM, 20 noiembrie 2025 23:10
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” a fost invitata lui Sebastian Zachmann în emisiunea „Piața Victoriei” la Europa FM. Acesta a declarat că era important pentru sponsorii ONG-ului ca Oana Gheorghiu, alături de care a fondat asociația în 2012, să îi fi cerut părerea înainte să fi preluat funcția de vicepremier. Potrivit lui Carmen Uscatu, […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
23:10
Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”: Propunerea este ca Oana Gheorghiu să devină președinte onorific, dar fără drept de vot în Adunarea Generală. Ce spune despre o posibilă intrare în politică | VIDEO # Europa FM
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” a fost invitata lui Sebastian Zachmann în emisiunea „Piața Victoriei” la Europa FM. Acesta a declarat că era important pentru sponsorii ONG-ului ca Oana Gheorghiu, alături de care a fondat asociația în 2012, să îi fi cerut părerea înainte să fi preluat funcția de vicepremier. Potrivit lui Carmen Uscatu, […]
23:10
Ministrul Finanțelor speră ca CCR să nu vină cu „surprize” la dezbaterea de pe 10 decembrie, pe pachetul fiscal 2, care cuprinde și creșterea taxelor din 2026 | AUDIO # Europa FM
România risca înghețarea unor fonduri din PNRR și întârzierea bugetului pe anul viitor dacă nu se reușea devansarea datei la care CCR va judeca contestația AUR pentru pachetul de măsuri fiscale – spune la Europa FM Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. El a declarat că, în cursul zilei, Comisia Europeană a fost informată de această […]
Acum 6 ore
19:10
Arad: Trei spitale au raportat aproape 600 de infecții nosocomiale în 2025, potrivit DSP | AUDIO # Europa FM
Trei spitale din județul Arad au raportat aproape 600 de infecții nosocomiale în 2025, arată cel mai recent raport al Direcției de Sănătate Publică. Cele mai multe au fost înregistrate la Spitalul Județean. Din totalul de 15 spitale din județ, doar trei nu au fost verificate de DSP. În acele unități se desfășoară controale ale […]
19:10
Bacău: Curier trimis în judecată după ce și-a păstrat banii de pe coletele cu plata ramburs | AUDIO # Europa FM
Un curier din Bacău a fost trimis în judecată după ce a încasat banii pentru zeci de colete trimise cu plata ramburs, pe care nu i-a mai predat firmei la care lucra. Prejudiciul depășește 38.000 de lei. Potrivit polițiștilor dde la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Bacău, bărbatul, în vîrstă de 27 […]
19:10
Scandalul pe monumentele de patrimoniu din Govora se lasă cu plângeri penale. Acuzații, inclusiv de corupție, vizează și funcționari ai Ministerului Culturii | AUDIO # Europa FM
Plângeri penale în cazul Govora, unde mai multe clădiri de patrimoniu, aflate în stare avansată de degradare, riscă să se prăbușească. Acestea au fost făcute atât de o organizație neguvernamentală care militează pentru salvarea patrimoniului din stațiunea balneară, cât și de către proprietarii unora dintre clădiri. Denix Invest SRL este o firmă cu sediul la […]
19:10
Australia: Instagram va închide conturile utilizatorilor sub 16 ani începând cu 4 decembrie | AUDIO # Europa FM
În Australia, Instagram va începe, din data de 4 decembrie, să închidă conturile utilizatorilor cu vârste sub 16 ani. Peste 500.000 de adolescenți între 13 și 15 ani din Australia folosesc Meta. Meta, care deține Facebook, Instagram și Threads, a anunțat că a început să trimită mesaje în aplicație utilizatorilor de 13–15 ani. În aceste […]
19:10
Cresc presiunile asupra Ucrainei. Planul de pace pus la cale în secret de SUA și Rusia prevede cedarea de teritorii și introducerea limbii ruse ca limbă oficială de stat în Ucraina | AUDIO # Europa FM
Plan de pace făcut peste capul Ucrainei: Președintele Trump presează Ucraina să cedeze o parte din teritoriu către Rusia și să primească la schimb o „taxă de închiriere”, scrie The Telegraph. În plus, limba rusă ar urma să devina limbă oficială în Ucraina. The Economist, Financial Times și Axios au analizat planul Trump – Putin […]
19:10
CCR a schimbat data la care va dezbate Legea privind creșterea de taxe și impozite, după solicitarea Guvernului | AUDIO # Europa FM
Curtea Constituțională a schimbat pentru 10 decembrie termenul la care va dezbate Legea privind măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, cea care include creșterea de taxe și impozite începând de anul viitor. Cu puțin timp în urma, Guvernul a solicitat CCR să preschimbe termen, comunicat de Curte inițial pentru 4 februarie, apoi rectificat […]
19:10
Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul lui au fost aduși în țară sub pază strictă. Pe numele lor au fost emise în februarie mandate de arestare preventivă / Reacția președintelui Dan | AUDIO # Europa FM
Sub pază strictă, au fost aduși din Dubai cu avionul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, urmăriți penal și acuzați de complot pentru o lovitură de stat, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024. Horațiu Potra, alături de Dorian și Alexandru Potra, au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. […]
19:10
Ionuț Moșteanu, despre împrumutul pentru apărare prin programul SAFE: Va avea o perioadă de rambursare de 40 de ani. Când ar urma să fie semnate contractele | AUDIO # Europa FM
Programul european SAFE – pe apărare și infrastructură – aduce României 16 miliarde de euro cu dobândă de 3% și rambursare în 40 de ani. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ședința de Guvern. În România, programul european SAFE va avea două componente: apărare și infrastructură. Ultimul capitol presupune investiții în […]
19:10
Reacție a medicului Vasilică Minciună, acuzat de o pacientă de agresiune sexuală în timpul unei rejuvenări vaginale: „Nu am promis miracole. Am oferit opțiuni terapeutice reale” | AUDIO # Europa FM
Medicul acuzat că ar fi făcut proceduri neautorizate și că ar fi agresat sexual o pacientă vine cu precizări publice. El susține că informațiile apărute în investigația realizată de Snoop.ro sunt incomplete, subiective și scoase din context. „Nu am promis miracole. Am oferit opțiuni terapeutice reale”, adaugă el, aducând în favoarea sa și lipsa – […]
Acum 12 ore
15:10
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Încearcă astfel să recupereze aproape 5 milioane de lei, bani obținuți de fostul președinte din chiriile încasate pentru una dintre casele deținute în Sibiu. Klaus Iohannis a pierdut definitiv în instanță imobilul aflat în centrul orașului, pe care îl închiriase unei bănci. Fiscul a cerut, de asemenea, […]
15:10
Mai multe companii din România anunță disponibilizări de sute de angajați. Printre ele, Dacia și Bitdefender, care, fiecare, vor concedia în jur de 7% dintre angajați. Sunt printre cele mai recente exemple de restructurări. În același timp, consumul a scăzut, inflația rămâne în jur de 10%, iar, pe ansamblu, economia României se apropie de recesiune. […]
15:10
PSD amenință că iese de la guvernare dacă vor fi scăzute salariile din administrația centrală. Grindeanu: „Noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile” | AUDIO # Europa FM
Reforma în administrația locală și cea centrală ar putea fi amânată din nou. Totul pe fondul scandalului din coaliție privind reducerea cu 10 procente a cheltuielilor cu salariile și în administrația centrală – inclusiv ministere și instituțiile din subordine. Sunt două variante prezentate de premierul Bolojan: fie reduc din venituirile angajaților – sporuri de exemplu, […]
15:10
București: Antrenor de lupte libere, acuzat că a agresat sexual o adolescentă de 16 ani. Bărbatul a fost dus la audieri | AUDIO # Europa FM
Un antrenor de lupte libere și lupte feminine este suspectat că ar fi violat o fată de 16 ani, elevă a sa. Bunicii minorei au fost cei care au sesizat poliția. Bărbatul a fost dus la audieri. Bărbatul în vârstă de 42 de ani antrenează în trei săli din Capitală, una în zona Mircea Eliade, […]
15:10
Dăruiește viață. Și ceartă? Răspunde Carmen Uscatu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Fondatoarele „Dăruiește Viață”, asociația care a ridicat, din donații, un spital pentru copiii bolnavi de cancer. Altfel spus, două femei care au făcut treaba statului. Între timp, Oana Gheorghiu a acceptat oferta premierului Ilie Bolojan de a intra în politică. În schimb, Carmen […]
15:10
Dolj: Medic psihiatru din Craiova, reținut pentru trafic de persoane, după ce ar fi exploatat prin muncă o pacientă | AUDIO # Europa FM
Un medic psihiatru din Craiova a fost reținut pentru trafic de persoane, după ce ar fi exploatat prin muncă o pacientă. El este acuzat și de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, în 2022, medicul, în vârstă de 31 de ani, i-a promis femeii tratament medical. Profitând de problemele de sănătate și de familie […]
15:10
Tragerea la sorți pentru barajele Campionatului Mondial de Fotbal din 2026. Mircea Lucescu și-ar dori ca naționala să nu joace împotriva Italiei | AUDIO # Europa FM
Astăzi, de la ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich are loc tragerea la sorți pentru barajele Campionatului Mondial de Fotbal de anul viitor. Naționala României își va afla adversara din playoff-ul programat în martie, dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. „Nu aș vrea să jucăm împotriva Italiei”, spune selecționerul tricolorilor, Mircea Lucescu, într-un interviu […]
15:10
Lansatoare de rachete și arme de foc, descoperite într-un camion la Vama Albița. Transportul ar fi trebuit să ajungă în Israel | AUDIO # Europa FM
Anchetă amplă la Vama Albița, la frontiera cu Republica Moldova: polițiștii de frontieră au găsit într-un camion arme de foc și lansatoare de grenade, scrie presa locală. Șoferul, cetățean moldovean, le-a spus vameșilor că transportul ar fi trebuit să ajungă în Israel. Ancheta ar fi condusă de mai multe instituții: DIICOT, Poliția de Frontieră și […]
15:10
Lista medicamentelor compensate a fost actualizată. Au fost incluse 41 de noi medicamente, în baza unei ordonanţe aprobate joi de către Guvern, anunţă Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Totodată, pentru alte zece medicamente aflate deja pe listă a fost extinsă aria terapeutică în care pot fi decontate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat pentru ce afecțiuni […]
15:10
Reducerea cheltuielilor din administrația centrală va fi decisă de fiecare ministru: fie vor fi tăiate sporuri, fie vor exista restructurări. Nu va exista un act normativ care să impună tăieri de salarii cu 10% | AUDIO # Europa FM
Precizări de la Guvern privind reducerile cu 10% a cheltuielilor cu personalul pentru anul viitor. Guvernul nu va impune ministerelor să facă tăieri de salarii, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. În funcție de specificul său, fiecare instituție va decide dacă face economii, de exemplu, prin reducerea sporurilor foarte mari sau prin […]
15:10
Penalizarea de 85% la cumulul pensie-salariu se va aplica doar în cazul pensiilor speciale | AUDIO # Europa FM
Precizări de la Guvern privind cumulul pensie-salariu. Penalizarea de 85% se va aplica doar la pensiile necontributive, a declarat Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu: „Și acest proiect de lege urmează să fie finalizat rapid, pentru că și el trebuie trimis spre avizare la CSM” „Vorbim despre […]
15:10
Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Zurich. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
11:10
27 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Zalău, din cauza unei scurgeri de gaz produse într-un apartament. O persoană a fost transportată la spital | AUDIO # Europa FM
La Zalău, 27 de persoane au fost evacuate, în această dimineață, dintr-un bloc de locuinţe cu zece etaje. Printr-un apel la 112 a fost anunțat că se simte un miros puternic de gaz într-un apartament, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj. Apelul a fost primit în jurul orei 5:00 dimineața, iar la sosirea […]
11:10
Darryl Nirenberg, propus de Statele Unite pentru funcția de ambasador în România, a fost audiat în Senatul american, la Washington. „Relația cu România nu a fost niciodată mai importantă”, a declarat Nirenberg, care a spus că va consolida relația dintre Statele Unite și țara noastră dacă va fi confirmat. Fostul consilier republican al Comitetului Senatorial […]
11:10
DSP, în control la Spitalul Județean din Slatina, după ce au apărut imagini în mediul online cu gândaci și condiții insalubre în saloane | AUDIO # Europa FM
Direcția de Sănătate Publică Olt a venit în control la Spitalul Județean din Slatina, după ce au apărut imagini în mediul online cu gândaci și condiții insalubre în saloane. A fost filmată Secția de Urologie, unde pereții sunt deteriorați, neigienizați, iar în plafon sunt infiltrații de apă, spun autoritățile. Inspectorii au venit în control, dar […]
11:10
SUA au transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un plan elaborat de Washington pentru a pune capăt războiului cu Rusia | AUDIO # Europa FM
Statele Unite au transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un plan elaborat de Washington pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează Reuters. Planul ar prevede ca Ucraina să renunțe la teritorii și la unele arme, au declarat pentru agenția de știri două surse sub protecția anonimatului. Sursele, care au vorbit sub […]
11:10
Elevii ar putea avea mai puține teme, prevede un proiect al ministrului Educației pus în dezbatere publică | AUDIO # Europa FM
Mai puține teme pentru elevi, prevede un proiect de ordin al ministrului Educației, pus în dezbatere publică. Potrivit proiectului, elevii din învățământul primar ar trebui să aloce maximum o oră pe zi pentru teme, iar cei din gimnaziu și liceu – două ore. Elevii și părinții vor oferi feedback anual privind eficiența și utilitatea proiectului. […]
11:10
De anul viitor, nou-născuții vor fi testați în maternitate pentru 18 biomarkeri, anunță ministrul Sănătății | AUDIO # Europa FM
Vești bune pentru testarea nou-născuților: de anul viitor, bebelușii vor putea fi analizați în maternități pentru 18 biomarkeri, în loc de trei, cum este în prezent, a anunțat ministrul Sănătății, la MedikaTV. Ce înseamnă screening-ul neo-natal: părinții bebelușilor află dacă nou-născutul suferă de diverse afecțiuni genetice sau metabolice. Astfel, medicii ar putea să trateze la […]
11:10
Spania: Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Numele lui va fi ales prin vot | AUDIO # Europa FM
Un pui de rinocer alb a venit pe lume la începutul lunii noiembrie la o grădină zoologică din Valencia, estul Spaniei. Este prima dată când se naște un rinocer alb în aproape 18 ani de existență a acestui centru. La finalul unei gestații de 491 de zile, o femelă rinocer a dat naștere unui pui […]
Ieri
23:10
Radu Magdin, analist politic: Domnului Ilie Bolojan i-ar prinde bine dacă Ludovic Orban s-ar întoarce în PNL | VIDEO # Europa FM
Plecarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni este o pierdere pentru președintele Nicușor Dan, consideră analistul politic Radu Magdin. Invitat la ediția de miercuri a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Mădălina Dobrovolschi, acesta a discutat despre rolul fostului președinte PNL în echipa prezidențială: „acolo unde Nicușor Dan nu se putea exprima, fie din cauza limitelor […]
23:10
Noul proiect de lege privind pensiile magistraților a fost publicat în transparență decizională. Documentul prevede ca pensia să fie de 70% din ultimul salariu net | AUDIO # Europa FM
Noul proiect de lege privind pensiile magistraților a fost publicat în transparență decizională de către Ministerul Muncii. Documentul prevede ca pensia să fie de 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, dar respinsă de Curtea Constituțională, însă cu o perioadă de tranziție mai lungă către vârsta de […]
23:10
Studiu: Milioane de oameni consumă zilnic produse ultraprocesate, care le pun sănătatea în pericol. Specialiștii cer măsuri ferme pentru protejarea consumatorilor | AUDIO # Europa FM
Alimentele ultraprocesate declanșează o criză de sănătate la nivel mondial – atrag atenția specialiștii internaționali în sănătate publică. Un studiu recent arată că marile companii nu reduc folosirea ingredientelor nocive în alimente și continuă să le facă publicitate. E nevoie, spun specialiștii, de măsuri ferme pentru protejarea consumatorilor. Milioane de oameni consumă tot mai multe […]
23:10
Magneziul Bisglicinat pentru Copii și Adolescenți: Sprijin pentru Atenție, Concentrare și Hiperactivitate (ADHD) (P) # Europa FM
Magneziul participă la procese vitale precum relaxarea musculară, gestionarea stresului și producția de melatonină, având un rol cheie în menținerea unui ritm circadian echilibrat. În ciuda rolului său esențial, o mare parte a populației nu obține suficient magneziu din dietă, iar această carență este adesea asociată cu simptome precum oboseala, iritabilitatea, probleme de somn și […]
23:10
Gestionarea banilor a devenit, în ultimii ani, o abilitate esențială pentru oricine își dorește stabilitate și confort. Fie că visezi la o locuință nouă, te gândești să renovezi apartamentul sau, pur și simplu, vrei să ai o plasă de siguranță pentru momentele neprevăzute, succesul financiar începe cu alegerea soluțiilor potrivite pentru bugetul tău. Interesant este […]
23:10
Pielea întoarsă are farmecul acela calm care nu țipă după atenție, dar rămâne memorabilă mult după ce treci pe lângă cineva. Textura catifelată prinde lumina altfel decât pielea netedă și, tocmai de aceea, cere mai multă grijă. Fie că porți jachetă, geantă sau încălțăminte, ai nevoie de câteva ritualuri simple pentru ca materialul să-și păstreze […]
23:10
Brașov: Strada Sforii, închisă în regim de urgență din cauza deteriorării clădirilor care o delimitează | AUDIO # Europa FM
Unul dintre cele mai importante puncte de atracție turistică din Brașov, Strada Sforii, se închide în regim de urgență. Autoritățile locale au constatat că pereții care delimitează strada sunt deteriorați și reprezintă un pericol pentru cei care o traversează. Una dintre cele mai înguste străzi din Europa, Strada Sforii din Brașov, punct important de atracție […]
19:10
A murit medicul pneumolog Flavia Groșan. Era cunoscută pentru opiniile anti-COVID-19 și pentru răspândirea unor informații „false” | AUDIO # Europa FM
Medicul pneumolog Flavia Groșan a murit la Spitalul Județean din Oradea, unde era internată de peste o lună. Suferea de cancer pulmonar și a fost internată în ultimele zile într-o secţie de paliaţie. Groșan devenise cunoscută după pozițiile sale publice anti-COVID-19 și a fost anchetată de Colegiul Medicilor pentru postări cu informații „false” și „periculoase”. […]
19:10
Biletele de tren se scumpesc cu aproape 10%. Noile tarife intră în vigoare din 14 decembrie | AUDIO # Europa FM
Biletele de tren se scumpesc din nou în decembrie, cu aproape 10%. Este al treilea an consecutiv în care au loc scumpiri. Noile tarife intră în vigoare odată cu noul mers al trenurilor, adică din 14 decembrie. Cea mai recentă creștere de prețuri a avut, însă, loc în această vară. Biletele de tren se vor […]
19:10
Nicușor Dan a sesizat la CCR legea de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. Motivele invocate # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a sesizat miercuri, 19 noiembrie, la Curtea Constituțională, legea de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. Legea „folosește termeni neclari”, a afirmat șeful statului, iar prevederile sale reprezintă „o ingerință disproporționată în viața privată”, contrar Constituției. Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale și […]
19:10
România trăiește un moment politic intens: avem o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei, o coaliție care încearcă să-și mențină echilibrul după congresul PSD, teme sensibile precum pensiile magistraților și reducerile de posturi din administrație, dar și o opoziție radicală care crește în sondaje. În această dinamică, cine are, de fapt, șanse reale la Primăria Capitalei? […]
19:10
Toate ministerele trebuie să contribuie la efortul de reducere a cheltuielilor salariale anul viitor, spune Ilie Bolojan: În felul acesta, recâștigându-ne credibilitatea, ne vor scădea dobânzile | AUDIO # Europa FM
Toate ministerele trebuie să contribuie la efortul de a reduce cheltuielile cu salariile, anul viitor. Este declarația premierului Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrile ProTV, după ce ministrul Ionuț Moșteanu a spus că nu este de acord să se taie din bugetul Apărării. Ilie Bolojan spune că reducerile de cheltuieli sunt necesare pentru ca România […]
19:10
Medicii ginecologi cer simplificarea legislației pentru a putea administra vaccinul anti-HPV: „Eu pot să operez, dar nu pot să fac vaccin” | AUDIO # Europa FM
Medicii ginecologi cer simplificarea legislației pentru a putea administra vaccinul anti-HPV. Este vaccinul care protejează femeile de declanșarea cancerului de col uterin și bărbații de mai multe tipuri de cancer oral. În prezent, pentru a putea vaccina pacientele, ginecologii trebuie să facă un curs, care le încarcă programul, reclamă Elvira Brătilă, președintele Societății de Obstetrică […]
19:10
Sorin Grindeanu: Am cerut părerea colegilor mei legat de acest subiect. PSD nu susține tăierea salariilor cu 10% în sectorul bugetar | AUDIO # Europa FM
Partidul Social Democrat nu susține tăierea salariilor cu 10% în sectorul bugetar. Declarația vine chiar de la șeful partidului, Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național al PSD. Președintele PSD, Sorin Grindeanu: „Am cerut părerea colegilor mei legat de acest subiect și am cerut un vot, care a fost unanim” „Am cerut părerea colegilor mei […]
19:10
Dragoș Pâslaru reacționează după criticile CSM la noua propunere privind pensiile magistraților: „Ar trebui să le fie rușine pentru asta, pentru că separația puterilor în stat este foarte clară” | AUDIO # Europa FM
Acord în coaliție privind pensiile speciale ale magistraților – după ce vechea lege a picat la CCR. 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție pentru majorarea vârstei de pensionare să crească de la 10 la 15 ani. Se lucrează acum la proiectul pentru care guvernul își va angaja din nou răspunderea. Între timp, […]
19:10
Cluburile din România, obligate prin lege să folosească minimum 40% sportivi români | AUDIO # Europa FM
Cluburile din România sunt obligate, de-acum, prin lege, să folosească minimum 40% sportivi români. Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi de Camera Deputaților, ca for decizional, iar legea va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan. Dezbaterile din Parlament nu au fost, însă, lipsite de controverse. Practic, Camera Deputaților a […]
15:10
Grupare de proxeneți, reținută în urma unor percheziții în România și Italia. Racolau tinere prin metoda „loverboy” și apoi le trimiteau pe străzi, în Italia | VIDEO # Europa FM
Peste 200 de percheziții au loc, miercuri, la nivel național, la domiciliile unor persoane suspectate că fac parte din grupări de criminalitate organizată. În cadrul acestei operațiuni denumite Ziua Z, peste 250 de persoane supectate de trafic de persoane și de minori, trafic de droguri și pornografie infantilă sunt căutate pentru a fi duse la […]
15:10
Care a fost cauza erorii temporare care a suspendat ieri mai multe pagini de internet la nivel global | AUDIO # Europa FM
Concluzii după pana majoră în infrastructura globală a internetului care a blocat ieri accesul la unele dintre cele mai mari platforme din lume. Utilizatori din mai multe țări nu au mai putut intra pe X, ChatGPT, Facebook, dar nici pe servicii precum Spotify. Problema a fost provocată de un vârf brusc de trafic în rețeaua […]
15:10
Olt: Doi bărbați și o femeie cu afecțiuni psihice ar fi fost exploatați prin muncă silnică de un bărbat care le încasa și indemnizațiile | AUDIO # Europa FM
Un nou caz de sclavie se află în atenția polițiștilor din județul Olt. Doi bărbați și o femeie cu afecțiuni psihice, încadrați cu grad de handicap, au fost recrutați de o persoană din județul Olt, sub pretextul că le oferă îngrijiri. În realitate, le lua indemnizațiile lunare și erau forțați să muncească zilnic. Purtătorul de […]
15:10
Cluj: Premieră în sistemul medical românesc. Pacienții de la Institutul Oncologic din Cluj poartă brățări inteligente, care permit localizarea lor în timp real | AUDIO # Europa FM
Noutate în sistemul medical românesc. Pacienții de la Institutul Oncologic din Cluj poartă brățări inteligente, care permit localizarea lor în timp real și reduc riscul infecțiilor și al incidentelor din spital. Această tehnologie face parte dintr-un proiect de aproape șase milioane de euro, finanțat integral prin PNRR. La Institutul Oncologic din Cluj, fiecare pacient internat […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.