Cât valorează, de fapt, lotul Turciei. Comparație cu România
Fanatik, 21 noiembrie 2025 00:20
Lotul Turciei are o valoare impresionantă. Iată comparația completă cu echipa națională a României înaintea barajului pentru Campionatul Mondial de anul viitor.
• • •
Acum o oră
00:20
00:00
Chiar dacă nu a trecut nici măcar jumătate din sezonul actual, se pare că șefii lui Real Madrid știu deja primul jucător al echipei care urmează să plece în vara viitoare.
Acum 2 ore
23:30
Legia l-a ales pe înlocuitorul lui Edi Iordănescu! Antrenorul unui internațional român va prelua echipa # Fanatik
La aproximativ trei săptămâni de la despărțirea de Edi Iordănescu, Legia ar fi ajuns la un acord cu noul antrenor principal. Este vorba despre un tehnician care pregătește momentan echipa unui internațional român.
23:20
Pontul zilei de vineri, 21 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru FC Argeș – Universitatea Craiova # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 21 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul FC Argeș - Universitatea Craiova
23:10
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a uimit mai multă lume # Fanatik
Gigi Becali a făcut un gest neașteptat în momentul în care un livrator Glovo s-a apropiat de el. Totul s-a întâmplat în plină zi, pe o stradă din București.
Acum 4 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 21 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 290 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Ligue 1 și Bundesliga
22:40
FRF, datoare către Gigi Becali?! Ce sumă are de încasat patronul FCSB: „Trebuie să facă rost de bani din amenzi!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali susţine că are de luat o sumă importantă de la FRF. FCSB va obţine un pot important pentru că în sezonul trecut a respectat regula 5+6.
22:20
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: ”Cel mai important susținător al meu este fiica mea, Alexandra”. Propunere pentru ceilalți contracandidați # Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, dezvăluie faptul că fiica sa, Alexandra, este susținătorul cel mai important la viitoarele alegeri. Ce propunere inedită are acesta pentru contracandidații săi.
22:10
Alexandru Maxim (35 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a vorbit despre tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. România va înfrunta Turcia în semifinale
22:00
Filipe Coelho, focusat total pe muncă la Universitatea Craiova! Portughezul e de o săptămână în Bănie, dar încă n-a vizitat celebrul Târg de Crăciun: „Nu am avut timp!“ # Fanatik
Filipe Coelho a început în forță munca la Universitatea Craiova, iar timpul pare că nu-i mai ajunge. Ce a spus tehnicianul portughez despre disputa cu Argeș și când va avea de gând să viziteze Târgul de Crăciun.
21:40
Amenda uriașă pe care Andrei Borza a fost la un pas să o primească de la Mauro Pderzoli la Rapid. Cum a intervenit Giovanni Becali și l-a scăpat, de fapt, de pedeapsă pe tânărul jucător.
21:20
Schimbare făcută de Steaua Roșie Belgrad înainte de meciul cu FCSB. Ce o așteaptă pe campioana României în Serbia # Fanatik
Steaua Roșie Belgrad a făcut o schimbare semnificativă înainte de meciul cu FCSB din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Ce o așteaptă pe campioana României în Serbia.
21:10
Cum a prosperat firma pneumologului Flavia Groșan, în ciuda controverselor pe care le-a iscat. Câștiguri de până la 4.000% # Fanatik
Descoperă cum firma medicului pneumolog Flavia Groșan a înregistrat creșteri spectaculoase de până la 4.000%, în ciuda controverselor pe care le-a provocat și care au zguduit lumea medicală.
Acum 6 ore
20:40
Marcel Răducanu surprinde: „E mai bine cu Turcia decât cu Danemarca!”. Marele pericol din barajul de calificare la Mondiale # Fanatik
Marcel Răducanu e în asentiment cu Mihai Stoichiță. Fostul internațional român nu se teme de Turcia și a comentat pentru FANATIK tragerea la sorți a barajului de calificare la CM 2026
20:30
Giovanni Show, vineri, 21 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după ce România și-a aflat adversara de la baraj # Fanatik
Vineri, 21 noiembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu cel mai cunoscut impresar român, Ioan Becali.
20:30
Profețiile lui Mitică Dragomir pentru etapa din week-end. Pronosticuri identice la CFR – Rapid și Botoșani – Dinamo! # Fanatik
Mitică Dragomir a analizat meciurile din etapa a 17-a din SuperLiga și a spus ce se va întâmpla. Vezi pe FANATIK ce predicții a avut „Oracolul” pentru cele mai tari întâlniri ale săptămânii
20:20
Kira Hagi și Ion Țiriac, apariție memorabilă. Cum au fost surprinși cei doi: ”Sunt topită” # Fanatik
Kira Hagi și Ion Țiriac s-au întâlnit față în față. Din peisaj nu a lipsit nici soțul tinerei și nici Gică Hagi. Cum au fost surprinși aceștia și la ce eveniment au participat?
20:00
Veşti extraordinare despre Radu Drăguşin: “Îşi doreşte mai mult ca oricând! Va fi în formă maximă la Turcia – România” # Fanatik
Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin? Florin Manea, agentul jucătorului, a intrat în direct și a oferit ultimele informații legate de revenirea fundașului după accidentare. Joacă sau nu în barajul cu Turcia?
19:50
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a dat o lecție de ținut minte lui Ilie Bolojan. Ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Emeric Ienei # Fanatik
Atac la adresa lui Ilie Bolojan. Gestul făcut de autoritățile din Ungaria care l-au impresionant profund pe un fost jucător de la Steaua. Totul s-a întâmplat la înmormântarea lui Emeric Ienei.
19:30
Gabi Tamaș și Dan Alexa, surprinși alături de gemenele celebre din România, după ce au câștigat Asia Express. „Vă ador” # Fanatik
Gabi Tamaș și Dan Alexa au fost surprinși în compania gemenelor celebre din România după Asia Express. Ce au transmis acestea după marea întâlnire?
19:10
Gigi Neţoiu faţă în faţă cu Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV, vineri, 21 noiembrie, de la ora 13.30. Candidatul la Primăria Capitalei, provocat să răspundă la întrebările momentului # Fanatik
Gigi Nețoiu vine vineri la FANATIK EXCLUSIV, unde Horia Ivanovici îl provoacă să răspundă celor mai sensibile întrebări despre campania pentru Primăria Capitalei și mizele politice ale momentului.
19:00
Mircea Lucescu va juca barajul de calificare la Cupa Mondială 2026 cu foștii săi elevi! Rezultatele lui „Il Luce” la naționala Turciei # Fanatik
Selecționerul României, Mircea Lucescu, se va reîntâlni la barajul pentru Cupa Mondială cu naționala Turciei, echipă pe care a pregătit-o în perioada 2017-2019.
Acum 8 ore
18:40
Cum arăta și ce făcea Anca Alexandrescu la 20 de ani. Biografia neoficială: ”Ultima iubire” a lui Ion Iliescu, discuții cu George Soros și raiduri de noapte # Fanatik
Anca Alexandrescu, candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, a făcut valuri încă de la primele apariții în presă. Evenimentul Zilei i-a dedicat un articol atunci când s-a alăturat echipei de reporteri.
18:20
Legendele lui Dinamo au urmărit la un restaurant tragerea la sorți pentru barajul CM 2026. Cum se vede „dubla” cu Turcia: „E șanse generației lor” # Fanatik
Tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026 a fost un eveniment de interes maxim, iar legendele lui Dinamo s-au reunit și au aflat împreună că România trebuie să treacă de Turcia pentru o șansă în plus de calificare la turneul final.
18:10
ANAF vinde o fostă centrală termică cu 40.000 de euro pe post de „clădire de birouri”. Instituția a scos la licitație și rochii de mireasă # Fanatik
ANAF Neamț scoate la licitație o ”clădire de birouri” pentru care speră să obțină suma de 40.000 de euro. Ruina se află la marginea municipiului Piatra Neamț și nu include terenul.
18:00
Adrian Mutu, încrezător înainte de Turcia – România: „Dacă trecem de ei, ne calificăm!”. Care e marea problemă a „tricolorilor” # Fanatik
Adrian Mutu a analizat meciul pe care România îl va disputa pe terenul Turciei în semifinala barajului pentru CM 2026. „Briliantul” a numit marea problemă a „tricolorilor”, dar și aspectul de care aceștia ar putea profita în „Țara Semilunii”.
17:40
Kayla Simmons, apariție șoc pe internet. Fotografia care a stârnit imaginația internauților # Fanatik
Kayla Simmons i-a uimit pe internauți cu ultima imagine postată pe internet. Tânăra nu ratează nicio ocazie în care să își pună în valoare formele apetisante.
17:20
Carlo Ancelotti, selecționerul naționalei Braziliei, a vorbit despre posibila convocare a lui Neymar la Cupa Mondială ce va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic.
17:10
17:00
„Generaţia de Aur”, pe stadion la barajul Turcia – România: “Am discutat să mergem cu toţii să încurajăm echipa!”. Reacţia lui “Il Luce”. Exclusiv # Fanatik
Adrian Ilie a dezvăluit faptul că jucătorii „Generației de Aur” vor asista la meciul de baraj dintre Turcia și România. Ce foști internaționali vor fi prezenți în „Țara Semilunei”.
17:00
Cine e influencerița care refuză fotbaliștii pe bandă rulantă. Tânăra a primit un mesaj de la câștigătorul Balonului de Aur # Fanatik
O celebră creatoare de conținut stă departe de relațiile cu jucători de fotbal. Câștigătorul Balonului de Aur a încercat să o cucerească, dar fără sorți de izbândă.
Acum 12 ore
16:40
Află totul despre etapa 14 din Liga 2. Care sunt meciurile sunt transmise la tv, cote la pariuri, clasamentul actualizat și programul complet.
16:40
Naționala lui Lucescu află totul despre Turcia. Analiză tactică, puncte slabe și zonele în care România poate domina barajul. Cum pot „tricolorii” să iasă triumfători
16:20
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut” # Fanatik
Gică Hagi a oferit o primă reacție la scurt timp după ce a aflat că România a picat cu Turcia în barajul pentru Mondial! Cum vede „Regele” meciul din deplasare pentru „tricolori”
16:10
Mihai Stoichiţă surprinde după ce România şi-a aflat adversara de la baraj: „Cu Turcia nu e cel mai greu! Suntem foarte optimişti” # Fanatik
Mihai Stoichiță a avut o reacție surprinzătoare după ce România a picat cu Turcia în semifinala barajului de calificare la CM 2026. Directorul tehnic al FRF nu se sperie de selecționata Semilunei
15:50
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune, nu doar de mine!” # Fanatik
Ce spune Mircea Lucescu despre Turcia, viitoarea adversară a României din barajul pentru Cupa Mondială. “În fotbal totul e posibil. Se pleacă de la 0-0”.
15:40
Candidatul la Primăria Capitalei, fost ministru de Finanțe, și-a luat țeapă de la două bănci. Ce a solicitat Eugen Teodorovici la tribunal # Fanatik
Eugen Teodorovici, care a anunțat că va candida ca independent pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie, a dat în judecată băncile la care a contractat credite.
15:40
Turcia – România nu se joacă la Istanbul! Care sunt cele trei stadioane care ar putea găzdui meciul. Exclusiv # Fanatik
Sunt șanse mari ca meciul de baraj pentru Cupa Mondială Turcia - România să nu se dispute în „infernul” de la Istanbul! Informația de ultim moment venită chiar din „țara semilunei”
15:30
Află cine transmite la TV Turcia - România, ora meciului, platforme online și programul complet al barajului pentru Campionatul Mondial din 2026 ce se va desfășura în SUA, Canada și Mexic.
15:20
Marius Şumudică, premoniţie înaintea tragerii la sorţi: „Simţeam că vom întâlni Turcia! Ăsta-i norocul lui nea Mircea” # Fanatik
Marius Șumudică se simte „vinovat” după ce România a picat cu Turcia în semifinala barajului de calificare la CM 2026. Antrenorul a avut o premoniție în ceea ce privește tragera la sorți
15:00
FRF, prima reacţie după ce România va întâlni Turcia în barajul pentru CM 2026: “Staţi liniştiţi!”. Exclusiv # Fanatik
Cum a reacționat FRF după ce România a aflat că va juca cu Turcia în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Încredere totală în Mircea Lucescu.
14:30
FRF și sponsorul principal al naționalei României, inițiativă de suflet pentru viitorul fotbalului românesc. Șansă uluitoare pentru copiii din mediul rural # Fanatik
Federația Română de Fotbal va colabora cu Penny în proiectul ce susține viitorul fotbalului românesc. Copiii de la sate vor avea șansa să demonstreze că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei de la oraș!
14:10
„Are mingea legată de picior”. Jucătorul cu care Mitică Dragomir ar fi jucat titular toate meciurile din campania de Mondial # Fanatik
Cine este fotbalistul român fără de care Mitică Dragomir nu ar fi început niciun meci în campania de calificare pentru Campionatul Mondial: „În jumătate de an se face de zece milioane”
14:00
FANATIK îți spune totul despre Turneul Carpați la handbal feminin 2025: programul meciurilor, echipele invitate, bilete și transmisiuni live.
13:50
Adio amenzi la FCSB?! Ce vrea Gigi Becali este aproape imposibil: „Trebuie să semneze căpitanul!”. Exclusiv # Fanatik
Ce se va întâmpla la FCSB, de fapt, cu amenzile pe care Gigi Becali vrea să le aplice pentru indisciplină. Florin Gardoș, detalii din vestiar.
13:20
Răsturnare de situație înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei. Cum a ajuns Anca Alexandrescu să le sufle în ceafă favoriților: „Electoratul lui Georgescu nu e electoratul lui” # Fanatik
Răsturnare de situație în București! Anca Alexandrescu urcă în sondaje și poate îi poate declasa pe favoriți. Va reuși outsider-ul să câștige Primăria Capitalei?
13:20
„Chivu? Un lider”. Antrenorul român de la Inter, elogiat de un fost coleg, înainte de derby-ul de foc cu AC Milan # Fanatik
Cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu înainte de Inter - AC Milan, Derby della Madonnina. Ce spune fostul coleg al antrenorului român despre vedeta din echipa lui Inter Milano.
13:10
Discursul-manifest al lui Daniel Băluță, în ziua depunerii candidaturii oficiale la Primăria Capitalei: „Nu sunt aici ca să spun povești”. Video # Fanatik
Daniel Băluță a avut un discurs-manifest în ziua depunerii oficiale a candidaturii la Primăria Capitalei. Actualul edil al Sectorului 4 nu promite minuni, dar are planuri mari pentru a revitaliza Bucureștiul
13:10
Vestea pe care o aștepta Costel Gâlcă. Încă un jucător important de la Rapid a reluat antrenamentele # Fanatik
Anunț important pentru suporterii de la Rapid. Un jucător de bază din echipa alui Costel Gâlcă este tot mai aproape de revenirea pe teren după accidentarea suferită.
12:50
Comparația uluitoare dintre seniorul Mircea Lucescu și genialul Adrian Păunescu. „Deasupra celor mari sunt cei mai mari” # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici și invitații săi au analizat atacurile la adresa lui Mircea Lucescu și au făcut o comparație măgulitoare cu marii compozitori ai lumii și cu poetul Adrian Păunescu.
