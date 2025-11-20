FRF, prima reacţie după ce România va întâlni Turcia în barajul pentru CM 2026: “Staţi liniştiţi!”. Exclusiv
Fanatik, 20 noiembrie 2025 15:00
Cum a reacționat FRF după ce România a aflat că va juca cu Turcia în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Încredere totală în Mircea Lucescu.
Acum 30 minute
15:00
Acum o oră
14:30
FRF și sponsorul principal al naționalei României, inițiativă de suflet pentru viitorul fotbalului românesc. Șansă uluitoare pentru copiii din mediul rural # Fanatik
Federația Română de Fotbal va colabora cu Penny în proiectul ce susține viitorul fotbalului românesc. Copiii de la sate vor avea șansa să demonstreze că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei de la oraș!
Acum 2 ore
14:10
„Are mingea legată de picior”. Jucătorul cu care Mitică Dragomir ar fi jucat titular toate meciurile din campania de Mondial # Fanatik
Cine este fotbalistul român fără de care Mitică Dragomir nu ar fi început niciun meci în campania de calificare pentru Campionatul Mondial: „În jumătate de an se face de zece milioane”
14:00
FANATIK îți spune totul despre Turneul Carpați la handbal feminin 2025: programul meciurilor, echipele invitate, bilete și transmisiuni live.
13:50
Adio amenzi la FCSB?! Ce vrea Gigi Becali este aproape imposibil: „Trebuie să semneze căpitanul!”. Exclusiv # Fanatik
Ce se va întâmpla la FCSB, de fapt, cu amenzile pe care Gigi Becali vrea să le aplice pentru indisciplină. Florin Gardoș, detalii din vestiar.
13:20
Răsturnare de situație înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei. Cum a ajuns Anca Alexandrescu să le sufle în ceafă favoriților: „Electoratul lui Georgescu nu e electoratul lui” # Fanatik
Răsturnare de situație în București! Anca Alexandrescu urcă în sondaje și poate îi poate declasa pe favoriți. Va reuși outsider-ul să câștige Primăria Capitalei?
13:20
„Chivu? Un lider”. Antrenorul român de la Inter, elogiat de un fost coleg, înainte de derby-ul de foc cu AC Milan # Fanatik
Cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu înainte de Inter - AC Milan, Derby della Madonnina. Ce spune fostul coleg al antrenorului român despre vedeta din echipa lui Inter Milano.
Acum 4 ore
13:10
Discursul-manifest al lui Daniel Băluță, în ziua depunerii candidaturii oficiale la Primăria Capitalei: „Nu sunt aici ca să spun povești”. Video # Fanatik
Daniel Băluță a avut un discurs-manifest în ziua depunerii oficiale a candidaturii la Primăria Capitalei. Actualul edil al Sectorului 4 nu promite minuni, dar are planuri mari pentru a revitaliza Bucureștiul
13:10
Vestea pe care o aștepta Costel Gâlcă. Încă un jucător important de la Rapid a reluat antrenamentele # Fanatik
Anunț important pentru suporterii de la Rapid. Un jucător de bază din echipa alui Costel Gâlcă este tot mai aproape de revenirea pe teren după accidentarea suferită.
12:50
Comparația uluitoare dintre seniorul Mircea Lucescu și genialul Adrian Păunescu. „Deasupra celor mari sunt cei mai mari” # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici și invitații săi au analizat atacurile la adresa lui Mircea Lucescu și au făcut o comparație măgulitoare cu marii compozitori ai lumii și cu poetul Adrian Păunescu.
12:30
Ronaldinho vine la Iași! Toate detaliile înainte de evenimentul finalului de an. Biletele ajung și la 5000 de lei! # Fanatik
Eveniment uriaș pentru sportul din Moldova! Fostul mare fotbalist, Ronaldinho, va juca un meci demonstrativ pe stadionul din Iași. Cât costă să-l vezi pe starul brazilian.
12:20
Sondaj INSCOP: Surpriză în intenția de vot a bucureștenilor. Candidatul susținut de președinte, surclasat de unul independent # Fanatik
Cel mai recent sondaj Inscop relevă o adevărată surpriză în intenția de vot a bucureștenilor. Candidatul susținut de președinte scade în fața unuia independent
12:10
Zi complicată pentru patronul de la FCSB, Gigi Becali. Omul de afaceri ajunge pe masa de operație. Ce probleme medicale are. Singurul sfat primit de la doctori.
11:50
Culise uluitoare despre jocurile de putere făcute de președintele Nicușor Dan. „Îl va schimba și pe Bolojan. O bombă cu ceas!” Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a analizat jocurile politice făcute de preşedintele Nicuşor Dan şi a făcut o profeţie legată de viitorul lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului.
11:40
Fostul star de la Manchester City a fost arestat pentru a patra oară dintr-un motiv incredibil # Fanatik
Fostul atacant de la Manchester City a fost arestat pentru a patra oară. Ce infracțiune a comis star-ul „cetățenilor” și ce sumă datorează autorităților.
11:20
Cine este puștiul îmbrăcat de Bîrligea la intonarea imnului României, pe vremea câinoasă de la meciul cu San Marino # Fanatik
Daniel Bîrligea și-a scos bluza de trening și a pus-o pe umerii unui copil, pentru a-l feri de ploaia care a căzut necontenit la Ploiești
Acum 6 ore
11:10
Fără cuvinte! Mihai Stoica, lăsat „mască” de dialogul Gigi Becali – Louis Munteanu: „Nu l-am vrut niciodată la FCSB” # Fanatik
Mihai Stoica a rămas „mut” în momentul în care a auzit dialogul dintre Gigi Becali și Louis Munteanu. Ce a spus oficialul FCSB despre transferul ratat al atacantului.
10:50
Motivul uluitor pentru care Ion Țiriac nu mai face sală polivalentă la Otopeni: „Cad rău în fața voastră” # Fanatik
Ion Țiriac a hotărât un lucru important! Miliardarul român nu va mai construi sală polivalentă de la Otopeni. Ce motiv se află în spatele deciziei fostului tenismen.
10:40
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova! # Fanatik
Horia Ivanovici, Marius Mitran, Florin Gardoș și Marius Șumudică și-au făcut primul 11 al României pentru barajul de Mondial din martie. Pe cine au ales analiștii FANATIK.
10:20
Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu. Invincibilul Florian Andrei, una dintre atracțiile principale: „Sper să atac un titlu important”. Exclusiv # Fanatik
Theo Zeciu va pune în scenă o gală de box unică în România. Celebrul influencer a strâns 8 sportivi talentați care vor reprezenta România în meciuri profesioniste la Ultimate Boxing Game
10:00
Universitatea Craiova a scăpat ușor, dar are și o mare problemă înaintea meciului cu FC Argeș! Ultimele detalii despre internaționalii oltenilor # Fanatik
Ultimele detalii înainte de meciul FC Argeș - Universitatea Craiova. Care este situația lotului echipei din Bănie. Jucătorii care ar putea fi menajați de Filipe Coelho.
09:40
Conducătorii echipelor de tradiție din SuperLiga ies la atac și contestă legea Novak: „Bagi români care nu au calitate” / „Ne păcălim” # Fanatik
Doi dintre conducătorii din fotbalul românesc au ieșit la atac după ce "legea Novak" a primit undă verde și este din ce în ce mai aproape să intre în vigoare.
09:30
Atenție unde vă țineți cardurile! Metoda prin care oamenii sunt lăsați fără bani chiar și când se află în propria locuință # Fanatik
Cardurile bancare pot fi copiate, iar cei pricepuți în clonarea lor o fac fără ca păgubiții să își dea seama. Metoda care provoacă îngrijorare, explicată de un specialist IT.
Acum 8 ore
09:10
Susținere totală pentru Mircea Lucescu din partea lui Gino Iorgulescu! Ce spune președintele LPF despre situația de la echipa națională # Fanatik
Mircea Lucescu are toată susținerea lui Gino Iorgulescu. Ce a spus, de fapt, președintele LPF despre selecționerul României și ce crede despre șansele la baraj.
09:00
Chiar dacă a câștigat Liga Campionilor în sezonul trecut, PSG e gata să investească în continuare sume uriașe de bani pentru a rămâne în top. Ce transfer pregătește
08:30
Record mondial în fotbal! A dus naționala la turneul final fără să fi ajuns vreodată în țara pe care o antrenează # Fanatik
Una dintre echipele calificate la Campionatul Mondial nu poate juca acasă, deoarece principalul stadion al țării a fost acaparat de o bandă armată , care face ravagii în capitală
08:30
Mitică Dragomir știe unde a greșit Mircea Lucescu: „Îl cunosc bine, ne-am certat”. Când trebuie să plece de la naționala României? Exclusiv # Fanatik
Ce spune Mitică Dragomir despre parcursul naționalei României sub comanda lui Mircea Lucescu. Care a fost marea greșeală făcută de selecționerul de 80 de ani.
08:10
Antrenorul pe care Inter l-a dorit înainte de Cristi Chivu, mesaj din patru cuvinte pentru român # Fanatik
Tehnicianul pe care Inter l-a dorit înainte de numirea lui Cristi Chivu pe banca tehnică s-a pronunțat cu privire la parcursul pe care echipa l-a avut sub comanda antrenorului român.
07:50
Sancțiuni fără precedent după ultimul meci al naționalei. Federația a tăiat bonsurile și i-a retras banderola căpitanului de echipă # Fanatik
Jucătorii au fost sancționați deoarece nu au mers să salute galeria, care i-a apostrofat pentru parcursul sub așteptări din preliminariile de calificare la CM 2026
07:40
La lansarea de la București, Ladislau Boloni a dezvăluit de ce Cristiano Ronaldo a refuzat să apară în documentarul despre viața sa # Fanatik
Mai multe personalități importante din fotbalul mondial au oferit interviuri pentru documentarul despre Ladislau Boloni, însă printre aceștia nu s-a numărat și Cristiano Ronaldo.
07:20
Vedeta naționalei calificate la CM 2026, condamnată la închisoare pentru distribuirea de imagini cu caracter sexual în care apar minore # Fanatik
Naționala Norvegiei este zguduită de un caz fără precedent în istoria ei, decarul echipei fiind condamnat la închisoare pentru distribuirea de imagini cu caracter sexual
Acum 12 ore
07:10
Gigi Becali a anunțat că va face noi transferuri la FCSB după ce „legea Novak” a fost aprobată în Parlament. Ce visează latifundiarul din Pipera să îndeplinească la echipa sa.
06:40
Ion Țiriac este cunoscut pentru că nu se ferește când vine vorba de subiectele importante din sportul românesc, iar acum miliardarul a dat verdictul după ultimul scandal.
05:50
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în practică la Institutul Fundeni, pentru mafia deșeurilor # Fanatik
Firma controversată care a beneficiat de peste 150 de contracte cu Institutul Fundeni. Contracte cu dedicație, licitații anulate și decizii ale instanței anulate - schema practicată la unitatea sanitară
Acum 24 ore
00:20
Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026. Unde ar fi repartizată, România dacă trece de baraj # Fanatik
Foarte puține locuri mai sunt pentru Cupa Mondială din 2026, ce va avea loc în SUA, Canada și Mexic, iar acum știm clar cum vor arăta urnele și ne putem face o imagine mai clară asupra competiției.
00:10
Ultima mutare făcută de FCSB l-a luat prin surprindere pe Gigi Becali, cel care a dezvăluit în direct la TV că nu știa de anunțul oficial făcut de echipa sa.
19 noiembrie 2025
23:50
Comparația făcută de Daniel Pancu între CFR Cluj și naționala României: „De-aia am pierdut puncte” # Fanatik
Daniel Pancu a comparat situațiile prin care a trecut CFR Cluj cu ceea ce s-a întâmplat la meciul României din Bosnia, unde tricolorii au pierdut, 1-3.
23:40
Antrenorul român a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali. A urmat un dialog incredibil: „Să nu dai mai mult de două milioane pe el” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că a fost sunat de un personaj important din fotbalul românesc, care i-a spus să nu plătească mai mult de 2 milioane de euro pentru a-l transfera pe Louis Munteanu de la CFR Cluj.
23:20
Veste de ultimă oră pentru Mircea Lucescu! Care e situația lui Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României. Exclusiv # Fanatik
Selecționerul Mircea Lucescu a primit o veste importantă cu privire la căpitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu, care nu a fost convocat pentru partidele cu Bosnia și San Marino.
23:10
Dinamo – Nantes, etapa 8 de Liga Campionilor la handbal. Șapte înfrângeri la rând pentru „dulăi” # Fanatik
Dinamo a pierdut toate meciurile din Liga Campionilor și acum o ia de la capăt, în etapa 8, cu Nantes, în prima rundă a returului. Află toate detaliile pe FANATIK.ro.
23:10
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa # Fanatik
Un fost jucător de la Real Madrid a dezvăluit că formează un cuplu cu o cunoscută creatoare de conținut. Tânăra este superbă și are o siluetă trasă prin inel.
22:50
Valentin Ceaușescu, prima apariție publică după ce boala i-a recidivat! Fiul fostului dictator a stat de vorbă minute în șir cu milionarul din România # Fanatik
Ajuns la 77 de ani, unicul fiu rămas în viață al Ceaușeștilor a fost prezent la lansarea documentarului lui „Loți Boloni”. Este prima sa apariție publică de când boala i-a recidivat
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 20 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 341 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal, unul din România, altul din Brazilia.
22:40
Pontul zilei de joi, 20 noiembrie, din SuperLiga. Cotă de 7.02 de la Superbet cu meciuri din etapa 17 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 20 noiembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 17.
22:30
Un meci din preliminariile Cupei Mondiale a produs confuzie în rândul fanilor din fotbalul mondial, inclusiv FIFA fiind păcălită de cele întâmplate pe gazon.
22:10
PSD, sabotat la alegerile pentru Primăria Capitalei?! „Face la fel ca Ponta”. Sondajul pe care Mitică l-a făcut personal # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut o analiză a luptei electorale care se duce pentru Primăria Capitalei şi a dezvăluit rezultatele propriului sondaj pentru alegerile din 7 decembrie.
22:00
Gigi Becali a ales adversara pe care România o scoate la baraj: „Mircea Lucescu e un om norocos” # Fanatik
Gigi Becali a ales adversara României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial. Ce națională dorește pentru Mircea Lucescu în drumul spre turneul final.
22:00
De nicăieri! UEFA i-a virat o sumă uriașă în cont lui Gigi Becali: „I-a împărțit și ne-a dat și nouă” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că FCSB a primit un ”cadou” neașteptat din partea UEFA. Forul european a virat o sumă importantă de bani în contul campioanei României.
21:50
Siyabonga Ngezana s-a făcut băiat cuminte! Cum a fost surprins după ce s-a aflat că a plecat din cantonamentul FCSB. Video # Fanatik
Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana. Sud-africanul vrea să își îndrepte greșelile după ce a plecat din cantonamentul FCSB, iar la echipa națională n-a mai fost convocat
21:40
Cine transmite la TV tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial. Toți ochii pe România # Fanatik
Află cine transmite la TV și de la ce oră poți urmări tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial. Fanii naționalei pot urmări și în format live-streaming extragerea.
