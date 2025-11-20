Ce facem astăzi, 21 noiembrie 2025, în Timișoara?

10:50

Medicii timișoreni atrag atenția asupra uneia dintre cele mai grave afecțiuni respiratorii cronice: Boala Pulmonară Obstructivă Cronică (BPOC), de Ziua Mondială de Luptă Împotriva BPOC, marcată pe 19 noiembrie. Considerată o boală care poate fi prevenită, dar dificil de tratat odată instalată, BPOC este a treia cauză de deces la nivel global, cu peste 3 milioane de victime anual.