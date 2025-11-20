Ce facem astăzi, 21 noiembrie 2025, în Timișoara?
Timis Online, 21 noiembrie 2025 00:20
Vineri puteți merge la mai multe proiecții, printre care prima la Cinema Johnny, la spectacole și expoziții.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum o oră
00:20
Vineri puteți merge la mai multe proiecții, printre care prima la Cinema Johnny, la spectacole și expoziții.
Acum 8 ore
18:10
Anunț privind lansarea proiectului „Îmbunătățirea accesului egal la formare în proceduri chirurgicale minim invazive de ultimă generație” # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara sprijină accesul incluziv în educație și formare profesională în domeniul chirurgiei minim invazive, în parteneriat cu Spitalul General „Sveti Luka” din Smederevo, Serbia
17:00
Mai puțin de jumătate dintre elevii români sunt optimiști privind viitorul profesional. Salvați Copiii lansează o platformă interactivă de orientare vocațională # Timis Online
Organizația Salvați Copiii România a lansat o platformă interactivă de orientare vocațională destinată elevilor, părinților și specialiștilor în educație, în cadrul proiectului pilot „What’s Next?”, derulat în anul școlar 2024–2025 împreună cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE).
Acum 12 ore
16:20
Anemia feriprivă este una dintre cele mai răspândite afecțiuni hematologice la nivel global, afectând persoane de toate vârstele. Această condiție medicală, caracterizată printr-un deficit de fier în organism, poate influența semnificativ calitatea vieții, manifestându-se prin oboseală persistentă, slăbiciune și o serie de alte simptome neplăcute. Înțelegerea cauzelor, identificarea simptomelor și urmarea unui tratament adecvat sunt vitale pentru gestionarea eficientă a acestei afecțiuni și pentru evitarea complicațiilor pe termen lung.
16:20
Proiect româno-sârb pentru formarea medicilor tineri în chirurgia minim invazivă, lansat la Timișoara # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și Spitalul General „Sveti Luka” din Smederevo, Serbia, au lansat proiectul transfrontalier „EduCare” ( cod RORS00302), o inițiativă menită să îmbunătățească accesul la formare profesională în tehnici chirurgicale minim invazive de ultimă generație. Proiectul are o durată de doi ani și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg IPA România–Serbia.
16:00
Curtea Constituțională a stabilit că va discuta sesizarea privind neconstituționalitatea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative doar pe 4 februarie 2026.
16:00
Timp de patru zile, DN 1 va fi închis pentru lucrări la trecerea de cale ferată: polițiștii recomandă rute ocolitoare # Timis Online
Traficul pe DN 1, în zona km 69+925, va fi complet închis între 24 și 27 noiembrie pentru lucrări la trecerea de cale ferată, șoferii fiind redirecționați pe rute ocolitoare adaptate în funcție de categoria vehiculului.
15:50
FOTO. Comunitatea Romanian Business Leaders s-a extins și la Timișoara. A fost inaugurată filiala Banat # Timis Online
Romanian Business Leaders, una dintre cele mai influente comunități de antreprenori și lideri de business din țară, și-a lansat joi filiala din Banat, în cadrul unui eveniment organizat la Iulius Congress Hall. Noua structură își propune să conecteze mediul de afaceri local la proiectele naționale ale RBL și să devină un partener de dialog pentru autorități, universități și antreprenorii din regiune.
15:20
Începând din acest an, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș este partener activ al Enterprise Europe Network (EEN), cea mai mare rețea de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din Europa
15:20
AGORA AdolesCenței - manifestul urban care a transformat Timișoara într-un oraș al vocilor tinere # Timis Online
Timișoara a găzduit, între august și noiembrie 2025, un proiect cultural inovator dedicat adolescenților și comunității: „AGORA AdolesCenței – manifest cultural urban participativ”, implementat de Institutul Român de Educație a Adulților (IREA) și finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara în cadrul apelului Tineret in actiune 2025.
15:10
Mașină răsturnată pe un drum din Timiș. Două persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital # Timis Online
Două persoane, printre care un copil, au fost rănite joi după-amiază, când un autoturism s-a răsturnat pe DJ 692, în județul Timiș.
15:00
Primăria Timișoara schimbă regulile de circulație în sensul giratoriu de la AEM, unde șoferii vor fi obligați să cedeze prioritate tramvaielor care intră sau ies din Piața Gheorghe Domășneanu. Noile semne și marcaje vor fi montate în perioada următoare.
14:30
Se fac lucrări de întreținere la Barajul Stăvilar Sânmihaiu Român pentru siguranța Canalului Bega # Timis Online
Apele Române Banat anunță derularea unor lucrări importante de întreținere la Barajul Stăvilar Sânmihaiu Român, intervenții menite să asigure funcționarea optimă a mecanismelor hidrotehnice în sezonul rece.
13:50
Consiliul Județean Timiș contestă mutarea sediului RETIM la Oradea, acuzând vicii de procedură într-un HCL. Criticile politice au fost lansate de vicepreședintele CJT Alin Popoviciu, în timp ce reprezentanții Primăriei Timișoara spun că hotărârea a fost aprobată cu voturile PNL și PSD și că demersul CJT ține de calcule politice.
12:20
Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea fostului președinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, scrie Agerpres.
12:20
Primăria Timișoara pregătește o nouă ediție a „Galei Performanței”, prin care va recompensa peste 470 de elevi și profesori pentru rezultatele obținute la olimpiade, concursuri și examene naționale. Municipalitatea propune premii în valoare totală de peste 300.000 de lei, cu sume între 200 și 1.000 de lei.
12:00
Universitatea de Vest din Timișoara, prezentă într-un clasament mondial dedicat sustenabilității # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara apare și în ediția din 2026 a clasamentului internațional QS Sustainability Ranking, unde ocupă locul 999 la nivel global, 368 din 620 în Europa și poziția 5 din 12 în România. Rezultatele plasează instituția între universitățile românești care au raportat performanțe în domeniul sustenabilității academice și administrative.
Acum 24 ore
11:20
Grupul Civic Tinerii Liberi și Inițiativa Timișoara anunță un protest vineri, 21 noiembrie, începând cu ora 18:00, în Piața Operei din Timișoara. Manifestarea, organizată sub mesajul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”, face parte dintr-o mobilizare civică la nivel național.
11:00
Un șofer de 58 de ani și pasagera sa au ajuns la spital după ce a pierdut controlul mașinii, în Timiș # Timis Online
Două persoane au ajuns la spital joi dimineața, după ce un autoturism a părăsit carosabilul pe DN 6, între Recaș și Șuștra, în urma pierderii controlului de către șofer.
10:40
Acțiune de plantare de 4.000 de puieți la Dudeștii Noi în acest weekend. Încă vă mai puteți înscrie # Timis Online
Sâmbătă, 22 noiembrie, între orele 10:00 și 15:00, comunitatea din Timiș este invitată să participe la o acțiune de plantare organizată de Plantează în România și EcoTrack în localitatea Dudeștii Noi din județul Timiș.
10:10
RETIM anunță modificarea tarifelor de facturare a deșeurilor municipale în Zona 1 a județului Timiș # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. informează toți utilizatorii serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de proprietari/locatari, persoane juridice și instituții publice) din Zona 1 a județului Timiș că va avea loc o modificare a tarifelor de facturare, ca urmare a modificării tarifelor de la instalațiile de tratare.
08:30
Conducerea interimară a PNL Timișoara a fost preluată, miercuri seara, de Ionuț Gaiță, în calitate de președinte interimar, și de Ciprian Bogdan, care va ocupa funcția de secretar general interimar. Cei doi au sarcina de a asigura continuitatea activității politice și organizatorice a filialei într-o perioadă considerată importantă pentru organizația liberală locală.
08:20
Joi, 20 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:20
În data de 20 noiembrie are loc Luna Nouă în Scorpion, un început al renașterii interioare. De Lună Nouă, Soarele și Luna se află în același semn zodiacal.
Ieri
00:20
Joi puteți merge la expoziții, proiecții și mai multe întâlniri.
19 noiembrie 2025
23:00
A murit scriitorul Cornel Ungureanu, una dintre cele mai influente personalități culturale din Banat # Timis Online
Președintele Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, Cornel Ungureanu, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, lăsând în urmă o operă vastă și o comunitate literară care îl considera un reper și un mentor.
22:20
Băiatul de 25 de ani dat dispărut în urmă cu mai bine de o săptămână la Timișoara, găsit spânzurat de un copac # Timis Online
Un tânăr de 25 de ani, dispărut de mai bine de o săptămână, a fost găsit miercuri după-amiază spânzurat de o creangă, pe strada George Ardelean din Timișoara. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele tragediei.
20:20
Întâlnire între mediul de afaceri și Spitalul Județean Timișoara: neurochirurgie pediatrică și toalete cu dotări care să reducă infecțiile nosocomiale # Timis Online
Reprezentanți ai unor companii timișene s-au întâlnit, la CRAFT, cu Prof. univ. dr. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, pentru a discuta pașii concreți ai derulării a două proiecte prioritare: înființarea unei secții de neurochirurgie pentru copii și modernizarea igienică a spitalului, esențială pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.
17:40
Cu trei săptămâni înainte, locurile disponibile pentru concertul său se numără pe degetele a două mâini! E dovada de necontrazis că, pentru mii – multe mii!- de români Crăciunul e Crăciun doar când Leru-i ler, iar Ștefan Hrușcă dă cep sărbătorilor ce vestesc Nașterea Domnului. Cantautorul maramureșean va avea, și-n acest an, sală arhiplină la Opera din Timișoara.
17:10
Modernizarea DJ 691 spre Lipova începe oficial. 30 km de drum trebuie finalizați în 2027 # Timis Online
Investițiile în infrastructura rutieră din Timiș continuă, anunță președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis. Miercuri dimineață a fost emis ordinul de începere a lucrărilor și a fost predat amplasamentul către firma desemnată să reabiliteze drumul județean care leagă descărcarea de pe autostrada A1, din zona Giarmata, până la limita cu județul Arad, în direcția Lipova.
17:00
Timișoara sărbătorește Ziua Națională în Piața Victoriei. Zdob și Zdub și Andreea Voica urcă pe scenă # Timis Online
Timișoara se pregătește să celebreze Ziua Națională a României printr-un spectacol de excepție în Piața Victoriei. Luni, 1 decembrie, de la ora 18:00, pe scena din centrul orașului vor urca artiști îndrăgiți din întreaga țară.
16:50
Județul Timiș, promovat la Barcelona: Banatul își prezintă candidatura pentru Regiune Gastronomică Europeană 2028 # Timis Online
Timișul se află în centrul atenției la IBTM World Barcelona, unul dintre cele mai mari târguri internaționale dedicate turismului de afaceri. Participarea este asigurată de Visit Timiș, în parteneriat cu HORETIM și Produs în Banat, care promovează proiectul Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028, o inițiativă ce pune în valoare tradițiile culinare, turismul sustenabil și ospitalitatea autentică a regiunii.
16:40
Lucrările la Liceul „Iulia Hașdeu” din Lugoj avansează. Acoperișul a fost finalizat, constructorul avertizat să accelereze ritmul # Timis Online
Lucrările de reabilitare la Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu” din Lugoj au ajuns la un nou stadiu important, după ce constructorul a finalizat montarea țiglelor pe acoperiș.
16:30
Doi bărbați din Timiș cercetați pentru trafic de canabis, cocaină și substanțe psihoactive # Timis Online
Polițiștii și procurorii din Timișoara au descins în două locuințe din județ, într-un dosar de trafic de droguri și substanțe psihoactive, vizând doi bărbați suspectați că ar fi vândut canabis, cocaină și produse psihoactive pe parcursul anului 2025.
16:20
VIDEO. Doi bărbați anchetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc și substanțe psihoactive, percheziționați de polițiștii timișoreni # Timis Online
Polițiștii DIICOT Timișoara au efectuat miercuri două percheziții în municipiul Arad, într-un dosar privind trafic de droguri de risc și mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive, care a vizat doi bărbați suspectați că ar fi comercializat de canabis, 2MMC și 4BMC.
14:50
O percheziție a DIICOT Cluj și BCCO a avut loc miercuri în Timiș, într-un dosar de pornografie infantilă. Ancheta vizează un suspect care ar fi deținut și pus la dispoziția altora materiale pornografice cu minori.
14:40
Primăria Moșnița Nouă anunță avansarea rapidă a proiectului „Construire liceu tip Școală Verde”, finanțat prin PNRR – Componenta C15 Educație, cu termen de finalizare stabilit pentru august 2026. Noua unitate de învățământ va fi realizată după standarde moderne de sustenabilitate, cu certificare NZEB+, ceea ce presupune un consum de energie aproape zero.
14:30
Primăria Timișoara vrea să-și extindă rețeaua de monitorizare a aerului cu senzori noi, integrați cu AI, care să măsoare în timp real poluanții și bio-particulele precum polenul sau sporii. Licitația, lansată marți pe SEAP, are o valoare estimată de peste 650.000 de lei, iar ofertele pot fi depuse până pe 15 decembrie.
13:50
Prefectul Timișului avertizează: fără soluții pentru deșeuri, județul riscă intrarea în stare de alertă # Timis Online
La 35 de zile de la declanșarea stării potențial generatoare de situații de urgență, provocată de închiderea Depozitului de Deșeuri Nepericuloase de la Ghizela de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, autoritățile încă nu au reușit să stabilească un flux funcțional pentru gestionarea deșeurilor în județ.
13:40
Continental Anvelope Romania – investiții majore într-o locație strategică la nivel european # Timis Online
Conform celor mai importante clasamente, Continental Anvelope România se află printre cei mai mari contribuitori la bugetul de stat și printre principalii jucători din sectorul auto din România. La acestea se adaugă investiții semnificative, în special în tehnologie și sustenabilitate, în valoare totală de mai mult de 700 milioane euro de la înființare, precum și sponsorizări de peste 2 milioane euro pentru proiecte de responsabilitate socială.
13:40
Echipa medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara a finalizat cu succes tratamentul unui pacient de 27 de ani care a suferit arsuri profunde pe 51% din suprafața corpului. Pacientul a fost internat în stare critică, cu arsuri de gradul IIB–III.
13:20
Romania Sotheby’s International Realty a realizat prima tranzacție în criptomonede pentru o proprietate din România # Timis Online
Romania Sotheby’s International Realty a încheiat prima tranzacție în care plata unei proprietăți imobiliare din România s-a realizat exclusiv prin monede digitale. Vânzarea a avut ca obiect un apartament din centrul Brașovului. Această operațiune demonstrează că tehnologia blockchain începe să fie folosită concret și în piața imobiliară, nu doar teoretic.
13:10
VIDEO. Percheziții la Timișoara într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc # Timis Online
Două percheziții au avut loc miercuri la Timișoara, într-un dosar de trafic de droguri. Autotitățile DIICOT Hunedoara, alături de polițiști și jandarmi, anchetează doi suspecți care ar fi comercializat canabis și substanțe periculoase pe raza orașului.
13:00
Doi tineri sunt bănuiți că au păcălit mai multe persoane prin anunțuri false și plăți în avans. Au fost reținuți de polițișii din Timișoara # Timis Online
Polițiștii Secției 2 Timișoara au descins la o locuință din Arad, într-un dosar de înșelăciuni cu anunțuri online, unde au identificat doi tineri bănuiți că ar fi păcălit mai multe persoane să plătească în avans pentru bunuri care nu au mai fost livrate.
12:40
Concert caritabil „Lumina Sfântă din Noi” în sprijinul lui Ciprian Balici, la Timișoara # Timis Online
Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Universitatea Națională de Muzică București și Doomstriker România organizează pe 16 decembrie concertul caritabil „Lumina Sfântă din Noi”. Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru achiziționarea de proteze mioelectrice pentru Ciprian Balici, artist liric la Opera Națională Timișoara, care a suferit un accident grav în septembrie 2023.
11:30
Spitalul Județean Timișoara anunță decesul asistentei medicale Lena Groza, la vârsta de 59 de ani # Timis Online
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara a anunțat decesul asistentei medicale principale Lena Groza, membră a echipei Blocului Operator I. Lena Groza s-a născut în iulie 1966 și a decedat ieri, 18 noiembrie, la vârsta de 59 de ani.
11:20
Ești medic și simți semne de burnout? DSP Timiș propune un demers dedicat protejării personalului medical # Timis Online
Ești medic, asistent sau lucrezi într-o unitate medicală și simți că epuizarea devine constantă? În Timiș, autoritățile sanitare încep un demers dedicat exact acestei probleme, după tot mai multe semnale că burnout-ul în rândul personalului medical nu mai poate fi ignorat.
11:20
VIDEO. „Să le fie rușine!”. Amenzi de zeci de mii de lei pentru dumbrăvițenii care și-au lăsat gunoaiele la poarta centrului de colectare # Timis Online
Mai mulți dumbrăvițeni și-au lăsat deșeurile la poarta centrului de colectare, închis în momentul în care au ajuns cu mașinile. Deși s-au declarat revoltați, oamenii au fost amendați usturător, primăria reamintind că programul este afișat clar, iar abandonarea gunoaielor este sancționată drastic.
11:10
Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara anunță finalizarea ediției 2025 a proiectului „Verde-n Față”, o inițiativă educațională și civică ce a reunit elevi și studenți timișoreni într-un demers menit să încurajeze implicarea tinerei generații în viața urbană.
10:50
Medicii timișoreni atrag atenția asupra uneia dintre cele mai grave afecțiuni respiratorii cronice: Boala Pulmonară Obstructivă Cronică (BPOC), de Ziua Mondială de Luptă Împotriva BPOC, marcată pe 19 noiembrie. Considerată o boală care poate fi prevenită, dar dificil de tratat odată instalată, BPOC este a treia cauză de deces la nivel global, cu peste 3 milioane de victime anual.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.