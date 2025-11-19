Băiatul de 25 de ani dat dispărut în urmă cu mai bine de o săptămână la Timișoara, găsit spânzurat de un copac

10:00

România se confruntă cu o creștere fără precedent a cazurilor de abuz și exploatare sexuală a copiilor în mediul online. În primele zece luni din 2025, linia de raportare Esc_ABUZ a Organizației Salvați Copiii a primit 43.223 de sesizări, de peste două ori mai multe decât pe tot parcursul anului trecut (19.369). Volumul materialelor abuzive identificate este de peste 85.000 de imagini și videoclipuri pe servere din România, distribuite prin aproape 79.000 de link-uri ulterior închise de autorități.