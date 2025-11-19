Băiatul de 25 de ani dat dispărut în urmă cu mai bine de o săptămână la Timișoara, găsit spânzurat de un copac
Timis Online, 19 noiembrie 2025 22:20
Un tânăr de 25 de ani, dispărut de mai bine de o săptămână, a fost găsit miercuri după-amiază spânzurat de o creangă, pe strada George Ardelean din Timișoara. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele tragediei.
Întâlnire între mediul de afaceri și Spitalul Județean Timișoara: neurochirurgie pediatrică și toalete cu dotări care să reducă infecțiile nosocomiale # Timis Online
Reprezentanți ai unor companii timișene s-au întâlnit, la CRAFT, cu Prof. univ. dr. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, pentru a discuta pașii concreți ai derulării a două proiecte prioritare: înființarea unei secții de neurochirurgie pentru copii și modernizarea igienică a spitalului, esențială pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.
Cu trei săptămâni înainte, locurile disponibile pentru concertul său se numără pe degetele a două mâini! E dovada de necontrazis că, pentru mii – multe mii!- de români Crăciunul e Crăciun doar când Leru-i ler, iar Ștefan Hrușcă dă cep sărbătorilor ce vestesc Nașterea Domnului. Cantautorul maramureșean va avea, și-n acest an, sală arhiplină la Opera din Timișoara.
Modernizarea DJ 691 spre Lipova începe oficial. 30 km de drum trebuie finalizați în 2027 # Timis Online
Investițiile în infrastructura rutieră din Timiș continuă, anunță președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis. Miercuri dimineață a fost emis ordinul de începere a lucrărilor și a fost predat amplasamentul către firma desemnată să reabiliteze drumul județean care leagă descărcarea de pe autostrada A1, din zona Giarmata, până la limita cu județul Arad, în direcția Lipova.
Timișoara sărbătorește Ziua Națională în Piața Victoriei. Zdob și Zdub și Andreea Voica urcă pe scenă # Timis Online
Timișoara se pregătește să celebreze Ziua Națională a României printr-un spectacol de excepție în Piața Victoriei. Luni, 1 decembrie, de la ora 18:00, pe scena din centrul orașului vor urca artiști îndrăgiți din întreaga țară.
Județul Timiș, promovat la Barcelona: Banatul își prezintă candidatura pentru Regiune Gastronomică Europeană 2028 # Timis Online
Timișul se află în centrul atenției la IBTM World Barcelona, unul dintre cele mai mari târguri internaționale dedicate turismului de afaceri. Participarea este asigurată de Visit Timiș, în parteneriat cu HORETIM și Produs în Banat, care promovează proiectul Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028, o inițiativă ce pune în valoare tradițiile culinare, turismul sustenabil și ospitalitatea autentică a regiunii.
Lucrările la Liceul „Iulia Hașdeu” din Lugoj avansează. Acoperișul a fost finalizat, constructorul avertizat să accelereze ritmul # Timis Online
Lucrările de reabilitare la Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu” din Lugoj au ajuns la un nou stadiu important, după ce constructorul a finalizat montarea țiglelor pe acoperiș.
Doi bărbați din Timiș cercetați pentru trafic de canabis, cocaină și substanțe psihoactive # Timis Online
Polițiștii și procurorii din Timișoara au descins în două locuințe din județ, într-un dosar de trafic de droguri și substanțe psihoactive, vizând doi bărbați suspectați că ar fi vândut canabis, cocaină și produse psihoactive pe parcursul anului 2025.
VIDEO. Doi bărbați anchetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc și substanțe psihoactive, percheziționați de polițiștii timișoreni # Timis Online
Polițiștii DIICOT Timișoara au efectuat miercuri două percheziții în municipiul Arad, într-un dosar privind trafic de droguri de risc și mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive, care a vizat doi bărbați suspectați că ar fi comercializat de canabis, 2MMC și 4BMC.
O percheziție a DIICOT Cluj și BCCO a avut loc miercuri în Timiș, într-un dosar de pornografie infantilă. Ancheta vizează un suspect care ar fi deținut și pus la dispoziția altora materiale pornografice cu minori.
Primăria Moșnița Nouă anunță avansarea rapidă a proiectului „Construire liceu tip Școală Verde”, finanțat prin PNRR – Componenta C15 Educație, cu termen de finalizare stabilit pentru august 2026. Noua unitate de învățământ va fi realizată după standarde moderne de sustenabilitate, cu certificare NZEB+, ceea ce presupune un consum de energie aproape zero.
Primăria Timișoara vrea să-și extindă rețeaua de monitorizare a aerului cu senzori noi, integrați cu AI, care să măsoare în timp real poluanții și bio-particulele precum polenul sau sporii. Licitația, lansată marți pe SEAP, are o valoare estimată de peste 650.000 de lei, iar ofertele pot fi depuse până pe 15 decembrie.
Prefectul Timișului avertizează: fără soluții pentru deșeuri, județul riscă intrarea în stare de alertă # Timis Online
La 35 de zile de la declanșarea stării potențial generatoare de situații de urgență, provocată de închiderea Depozitului de Deșeuri Nepericuloase de la Ghizela de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, autoritățile încă nu au reușit să stabilească un flux funcțional pentru gestionarea deșeurilor în județ.
Continental Anvelope Romania – investiții majore într-o locație strategică la nivel european # Timis Online
Conform celor mai importante clasamente, Continental Anvelope România se află printre cei mai mari contribuitori la bugetul de stat și printre principalii jucători din sectorul auto din România. La acestea se adaugă investiții semnificative, în special în tehnologie și sustenabilitate, în valoare totală de mai mult de 700 milioane euro de la înființare, precum și sponsorizări de peste 2 milioane euro pentru proiecte de responsabilitate socială.
Echipa medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara a finalizat cu succes tratamentul unui pacient de 27 de ani care a suferit arsuri profunde pe 51% din suprafața corpului. Pacientul a fost internat în stare critică, cu arsuri de gradul IIB–III.
Romania Sotheby’s International Realty a realizat prima tranzacție în criptomonede pentru o proprietate din România # Timis Online
Romania Sotheby’s International Realty a încheiat prima tranzacție în care plata unei proprietăți imobiliare din România s-a realizat exclusiv prin monede digitale. Vânzarea a avut ca obiect un apartament din centrul Brașovului. Această operațiune demonstrează că tehnologia blockchain începe să fie folosită concret și în piața imobiliară, nu doar teoretic.
VIDEO. Percheziții la Timișoara într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc # Timis Online
Două percheziții au avut loc miercuri la Timișoara, într-un dosar de trafic de droguri. Autotitățile DIICOT Hunedoara, alături de polițiști și jandarmi, anchetează doi suspecți care ar fi comercializat canabis și substanțe periculoase pe raza orașului.
Doi tineri sunt bănuiți că au păcălit mai multe persoane prin anunțuri false și plăți în avans. Au fost reținuți de polițișii din Timișoara # Timis Online
Polițiștii Secției 2 Timișoara au descins la o locuință din Arad, într-un dosar de înșelăciuni cu anunțuri online, unde au identificat doi tineri bănuiți că ar fi păcălit mai multe persoane să plătească în avans pentru bunuri care nu au mai fost livrate.
Concert caritabil „Lumina Sfântă din Noi” în sprijinul lui Ciprian Balici, la Timișoara # Timis Online
Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Universitatea Națională de Muzică București și Doomstriker România organizează pe 16 decembrie concertul caritabil „Lumina Sfântă din Noi”. Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru achiziționarea de proteze mioelectrice pentru Ciprian Balici, artist liric la Opera Națională Timișoara, care a suferit un accident grav în septembrie 2023.
Spitalul Județean Timișoara anunță decesul asistentei medicale Lena Groza, la vârsta de 59 de ani # Timis Online
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara a anunțat decesul asistentei medicale principale Lena Groza, membră a echipei Blocului Operator I. Lena Groza s-a născut în iulie 1966 și a decedat ieri, 18 noiembrie, la vârsta de 59 de ani.
Ești medic și simți semne de burnout? DSP Timiș propune un demers dedicat protejării personalului medical # Timis Online
Ești medic, asistent sau lucrezi într-o unitate medicală și simți că epuizarea devine constantă? În Timiș, autoritățile sanitare încep un demers dedicat exact acestei probleme, după tot mai multe semnale că burnout-ul în rândul personalului medical nu mai poate fi ignorat.
VIDEO. „Să le fie rușine!”. Amenzi de zeci de mii de lei pentru dumbrăvițenii care și-au lăsat gunoaiele la poarta centrului de colectare # Timis Online
Mai mulți dumbrăvițeni și-au lăsat deșeurile la poarta centrului de colectare, închis în momentul în care au ajuns cu mașinile. Deși s-au declarat revoltați, oamenii au fost amendați usturător, primăria reamintind că programul este afișat clar, iar abandonarea gunoaielor este sancționată drastic.
Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara anunță finalizarea ediției 2025 a proiectului „Verde-n Față”, o inițiativă educațională și civică ce a reunit elevi și studenți timișoreni într-un demers menit să încurajeze implicarea tinerei generații în viața urbană.
Medicii timișoreni atrag atenția asupra uneia dintre cele mai grave afecțiuni respiratorii cronice: Boala Pulmonară Obstructivă Cronică (BPOC), de Ziua Mondială de Luptă Împotriva BPOC, marcată pe 19 noiembrie. Considerată o boală care poate fi prevenită, dar dificil de tratat odată instalată, BPOC este a treia cauză de deces la nivel global, cu peste 3 milioane de victime anual.
FOTO. Amenzi de aproape 70.000 de lei pentru tirurile care tranzitează ilegal Timișoara # Timis Online
Polițiștii locali au verificat în ultima săptămână camioanele care tranzitează Timișoara și ignoră restricțiile de tonaj. Șoferii prinși fără documente sau cu acces interzis au primit 42 de amenzi, însumând aproape 70.000 de lei. Cele mai multe probleme au fost pe străzile Antenei, Podgoriei și Regele Ferdinand.
Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor ating cote critice în România, avertizează Salvați Copiii # Timis Online
România se confruntă cu o creștere fără precedent a cazurilor de abuz și exploatare sexuală a copiilor în mediul online. În primele zece luni din 2025, linia de raportare Esc_ABUZ a Organizației Salvați Copiii a primit 43.223 de sesizări, de peste două ori mai multe decât pe tot parcursul anului trecut (19.369). Volumul materialelor abuzive identificate este de peste 85.000 de imagini și videoclipuri pe servere din România, distribuite prin aproape 79.000 de link-uri ulterior închise de autorități.
Timișoara înseamnă tradiție, cultură, diversitate, dar și deschidere față de tehnologie. Prin premierele tehnice pe care le-a găzduit, Timișoara a reprezentat de-a lungul timpului un exemplu pentru întreaga țară. Astăzi, municipiul poate să-și asigure o formă de energie curată, eficientă, abundentă, dintr-o sursă regenerabilă, care să susțină dezvoltarea, fără compromisuri de mediu. Prin sistemul geotermal în buclă închisă, o bogăție naturală proprie – căldura internă a Pământului – se poate transforma în confort pentru timișoreni și poate susține dezvoltarea echitabilă a comunității.
Cu Arca-Barca pe valurile imaginației. Premieră pentru copii la Teatrul Maghiar din Timișoara # Timis Online
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara îi invită pe cei mai tineri spectatori la premiera spectacolului „Arca-Barca”, în regia lui Rumi László. Producția, concepută special pentru copiii mici, „dezvăluie o lume marină plină de magie, construită din forme simple, obiecte animate și surprize vizuale, care prind viață în fața publicului”, susțin creatorii spectacolului.
Kunsthalle Bega acordă un premiu de prețuire deosebită pentru sculptorul Napoleon Tiron # Timis Online
„Când a reprezentat România la Bienala de la Veneția, noaptea călca o sută de cearceafuri și ziua căra lăzi cu fructe într-o piață. Mânca fructe și sângerete, uneori primea o cafea. Cafeaua era foarte bună. A construit expoziția din pavilionul României printre vizitatori. Lucrările au stat până atunci într-un tir, într-o parcare. România a uitat să plătească transportul în Veneția. După ani a găsit caietul cu toate invitațiile primite de la galerii, muzee, colecționari. Unde ar fi fost Napoleon Tiron dacă ar fi deschis caietul acela? ” – interoghează, retoric, Kunsthalle Bega.
MIERCURI, 19 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
PROGRAM. Sărbători de iarnă la Conacul Mocioni din Foeni: patru zile de tradiții și meșteșuguri # Timis Online
Conacul Mocioni din comuna Foeni se pregătește să găzduiască, între 28 noiembrie și 1 decembrie, un amplu program dedicat sărbătorilor de iarnă. Evenimentul, organizat de Asociația My Banat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș prin programul TimCultura 2025, își propune să aducă în prim-plan comunitatea locală și să revitalizeze patrimoniul rural bănățean.
Tragedie în Pasajul Michelangelo din Timișoara: o persoană și-a pierdut viața în urma unui impact cu o mașină de salubrizare # Timis Online
Un accident rutier soldat cu moartea unei persoane și rănirea alteia a avut loc în noaptea de miercuri spre joi în Pasajul Michelangelo din Timișoara, unde un autoturism s-a ciocnit violent cu o autoutilitară de salubrizare, mobilizând forțe importante de intervenție.
Miercuri puteți merge la expoziții, întâlniri tematice și proiecții diverse.
Un experiment lansat în cadrul Asfalt Talcioc, parte din Rod Festival 6, a făcut senzație în piața de vechituri „Ocska” din Timișoara. Este vorba de Radio Ocico, un post de radio improvizat, care a emis pe o rază de aproximativ 300–400 de metri în timpul festivalului.
Nicio universitate din Timișoara nu apare în cel mai nou clasament Shanghai. Situația la nivel național nu este mai bună # Timis Online
Doar 15 apariții pentru universitățile din România, conform celui mai nou clasament după domenii de studiu, Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2025, publicat marți, 18 octombrie. Anterior, instituțiile de învățământ superior din țară au avut 22 de apariții în 2024 și 19 în 2023. În clasament nu apare nicio universitate din Timișoara.
RETIM reia activitatea în centrele de aport voluntar după o decizie a autorităților județene # Timis Online
La solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara, operatorul RETIM este pregătit să reia activitatea în centrele de aport voluntar imediat ce Consiliul Județean, ADID Timiș și Agenția de Mediu vin cu o soluție pentru deșeurile voluminoase.
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Timiș au pus în aplicare marți 15 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deta, ce vizează comiterea mai multor infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Maratonul Resuscitării revine la Timișoara, cu lecții esențiale și gratuite de prim ajutor # Timis Online
Sâmbătă, 22 noiembrie, între orele 12 și 22, Piațeta Intersport din Iulius Town Timișoara va găzdui cea de-a treia ediție a Maratonului Resuscitării, un eveniment dedicat educării populației în acordarea primului ajutor în caz de stop cardiorespirator.
Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea Vest: Finanțare nerambursabilă și sprijin complet de la Scribsoftware # Timis Online
Transformarea digitală nu mai este un trend, ci o condiție esențială pentru creșterea și eficiența oricărui IMM. În Regiunea Vest - Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin - antreprenorii au la dispoziție una dintre cele mai valoroase oportunități: programul „Digitalizarea IMM-urilor - ADR Vest”, un mecanism de finanțare nerambursabilă care oferă granturi între 10.000 și 100.000 de euro pentru modernizarea tehnologică a firmelor locale .
FOTO. Colegiul Național Bănățean inaugurează noul Laborator de Biochimie cu dotări moderne # Timis Online
Colegiul Național Bănățean din Timișoara a inaugurat marți, 18 noiembrie, noul Laborator de Biochimie, un spațiu dotat cu echipamente de ultimă generație, menit să le ofere elevilor posibilitatea de a învăța practic și de a-și dezvolta pasiunea pentru știință.
Restricții de trafic în Timișoara pentru lucrări la rețelele de utilități și infrastructură rutieră # Timis Online
Primăria Timișoara anunță restricții de circulație rutieră în mai multe zone ale orașului, între 19 și 29 noiembrie, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă, canalizare, gaz, dar și pentru modernizarea infrastructurii rutiere.
Primăria Timișoara a semnat un contract pentru achiziția a 30 de autobuze electrice de mici dimensiuni, parte a unui proiect mai amplu de modernizare a transportului public local. Contractul a fost parafat de primarul Dominic Fritz și Hande Nur Kirişoğlu, Regional Sales Manager al companiei KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.
FOTO. Comori pașoptiste, în licitație. Sabia de gală a prințului Ghica, de la 900 de euro # Timis Online
Sabia lui Ion Ghica, un ceas de aur cu cifrul regelui Ferdinand, o brățară făcută dintr-un obuz german, o bardă din vremea lui Horea, o fotografie cu Ion Iliescu: piese de colecție din diferite epoci sunt de văzut și de vândut într-o nouă licitație a Casei Artmark.
FOTO. Primăria Timișoara reia lucrările la Școala Gimnazială 30 după blocajul fostului constructor # Timis Online
Municipalitatea a reluat investiția la Școala Gimnazială nr. 30, punând capăt crizei generate de blocajul fostului constructor. Unitatea școlară, una dintre cele mai mari și aglomerate din oraș, deservind aproximativ 2.500 de elevi, profesori și părinți, va beneficia acum de lucrări modernizate și de o sală de sport încăpătoare.
FOTO. Centurile Timișoarei înaintează: Studii geotehnice în Nord, cercetări arheologice în Vest # Timis Online
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunță că au început investigațiile geotehnice necesare întocmirii Studiului de Fezabilitate (SF) pentru proiectul de extindere la patru benzi a Centurii Timișoara Nord. Aceste cercetări sunt esențiale pentru stabilirea celor mai eficiente soluții tehnice care vor sta la baza dezvoltării infrastructurii.
Lugojean amendat cu 45.000 de lei pentru aruncarea ilegală a gunoiului. Mașina, confiscată din nou # Timis Online
Un bărbat din Lugoj, deja cunoscut autorităților pentru aruncarea ilegală a deșeurilor, a fost surprins din nou de polițiștii locali în timp ce depozita gunoiul în locuri nepermise.
Folosirea nejustificată a antibioticelor ne poate pune viața în pericol, avertizează medicii timișoreni # Timis Online
De Ziua Europeană de Informare despre Antibiotice, marcată anual pe 18 noiembrie, medicii timișoreni atrag atenția asupra unuia dintre cele mai grave riscuri medicale, și anume rezistența la antibiotice.
Un bărbat de 54 de ani a ajuns la spital marți dimineață, după ce două vehicule s-au ciocnit la intersecția străzilor Bega și Gheorghe Doja din Lugoj.
Expoziție și recital alături de membrii Phoenix în memoria lui Nicu Covaci, la Timișoara # Timis Online
Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara va găzdui, în această săptămână, vernisajul Expoziției Permanente „Nicu Covaci”, un spațiu creat ca omagiu adus artistului care a influențat cultura și generații întregi de iubitori ai muzicii și artei.
Patinoarul se deschide la Lugoj în 30 noiembrie. Piața Drăgan devine locul preferat al copiilor # Timis Online
Atmosfera de sărbătoare prinde contur la Lugoj, odată cu revenirea patinoarului mult așteptat de cei mici. Echipamentele au ajuns deja în oraș, iar montarea lor va începe în zilele următoare.
