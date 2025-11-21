Cum să-ți găsești un job de acasă în 2026

15:30

Gigi Becali ar fi avut o ofertă de 11 milioane de euro pentru Florinel Coman de la o echipă din MLS. Ulterior, a fost nevoit să renunțe la jucător pentru numai 5 milioane de euro, după ce qatarezii de la Al Gharafa i-au achitat clauza de reziliere.