Statuia Prințesei Diana, la Muzeul Grévin

Muzeul Grévin din Paris va expune o statuie de ceară a Prințesei Diana, prezentată pe 20 noiembrie. Figura o arată în celebra „revenge dress" și va fi amplasată în zona dedicată modei. Muzeul spune că Diana rămâne un simbol al stilului și umanității.
Interesele partidelor, mai presus de reforme. Tăierile din administrație, amânate până după alegeri – ANALIZĂ
Alegerile din Capitală amână reforma administrației publice, conform unor surse politice.
Donald Trump și JD Vance nu au fost invitați la înmormântarea lui Dick Cheney
Deşi funeraliile oficiale de la Washington includ de obicei invitaţii la Casa Albă, excluderea lui Trump nu ar trebui să fie o surpriză, notează CNN.
Fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat de DNA că a încercat să mituiască ministrul Apărării, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar.
Medicii atrag atenția asupra pericolului acestor particule de nisip fin, mai ales în cazul celor cu probleme respiratorii.
Muzeul Grévin din Paris va expune o statuie de ceară a Prințesei Diana, prezentată pe 20 noiembrie. Figura o arată în celebra „revenge dress" și va fi amplasată în zona dedicată modei. Muzeul spune că Diana rămâne un simbol al stilului și umanității.
La faţa locului ISU Bucureşti-Ilfov a trimis o autospecială de stingere, dar și o ambulanţă SABIF.
Kate Middleton și Jessie J s-au îmbrățișat la Royal Variety Performance. Gestul vine ca urmare a experiențelor lor comune cu cancerul.
România și trecerea rapidă în era digitală: motivele din spatele migrației online
Aplicații pentru plata taxelor, programări online la instituții publice sau semnătura digitală sunt doar câteva exemple de instrumente care reduc birocrația
NASA a surprins cometa interstelară 3I/ATLAS în imagini spectaculoase, în timp ce trece prin Sistemul Solar. Cometa le oferă cercetătorilor o rară privire asupra unui vizitator venit din altă parte a galaxiei.
Gigi Becali a refuzat o ofertă de 11 milioane de dolari pentru Florinel Coman
Gigi Becali ar fi avut o ofertă de 11 milioane de euro pentru Florinel Coman de la o echipă din MLS. Ulterior, a fost nevoit să renunțe la jucător pentru numai 5 milioane de euro, după ce qatarezii de la Al Gharafa i-au achitat clauza de reziliere.
Producătorii filmului Cravata Galbenă au cerut ștergerea unei cronici favorabile scrise de o elevă pentru o revistă din Iași. Publicația a refuzat, iar criticii de film au denunțat intervenția ca fiind o formă de cenzură.
Pacienţii primesc opţiuni terapeutice moderne, validate ştiinţific şi aliniate la standardele europene, anunță ministrul Sănătății
Legea fusese parțial declarată neconstituțională, fiind făcute modificări în Parlament la începutul săptămânii
Cristian Radu a fost arestat preventiv în august pentru luare de mită. Edilul este anchetat pentru cinci cazuri diferite de șpagă.
Securitatea României, discutată la Washington. Cum evoluează relația cu SUA
Situația din zona Mării Negre, în special situațiile din Ucraina și Republica Moldova, sunt teme de interes și la Washington.
Pe fondul scandalurilor de corupție și fragilizării administrației Zelenski, planul de pace negociat la Miami este test pentru președintele Ucrainei
Prin implementarea acestor măsuri se urmăresc îmbunătăţirea guvernanţei forestiere în România şi lrespectarea angajamentelor asumate prin PNRR
Specialii care cumulează pensia cu salariul, penalizați. Cei cu pensii bazate pe contributivitate scapă
Penalizarea cumulului pensiei cu salariul ar viza doar partea de pensie care nu e bazată pe contributivitate.
Aducerea în faţa procurorului cade în sarcina poliţiştilor care, alertaţi fiind, îl/o vor găsi şi, la nevoie, reţine. Este o modificare importantă pentru că, până acum, puteau doar să verifice.
Avertizare pentru utilizatorii de Chrome, Opera și Edge. „Actualizați de urgență!"
DNSC recomandă actualizarea de urgență a programelor de navigare. „Au fost raportate mai multe vulnerabilități critice."
În ziua în care Ilie Ilaşcu este înmormântat la Cimitirul Bellu din Capitală, merită să amintim că fostul parlamentar a fost supus de patru ori la executări simulate.
Adolescenta se antrena la lupte libere, iar bărbatul avea rolul să o învețe, printre altele, să se apere în competiții sportive și uneori, pe stradă, de oameni ca el.
Karen Paniagua, influencer de 27 de ani, lasă în urmă OnlyFans și candidează pentru Parlamentul Peru.
Mercenarul a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite. Potra este cercetat pentru destabilizarea ordinii constituționale. În dosar este urmărit și Călin Georgescu.
Azilele groazei. Șeful unui centru pentru vârstnici, acord de vinovăție cu DNA
Persoanele aflate în centrul rezidenţial pentru vârstnici, situat în oraşul Voluntari, au avut mult de pătimit din cauza vinovățiilor recunoscute acum, cu sinceritate, în fața procurorilor de Ana Maria Yasmin Dalbuzi
Te-ai fi așteptat ca, după experiența traumatică pentru firava noastră democrație, partidele „europene" să fi înțeles lecțiile și să devină mai responsabile. Nu de alta, dar au declarat explicit că au înțeles. O nouă minciună. O nouă dovadă de ipocrizie.
Șeful CNAS despre contribuția la sănătate: 30% din cheltuieli, suportate de pacienți
România este printre puținele țări din Uniunea Europeană unde, în mare parte, cheltuielile pentru servicii medicale sunt suportate din buzunarul pacienților.
România se confruntă cu cea mai mare rată de sărăcie infantilă din UE, mortalitate infantilă ridicată și abandon școlar crescut.
Naționala României va afla astăzi pe cine va înfrunta în semifinala barajului de calificare la CM 2026, dar și posibila adversară în cazul în care va reuși să treacă de adversara din semifinală.
Clinici închise și sancționate. Control de amploare în toată țara după tragedia de la Constanța
Aflate încă în desfășurare, controalele la clinicile private din România scot la iveală numeroase deficiențe.
ANAF cere sechestru pe bunurile lui Iohannis. Fiscul încearcă să recupereze de la fostul șef al statului cinci milioane de lei.
Noi audieri în cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică
Decesul fetiţei de 2 ani, petrecut în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală, a lăsat multă durere, ridicând totodată și multe semne de întrebare
Din 4 decembrie, utilizatorii australieni sub 16 ani nu vor mai putea folosi Facebook, Instagram și Threads. Conturile vor fi blocate sau șterse, dar pot fi recuperate după 16 ani.
„Sunt aici nu ca să spun povești și nu ca să dau vina pe ce-a fost, ci pentru că știu să construiesc, știu să duc proiectele la capăt și știu să fac administrație în condiții grele"
Drulă îl provoacă pe Ciucu: Ai bărbăția să vii la o dezbatere! Lasă manipulările și aroganța
Candidatul USR a dat de înțeles că sondajul INSCOP ar fi făcut la comanda PSD-PNL pentru a-l avantaja pe Ciucu. „E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan."
Victoria Beckham cântă „Viva Forever" alături de fiul ei, Cruz, într-un video postat online.
Simbol al luptei pentru identitatea românească și al rezistenței împotriva regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilaşcu a murit luni, 17 noiembrie
Procesul lui Mario Iorgulescu pare fără sfârșit. Procurorii cer rejudecarea
Procurorii folosesc o cale extraordinară de atac. În cazul în care contestația lor va fi admisă, va fi emis un termen nou și va fi pusă sub lupă motivarea Parchetului.
Kellogg este una dintre vocile pro-ucrainene din administrația SUA. Acesta le-a transmis colaboratorilor săi că intenţionează să părăsească funcția în ianuarie.
D.I.I.C.O.T și structurile de securitate au intervenit, iar ancheta privind originea armamentului este în desfășurare.
Ciprian Ciucu este fruntaș în sondajul care măsoară voturile sigure din cursa pentru Primăria Capitalei. Clasamentul bazat pe alegători care și-au exprimat o opțiune, dar nu și certitudinea participării la vot, dă un alt posibil primar pentru București.
România, prin politica sa fiscală împovărătoare, a devenit una dintre țările cu carburanți scumpi din regiune.
O fostă judecătoare a lovit cu mașina trei persoane în parcarea unui centru medical din Bihor. Un tânăr de 27 de ani, aflat într-un scaun cu rotile, a murit.
Instanţa supremă şi-a motivat decizia prin faptul că magistratul şi-a încălcat obligaţia de imparţial
TikTok anunță măsuri noi pentru eliminarea urii și violenței. Platforma online lansează funcții care ajută utilizatorii să gestioneze mai bine timpul petrecut pe platformă și să înțeleagă conținutul AI. The post TikTok combate ura și transparența AI appeared first on Cotidianul RO.
Gaza: 27 de morți după atacuri israeliene. Armistițiul intermediat de Trump se clatină # Cotidianul de Hunedoara
Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. „Nu există nicio speranţă pentru viaţa în Gaza”, au avertizat locuitori ai regiunii. The post Gaza: 27 de morți după atacuri israeliene. Armistițiul intermediat de Trump se clatină appeared first on Cotidianul RO.
Ce se întâmplă cu Occidentul și „ideologul” său? Către o dispariție a liberalismului… # Cotidianul de Hunedoara
Ideologii lui Trump propun o lume întru totul antagonică celei pe care încă o mai zărim astăzi. The post Ce se întâmplă cu Occidentul și „ideologul” său? Către o dispariție a liberalismului… appeared first on Cotidianul RO.
UE cedează presiunii giganților tech. Amână reglementările cu privire la IA # Cotidianul de Hunedoara
Încetinirea reformei în domeniul IA a fost propusă de Germania și Franța. Administrația Trump a criticat reglementarea inteligenței artificiale din Uniunea Europeană. The post UE cedează presiunii giganților tech. Amână reglementările cu privire la IA appeared first on Cotidianul RO.
Demisia, un lux în 2026. De ce puțini își vor mai permite să-și schimbe jobul # Cotidianul de Hunedoara
Într-o piață a muncii în care angajatorii caută stabilitate, cei care decid să plece voluntar își asumă un risc mai mare decât în anii anteriori. The post Demisia, un lux în 2026. De ce puțini își vor mai permite să-și schimbe jobul appeared first on Cotidianul RO.
„Au încercat să recruteze copii de nouă sau zece ani”, a spus un expert în securitatea cibernetică pentru BBC. The post Rusia ar fi plătit adolescenți ucraineni pentru a deveni sabotori appeared first on Cotidianul RO.
