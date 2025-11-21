Un incendiu întrerupe negocierile climatice COP30, în timp ce șeful ONU îndeamnă la încheierea unui acord
Financial Intelligence, 21 noiembrie 2025 06:40
Discuțiile de la summitul climatic COP30 din Brazilia au fost întrerupte joi după ce un incendiu a izbucnit
Discuțiile de la summitul climatic COP30 din Brazilia au fost întrerupte joi după ce un incendiu a izbucnit
Acum 12 ore
20:30
Mercenarul Horațiu Potra a fost adus, joi, în țară, cu o cursă aeriană din Dubai și a fost
20:20
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat joi că propunerea este aceea ca Oana Gheorghiu să devină
20:20
Guvernul l-a rechemat în țară pe consulul României la Cape Town, fostul prezentator tv Andrei Zaharescu, care se
20:10
Compania indiană Reliance Industries (RELI.NS) a încetat importul de țiței rusesc în complexul său de rafinare din Jamnagar,
20:10
Băncile și rafinăriile din China și India iau măsuri pentru a se conforma sancțiunilor impuse de SUA asupra
20:10
Fondatorul Bridgewater, Ray Dalio, a spus că investitorii nu trebuie să renunțe la participații doar pentru că văd
20:10
Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov,
20:00
Planul SUA ar impune Kievului să renunțe la teritorii, spun surse Kievul ar trebui, de asemenea, să accepte
18:40
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO), companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software
18:30
Autor: Andrei Rădulescu Cu o întârziere de aproximativ șapte săptămâni (determinată de cea mai lungă perioadă de blocaj
18:30
Premier Energy Group, un furnizor cheie integrat de energie în Europa de Sud-Est, listat la Bursa de Valori
Acum 24 ore
17:00
Sancțiunile pentru Lukoil intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie și pe 13 decembrie pentru benzinării, ne-au
16:00
Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) – organizația care reprezintă distribuția tradițională a bunurilor de
15:40
Alexandru Chiriță, CEO Electrica, ne-a transmis, la 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București: „Felicităm
14:00
Mai multe vulnerabilităţi critice afectează Google Chrome şi alte browsere bazate pe Chromium, avertizează experţii Directoratului Naţional de
13:50
30 de ani de activitate a Bursei de Valori București înseamnă 30 de ani de pași concreți de
13:20
Simtel (BVB: SMTL), companie românească de inginerie și tehnologie listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București,
13:10
Aliații americanilor și oficialii ucraineni s-au străduit miercuri să înțeleagă termenii propunerii de pace a administrației Trump pentru
13:00
China ia în considerare noi măsuri pentru redresarea pieţei imobiliare, pe fondul sporirii temerilor că o nouă înrăutăţire
12:50
O companie românească, specializată în crearea de soluţii software, a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă care
12:20
România are competențe, resurse și infrastructură de 60.000 km de rețea de distribuție și 15.000 km de transport
11:30
Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea lui Klaus
10:30
Succesul listării Hidroelectrica este strâns legat de consolidarea întregului ecosistem bursier, ne-a transmis Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la
10:20
Singura soluție pentru reducerea deficitului bugetar este o tăiere masivă de cheltuieli, rapidă, a declarat Dr. Laurian Lungu
09:50
Bursa este un instrument pentru cei care vor să fie campioni pe termen lung, ne-a transmis Alexandru Stânean,
09:40
Anul 2025 marchează 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB). Instituția Bursei de Valori a fost
09:40
Autor: Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a scăzut în octombrie 2025 până la 7,07%
09:10
„Statele nu se clatină întâi pe front, ci din interiorul propriilor instituții." Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu
09:10
Puține instituții spun mai clar povestea transformării economiei românești decât Bursa de Valori București, ne-a transmis Ana Bobircă
09:10
Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB), SNTGN Transgaz SA
09:10
Aniversarea a 30 de ani a Bursei de Valori București marchează o călătorie remarcabilă pentru piața de capital
09:00
Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la prima zi de tranzacționare la Bursa de Valori București
08:10
Bursa de Valori București sărbătorește 30 de ani de activitate. Gabriela HORGA, Președinta Comisiei pentru buget, finanţe, activitate
Ieri
07:00
Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în
06:40
Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg, va demisiona din funcție în ianuarie,
06:30
Două surse afirmă că SUA doresc ca Kievul să accepte planul lor de pace Planul prevede ca Ucraina
19 noiembrie 2025
19:00
Grupul petrolier rus Lukoil, vizat de sancţiunile americane, a cerut miercuri Bulgariei să nu se amestece în vânzarea
19:00
Comisia Europeană ne-a pus să închidem două grupuri de la Complexul Energetic Oltenia până pe 24 noiembrie, altfel
18:40
Statul român nu va mai prelua rafinăria Lukoil-Petrotel, deși această variantă fusese analizată intens în ultimele săptămâni, potrivit
18:40
Hellenic Petroleum, un gigant petrolier din sud-estul Europei, intră în „cursa" pentru preluarea celor 300 de benzinării și a
18:30
România are un deficit major în ceea ce priveşte turismul, de peste 5 miliarde de euro importuri nete
18:30
Proprietarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS) din Serbia au convenit, în principiu, să îşi vândă
18:20
Dacă ne uităm pe Eurostat, la prețurile la energie electrică și gaze naturale, atât pentru populație, cât și
18:20
Mecanismul de plafonare a preţului la gazele naturale ar trebui să înceteze la 1 aprilie 2026, în condiţiile
18:00
Știu că există investitori americani care sunt interesați de achiziția activelor Lukoil, ceea ce înseamnă inclusiv achiziția câmpului
17:50
Este foarte important ca gazele din Marea Neagră, din perimetrul Neptun Deep, să fie consumate cât mai mult
17:40
România are nevoie urgentă de o creştere a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale la care poate contribui
17:40
Energia nu poate fi privită ca un sector de sine stătător, de aceea ar fi nevoie de o
17:30
Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depasit valoarea de 700 milioane lei in active nete totale in
