Nicușor Dan, despre sancțiunile pentru Lukoil: Avem o amânare până pe 13 decembrie; rafinăria nu funcționează, e în mentenanță

12:20

România are competențe, resurse și infrastructură de 60.000 km de rețea de distribuție și 15.000 km de transport […] The post Cristina Păun, ACUE România are competențe, resurse și infrastructură de 60.000 km de rețea de distribuție și 15.000 km de transport – capabile să preia biometan și hidrogen, dacă decidem să investim în direcția asta appeared first on Financial Intelligence.