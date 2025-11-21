Nicușor Dan, despre sancțiunile pentru Lukoil: Avem o amânare până pe 13 decembrie; rafinăria nu funcționează, e în mentenanță
Financial Intelligence, 21 noiembrie 2025 14:20
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o […] The post <b>Nicușor Dan, despre sancțiunile pentru Lukoil:</b> Avem o amânare până pe 13 decembrie; rafinăria nu funcționează, e în mentenanță appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
14:30
Nicușor Dan va numi un șef la SRI într-un termen relativ rezonabil: Acest serviciu funcționează # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că va nominaliza, ‘într-un termen relativ rezonabil’, un nou șef la SRI, […] The post Nicușor Dan va numi un șef la SRI într-un termen relativ rezonabil: Acest serviciu funcționează appeared first on Financial Intelligence.
14:30
UE solicită României să transpună complet Directiva privind eficiența energetică # Financial Intelligence
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de infringement, trimițând scrisori de punere în întârziere către 26 state […] The post UE solicită României să transpună complet Directiva privind eficiența energetică appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Nicușor Dan, despre sancțiunile pentru Lukoil: Avem o amânare până pe 13 decembrie; rafinăria nu funcționează, e în mentenanță # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o […] The post Nicușor Dan, despre sancțiunile pentru Lukoil: Avem o amânare până pe 13 decembrie; rafinăria nu funcționează, e în mentenanță appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
13:50
ISF demarează o nouă ediție a programului “StartFIN – Formarea personalului didactic din învățământul primar în domeniul financiar” # Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare (ISF), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), demarează o nouă ediție a […] The post ISF demarează o nouă ediție a programului “StartFIN – Formarea personalului didactic din învățământul primar în domeniul financiar” appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Nicuşor Dan spune că uneori, ca în cazul afirmaţiilor lui Ludovic Orban, ‘se mai întâmplă telenovele’ # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, în legătură cu eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic […] The post Nicuşor Dan spune că uneori, ca în cazul afirmaţiilor lui Ludovic Orban, ‘se mai întâmplă telenovele’ appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Nicuşor Dan: Şedinţa CSAT de luni are câteva subiecte cu specific strict militar # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că luni, de la ora 12:00, va avea loc o şedinţă a Consiliului […] The post Nicuşor Dan: Şedinţa CSAT de luni are câteva subiecte cu specific strict militar appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Nicuşor Dan: Extinderea UE în Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, este o investiţie în securitate # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene în Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de […] The post Nicuşor Dan: Extinderea UE în Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, este o investiţie în securitate appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Nicuşor Dan, despre ieşirea PSD de la guvernare: Să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, referitor la faptul că PSD a ameninţat cu ieşirea de la guvernare […] The post Nicuşor Dan, despre ieşirea PSD de la guvernare: Să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Planul de pace pentru Ucraina: Următoarele două-trei săptămâni vor fi cruciale, afirmă Viktor Orban # Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri că ”următoarele două sau trei săptămâni vor fi cruciale” pentru planul […] The post Planul de pace pentru Ucraina: Următoarele două-trei săptămâni vor fi cruciale, afirmă Viktor Orban appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
11:50
Fostul cancelar german Olaf Scholz depune mărturie în ancheta privind proiectul energetic Nord Stream # Financial Intelligence
Fostul cancelar german Olaf Scholz depune mărturie, vineri, în cadrul unei anchete referitoare la construirea gazoductului Nord Stream […] The post Fostul cancelar german Olaf Scholz depune mărturie în ancheta privind proiectul energetic Nord Stream appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Ionuț Sorin Banciu, ANRMPSG: România are un rol strategic în dezvoltarea soluțiilor de captare și stocare geologică a dioxidului de carbon (CCS) # Financial Intelligence
România are un rol strategic în dezvoltarea soluțiilor de captare și stocare geologică a dioxidului de carbon (CCS), […] The post Ionuț Sorin Banciu, ANRMPSG: România are un rol strategic în dezvoltarea soluțiilor de captare și stocare geologică a dioxidului de carbon (CCS) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
10:40
Reţele Electrice România implementează un sistem de peste 135 milioane de lei de digitalizare a reţelei de distribuţie # Financial Intelligence
Reţele Electrice România implementează un nou sistem avansat, automatizat de management al distribuţiei (AADMS) şi un sistem de […] The post Reţele Electrice România implementează un sistem de peste 135 milioane de lei de digitalizare a reţelei de distribuţie appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Denisa Voiculescu, AFEER: România are nevoie de prețuri competitive pentru asigurarea securității energetice, dar și pentru sprijinirea investițiilor # Financial Intelligence
”Toți actorii din sectorul energetic, de la producători la consumatori, trebuie să ne eficientizăm activitatea, pentru a fi […] The post Denisa Voiculescu, AFEER: România are nevoie de prețuri competitive pentru asigurarea securității energetice, dar și pentru sprijinirea investițiilor appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Mădălin Borș avertizează: „Guvernul nu trebuie să taie investițiile. Este absolut necesar ca sistemul energetic să fie susținut” # Financial Intelligence
Guvernul trebuie să nu taie banii de investiții, esențiali pentru sistemul energetic, a declarat deputatul PSD Mădălin Borș […] The post Mădălin Borș avertizează: „Guvernul nu trebuie să taie investițiile. Este absolut necesar ca sistemul energetic să fie susținut” appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Şefa guvernului nipon Sanae Takaichi a afirmat vineri că doreşte relaţii constructive cu China, subliniind că poziţia ţării […] The post Japonia: Şefa guvernului doreşte relaţii constructive cu China appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Lufthansa vrea să achiziţioneze o participaţie minoritară în operatorul aerian portughez TAP # Financial Intelligence
Grupul german Lufthansa şi-a exprimat oficial interesul pentru achiziţionarea unei participaţii minoritare în operatorul aerian portughez TAP, transmite […] The post Lufthansa vrea să achiziţioneze o participaţie minoritară în operatorul aerian portughez TAP appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Germania/ Un suspect în cazul sabotajului asupra Nord Stream va fi extrădat din Italia săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Un bărbat acuzat că a contribuit la organizarea actului de sabotaj asupra gazoductului rus Nord Stream în Marea […] The post Germania/ Un suspect în cazul sabotajului asupra Nord Stream va fi extrădat din Italia săptămâna viitoare appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Planul american de pace în Ucraina prevede că în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă […] The post Baze de avioane de luptă europene în Polonia (proiect american) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
08:20
Două persoane reţinute în cazul camionului cu arme de foc şi muniţii, care urmau să ajungă în Israel; Renato Usatîi susţine că armele ar proveni din Ucraina # Financial Intelligence
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul dosarului privind camionul încărcat cu muniții, care […] The post Două persoane reţinute în cazul camionului cu arme de foc şi muniţii, care urmau să ajungă în Israel; Renato Usatîi susţine că armele ar proveni din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
08:10
XTB | Cum a devenit un jucător global de top prin tehnologie proprie și disciplină financiară # Financial Intelligence
Dacă în trecut piața de capital era privită cu reticență, astăzi apetitul românilor pentru investiții crește pe măsură […] The post XTB | Cum a devenit un jucător global de top prin tehnologie proprie și disciplină financiară appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Start your StartUP 2025: competiția prin care elevii și studenții intră în lumea afacerilor # Financial Intelligence
Elevii și studenții din România primesc una dintre cele mai valoroase oportunități de a intra în lumea antreprenoriatului […] The post Start your StartUP 2025: competiția prin care elevii și studenții intră în lumea afacerilor appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Rusia va testa în curând articolul 5 din Tratatul NATO, avertizează un general suedez de rang înalt # Financial Intelligence
Rusia va testa în curând articolul 5 din tratatul NATO privind apărarea colectivă, iar Europa trebuie să fie […] The post Rusia va testa în curând articolul 5 din Tratatul NATO, avertizează un general suedez de rang înalt appeared first on Financial Intelligence.
07:10
SUA se așteaptă ca Zelensky să semneze planul de pace până pe 27 noiembrie — FT (TASS) # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că secretarul […] The post SUA se așteaptă ca Zelensky să semneze planul de pace până pe 27 noiembrie — FT (TASS) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
06:40
Un incendiu întrerupe negocierile climatice COP30, în timp ce șeful ONU îndeamnă la încheierea unui acord # Financial Intelligence
Discuțiile de la summitul climatic COP30 din Brazilia au fost întrerupte joi după ce un incendiu a izbucnit […] The post Un incendiu întrerupe negocierile climatice COP30, în timp ce șeful ONU îndeamnă la încheierea unui acord appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:30
Mercenarul Horațiu Potra a fost adus, joi, în țară, cu o cursă aeriană din Dubai și a fost […] The post Horațiu Potra și fiul său, Dorian – aduși în țară appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Carmen Uscatu: Propunerea noastră este ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţia Dăruieşte Viaţă, dar fără drept de vot în Adunarea generală # Financial Intelligence
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat joi că propunerea este aceea ca Oana Gheorghiu să devină […] The post Carmen Uscatu: Propunerea noastră este ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţia Dăruieşte Viaţă, dar fără drept de vot în Adunarea generală appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Guvernul l-a rechemat în țară pe consulul României la Cape Town, fostul prezentator tv Andrei Zaharescu, care se afla la post din 2013 # Financial Intelligence
Guvernul l-a rechemat în țară pe consulul României la Cape Town, fostul prezentator tv Andrei Zaharescu, care se […] The post Guvernul l-a rechemat în țară pe consulul României la Cape Town, fostul prezentator tv Andrei Zaharescu, care se afla la post din 2013 appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Compania indiană Reliance încetează importul de țiței rusesc pentru operațiunile de rafinare # Financial Intelligence
Compania indiană Reliance Industries (RELI.NS) a încetat importul de țiței rusesc în complexul său de rafinare din Jamnagar, […] The post Compania indiană Reliance încetează importul de țiței rusesc pentru operațiunile de rafinare appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Băncile și rafinăriile din China și India se pregătesc să respecte sancțiunile impuse Rusiei, afirmă un oficial american # Financial Intelligence
Băncile și rafinăriile din China și India iau măsuri pentru a se conforma sancțiunilor impuse de SUA asupra […] The post Băncile și rafinăriile din China și India se pregătesc să respecte sancțiunile impuse Rusiei, afirmă un oficial american appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Ray Dalio spune că ne aflăm cu siguranță într-o bulă, dar asta nu înseamnă că ar trebui să vindeți încă # Financial Intelligence
Fondatorul Bridgewater, Ray Dalio, a spus că investitorii nu trebuie să renunțe la participații doar pentru că văd […] The post Ray Dalio spune că ne aflăm cu siguranță într-o bulă, dar asta nu înseamnă că ar trebui să vindeți încă appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Sibiu: Instanța a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis # Financial Intelligence
Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, […] The post Sibiu: Instanța a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Zelenski a primit planul SUA pentru încheierea războiului din Ucraina și așteaptă discuții cu Trump # Financial Intelligence
Planul SUA ar impune Kievului să renunțe la teritorii, spun surse Kievul ar trebui, de asemenea, să accepte […] The post Zelenski a primit planul SUA pentru încheierea războiului din Ucraina și așteaptă discuții cu Trump appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Bento raportează venituri din exploatare de 36,5 milioane de lei, în primele nouă luni din 2025 # Financial Intelligence
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO), companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software […] The post Bento raportează venituri din exploatare de 36,5 milioane de lei, în primele nouă luni din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Rata șomajului din SUA în creștere pentru a treia lună la rând în septembrie (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Cu o întârziere de aproximativ șapte săptămâni (determinată de cea mai lungă perioadă de blocaj […] The post Rata șomajului din SUA în creștere pentru a treia lună la rând în septembrie (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Premier Energy își consolidează platforma de energie regenerabilă din România prin achiziția unui proiect de stocare în baterii de 400 MWh # Financial Intelligence
Premier Energy Group, un furnizor cheie integrat de energie în Europa de Sud-Est, listat la Bursa de Valori […] The post Premier Energy își consolidează platforma de energie regenerabilă din România prin achiziția unui proiect de stocare în baterii de 400 MWh appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Guvernul: Sancțiunile pentru Lukoil intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie și pe 13 decembrie pentru benzinării # Financial Intelligence
Sancțiunile pentru Lukoil intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie și pe 13 decembrie pentru benzinării, ne-au […] The post Guvernul: Sancțiunile pentru Lukoil intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie și pe 13 decembrie pentru benzinării appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) – organizația care reprezintă distribuția tradițională a bunurilor de […] The post ACDBR solicită eliminarea completă a IMCA din legislația fiscală appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Alexandru Chiriță, Electrica: BVB nu este doar o platformă de finanțare, este un catalizator al transformării noastre # Financial Intelligence
Alexandru Chiriță, CEO Electrica, ne-a transmis, la 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București: „Felicităm […] The post Alexandru Chiriță, Electrica: BVB nu este doar o platformă de finanțare, este un catalizator al transformării noastre appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
14:00
DNSC: Vulnerabilităţi critice, descoperite la Google Chrome şi la alte browsere bazate pe Chromium # Financial Intelligence
Mai multe vulnerabilităţi critice afectează Google Chrome şi alte browsere bazate pe Chromium, avertizează experţii Directoratului Naţional de […] The post DNSC: Vulnerabilităţi critice, descoperite la Google Chrome şi la alte browsere bazate pe Chromium appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica: 30 de ani de activitate a BVB înseamnă 30 de ani de pași concreți de dezvoltare, de reprezentare a intereselor economice și financiare ale României, ale acționarilor și ale emitenților # Financial Intelligence
30 de ani de activitate a Bursei de Valori București înseamnă 30 de ani de pași concreți de […] The post Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica: 30 de ani de activitate a BVB înseamnă 30 de ani de pași concreți de dezvoltare, de reprezentare a intereselor economice și financiare ale României, ale acționarilor și ale emitenților appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Simtel inaugurează la Giurgiu cel mai mare parc fotovoltaic din România realizat prin reconversie ecologică, cu o capacitate de 52 MWp # Financial Intelligence
Simtel (BVB: SMTL), companie românească de inginerie și tehnologie listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, […] The post Simtel inaugurează la Giurgiu cel mai mare parc fotovoltaic din România realizat prin reconversie ecologică, cu o capacitate de 52 MWp appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Presiunile exercitate în culise de Witkoff asupra Ucrainei alarmează aliații (Politico) # Financial Intelligence
Aliații americanilor și oficialii ucraineni s-au străduit miercuri să înțeleagă termenii propunerii de pace a administrației Trump pentru […] The post Presiunile exercitate în culise de Witkoff asupra Ucrainei alarmează aliații (Politico) appeared first on Financial Intelligence.
13:00
China vrea să adopte noi stimulente pentru a depăşi criza pieţei imobiliare (Bloomberg) # Financial Intelligence
China ia în considerare noi măsuri pentru redresarea pieţei imobiliare, pe fondul sporirii temerilor că o nouă înrăutăţire […] The post China vrea să adopte noi stimulente pentru a depăşi criza pieţei imobiliare (Bloomberg) appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Un dezvoltator român de software a construit prima sa rachetă de croazieră autonomă, integrată cu AI # Financial Intelligence
O companie românească, specializată în crearea de soluţii software, a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă care […] The post Un dezvoltator român de software a construit prima sa rachetă de croazieră autonomă, integrată cu AI appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Cristina Păun, ACUE România are competențe, resurse și infrastructură de 60.000 km de rețea de distribuție și 15.000 km de transport – capabile să preia biometan și hidrogen, dacă decidem să investim în direcția asta # Financial Intelligence
România are competențe, resurse și infrastructură de 60.000 km de rețea de distribuție și 15.000 km de transport […] The post Cristina Păun, ACUE România are competențe, resurse și infrastructură de 60.000 km de rețea de distribuție și 15.000 km de transport – capabile să preia biometan și hidrogen, dacă decidem să investim în direcția asta appeared first on Financial Intelligence.
11:30
ANAF deschide acțiune în instanță la Tribunalul Sibiu pentru obligarea lui Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil # Financial Intelligence
Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea lui Klaus […] The post ANAF deschide acțiune în instanță la Tribunalul Sibiu pentru obligarea lui Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica: Succesul listării Hidroelectrica este strâns legat de consolidarea întregului ecosistem bursier # Financial Intelligence
Succesul listării Hidroelectrica este strâns legat de consolidarea întregului ecosistem bursier, ne-a transmis Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la […] The post Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica: Succesul listării Hidroelectrica este strâns legat de consolidarea întregului ecosistem bursier appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Laurian Lungu: Statul impozitează tot, economia nu are spațiu să răsufle, deși cauza adâncirii deficitului bugetar este creșterea peste măsură a cheltuielilor; avertismentele economiștilor # Financial Intelligence
Singura soluție pentru reducerea deficitului bugetar este o tăiere masivă de cheltuieli, rapidă, a declarat Dr. Laurian Lungu […] The post Laurian Lungu: Statul impozitează tot, economia nu are spațiu să răsufle, deși cauza adâncirii deficitului bugetar este creșterea peste măsură a cheltuielilor; avertismentele economiștilor appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Alexandru Stânean, CEO Teraplast: Bursa este un instrument pentru cei care vor să fie campioni pe termen lung # Financial Intelligence
Bursa este un instrument pentru cei care vor să fie campioni pe termen lung, ne-a transmis Alexandru Stânean, […] The post Alexandru Stânean, CEO Teraplast: Bursa este un instrument pentru cei care vor să fie campioni pe termen lung appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Remus Vulpescu, CEO: BVB arată, astăzi, că peisajul investițional poate să crească și să devină tot mai relevant și în context internațional # Financial Intelligence
Anul 2025 marchează 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB). Instituția Bursei de Valori a fost […] The post Remus Vulpescu, CEO: BVB arată, astăzi, că peisajul investițional poate să crească și să devină tot mai relevant și în context internațional appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.