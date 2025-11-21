Labirintul Artei în 7 zile, la București

16:30

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Teritorială Iași demararea urgentă a unei verificări interne privind dosarul de trafic de droguri care l-a vizat pe fiul unui consilier județean din Iași. FACIAS cere explicații pentru modul defectuos în care a fost gestionată cauza, care a stagnat cinci ani în faza de urmărire penală și a rămas alți trei ani pe rolul instanței. Această durată neobișnuit de lungă a dus la prescrierea faptelor și încetarea procesului penal în cazul lui Ștefan Răzvan Manolache.