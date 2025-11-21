Labirintul Artei în 7 zile, la București
Jurnalul.ro, 21 noiembrie 2025 06:50
„7 Zile – 7 Arte” este primul eveniment multicultural dedicat promovării tinerilor creatori și consolidării scenei artistice urbane, care se va desfășura la Cafeneaua Actorilor din Parcul Tineretului, în Capitală, începând de duminică până pe 30 noiembrie.
Acum 30 minute
06:50
Acum o oră
06:30
Despărțirea în silabe a cuvântului de apreciere din titlu vizează, cum ați înțeles probabil, accentuarea, îngroșarea, evidențierea... Nu fără temei. Cărțile recomandate mai jos sunt cu adevărat mi-nu-na-te.
06:10
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, de vineri până azi mi-au tot sunat notificările. Am primit mesaje în privat care mi-au dovedit că subiectul nostru a atins un nerv sensibil. Din cele care m-au criticat – cu eleganță, ce-i drept – am tras o concluzie neașteptată: nu numai femeile sunt gata să treacă prin vremuri grele „gătindu-se”, ci și bărbații. Poate chiar mai abitir.
Acum 6 ore
01:30
Personalități politice americane s-au adunat joi la Washington, DC, pentru înmormântarea fostului vicepreședinte Dick Cheney, o figură cheie a politicii republicane de dinainte de MAGA.
01:10
Formula 1: spectacol, suspans și viteză. Marele Premiu de la Las Vegas va fi difuzat duminică, de la 06:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
În lumea motorsportului limitele sunt făcute doar pentru a fi depășite, astfel că piloții Formula 1 se aliniază într-o nouă confruntare titanică, plină de emoții și suspans.
Acum 8 ore
00:50
Din 24 noiembrie, încep filmările pentru Meniu de vedetă - Arome din Maroc, la Antena Stars # Jurnalul.ro
Meniu de vedetă se mută, pentru o perioadă, în Maroc. Echipa emisiunii pregătește o serie specială de ediții sub numele „Meniu de vedetă - Arome din Maroc”.
00:30
Vineri, 21 noiembrie 2025, Universul deschide o ușă specială pentru patru zodii care aveau mare nevoie de claritate, sprijin și energie pozitivă.
00:10
Reforma Bolojan sare în curțile oamenilor. Impozit pe acareturi, de la pătule la solare. Guvernul a pus ochii și pe banii legumicultorilor # Jurnalul.ro
Potrivit noilor modificări aduse Codului Fiscal, micii fermieri vor fi taxați pentru serele și solarele de legume, răsadnițe și silozuri.
00:00
Secretele verzei murate: Greșelile care o fac să se înmoaie și soluții pentru o textură ideală # Jurnalul.ro
Varza murată este gustoasă și sănătoasă însă poate fi o provocare să o prepari acasă.
20 noiembrie 2025
23:50
Veronica Leonte, medicul care a preluat recent șefia Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, și-a dat demisia. Ea va rămâne, la conducerea instituției până la 1 decembrie.
23:40
Grupul Romanian Art Collective SF, la cea de-a patra ediție a Salonului Artiștilor Româno-Americani # Jurnalul.ro
Institutul Cultural Român de la New York organizează cea de-a patra ediție a Salonului Artiștilor Româno-Americani, un program anual dedicat promovării artiștilor vizuali de origine română stabiliți în Statele Unite. Ediția din 2025, realizată în colaborare cu Romanian Art Collective SF, propune tema „Where Are You From?” / „Tu de unde ești?”, o întrebare esențială în definirea identității, care revine obsesiv în dialogul dintre artiștii migranți și societatea în care trăiesc.
23:20
Nicușor Dan, după aducerea lui Horațiu Potra în țară: Ordinea constituțională se apără # Jurnalul.ro
„Ordinea constituțională se apără” - spune președintele Nicușor Dan, după aducerea lui Horațiu Potra în țară.
23:10
Exercițiile fizice regulate sunt esențiale pentru sănătatea, bunăstarea și dezvoltarea copiilor, însă motivația să le realizeze poate fi o provocare pentru părinți.
Acum 12 ore
22:50
Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie începe sâmbătă, 22 noiembrie, ora 00:00, și se încheie pe 6 decembrie, ora 07:00.
22:40
Cum să îți amintești numele unei persoane? Trucul inedit care te ajută să nu mai uiți pe nimeni # Jurnalul.ro
Unii oameni sunt buni la a-și aminti numele celor din jur și înțeleg cât de importantă este această recunoaștere. Îi face pe oameni să se simtă importanți și le dă de înțeles că ești atent, iar expresia „încântat de cunoștință” este mai mult decât o simplă declarație.
22:40
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și-a prezentat joi programul „Bucureștiul pus la punct”, o viziune integrată în 9 puncte principale pentru transformarea Capitalei într-un oraș cu viață culturală și economică efervescentă. Premierul Ilie Bolojan a participat la eveniment.
22:30
Doliu în teatrul românesc: actorul Virgil Andriescu a murit la 89 de ani. „Când îţi spune un om că te-a văzut de sute de ori pe scenă şi că te iubeşte, poţi să mori liniştit” # Jurnalul.ro
Lumea teatrului și filmului românesc este în doliu. Actorul Virgil Andriescu, unul dintre cei mai respectați și longevivi artiști ai scenei, a murit în această seară, la vârsta de 89 de ani.
22:30
Lucian Filip a oferit prima reacție după ce polițistul căruia i-a dat mită a fost condamnat la închisoare.
22:20
Bilete invalide, coduri QR duplicate sau evenimente inexistente, sunt câteva dintre capcanele în care riscă să cadă românii la final de an, avertizează specialiștii în securitate cibernetică.
22:10
Scriitoarea Nayomi Munaweera vine în premieră la București pentru două zile de lecturi, dialog și întâlniri comunitare, între 28-29 noiembrie # Jurnalul.ro
Nayomi Munaweera, una dintre cele mai importante voci ale literaturii srilankezo-americane contemporane, autoare tradusă și premiată internațional, vine pentru prima dată în România, în perioada 28-29 noiembrie, în cadrul seriei de evenimente Aproape. Voci srilankeze în traducere, organizate de co/laborator film ca parte dintr-un proiect mai amplu de cercetare, promovare și accesibilizare a culturii noilor migranți și a dialogului intercultural.
22:10
Gary „Mani” Mounfield, cunoscut mai ales ca membru fondator și basistul trupei britanice Stone Roses, a murit la vârsta de 63 de ani. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.
21:50
Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor lui Iohannis # Jurnalul.ro
Tribunalul Sibiu a respins joi cererea formulată de stat, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (ANAF), de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.
21:50
Șase zodii chinezești atrag norocul și iubirea pe 21 noiembrie 2025. Vinerea este o Zi a Pericolului Calului de Lemn, sporind intuiția și atracția. Totodată, aduce adevărul la suprafață.
21:40
Rețeta langoșilor de post, pregătiți de maica Valentina de la Mănăstirea Piatra Fântânele, ne arată cum simplitatea și răbdarea pot transforma ingrediente banale în adevărate delicii culinare.
21:30
Ludovic Orban: Șefii serviciilor nu trebuie să treacă toți prin partid. Controlul civil nu există # Jurnalul.ro
Ludovic Orban spune că nu toți șefii serviciilor secrete trebuie să treacă prin partid și că nu există control civil real.
21:20
Românii au ajuns să-și plătească analizele gratuite „pentru că s-a terminat plafonul”. # Jurnalul.ro
Tot mai mulți pacienți reclamă că, deși plătesc contribuțiile la sănătate de decenii, sunt puși să achite sute sau chiar mii de lei pentru analizele recomandate de medic, pe motiv că „s-a terminat plafonul”.
21:10
Noaptea polară într-un oraș din Alaska: Viața și provocările oamenilor care trăiesc două luni în întuneric # Jurnalul.ro
Locuitorii unui orășel din Alaska trăiesc lunga noapte polară, care durează 65 de zile. Ei nu vor mai vedea lumina Soarelui timp de peste două luni.
20:50
Horațiu Potra, considerat liderul unei grupări de mercenari și trimis în judecată pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale alături de Călin Georgescu, a fost adus joi în România, sub escorta Poliției.
20:40
Guvernul de la București acordă burse pentru copiii români din Ucraina: Susținere pentru studiul limbii materne # Jurnalul.ro
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) va acorda burse de studiu pentru circa 2.800 de elevi etnici români din Ucraina, prin programul „Susținerea educației în limba română în Ucraina”.
20:20
Arma secretă a NATO ajunge în România! Merops, „vânătorul de drone”, intră în scenă după atacurile Rusiei # Jurnalul.ro
România testează sistemul american anti-dronă Merops, folosit cu succes în Ucraina și adoptat de țările NATO pentru a contracara atacurile rusești. Află cum funcționează, ce rezultate are și ce rol strategic joacă România pe flancul estic al Alianței.
19:50
România extinde lista medicamentelor compensate: 11 terapii inovative pentru pacienții oncologici, inclusiv primul tratament rambursat pentru melanomul uveal # Jurnalul.ro
Ministerul Sănătății adaugă 11 medicamente inovative pe lista compensatelor și gratuităților, oferind pacienților oncologici acces la tratamente moderne, inclusiv primul medicament rambursat pentru melanomul uveal din România.
19:40
Alertă la graniţa României: Camion cu arme și lansatoare de rachete, descoperit în Vama Albița. Transportul ar fi avut ca destinație Israel # Jurnalul.ro
Un camion încărcat cu arme, muniție și lansatoare de rachete a fost descoperit la Vama Albița, la granița României cu Republica Moldova. Potrivit surselor, transportul ar fi urmat să ajungă în Israel. DIICOT a deschis dosar penal pentru contrabandă calificată și grup infracțional organizat.
19:20
DNSC avertizează: vulnerabilități critice afectează Chrome și toate browserele bazate pe Chromium # Jurnalul.ro
Experții DNSC avertizează asupra unor vulnerabilități critice în Google Chrome și alte browsere bazate pe Chromium. Actualizarea imediată este esențială, una dintre breșe fiind deja exploatată activ.
19:10
„Zootropolis 2” ajunge pe marile ecrane din 28 noiembrie 2025. Descoperă vocile care dublează în noua producție animată # Jurnalul.ro
În cel mai așteptat film de animație al anului, „Zootropolis 2”, studiourile Walt Disney Animation aduc din nou magia pe marile ecrane, într-o aventură plină de umor, mister și emoție.
19:00
Rezultate LOTO 6/49. Află cele mai noi rezultate și reporturi de la tragerile Loto din 20 noiembrie 2025. Premii uriașe la Joker, Loto 6/49, Noroc și Loto 5/40, cu jackpoturi care depășesc 39 de milioane de lei.
18:50
Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un nou atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Îl acuză de cinism și lipsă de empatie, după ce acesta a declarat că „România e pe drumul cel bun”.
18:40
România va fi acoperită de o masă de aer încărcată cu particule de praf saharian, între 21 și 23 noiembrie, aduse dinspre nordul Africii. Depunerile vor fi vizibile mai ales când va ploua.
18:20
Chiriile la anumite locuințe de stat vor crește, potrivit unui proiect lansat în dezbatere de Ministerul Dezvoltării.
18:10
CSM convoacă magistrații pe 24–25 noiembrie după primirea proiectului privind pensiile de serviciu # Jurnalul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a primit proiectul de lege privind pensiile de serviciu și convoacă adunări generale ale magistraților pe 24–25 noiembrie. Guvernul vrea angajarea răspunderii cât mai rapid, iar CSM trebuie să emită avizul.
18:10
Solstițiul de iarnă va avea loc pe 21 decembrie 2025, la ora 17:03, ora României, marcând începutul oficial al iernii astronomice.
Acum 24 ore
17:50
Curtea Constituțională grăbește analiza contestației la legea creșterii taxelor: Guvernul a cerut urgentarea termenului # Jurnalul.ro
Curtea Constituțională a României a devansat pentru 10 decembrie judecarea contestației la legea privind majorarea taxelor, după solicitarea Guvernului. Termenul fusese inițial stabilit pentru 21 decembrie.
17:50
Consilierul prezidențial Vlad Voiculescu, recent numit în echipa președintelui Nicușor Dan, lansează un atac extrem de dur la adresa institutului de sondare INSCOP și a PNL, după publicarea celui mai nou sondaj privind cursa pentru Primăria Capitalei.
17:40
O problemă dintr-un manual de matematică de clasa a IV-a a stârnit confuzie și discuții aprinse pe internet.
17:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi la Guvern că România se confruntă cu noi provocări, inclusiv noi incidente cu drone în apropierea graniței, și a subliniat că întreg sistemul național de apărare trebuie „bine motivat” în perioada următoare.
17:10
Selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, a oferit prima reacție după tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială 2026, în urma căreia „tricolorii” vor juca în deplasare împotriva Turciei.
17:00
Ce suplimente sunt recomandate pentru stres si anxietate in 2025? 7 optiuni potrivite pentru stresul si anxietatea cauzate de job # Jurnalul.ro
Stresul profesional și anxietatea asociată ritmului intens de lucru au devenit probleme tot mai frecvente în rândul adulților activi. Termene limită, multitasking constant și presiunea performanței pot epuiza treptat sistemul nervos, afectând concentrarea, somnul și starea generală de bine. În acest context, suplimentele alimentare pot fi un aliat de încredere pentru refacerea echilibrului emoțional.
17:00
STAGE BOX. Un atelier interactiv de tehnologie teatrală pentru liceeni, organizat de Centrul Român OISTAT # Jurnalul.ro
Într-o perioadă în care scena artistică se transformă tot mai mult prin tehnologie și interdisciplinaritate, Centrul Român OISTAT lansează în luna noiembrie proiectul STAGE BOX. Atelier interactiv de tehnologie teatrală pentru liceeni, un program educațional și vocațional dedicat tinerilor și finanțat de Primăria Sectorului 1.
17:00
Cu dirijorul Sasha Yankevych și violonistul Blake Pouliot, ca solist, Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu interpretează Puccini, Korngold și Verdi pe 20 și 21 noiembrie # Jurnalul.ro
Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu invită publicul pe 20 și 21 noiembrie la două concerte vocal-simfonice vibrante, sub bagheta dirijorului Sasha Yankevych și avându-l ca solist pe violonistul Blake Pouliot, cu un program cu lucrări de Puccini, Korngold și Verdi.
16:50
Sindicaliștii i-au scris președintelui: Apărarea nu se dezvoltă prin sacrificarea Educației # Jurnalul.ro
Liderii sindicatelor din învățământ i-au scris o scrisoare președintelui României, Nicușor Dan. Apărarea nu se dezvoltă prin sacrificarea Educației, i s-au plâns sindicaliștii președintelui după ce acesta a declarat că investițiile în domeniul apărării ar trebui să aibă prioritate.
16:30
FACIAS solicită DIICOT Iași identificarea și sancționarea celor care au tergiversat dosarul lui Ștefan Răzvan Manolache, fiul unui consilier județean # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Teritorială Iași demararea urgentă a unei verificări interne privind dosarul de trafic de droguri care l-a vizat pe fiul unui consilier județean din Iași. FACIAS cere explicații pentru modul defectuos în care a fost gestionată cauza, care a stagnat cinci ani în faza de urmărire penală și a rămas alți trei ani pe rolul instanței. Această durată neobișnuit de lungă a dus la prescrierea faptelor și încetarea procesului penal în cazul lui Ștefan Răzvan Manolache.
