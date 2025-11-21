Mihai Covaliu intervine în cazul Camelia Voinea: „Nu tolerăm! Nu există în lume așa ceva”
Gazeta Sporturilor, 21 noiembrie 2025 08:20
• • •
Acum 10 minute
08:30
Lando Norris, cel mai rapid în „Orașul păcatelor” » Antrenamentul a fost întrerupt de două ori! # Gazeta Sporturilor
Lando Norris, liderul clasamentului general în Formula 1, a încheiat în fruntea clasamentului a doua sesiune de antrenamente libere din Las Vegas, una fragmentată și marcată de incertitudini. Confuzia a început cu minute înainte de startul sesiunii, când o ploaie ușoară a udat „Orașul Păcatelor”, însă nu suficient cât să-i oblige pe piloți să folosească anvelopele de ploaie, conform sportal.bg. ...
Acum 30 minute
08:20
Mihai Covaliu intervine în cazul Camelia Voinea: „Nu tolerăm! Nu există în lume așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Fostul scrimer Mihai Covaliu, acum președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, spune, cu trimitere la acuzațiile de violență aduse Cameliei Voinea și a filmărilor în care aceasta își abuzează verbal fiica, pe Sabrina, că COSR „nu tolerează acest fel de comportament” și că așteaptă ca Federația de Gimnastică să analizeze cazul. ...
08:20
Turcii nu sunt deloc fericiți că vor avea de-a face cu România în barajul pentru calificarea la Mondialul 2026 și mai ales cu Mircea Lucescu.Deși naționala României a terminat pe 3 în grupa preliminară, ajungând la baraj grație parcursului din Liga Națiunilor, turcii nu ne consideră un adversar facil. Mai mult, prezența lui Mircea Lucescu pe banca tricolorilor le impune. ...
Acum o oră
07:50
Sare pentru Jude Bellingham și acuză rasismul în scandalul momentului: „Nu sunt pregătiți pentru un superstar de culoare!” # Gazeta Sporturilor
Ian Wright, fost atacant al lui Arsenal și ex-internațional englez, a intervenit energic pentru a-l apăra pe Jude Bellingham, invocând rasismul în scandalul care-l înconjoară pe mijlocașul lui Real Madrid. De nicăieri, Jude Bellingham a devenit inamicul 1 al presei engleze. Articole denigratoare, acuzații că ar strica atmosfera în vestiarul Angliei, atenție deosebită la orice gest face în timpul meciurilor. ...
07:50
Gazzetta dello Sport scrie că directorul sportiv al lui Inter, Piero Ausilio, îl are în vizor pentru mercato din ianuarie pe mijlocașul defensiv al lui Genoa, Morten Frendrup. „Închizătorul” lui Genoa, Morten Frendrup, a fost pe lista lui Inter și în vară, dar nu s-a întâmplat nimic. Acum însă, Gazzetta dello Sport susține că șefii clubului s-au decis să-l ia în ianuarie. ...
Acum 12 ore
23:50
Florin Bratu dezvăluie un episod dur, după 20 de ani: „Asta mi-a spus căpitanul din Franța! Am aruncat cu ghetele după ei, cu sticlele” # Gazeta Sporturilor
Florin Bratu, 45 de ani, e invitatul ediției #29 a podcastului GSP „2 la 1”, vineri, ora 18:00. A povestit cum fotbalul din Franța l-a „pus la colț” și marginalizat: „Sunt realități”.Podcastul cu Florin Bratu va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP.ro, începând de vineri, ora 18:00Bratu era un atacant foarte bun al României la începutul anilor 2000. ...
23:40
Un stadion cum n-a mai existat! Proiectul a fost dezvăluit joi seară: va fi vizibil de la 65 km # Gazeta Sporturilor
Birmingham, echipa din Championship, eșalonul secund din Anglia, a prezentat proiectul pentru noul stadion de 62.000 de locuri care va purta numele de Birmingham City Powerhouse.Cei de la Birmingham evoluează în prezent pe St Andrew's, stadion de 29.000 de locuri. Noua arenă ar urma să fie la aproximativ un kilometru și jumătate distanță față delocația curentă. Investiția s-ar ridica la aproximativ 1,5 miliarde de dolari. ...
23:10
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a anunțat care este meciul în care fundașul central Joyskim Dawa poate reveni pe teren. Joyskim Dawa a suferit o accidentare gravă în primăvară, iar fundașul camerunez nu a apucat să debuteze în actualul sezon. Acesta nu este pe lista de campionat, așa că poate juca doar în meciurile din Europa League, dar și în Cupa României. ...
22:50
Adrian Mutu și-a spus îngrijorările înainte de semifinala barajului cu Turcia: „Ar fi culmea culmilor! Asta îmi ridică semne de întrebare” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mutu (46 de ani), fostul selecționer al României U21 și golgheter all-time al „tricolorilor”, a reacționat după tragerea la sorți care a stabilit faptul că echipa națională va juca semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial împotriva Turciei. România va juca în semifinala barajului pentru CM 2026 cu Turcia, în deplasare. ...
22:40
Pe cine așteaptă Mihai Stoica înapoi la naționala României: „Cea mai mare pierdere!” + Angelescu a rostit alt nume # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, consideră că Radu Drăgușin (23), fundașul central de la Tottenham, este indispensabil pentru echipa națională a României.Radu Drăgușin a fost accidentat în ultimul an și nu a jucat deloc în preliminarii. Mihai Stoica consideră că stoperul de la Tottenham este indispensabil pentru echipa națională. Crede că acesta dă multă încredere celorlalți colegi. ...
22:40
Cucerit de abordarea lui Chivu, fotbalistul cere transferul definitiv la Inter: „Îmi place stilul lui!” # Gazeta Sporturilor
Manchester City riscă să piardă definitiv unul dintre cei mai importanți fundași ai săi din ultimii ani. Împrumutat la Inter Milano, unde este antrenat de tehnicianul român Cristian Chivu (45 de ani), apărătorul elvețian Manuel Akanji (30 de ani) a transmis public că își dorește ca mutarea să devină permanentă.Ajuns pe „Meazza” în ultima săptămână a ferestrei de mercato, elvețianul Akanji a fost titular în toate partidele din campionatul intern. ...
22:30
Pildele „tricolorului” cu 76 de selecții pentru România: „Aici a fost problema, acum putem să eliminăm Turcia” » Pe ce se bazează # Gazeta Sporturilor
Silviu Lung Sr., 69 de ani, unul dintre marii portari din istoria fotbalului românesc, cu 76 de apariții în poarta reprezentativei, e convins că naționala lui Mircea Lucescu poate produce surpriza în fața Turciei, în „barajul” de totul sau nimic de la primăvară. Pe ce se bazează fostul mare goalkeeper?România va evolua în semifinala „barajului” pentru CM 2026 cu Turcia, în deplasare. ...
22:20
Iasmin Latovlevici invocă un detaliu inedit, din afara gazonului, care poate decide „barajul” Turcia – România: „Va depinde mult de asta!” + Cum a pregătit Pițurcă victoria de la Istanbul din 2012 # Gazeta Sporturilor
Iasmin Latovlevici crede că Turcia n-are de ce să ne înfioare în barajul către Mondiale. Și explică detaliile care crede că pot face diferența în favoarea „tricolorilor” în infernul „Semilunei”.Fostul internațional Iasmin Latovlevici a evoluat timp de cinci sezoane în Turcia, la Genclerbirligi, Karabuk, Galata și Bursaspor, iar acum face o analiză la cald a semifinalei cu România către Mondiale. ...
22:20
Sabin Ilie știe cum va arăta infernul din Turcia: „Să nu vă mire dacă o să ne pomenim cu vreo fanfară în fața hotelului naționalei” + Contră cu Lucescu: „El trebuie să fie titular la meciul de baraj” # Gazeta Sporturilor
Sabin Ilie crede că putem trece de barajul cu Turcia doar dacă naționala va juca măcar la nivelul victoriei cu Ucraina de la Euro 2024. Arată cu degetul spre grupul jucătorilor corijenți la Zenica, cu Bosnia, și preconizează o atmosferă de coșmar pentru „tricolori” și-n afara stadionuluiSabin Ilie a avut în carieră o scurtă experiență în Turcia, la Fener (1997) și la Kocaeli (1998). ...
22:20
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a râs de o declarație făcută de fostul selecționer Victor Pițurcă (69), după ce România a picat cu Turcia la barajul pentru Cupa Mondială.După ce a văzut că România a picat cu Turcia, Victor Pițurcă a spus: „De ce am avut șansă?! Pentru că Mircea Lucescu îi cunoaște foarte, foarte bine pe turci. A lucrat cu ei, a antrenat naționala, pe unii chiar i-a debutat, i-a chemat pentru prima oară. ...
22:10
Claudiu Keșeru, despre starul dispărut din anturajul echipei naționale: „Ieși din cadrul real al vieții și intri într-unul imaginar, te vezi în reality show-uri” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Keșeru (38 de ani), fostul atacant de la FCSB, a comentat situația lui Florinel Coman, extrema de care Al Gharafa încearcă să scape.Florinel Coman trece printr-o perioadă nefastă la Al Gharafa, iar formația din Qatar ar vrea să scape de el. După o perioadă bună la început, Coman a fost împrumutat la Cagliari până în vară, iar ulterior nu a reușit să se impună. ...
21:50
Adrian Iencsi a văzut clasamentul din Superliga și a avut o previziune: „Dacă iau titlul în acest sezon, vor domina în următorii ani campionatul românesc” # Gazeta Sporturilor
Adrian Iencsi, selecționerul României U20 și fost fotbalist la Rapid, a comentat forma echipelor din Superliga, înainte de startul etapei cu numărul # 17 din campionatul intern. Fostul fotbalist de la Rapid a lăudat forma echipei giuleștene și este convins că dacă aceștia vor lua titlul, vor domina campionatul românesc o perioadă de timp. Iencsi a comentat și Legea Novak. VIDEO. ...
21:30
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei” # Gazeta Sporturilor
Portugalia a suferit o înfrângere drastică în fața României, în startul Trofeului Carpați. Lusitanele au pierdut cu 28-40, însă cea mai bună jucătoare a oaspetelor a fost Mihaela Minciună (26 de ani), o handbalistă originară din Republica Moldova.Echipa de handbal feminin a României a arătat multă poftă de joc joi, 20 noiembrie, în TeraPlast Arena din Bistrița. ...
21:20
Lewis Hamilton îi răspunde președintelui Ferrari: „Mă gândesc la curse și în somn!” # Gazeta Sporturilor
Formula 1 revine în acest weekend în Las Vegas, prima rundă după fiascoul Ferrari din Brazilia, unde scuderia nu a luat niciun punct. Eșecul a declanșat criticile președintelui John Elkann (49 de ani), care le-a transmis lui Lewis Hamilton (40 de ani) și Charles Leclerc (28 de ani) să „vorbească mai puțin și să se concentreze pe curse”. ...
21:20
PICAJ INCREDIBIL » A fost fotbalistul adversarei FCSB din Europa League, iar acum este frizer la doar 24 de ani # Gazeta Sporturilor
Cariera lui Marko Dedijer (24 de ani, fostă aripă stângă) a luat o întorsătură greu de imaginat. Marko Dedijer a făcut junioratul la Steaua Roșie Belgrad, iar sârbii de la sportal.rs. scriu că era unul dintre cei mai talentați puști din academie. Acesta făcea diferența chiar și în cele mai încleștate derby-uri cu rivala Partizan. Sârbul a decis să își încheie cariera la începutul acestui an, ultimul său club fiind Jedinstvo, o echipă de amatori din Serbia. ...
21:10
Seara trecută, Dua Lipa a fost în tribune la unul dintre cele mai încinse derby-uri ale planetei: lăsată cu gura căscată de atmosferă! Ce tricou a purtat # Gazeta Sporturilor
Celebra artistă Dua Lipa (30 de ani) a bifat una dintre cele mai autentice experiențe braziliene: prezența la unul dintre cele mai fierbinți derby-uri ale lumii, Flamengo - Fluminense. Aflată într-o scurtă vacanță la Rio de Janeiro, artista a mers pe legendarul Maracana, unde a rămas impresionată de atmosfera explozivă creată de cei nu mai puțin de 69 de mii de fani. ...
21:00
Reacțiile spaniolilor după calificarea în semifinalele Cupei Davis: „În acel moment, te rogi doar să comită o dublă greșeală” # Gazeta Sporturilor
Perechea Marcel Granollers (39 de ani, locul 6 ATP la dublu)-Pedro Martinez (28 de ani, locul 98 la dublu) a adus punctul câștigător pentru Spania în „sferturile” Davis Cup Finals de la Bologna. Selecționata iberică merge în semifinale după o pauză de 6 ani, unde va înfrunta învingătoarea din întâlnirea Germania – Argentina. ...
20:50
Barajul România - Turcia este singurul care se va juca la o oră diferită față de celelalte partide care vor avea loc în seara de 26 martie 2026. Sorții i-au adus-o în cale „tricolorilor” pe Turcia în drumul spre Cupa Mondială. Dacă va trece de naționala condusă de Vincenzo Montella, România va juca în finală cu Slovacia sau Kosovo. În cazul unui eșec, va evolua în compania pierzătoarei din meciul respectiv. ...
20:40
România a învins-o la scor pe Portugalia, dar selecționerul Ovidiu Mihăilă își dorește mai mult: „Am luat prea multe goluri” # Gazeta Sporturilor
România a început cu dreptul Trofeul Carpați, ultimul test înaintea Campionatului Mondial de Handbal Feminin, și s-a impus cu 40-28 împotriva Portugaliei, în TeraPlast Arena din Bistrița. După meci, antrenorul Ovidiu Mihăilă și Sorina Grozav, cea mai bună marcatoare a tricolorelor, au vorbit despre duelul cu trupa lusitană. ...
20:40
20:40
Adrian Iencsi a surprins după ce România a aflat adversara din semifinala barajului pentru CM 2026: „Cea mai în formă echipă din Europa, poate chiar din lume” # Gazeta Sporturilor
Adrian Iencsi, selecționerul României U20, a reacționat imediat după tragerea la sorți în care România a aflat că va juca cu Turcia în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționerul „tricolorilor” U20 este de părere că viitoarea adversară a României este „cea mai în formă echipă din Europa, poate chiar din lume”, dar cu toate acestea are încredere î Mircea Lucescu că poate gestiona presiunea din jurul echipei naționale. VIDEO. ...
20:40
20:40
20:30
20:30
20:20
Gennaro Gattuso, enervat în momentul în care a fost întrebat despre un fotbalist: „Nu e problema noastră” # Gazeta Sporturilor
Selecționerul italian, Gennaro Gattuso (47 de ani), a clarificat de ce Federico Chiesa (28 de ani) a lipsit din lotul naționalei în preliminariile pentru Cupa Mondială. Chiesa nu a mai jucat pentru Italia de mai bine de un an. Ultima sa apariție a fost la EURO 2024, când „Squadra Azzurra” a fost eliminată de Elveția în optimile de finală. ...
19:40
Liverpool a primit o veste bună înaintea confruntării de sâmbătă cu Nottingham Forest, antrenorul Arne Slot (47 de ani) confirmând revenirea portarului Alisson Becker la antrenamente săptămâna aceasta. Brazilianul a fost absent de pe teren din 30 septembrie, din cauza unei accidentări la ischiogambieri. ...
Acum 24 ore
19:30
Două detalii trecute cu vederea înaintea semifinalei barajului cu Turcia: România va juca sigur cu Slovacia sau Kosovo # Gazeta Sporturilor
România a aflat astăzi că va juca împotriva Turciei în semifinala barajului Campionatului Mondial, iar apoi dacă va câștiga își va juca șansa calificării cu câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Cu toate acestea, două detalii sunt trecute cu vederea, iar „tricolorii” vor juca sigur cu una dintre Slovacia și Kosovo.Meciul cu Turcia a fost programat pe 26 martie de la ora 19:00. ...
19:20
Super-computerul a dat un verdict dezastruos pentru România » Șanse aproape ZERO să mergem la Mondial # Gazeta Sporturilor
Super-computerul a făcut calculele și i-a dat României șanse foarte mici să ajungă la Cupa Mondială după barajul din martie. Pentru a ajunge la Mondialul din vară, România trebuie să o elimine pe Turcia în deplasare, apoi să se impună tot pe teren străin împotriva câștigătoarei din meciul Slovacia - Kosovo. ...
18:50
„Mama fotbalului kosovar", reacție pentru GSP în așteptarea unei finale Kosovo - România pentru Mondial: „Cine va controla presiunea" + Cum a împărțit cele doua echipe # Gazeta Sporturilor
Qeqa Krelani, cunoscuta jurnalistă din Kosovo, a vorbit despre o posibilă finală cu România pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. În cazul în care va trece de Turcia, România va juca cu biletele la Mondial pe masă cu câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo. Qeqa Krelani a spus cum vede o posibilă nouă întâlnire cu naționala României. Cele două naționale s-au întâlnit de 4 ori, iar „tricolorii” au 3 victorii, ultima la „masa verde”. ...
18:40
Manchester United, pregătită să intre în NBA? Dezvăluirea surprinzătoare a președintelui Federației: „Dacă Manchester United a spus deja da, trebuie să existe un motiv.” # Gazeta Sporturilor
Planurile NBA de a lansa o ligă semi-deschisă în Europa capătă tot mai mult contur, iar una dintre cele mai mari surprize ar putea fi chiar implicarea lui Manchester United. Anunțul a fost făcut de Gianni Petrucci (80 de ani), președintele Federației Italiene de Baschet, care susține că gigantul englez „și-a dat deja acordul” pentru a se alătura competiției. ...
18:40
„Huliganii din România...” » Ce au scris kosovarii, după ce au văzut că ne pot întâlni din nou # Gazeta Sporturilor
Presa din Kosovo a văzut că naționala lor poate da de România în finala barajului pentru Mondial și a amintit de incidentele petrecute la ultima partidă directă.În cazul în care România va trece de Turcia, selecționata lui Mircea Lucescu va juca finala pentru Mondial împotriva celor din Kosovo sau Slovacia. Kosovarii au amintit de incidentele petrecute în ultimul meci direct, jucat pe 15 noiembrie 2024. ...
18:40
Titlul nu va veni după dispute judiciare. Felipe Massa poate obține o sumă astronomică în schimb # Gazeta Sporturilor
Fostul pilot de F1 Felipe Massa, conform deciziei unei instanțe din Londra, nu are dreptul la titlul din prestigiosul campionat din 2008. Judecătorul a decis însă că poate cere despăgubiri în valoare de 64 de milioane de lire sterline de la organismul de conducere al Federației Internaționale de Automobilism (FIA), de la proprietarul Managementului Formulei 1 și de la Bernie Ecclestone. ...
18:10
Noul antrenor al Universității Craiova este convins că poate lua cele trei puncte cu Argeș: „Suntem pregătiți! Am avut o săptămână excelentă” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova se deplasează mâine, de la ora 20:30, la Mioveni, pentru duelul cu FC Argeș, iar atmosfera din tabăra olteană pare una optimistă.Noul antrenor al echipei, Filipe Coelho (45 de ani), a susținut prima sa conferință de presă premergătoare unui meci oficial, iar discursul portughezului a fost unul clar: echipa merge doar cu gândul la victorie.Filipe Coelho, optimist: „Sunt foarte fericit cu ceea ce am găsit aici. ...
18:00
Spania fără Carlos Alcaraz s-a calificat dramatic în semifinalele Cupei Davis, revenind de la 0-1 în fața Cehiei! # Gazeta Sporturilor
Perechea Marcel Granollers (39 de ani, locul 6 ATP la dublu)-Pedro Martinez (28 de ani, locul 98 la dublu) a adus Spaniei prima calificare în semifinalele Cupei Davis din 2019 încoace, atunci când selecționata iberică reușea să cucerească titlul cel mai recent. A fost 7-6 (8), 7-6 (8) în fața cehilor Tomas Machac (25 de ani) și Jakub Mensik (20 de ani). Jaume Munar a adus punctul egalării, după ce Mensik se impusese contra lui Pablo Carreno Busta. ...
18:00
Un documentar excelent, făcut de maghiari, cu al căror fotbal marele, jucători și antrenor s-a intersectat doar în calitate de adversar.Boloni – Legenda care ne leagă. Acesta e titlul în limba română al filmului. Adică ne leagă pe noi, pe români, de maghiari. În ungurește pelicula se intitulează Boloni – Az Erdelyi Legenda, adică legenda din Ardeal. ...
17:50
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul celor de la Benfica, a oferit o reacție pe tema condamnării cu suspendare primită de fotbalistul său Andreas Schjelderup (21 de ani, aripă stânga). Andreas Schjelderup, norvegianul de la Benfica, a fost condamnat de Tribunalul din Copenhaga la 14 zile de închisoare cu suspendare și un an de libertate condiționată, în urma unei distribuiri ilegale de videoclipuri care implicau conținut sexual cu minori. ...
17:50
„Nu-i așa neagră! Nu ne vor călca pe cap” » Fostul atacant al lui Galatasaray merge pe mâna României în barajul cu Turcia # Gazeta Sporturilor
Naționala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026. Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot în manșă unică.Florin Bratu (45 de ani) a jucat la Galatasaray, vândut de Rapid pe 1,75 milioane de euro. Acum e „principal” la CS Dinamo și crede în șansele echipei naționale la meciul de baraj din martie 2026, cu Turcia. ...
17:40
„Ar trebui să se retragă!” » Ion Crăciunescu, furibund cu Mircea Lucescu după tragerea la sorți! Cere demisia selecționerului: „Totul are o limită!” # Gazeta Sporturilor
Departe de tumultul cotidian, la Vâlcea, după ce și-a încheiat aventura de analist TV, fostul mare arbitru Ion Crăciunescu vorbește cu scepticism despre perspectivele naționalei la „barajul” cu Turcia din primăvară. Crăciunescu, 75 de ani, afișează o poziție ostilă în raport cu Mircea Lucescu, selecționerul care, în principiu, îi va conduce pe „tricolori” și la turnirul din martie. ...
17:40
Basarab Panduru a reacționat după tragerea la sorți pentru baraj: „Trebuie să-i enervăm, să ia cartonaş roşu” # Gazeta Sporturilor
Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român și actual analist TV, a reacționat după ce tragerea la sorți în care s-a stabilit că România va juca cu Turcia semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026.România va juca în semifinala barajului pentru CM 2026, cu Turcia, în deplasare. ...
17:30
S-ar spune că ni s-a terminat norocul. După ce am avut o șansă imensă în ultimele preliminarii și pentru EURO, și pentru Mondial, cu Elveția și Austria venindu-ne din urna capilor de serie, de această dată suntem invitați să mergem în infern pentru primul baraj al Mondialului. Turcii știu, poate ca nimeni alții, să creeze o atmosferă apăsătoare pentru vizitatori. ...
17:30
De ce ne era frică nu am scăpat! Turcia era considerată „bau-bau” în sondajul GSP, ultima în lista preferințelor » Ce facem la baraj? # Gazeta Sporturilor
Astăzi, la Zurich, a avut loc tragerea la sorți pentru barajele UEFA. Primul „hop” al tricolorilor este semifinala cu Turcia, programată la Istanbul pe 26 martie. Cu doar o seară înainte, GSP publica un material însoțit de un sondaj cu întrebarea: „Ce adversar preferați la barajul pentru CM 2026?”Peste 7. ...
17:20
Reacție savuroasă a lui Mircea Rednic: „Ați văzut ce scrie pe dolari?! Noi trebuie să credem”. Ce au făcut azi dinamoviștii # Gazeta Sporturilor
Mircea Rednic, 63 de ani, a declarat într-o intervenție pentru GSP.ro că el are încredere în capacitatea lui Mircea Lucescu de a califica echipa la Mondiale și-i îndeamnă pe români să facă la fel. „În Lucescu credem!”, a comentat „Puriul”, direct de la reunirea dinamoviștilor din perioada anilor ”80Situația este clară. ...
17:10
România - Portugalia, debut la Trofeul Carpați 2025 » Test înaintea Campionatului Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
România și Portugalia se întâlnesc astăzi, de la ora 17:30, la Trofeul Carpați 2025. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena.În vederea Campionatului Mondial, România pune la punct ultimele detalii la Trofeul Carpați, competiție programată între 20 și 23 noiembrie. Naționala tricoloră debutează astăzi contra Portugaliei. Sâmbătă urmează duelul cu Cehia, duminică împotriva Austriei, toate confruntările fiind programate la ora 17:30. ...
17:00
Mesajul lui Gică Hagi pentru naționala României: „Șansele cu Turcia sunt egale! Trebuie să avem încredere și curaj” # Gazeta Sporturilor
Gică Hagi, numele care leagă Turcia și România, a prefațat pentru GSP.ro duelul dintre cele două naționale din semifinala pentru barajul Campionatul Mondial din 2026.România va juca în semifinala barajului pentru CM 2026, cu Turcia, în deplasare. ...
